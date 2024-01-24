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Sports.ru – вещатель бразильской лиги Паулиста. Там играют «Сантос» и «Коринтианс», зажигает Эндрик, а тренирует Моцарт

Габриэл Москардо
Жулиано Жулиано
Спартак Спартак
Педриньо Перейра Педриньо Перейра
Реал Мадрид Реал Мадрид
Палмейрас Палмейрас
Ред Булл Брагантино Ред Булл Брагантино
Сан-Паулу Сан-Паулу
Мирассол Мирассол
Юри Алберто Юри Алберто
Коринтианс Коринтианс
Сантос Сантос
Хамес Родригес Хамес Родригес
Зенит Зенит
Луиш Гильерме
Локомотив Локомотив
Лукас Моура Лукас Моура
Рафинья Рафинья
Луис Густаво Луис Густаво
Мано Менезес
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Главное о турнире, который мы теперь показываем.

Sports.ru становится еще и вещателем: мы приобрели эксклюзивные права на показ чемпионата бразильского штата Сан-Паулу – лиги Паулиста. Покажем до 36 матчей группового этапа и все игры плей-офф.

Матчи будут доступны в прямом эфире и в записи на сайте и в приложении, а хайлайты – еще и на Bombardir.ru. Показываем на территории России и Беларуси.

В ночь со среды на четверг матч «Коринтианс» – «Итуано» для вас прокомментируют автор Sports.ru Вадим Лукомский и один из главных русскоязычных экспертов по бразильскому футболу Александр Спивак. Старт – в 1:30 мск.

***

Лига Паулиста – это чемпионат штата Сан-Паулу. Собственно, «Паулиста» и «Сан-Паулу» – однокоренные слова, термином «паулиста» как раз обозначают принадлежность к штату. Кстати, самому населенному и развитому во всей Бразилии.

Турнир стартовал 20 января и продлится до 7 апреля. Возможно, на прошлой неделе вы уже заметили эфиры нескольких первых матчей, они были для нас тестовыми.

Давайте разберемся, за какими командами и яркими игроками будем следить. Их немало!

В Паулисте легендарные клубы: «Коринтианс», «Палмейрас», «Сантос». А еще «Брагантино» из системы «Ред Булла»

Лига Паулиста – это 16 команд, разделенных на четыре группы по четыре. Об устройстве и принципах турнира поговорим ниже, это отдельное приключение.

Вот команды, которые вы точно знаете:

«Коринтианс» – многократный чемпион Бразилии и двукратный победитель клубного чемпионата мира (2000-й и 2012-й)

«Палмейрас» – тоже многократный и к тому же действующий чемпион Бразилии

«Сантос» – легендарный клуб Пеле, который прямо сейчас отталкивается ото дна

«Сан-Паулу» – еще один клуб из большой четверки, это тут всю карьеру провел и забивал вратарь Рожерио Сени

«Брагантино» – молодой бразильский гранд, поднявшийся в системе «Ред Булла», отсюда в РПЛ приехал Клаудиньо

Именно представители лиги Паулиста доминируют в чемпионате Бразилии: суммарно 100 трофеев из 136. Самый титулованный на общебразильской уровне – «Коринтианс», 30 титулов.

Эндрик, Хамес, Моура, бывшие из РПЛ – в лиге полно заметных героев. А тренирует Моцарт из «Спартака»!

Любой бразильский турнир – лига талантов, а лига Паулиста с таким состав тем более! Правда, тут немало и заметных ветеранов.

Эндрик («Палмейрас») – проспект «Реала», как раз весной он будет разгоняться, чтобы в следующем сезоне зажигать уже в Мадриде

Луиш Гильерме («Палмейрас») – уже очень интересует «Баварию»

Габриэл Москардо («Коринтианс») – волновал «Барсу», «Челси» и «Арсенал», а поедет наверняка в «ПСЖ»

Кроме того, за 16-летнего Эстевао из «Палмейрас» борются «Челси» с «Арсеналом» на уровне 40-60 млн евро, его одноклубник Рафаэль Вейга («Палмейрас») регулярно бывает в сборной Бразилии – и так далее.

Яркие ветераны тоже на разный вкус, целая банда в клубе, одноименном штату.

Хамес Родригес («Сан-Паулу») – в прошлом году вернулся на родной континент, 32-летний колумбиец вспыхнул как раз в Бразилии, на ЧМ-2014

Лукас Моура («Сан-Паулу») – рванул в столицу штата прямо из «Тоттенхэма»

Луис Густаво («Сан-Паулу») – запомнился в Бундеслиге, а на родину приехал из «Аль-Насра» Криштиану Роналду

Рафинья («Сан-Паулу») – еще один бывший герой «Баварии»

Бывшие игроки РПЛ – особая категория знакомых лиц.

Жулиано («Сантос»), экс-«Зенит» – еще в прошлом году играл за «Коринтианс», а теперь пошел вытаскивать легендарный бренд

Юри Алберто («Коринтианс»), экс-«Зенит» – форвард, уехавший из Петербурга и запустивший целую волну бразильских трансферов «Зенита»

Педриньо («Сантос»), экс-«Локомотив» – тот самый, сверкнувший покером в кубковом матче и историей с именем

Конечно, там наверняка играют и будущие игроки РПЛ. «Локо», например, присмотрел в «Сантосе» защитника Жоакима.

Яркие тренеры тоже есть: с одной стороны опытный Мано Менезес («Коринтианс»), который работал в сборной Бразилии после ЧМ-2010, с другой – и это особенный для нас герой – бывший спартаковец Моцарт.

Легенда спартаковской опорной зоны закончил карьеру еще в 2012-м, сразу стал строить тренерскую. Ему сейчас 44, он уже давно работает главным в небольших клубах, даже выигрывал с «Атлетико Гоьянйенсе» чемпионат штата Гойяс, а теперь заходит в более сильный турнир с «Мирассолом».

Лига Паулиста – турнир в необычном формате. Как он устроен?

Четыре группы по четыре команды, но группа – это не то, о чем вы подумали. Каждый играет 12 матчей со всеми командами из других групп, а внутри своей – нет, с ними можно встретиться только в плей-офф.

Таблицы групп формируются по результатам этих внешних матчей, по две лучшие команды выходят в плей-офф, и вот там уже первая команда играет со второй внутри группы.

Четвертьфиналы (16-17 марта) и полуфиналы (27-28 марта) – из одного матча на поле того, кто набрал больше очков, финал – две игры дома и в гостях, 31 марта и 7 апреля. При ничьей на любой стадии плей-офф сразу серия пенальти.

Две худшие команды по единой таблице всех групп вылетают в низший дивизион – Паулисту А2.

Через неделю после Паулисты стартует сезон-2024 в бразильской Серии А.

Календарь игр лиги Паулиста – здесь

Таблица лиги Паулиста – тут

Трансляции доступны прямо на страницах конкретных матчей.

«Итуано» – «Коринтианс». Смотрите в 1:30 мск с комментариями Вадима Лукомского

Фото: Gettyimages/Ricardo Moreira, Wagner Meier; Fernando Roberto/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Isabela Azine/AGIF (via AP)

27 комментариев
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Похвально
+32
0
+32
Вот это поворот! Респект, спортс!
+26
0
+26
Моцарт на Бояринцева смахивает.
+19
-1
+18
Идея интересная. Бразилия - это ярко. Молодые парни, в попытках проявить себя, не дают заснуть ( что важно, учитывая время начала матчей ), а ветераны, то ли обретая вторую молодость, то ли уже доигрывая, вызывают какой-то ностальгический интерес.
Наверное стоит ожидать спроса. Заварил кофе, занял удобное положение и окунулся в этот футбольный театр
+11
0
+11
Оо вот это кайф! Спасибо! 😍
+6
0
+6
я надеюсь, что традиция с голами в картинках никуда не денется
+9
-3
+6
Ответ Гуддин
Букмекеры подвезли?
Нет, сами
+6
0
+6
всегда было интересно почитать про чемпионаты штатов в Бразилии. помимо регулярки (а там по 20+ команд в каждом дивизионе) они ещё и внутри штата рубятся, как у них сил хватает?)

аналогично в Канаде. топовые клубы играют в МЛС, и потом ещё в чемпионате Канады.

есть где-то материал по этой теме?
+5
0
+5
Ответ Alex_Loborev
Приложение для смарт тв у вас есть? Готов подписаться, если это не единоразовая акция.
Нет, тем более у нас пока подписан всего один тайтл – Паулиста. Когда будет больше и мы сможем претендовать на подобие эфирной сетки, сделаем.
+3
0
+3
Приложение для смарт тв у вас есть? Готов подписаться, если это не единоразовая акция.
+2
0
+2
Ответ Максим Столбов
Моцарт на Бояринцева смахивает.
Да, они очень похожи внешне.
+2
0
+2
Админы, если вы меня читаете, сделайте со следующего сезона Фентези чемпионата Бразилии пожалуйста) Я думаю для многих это было бы интересней чем то же чемпионат Турции
+2
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+2
Ответ Гуддин
Сами навряд ли! Спортс, как хорошая девушка с дороги, ее только привозят и увозят.
Как дошли до такой метафоры?
+1
0
+1
Живу в Сан-Паулу. Не скажу, что чемпионат штата вызывает большой ажиотаж у болельщиков топ-клубов. Зато здесь много фанатов команд второго эшелона. И для них чемпионат штата — очень важный турнир, где можно на равных играть с ведущими командами. Например, и на работе, и в любительской футбольной тусовке среди знакомых есть болельщики Мирассола, Итуано и даже совсем локальных команд из низших дивизионов Паулисты
+1
0
+1
а как смотреть подскажите пожалуйста кто нибудь
+1
0
+1
Бразильские клубы после контракта с ТВ, схожего с английским, где клубы получают солидную прибыль по итогам сезона, очень серьезно прибавили в финансовых возможностях. Не совсем понимаю зачем продолжают отдавать игроков в 17-18 лет - это скорее пережиток старой трансферной политики. Смогут сохранять хотя бы до 20-22, и с учетом финансовых возможностей + работы футбольных школ Серия А станет конкурентной Европе лигой.
Паулиста - это интересный разогрев, но основные события будут происходить в Серии А.
+1
0
+1
Ответ Евгений Коврин
Нет, тем более у нас пока подписан всего один тайтл – Паулиста. Когда будет больше и мы сможем претендовать на подобие эфирной сетки, сделаем.
Надеюсь, что всё к этому придёт! Желаю успехов)
0
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0
Ответ Tollie
всегда было интересно почитать про чемпионаты штатов в Бразилии. помимо регулярки (а там по 20+ команд в каждом дивизионе) они ещё и внутри штата рубятся, как у них сил хватает?) аналогично в Канаде. топовые клубы играют в МЛС, и потом ещё в чемпионате Канады. есть где-то материал по этой теме?
Не играют они в чемпионате Канады, а только в кубке
0
0
0
Ответ Евгений Коврин
Нет, сами
Сами навряд ли! Спортс, как хорошая девушка с дороги, ее только привозят и увозят.
0
0
0
Ответ Максим Столбов
Моцарт на Бояринцева смахивает.
Раздевалка "Спартака" меняет людей )
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Ответ Максим Столбов
Моцарт на Бояринцева смахивает.
Один борщ ели все таки
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На фото с Эндриком в обнимку ещё один экс-игрок РПЛ: Мурило. За "Локомотив" пару лет бегал
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кайфы!
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Спасибо за статью. Интересно будет посмотреть.
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любопытный формат матчей в группе
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Это как смешать у нас Премьер лигу,1,2 лигу и молодёжку.Вот и получается количество забитых голов и игр.
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Букмекеры подвезли?
+2
-2
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