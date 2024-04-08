Французский Кузяева впечатлил даже носителей. Насколько Далер хорош?

«Все глаголы в правильных формах».

Далер Кузяев уже раздает интервью на французском. После выездных 1:1 с «Лансом» полузащитник «Гавра» присоединился к студии Prime Video и поделился впечатлениями после матча.

«Атмосфера была потрясающей, болельщики очень поддерживают команду, мне очень нравится. Хочу сказать, что мы заслужили ничейный результат, были очень сконцентрированы, мотивированны и внимательны», – сказал Далер.

Тренер «Гавра» Лука Элснер тоже принимал участие в интервью и похвалил футбольные качества Кузяева: «Очень ценно иметь игроков такого качества и опыта в критические моменты».

А как оценить уровень языка? Похоже, впечатлены буквально все.

«Говорит лучше Неймара, когда он уходил». От фанатов – респект

В комментариях под видео в аккаунте Prime Video Sport France одни восторги.

• «Русскоязычный, провел во Франции меньше сезона, уже говорит по-французски, а некоторые романоязычные игроки «ПСЖ» не произнесли ни слова за четыре сезона после приезда».

• «Удивительно, но для нескольких месяцев он очень хорошо говорит по-французски».

• «Гигареспект».

• «Я не думаю, что через год буду говорить по-русски так, как он говорит по-французски. Как говорится: снимаю шляпу!»

• «Он говорит по-французски лучше, чем Неймар, когда уходил».

• «Я не всегда в восторге от его выступлений, но он кажется отличным парнем! Гордимся видеть его в наших цветах!»

• «При этом Головин ни слова не говорит по-французски 😫😫».

• «Восемь месяцев во Франции и он неплохо говорит по-французски. Браво 👏🏽👏🏽».

Тон однозначный.

«Хорошо конструировал фразы, преодолел барьер». Насколько хорош Кузяев – объясняет преподаватель

Спортс спросил об уровне языка Далера у Дарины Якобсон, преподавателя французского языка и автора телеграм-канала «Живой французский» .

«Далер явно преодолел языковой барьер, для многих это очень большая преграда в общении. Он хорошо ответил на вопрос и использовал интересные слова, такие как ambiance («атмосфера»), например. Несмотря на особенности произношения (это абсолютно нормально, у всех свой акцент), он хорошо конструировал фразы, пусть и простые. Пользоваться простыми конструкциями как раз совершенно правильно, многие зря стремятся говорить на иностранном языке так же сложно, как на родном.

Мы видим на примере Далера, что он адаптируется и сразу берет себе на вооружение фразочки, которые помогают построить коммуникацию между с носителями. У него порядок с согласованием, все глаголы в правильных формах. Это очень хороший результат, если можно судить по небольшому отрывку. Серьезный сдвиг в изучении языка за такое небольшое количество времени.

Способов изучать французский с нуля много, но я всегда советую начинать с базы: грамматики, правил чтения. Не бросаться сразу в море, в среду, хоть и звучит немного занудно. Так прогресс пойдет гораздо быстрее, чем если сразу общаться и мало что понимать, использовать выражения по наитию – не зная, как они пишутся или строятся. Это помешает потом конструировать более сложные предложения.

Поэтому комбинированный способ, когда мы изучаем теорию и сразу проверяем ее на практике – лучше всего. Конечно, очень сложно общаться с носителями при низком уровне. Но когда человеку это нужно по работе, гораздо проще, потому что вокруг люди, с которыми как-никак общаться приходится. И нет другого выбора, кроме как разговаривать».

У Кузяева все именно так: помимо окружения помогают занятия с преподавателем

Далер с первого дня после перехода поставил цель выучить язык. Отец футболиста Адьям Кузяев сразу после перехода в интервью Спортсу говорил, что он будет выделять на это по часу в день:

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«Далер дал пресс-конференцию на английском. Он понимает и может общаться на испанском. Мы с ним возвращались из Парижа, и он уже кидал фразы на французском. Когда мы общались с нашими звездами, которые поиграли за рубежом, все говорили: «Язык – в первую очередь». Каждый день Далер будет заниматься по часу французским, это обязательно. Он уже начал».

В августе сам Далер делился деталями: «Учу язык, это нелегко! Я немного говорил по-испански, но французский – это другой уровень. Для изучения языка я использую приложение, но в основном у меня есть уроки с преподавателем три-четыре раза в неделю. Очень хочу выучить французский как можно быстрее, потому что многие в команде говорят по-французски. Хочу как можно быстрее адаптироваться, а это то, что мне нужно. Сейчас говорю по-английски, особенно с тренером. Или использую несколько французских слов, но этого недостаточно для ведения разговора».

В октябре рассказал о прогрессе: «Адаптация проходит хорошо. Язык изучаю. Французский мне нравится, очень красивый. Потихоньку, шаг за шагом, дается».

В январе Кузяев уже поговорил на французском с клубной пресс-службой. Таймкод – 4:50.

А теперь добрался и до интервью со сторонними журналистами.

Уважение!

Фото: instagram/hac_foot , clemencehedinphotographie» ; daler.kuziaev_14