  • Ибрагимович пошутил про «Интер»: «В Милане нужно быть на правильной стороне. Их две – синяя и красная. «Милан» на модной стороне»
12

Ибрагимович пошутил про «Интер»: «В Милане нужно быть на правильной стороне. Их две – синяя и красная. «Милан» на модной стороне»

Ибрагимович пошутил про «Интер»: в Милане нужно быть на правильной стороне.

Златан Ибрагимович поддел «Интер» после победы «Милана» в дерби в Серии А со счетом 1:0 и рассказал о развитии своей команды.

«Нужно быть на правильной стороне Милана. Знаете, есть две стороны: синяя и красная. Мы на модной стороне (смеется). Добро пожаловать в Миланелло.

В итальянской культуре все сосредоточены на результатах. Молодые игроки и тренеры хотят побеждать. Если я хочу победить, я выпускаю на поле готового игрока, лишая возможностей тех, у кого есть потенциал, и рискуя затормозить их развитие.

В «Милане» мы это изменили. Прежде всего, мы хотим дать ребятам игровое время, потому что молодым нужно играть. Если ты не играешь за «Милан Футуро», ты играешь за команду в Примавере (молодежный чемпионат – Спортс’‘), 100%. Если ты начинаешь в «Милане Футуро», но темп другой, мы переводим тебя в Примаверу, ты развиваешься, а потом возвращаемся обратно.

Это как лестница, по которой ты поднимаешься и спускаешься, стремясь расти, чтобы, когда ты достигнешь первой команды, это было благодаря твоим результатам.

Семь титулов Лиги чемпионов, 19 чемпионских титулов, «Золотые мячи» наших игроков, все выигранные нами кубки... Болельщики к этому привыкли, и если вы им этого не дадите, вы не дадите им «Милан», и мы должны им это дать», – сказал в эфире CBS Golazo бывший нападающий обоих клубов, а сейчас советник владельца «россонери».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Goal
ахахаха
Сказал Ибрагимович, побывавший и на красной стороне Милана, и на синей, и сьездивший в Турин на чёрно-белую
Ответ Aleksey Yashin
Сказал Ибрагимович, побывавший и на красной стороне Милана, и на синей, и сьездивший в Турин на чёрно-белую
Звучит так, будто именно он и может рассуждать об этом.
....болельщики к этому привыкли..скорей болельщики скорей уже забывают....
Ответ Splin
....болельщики к этому привыкли..скорей болельщики скорей уже забывают....
Никто не забыт. Ничто не забыто👆
Ответ Kirkorofff
Никто не забыт. Ничто не забыто👆
помнится то помнится но это уже словно в другой жизни
Ибрагимович бы сам лучше на стороне победителей ЛЧ хоть раз побывал бы.
Ибрагимович: главное, чтобы была черная полоса. И зеленые!
Это правда(
Буратино он и в Африке Буратино... Переобуваться он умеет лучше чем играть в футбол.
