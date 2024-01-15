Винисиус покорил класико: самый быстрый хет-трик века! «Реал» вынес «Барсу» (4:1) и взял Суперкубок
Вини троллил: показывал счет на пальцах.
4:1 – «Реал» обыграл «Барселону» в финале Суперкубка Испании.
Главный герой очередного класико – Винисиус Джуниор.
Винисиус уничтожил «Барсу». Хет-трик за тайм!
Бразилец решил почти все вопросы еще в первом тайме.
⚽️7’ – Джуж Беллингем закинул за спину Жюлю Кунде и на ход Винисиусу, базилец выбежал на вратаря, легко его обвел и закатил в пустые.
Вини хорош, но оцените тонкий пас Джуда.
⚽️10’ – Родриго умчал по флангу со своей половины, прострелил на дальнюю штангу, а там оказался Вини. Замкнул в подкате!
⚽️43’ – Винисиус пришел на пас, но упал из-за Рональда Араухо. Судья Хуан Мунуэра поставил пенальти, бразилец четко реализовал.
«Мечтаю сделать хет-трик в класико, как Роналду, – мечтал он вслух еще в 2020-м. – Он не справился, но я знаю, что тоже мечтал об этом. Это наша с ним общая мечта».
И вот Винисиус смог.
На 64-й минуте главный герой помог сделать и четвертый гол: прострелил в сторону Родриго, бразилец-партнер забил после касания защитника. К тому же Винисиус спровоцировал удаление у «Барселоны»: на нем две желтые получил Араухо.
Когда «Барса» стала возмущаться, Вини включил троллинг: показал на пальцах счет 4:1.
Он вообще любит поиздеваться, когда нужно ответить. Тут точно заслужил такое право.
У Винисиуса второй хет-трик в карьере. Анчелотти догнал Зидана по трофеям в «Реале»
● Это второй хет-трик в карьере Джуниора: в мае 2022-го трижды огорчил «Леванте», после было три дубля – «Аль-Хилалю» на клубном ЧМ, «Ливерпулю» в ЛЧ и «Валенсии» в Ла Лиге.
● Винисиус – лишь пятый игрок в истории, оформивший хет-трик в класико за первый тайм. Прошлый раз получилось у Ивана Саморано в 1995-м.
● У бразильца в класико шесть мячей в 16 матчах. Теперь «Барса» – один из любимых соперников бразильца, наравне с «Валенсией» и «Леванте». Следом «Ливерпуль», им Винисиус забил пять.
В трофейной гонке «Реал» сделал шажок к «Барселоне» – после третьей победы подряд над принципиальным соперником.
🏆 Суперкубок Испании для «Мадрида» 13-й, у «Барсы» на один больше. Конечно же, эти клубы в большом отрыве ото всех остальных.
🏆 Карло Анчелотти выиграл с «Реалом» 11-й трофей – и сравнялся с Зинедином Зиданом. Больше за всю историю мадридского клуба остается только у великого Мигеля Муньоса (14).
🏆 Суммарно у «Реала» теперь 101 титул, у «Барселоны» осталось 99. Какая же плотность!
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Фото: Gettyimages.ru/Europa Press
Винисиус не оставил шансов Араухо.
Не поддерживаю никого
Когда уже эта полоса закончится?!
Но было заявление где Реал отверг все эти слухи.
Надеюсь с Араухо в кармане и против Атлетико затащит)