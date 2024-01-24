Главное о турнире, который мы теперь показываем.

Sports.ru становится еще и вещателем: мы приобрели эксклюзивные права на показ чемпионата бразильского штата Сан-Паулу – лиги Паулиста. Покажем до 36 матчей группового этапа и все игры плей-офф.

Матчи будут доступны в прямом эфире и в записи на сайте и в приложении, а хайлайты – еще и на Bombardir.ru. Показываем на территории России и Беларуси.

В ночь со среды на четверг матч «Коринтианс» – «Итуано» для вас прокомментируют автор Sports.ru Вадим Лукомский и один из главных русскоязычных экспертов по бразильскому футболу Александр Спивак. Старт – в 1:30 мск.

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Лига Паулиста – это чемпионат штата Сан-Паулу. Собственно, «Паулиста» и «Сан-Паулу» – однокоренные слова, термином «паулиста» как раз обозначают принадлежность к штату. Кстати, самому населенному и развитому во всей Бразилии.

Турнир стартовал 20 января и продлится до 7 апреля. Возможно, на прошлой неделе вы уже заметили эфиры нескольких первых матчей, они были для нас тестовыми.

Давайте разберемся, за какими командами и яркими игроками будем следить. Их немало!

В Паулисте легендарные клубы: «Коринтианс», «Палмейрас», «Сантос». А еще «Брагантино» из системы «Ред Булла»

Лига Паулиста – это 16 команд, разделенных на четыре группы по четыре. Об устройстве и принципах турнира поговорим ниже, это отдельное приключение.

Вот команды, которые вы точно знаете:

«Коринтианс» – многократный чемпион Бразилии и двукратный победитель клубного чемпионата мира (2000-й и 2012-й)

«Палмейрас» – тоже многократный и к тому же действующий чемпион Бразилии

«Сантос» – легендарный клуб Пеле, который прямо сейчас отталкивается ото дна

«Сан-Паулу» – еще один клуб из большой четверки, это тут всю карьеру провел и забивал вратарь Рожерио Сени

«Брагантино» – молодой бразильский гранд, поднявшийся в системе «Ред Булла», отсюда в РПЛ приехал Клаудиньо

Именно представители лиги Паулиста доминируют в чемпионате Бразилии: суммарно 100 трофеев из 136. Самый титулованный на общебразильской уровне – «Коринтианс», 30 титулов.

Эндрик, Хамес, Моура, бывшие из РПЛ – в лиге полно заметных героев. А тренирует Моцарт из «Спартака»!

Любой бразильский турнир – лига талантов, а лига Паулиста с таким состав тем более! Правда, тут немало и заметных ветеранов.

Эндрик («Палмейрас») – проспект «Реала», как раз весной он будет разгоняться, чтобы в следующем сезоне зажигать уже в Мадриде

Луиш Гильерме («Палмейрас») – уже очень интересует «Баварию»

Габриэл Москардо («Коринтианс») – волновал «Барсу», «Челси» и «Арсенал», а поедет наверняка в «ПСЖ»

Кроме того, за 16-летнего Эстевао из «Палмейрас» борются «Челси» с «Арсеналом» на уровне 40-60 млн евро, его одноклубник Рафаэль Вейга («Палмейрас») регулярно бывает в сборной Бразилии – и так далее.

Яркие ветераны тоже на разный вкус, целая банда в клубе, одноименном штату.

Хамес Родригес («Сан-Паулу») – в прошлом году вернулся на родной континент, 32-летний колумбиец вспыхнул как раз в Бразилии, на ЧМ-2014

Лукас Моура («Сан-Паулу») – рванул в столицу штата прямо из «Тоттенхэма»

Луис Густаво («Сан-Паулу») – запомнился в Бундеслиге, а на родину приехал из «Аль-Насра» Криштиану Роналду

Рафинья («Сан-Паулу») – еще один бывший герой «Баварии»

Бывшие игроки РПЛ – особая категория знакомых лиц.

Жулиано («Сантос»), экс-«Зенит» – еще в прошлом году играл за «Коринтианс», а теперь пошел вытаскивать легендарный бренд

Юри Алберто («Коринтианс»), экс-«Зенит» – форвард, уехавший из Петербурга и запустивший целую волну бразильских трансферов «Зенита»

Педриньо («Сантос»), экс-«Локомотив» – тот самый, сверкнувший покером в кубковом матче и историей с именем

Конечно, там наверняка играют и будущие игроки РПЛ. «Локо», например, присмотрел в «Сантосе» защитника Жоакима.

Яркие тренеры тоже есть: с одной стороны опытный Мано Менезес («Коринтианс»), который работал в сборной Бразилии после ЧМ-2010, с другой – и это особенный для нас герой – бывший спартаковец Моцарт.

Легенда спартаковской опорной зоны закончил карьеру еще в 2012-м, сразу стал строить тренерскую. Ему сейчас 44, он уже давно работает главным в небольших клубах, даже выигрывал с «Атлетико Гоьянйенсе» чемпионат штата Гойяс, а теперь заходит в более сильный турнир с «Мирассолом».

Лига Паулиста – турнир в необычном формате. Как он устроен?

Четыре группы по четыре команды, но группа – это не то, о чем вы подумали. Каждый играет 12 матчей со всеми командами из других групп, а внутри своей – нет , с ними можно встретиться только в плей-офф.

Таблицы групп формируются по результатам этих внешних матчей, по две лучшие команды выходят в плей-офф, и вот там уже первая команда играет со второй внутри группы.

Четвертьфиналы (16-17 марта) и полуфиналы (27-28 марта) – из одного матча на поле того, кто набрал больше очков, финал – две игры дома и в гостях, 31 марта и 7 апреля. При ничьей на любой стадии плей-офф сразу серия пенальти.

Две худшие команды по единой таблице всех групп вылетают в низший дивизион – Паулисту А2.

Через неделю после Паулисты стартует сезон-2024 в бразильской Серии А.

Трансляции доступны прямо на страницах конкретных матчей.

Фото: Gettyimages/Ricardo Moreira, Wagner Meier; Fernando Roberto/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Isabela Azine/AGIF (via AP)