Вылет «Барсы» из Кубка: Хави провалил задачу-минимум. Наказали братья Уильямсы

Иньяки только примчал в Бильбао с Кубка Африки.

«Барселона» драматично вылетела из Кубка Испании: проиграла «Атлетику» в дополнительное время (2:4).

Снова пропустили на 1-й минуте – третий раз за сезон! И получили в овертайме от братьев

«Барса» пропустила уже на 36-й секунде: после серии рикошетов забил форвард «Атлетика» Горка Гурусета. Получать на первой же минуте – неприятный тренд сезона, такое происходит уже третий раз. «Гранада» забивала им на 17-й секунде, «Алавес» – на 18-й, оба раза в Ла Лиге. А ведь еще был мяч «Антверпена» в Лиге чемпионов через 75 секунд после старта.

Казалось, что команда Хави перевернула игру в середине первого тайма. За шесть минут забили два в ответ. Сначала корявенько, но получилось у Роберта Левандовского (четвертый раз в шести матчах), когда Юри Берчиче с разворота хотел выбить мяч из штрафной, но попал в ногу форварду. Следом Ламин Ямаль прорвался по флангу, сместился в центр и пробил из-под троих защитников – впечатляюще!

Ямаль установил очередной рекорд «Барселоны» – это самый молодой гол в Кубке Испании: в 16 лет и 195 дней. Превзошел Бояна Кркича (17 лет и 77 дней).

Правда, в начале второй половины «Атлетик» оживился: Ойан Сансет ответил головой (2:2 на 49-й), а Ямаль в концовке упустил супершанс. Мог принести «Барсе» полуфинал, но промазал по пустым из убойнейшей точки.

А ведь еще до того Ламин запорол выход один на один после передачи Левандовского – мог стать героем, но реализация пока не восторг.

«Атлетик» был бодрее в дополнительное время, особенно в концовках мини-таймов. На 105+2 победный мяч уложил Иньяки Уильямс, добил после штанги, а на 120+1 – Нико Уильямс красиво добил с паса брата.

Так Уильямсы выкинули «Барсу» из Кубка короля.

А ведь Иньяки, старший ганский брат, еще в понедельник – за двое суток до матча – еще выходил за сборную на Кубке Африки. Там его команда провалилась, вылетела, и Уильямс-африканец примчал в Бильбао. Его выпустили на 62-й минуте, с учетом экстра-таймов он отыграл час.

Нико провел все 120 минут, хотя в чемпионате у него лишь четыре полных матча за весь сезон. Тут сработало.

От Хави хотели победы в Кубке – провалена задача-минимум. В турнире уже ни «Барсы», ни «Реала»

Кубковый вылет сильно бьет по Хави. Тренер и так регулярно говорит про риски, связанные с неидеальными результатами, а в день игры появился еще и инсайд от As: руководство клуба очень ждет трофея и понимает, что Кубок Испании – лучший шанс в сезоне, особенно с учетом вылета «Реала».

Сообщалось, что боссы рассматривают победу в Кубке как задачу-минимум, а еще хотят видеть борьбу за золото Ла Лиги до самого конца и как минимум четвертьфинал Лиги чемпионов, где играть первый раунд плей-офф с «Наполи». Что же, задача-минимум, выходит, провалена.

Сам Хави после игры сказал, что спокоен. И добавил, что остались у «Барсы» самые важные турниры.

● «Барса» не доходит до финала Кубка Испании третий год подряд. Год назад проиграли «Реалу» в полуфинале, до этого – тому же «Атлетико» в 1/8 финала. А в 2021-м брали трофей, конкурентов из Бильбао обыгрывали в решающем матче.

● Удивительно, но второй раз за три последних розыгрыша в полуфиналах Кубка Испании нет ни «Барселоны», ни «Реала». Причем в 2022-м их обоих отцепил «Атлетик»: в 1/8 финала – каталонцев, в четвертьфинале – мадридцев. Правда, сами в полуфинале споткнулись на «Валенсии», а трофей вообще забрал «Бетис».

В Кубке короля-2023/24 остались «Атлетик», «Реал Сосьедад» (во вторник прошли «Сельту»), «Мальорка» (только что выбили сюрприз сезона – «Жирону»), а также «Атлетико» и «Севилья», они сыграют свой четвертьфинал в четверг.

В пятницу проведут жеребьевку, чтобы определить полуфинальные пары, они проведут матчи дома и на выезде 7 и 28 февраля.

Финал – 6 апреля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.

Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos; Gettyimages.ruJuan Manuel Serrano Arce