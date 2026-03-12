Глава РПЛ Алаев: «Надеюсь, судейство мы с вами больше не будем обсуждать. Мажич выступил – я это поддерживаю, нет информационного вакуума»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев выразил надежду на улучшение судейства в чемпионате России.

Сезон в Премьер-лиге возобновился 27 февраля. В 19‑м туре во всех матчах арбитры пользовались помощью системы ВАР.

– Видите ли прогресс в работе арбитров по сравнению с первым туром после возобновления сезона?

– Хотел бы пошутить про ВАР‑вмешательства, но не буду. Я видел, что выступал [глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад] Мажич. Я это поддерживаю, я об этом говорил. Человек вышел и прокомментировал, нет информационного вакуума – это хорошо.

Надеюсь, что мы с вами больше не будем обсуждать судейство. Первый тур был экстраординарным, это сказал и сам господин Мажич.

Если после каждого матча я буду комментировать судей, это будет неправильно. Надеюсь, что первый после рестарта тур РПЛ был беспрецедентный, а дальше все будет нормально, – сказал Алаев.

Босс судей публично отчитался – и даже не везде поддержал своих. Разбор самых спорных решений в РПЛ от Мажича

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Так еще непонятнее стало. Он поддержал 99% решений судей. Нас за дураков держат
Ответ Nils Michael
Он имел ввиду, что больше с нами не будут обсуждать. Абали он эти базары с болелами, надоело видимо
Ответ Nils Michael
И не только здесь)))))
Наивный или прикидывается.
Судейство не от выступлений Мажича зависит.
Ответ Дмитрий9779
По классике, после таких заявлений ждем необычную дичь. Очень вероятное время с 16:00 до 18:00 14.03. в Петербурге на стадионе Зенита. Причем в любую сторону, а может и в обе сразу
А разве что-то не так с нашим прекрасным судейством в футболе ? Раньше газпромовский Матч набрасывал на вентилятор с рассказами о том, что всем недоволен только один-единственный скандалист Станкович, который страну нашу и футбол не уважает .... Станкович давно в Сербии работает, а количество недовольных только растет ... пенальти бьются в ворота всех лидеров РПЛ ( кроме Зенита, конечно же ) , голы в ворота Зенита ( с Балтикой ) отменяются ... 2 гола в ворота соперника Зенита ( Оренбурга ) ставятся ... Оказывается, дело не в Станковиче - и есть системная проблема, связанная с тем что выходцы из одного клуба на Неве возглавляют РФС( Дюков и Митрофанов), и абсолютное большинство решений судейских в в пользу этого самого клуба на Неве ... и минимум половина клубов РПЛ уже хлебнула этого . Ну и конечно ждем игры Зенита и Спартака 14-го ... поглядим заодно, какие выводы сделаны Мажичем и свистунами по итогам череды судейских скандалов
Ответ Фокс45
да тут непонятно чего больше, на самом деле. Реальных ошибок или правила уже стали на столько сложны и далеки от футбола, что полностью ушло понимание того как в это играть
Ну теперь выполняя указания Мажича все российские судьи сразу выходят на уровень Клаттенбурга и Уэбба.
От выступления мажича понятнее решения не стали
Пока будет человеческий фактор, будет много нелепого в судействе. И даже если будет 20 судей и 50 ВАР. Просто матч станет длиться 6 часов.
Работа проведена, ладошки готовы хлопать
Алайло какое-то. Само все сложится. само все исправится, главное надеяться и верить. И станет все нормально, опять же все само. А Алалаев пойдет дальше почивать с миллером.
Мажич должен пойти на х........
Материалы по теме
Босс судей публично отчитался – и даже не везде поддержал своих. Разбор самых спорных решений в РПЛ от Мажича
11 марта, 21:50
Мажич о показе переговоров ВАР с арбитром в поле: «Это невозможно по протоколу ФИФА. В Испании и Англии это создало большую проблему, на судей оказывается огромное давление»
11 марта, 20:23
Мажич об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «ВАР-судья правильно нарисовал линии с офсайд-камеры. Тактическая камера показала, что Адамову закрыли обзор»
11 марта, 19:27
Мажич об ударе Дугласа в затылок Данилову перед голом ЦСКА «Краснодару»: «Агрессивное поведение – пенальти и красная карточка, если бы не было гола. В целом Сухой хорошо отработал»
11 марта, 18:30
Митрофанов о судействе после рестарта РПЛ: «Разговор был, все вопросы разобрали – Мажич понимает и контролирует ситуацию. Важно, чтобы ошибок было как можно меньше»
11 марта, 18:02
Рекомендуем
Главные новости
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
11 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ на всех стадиях, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь»
29 минут назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
55 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
55 минут назад
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
сегодня, 18:21
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
сегодня, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
33 минуты назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
43 минуты назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
47 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
48 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем