Новый штраф «Эвертона» – минус еще 2 очка. Да, их снова наказали

Уже за другое.

«Эвертон» снова страдает: сняли еще два очка – в самый разгар гонки за выживание АПЛ.

Сейчас-то за что?

Опять за неисполнение финансовых правил лиги. Но есть важный нюанс.

Штраф касается нарушений за трехлетний период, который закончился в сезоне-2022/23 . Прошлое наказание – за сезон-2021/22. Тогда изначально сняли 10, вскоре сократили до шести. Сейчас «Эвертон» вновь намерен оспаривать решение.

Этот сериал закончится только в мае. Наверное.

● Из заявления АПЛ следует, что сумма нарушений «Эвертона» – 16,6 млн фунтов. Лига считает, что это требует «немедленного применения спортивных санкций».

● Официальная реакция клуба: «Законные представители начали подготовку к обжалованию решения комиссии. Благодарим всех за поддержку».

Подвал АПЛ − как там дела?

Таблица АПЛ меняется так часто, что легко запутаться. Сейчас «Эвертон» идет 17-м. Пока 27 очков.

Еще раз отметим: это штраф за сезон-2022/23 и не связан с прошлыми вычетами. Там финального решения суда пока нет.

Страшнее всего − тайминг решений. Вот даты от Sky Sports.

● 12 апреля. Решение комиссий по снятию очков − у клубов есть неделя, чтобы подать апелляцию.

● 19 мая. Конец сезона АПЛ.

● 24 мая. Решение по апелляциям.

Еще раз: таблица АПЛ может измениться уже после сыгранных 38 туров. Минус 10 «Эвертона» побудили подать в суд сразу три клуба: «Лестер», «Лидс» и «Бернли» вылетели, пока ливерпульцы спасались. И это, несмотря на возврат четырех очков, еще сыграет на финише чемпионата.

Напомните, в чем «Эвертон» провинился?

Если коротко: слишком много тратил.

В феврале 2016-го акции клуба приобрел англо-иранский бизнесмен Фархад Мошири: сначала 49,9%, к 2022-му доля выросла до 94%.

Первый тренер в новую эпоху – Рональд Куман – потратил за лето 145 млн фунтов. Похожие бюджеты были и у Сэма Эллардайса с Марко Силвой, а вот с 2020-го клуб ужался: Рафа Бенитес и Фрэнк Лэмпард уже не могли столько тратить.

Считается, что «Эвертон» увяз из-за непродуманных трансферов. Вот несколько примеров: Гильфи Сигурдссона купили за 49,9 млн евро у «Суонси» (через пять лет он приостановил карьеру), за Йерре Мину выложили 30 млн «Барселоне» (по истечении контракта отпустили свободным агентом), Тео Уолкотта взяли за 22,5 млн в «Арсенале» (через четыре года он ушел бесплатно).

Вложения не сработали долгосрочно – с 2019-го клуб не поднимался выше 12-го места по итогам АПЛ.

В АПЛ с 2013-го действует аналог финансового фэйр-плей: клубы не могут тратить значительно больше, чем зарабатывают. Порог убытков за три года – 105 миллионов фунтов. И «Эвертон» не вписался.

Как пишут The Athletic и Daily Mail, фактические убытки «Эвертона» с 2018-го по 2021-й составили 370 млн фунтов. Почему АПЛ назвала сумму меньше – пока вопрос. Возможно, какая-то часть убытков списана из-за ковидных послаблений.

При этом клуб заявлял, что уверен в полном соответствии финансовым правилам.

По данным британских медиа, расследование началось по наводке исполнительного директора «Лидса» Ангуса Киннира и президента «Бернли» Алана Пейса.

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Фото: Gettyimages.ru /George Wood