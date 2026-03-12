Глава РПЛ Алаев: «Надеюсь, судейство мы с вами больше не будем обсуждать. Мажич выступил – я это поддерживаю, нет информационного вакуума»

Глава РПЛ Алаев: надеюсь, судейство мы с вами больше не будем обсуждать.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев выразил надежду на улучшение судейства в чемпионате России.

Сезон в Премьер-лиге возобновился 27 февраля. В 19‑м туре во всех матчах арбитры пользовались помощью системы ВАР.

– Видите ли прогресс в работе арбитров по сравнению с первым туром после возобновления сезона?

– Хотел бы пошутить про ВАР‑вмешательства, но не буду. Я видел, что выступал [глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад] Мажич. Я это поддерживаю, я об этом говорил. Человек вышел и прокомментировал, нет информационного вакуума – это хорошо.

Надеюсь, что мы с вами больше не будем обсуждать судейство. Первый тур был экстраординарным, это сказал и сам господин Мажич.

Если после каждого матча я буду комментировать судей, это будет неправильно. Надеюсь, что первый после рестарта тур РПЛ был беспрецедентный, а дальше все будет нормально, – сказал Алаев.

