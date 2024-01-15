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Винисиус покорил класико: самый быстрый хет-трик века! «Реал» вынес «Барсу» (4:1) и взял Суперкубок

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Вини троллил: показывал счет на пальцах.

4:1 – «Реал» обыграл «Барселону» в финале Суперкубка Испании.

Главный герой очередного класико – Винисиус Джуниор. 

Винисиус уничтожил «Барсу». Хет-трик за тайм!

Бразилец решил почти все вопросы еще в первом тайме.

⚽️7’ – Джуж Беллингем закинул за спину Жюлю Кунде и на ход Винисиусу, базилец выбежал на вратаря, легко его обвел и закатил в пустые.

Вини хорош, но оцените тонкий пас Джуда. 

⚽️10’ – Родриго умчал по флангу со своей половины, прострелил на дальнюю штангу, а там оказался Вини. Замкнул в подкате!

⚽️43’ – Винисиус пришел на пас, но упал из-за Рональда Араухо. Судья Хуан Мунуэра поставил пенальти, бразилец четко реализовал. 

«Мечтаю сделать хет-трик в класико, как Роналду, – мечтал он вслух еще в 2020-м. – Он не справился, но я знаю, что тоже мечтал об этом. Это наша с ним общая мечта».

И вот Винисиус смог. 

На 64-й минуте главный герой помог сделать и четвертый гол: прострелил в сторону Родриго, бразилец-партнер забил после касания защитника. К тому же Винисиус спровоцировал удаление у «Барселоны»: на нем две желтые получил Араухо.

Когда «Барса» стала возмущаться, Вини включил троллинг: показал на пальцах счет 4:1.

Он вообще любит поиздеваться, когда нужно ответить. Тут точно заслужил такое право. 

У Винисиуса второй хет-трик в карьере. Анчелотти догнал Зидана по трофеям в «Реале»

● Это второй хет-трик в карьере Джуниора: в мае 2022-го трижды огорчил «Леванте», после было три дубля – «Аль-Хилалю» на клубном ЧМ, «Ливерпулю» в ЛЧ и «Валенсии» в Ла Лиге.

● Винисиус – лишь пятый игрок в истории, оформивший хет-трик в класико за первый тайм. Прошлый раз получилось у Ивана Саморано в 1995-м.

● У бразильца в класико шесть мячей в 16 матчах. Теперь «Барса» – один из любимых соперников бразильца, наравне с «Валенсией» и «Леванте». Следом «Ливерпуль», им Винисиус забил пять.

В трофейной гонке «Реал» сделал шажок к «Барселоне» – после третьей победы подряд над принципиальным соперником.

🏆 Суперкубок Испании для «Мадрида» 13-й, у «Барсы» на один больше. Конечно же, эти клубы в большом отрыве ото всех остальных.

🏆 Карло Анчелотти выиграл с «Реалом» 11-й трофей – и сравнялся с Зинедином Зиданом. Больше за всю историю мадридского клуба остается только у великого Мигеля Муньоса (14).

🏆 Суммарно у «Реала» теперь 101 титул, у «Барселоны» осталось 99. Какая же плотность!

Фото дня. В «Интер Майами» теперь легендарная четверка «Барсы»: Месси, Суарес, Бускетс и Альба

Фото: Gettyimages.ru/Europa Press

64 комментария
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Меня иногда хейт к Вини просто поражает. Вот например когда на вторую ЖК сволил Араухо, комментатор на Матче сказал, что в этой ситуации Вини его спровоцировал, вопрос - как?! Тем, что обработал мяч?
+104
-7
+97
Мифический карман Араухо официально порван. Вини красава
+57
-2
+55
Ответ VuNePonimaete
Меня иногда хейт к Вини просто поражает. Вот например когда на вторую ЖК сволил Араухо, комментатор на Матче сказал, что в этой ситуации Вини его спровоцировал, вопрос - как?! Тем, что обработал мяч?
Складывается ощущение что многие российские комментаторы хейтеры Реала. Прям раздражает. Верните Уткина
+46
-6
+40
Реал катком прошелся по Барсе.
Винисиус не оставил шансов Араухо.
+28
-4
+24
Очень рад за Реал,но хотелось бы отметить наскольно же плоха Барселона. Какой же у них провал после смены поколения. Какой же никакой Хави тренер. Человек с Реалом пытается строить высокую линию обороны🤦🏻‍♂️.
+13
0
+13
Ответ Ложный Латераль
Мифический карман Араухо официально порван. Вини красава
Ну ладно, араухо нужно отдать должное, если бы не он, то Реал 5-ку ещё в первом тайме бы закинул, ну как говорится один в поле не воин, да и в пользу араухо, он единственный кто оставляет барсу призрачным топ-клубом
+11
0
+11
Да уж... Оперативно Вини приговорил бчк.
+7
0
+7
Ответ Руслан Нотарев
Сравнивая Мадрид и Барсу: Перес реально болеет за свой клуб, он мадридиста до мозга костей. А у нас одни воры, вогнали в ж..пу клуб!
Все будет хорошо у Барселоны, но после ряда ошибок руководства, придется потерпеть перестройку, может 2-3 сезона. Не унывай.
+6
0
+6
Сравнивая Мадрид и Барсу: Перес реально болеет за свой клуб, он мадридиста до мозга костей. А у нас одни воры, вогнали в ж..пу клуб!
+6
-1
+5
Ответ VuNePonimaete
Меня иногда хейт к Вини просто поражает. Вот например когда на вторую ЖК сволил Араухо, комментатор на Матче сказал, что в этой ситуации Вини его спровоцировал, вопрос - как?! Тем, что обработал мяч?
В конкретно этом комментарии не было хейта, комментировал Минин, он - болельщик Реала, и просто прекрасный комментатор, он имел ввиду что Вини классно подработал мяч себе, и так как вся Барса на нервах уже из за проигрыша, он и спровоцировал Араухо таким движением, но никакого негатива там и близко нет
+4
0
+4
Сильно радостно, что Вини в таком красивом и эффектном стиле зафеерил. Не забыть, как в самом первом его Эль Класико Суарес и компания всячески издевались над ним, задирая и изображая плачущего ребенка. Ну что ж) получайте. То ли еще будет.
+4
0
+4
объясните популярно, зачем Реалу нужен мбаппе , когда винисиус во всем лучше ,кроме удара? Но если поставить на острие атаки , и там доработает. я уже столько сезонов смотрю на мбаппе и винисиуса, и не понимаю
+5
-2
+3
Ответ rachidibrahimov
Складывается ощущение что многие российские комментаторы хейтеры Реала. Прям раздражает. Верните Уткина
Сегодня Минин же комментировал. Болельщик Мадрида
+5
-2
+3
Ответ VuNePonimaete
Меня иногда хейт к Вини просто поражает. Вот например когда на вторую ЖК сволил Араухо, комментатор на Матче сказал, что в этой ситуации Вини его спровоцировал, вопрос - как?! Тем, что обработал мяч?
Может, имел в виду комментатор, своим поведением до этого момента?

Не поддерживаю никого
+4
-1
+3
Ответ Semen6009
Все хорошо кроме нырка
Гюндогана в последнем матче ЛЛ?
+4
-1
+3
Ответ rachidibrahimov
Складывается ощущение что многие российские комментаторы хейтеры Реала. Прям раздражает. Верните Уткина
получается, что профессионально откомментировал, раз у болельщика Реала сложилось ощущение, что комментирует хейтер Реала, хотя Минин - известный болельщик Мадрида)
+3
0
+3
Винисиус отличный матч провел, но вот эти пальцы со счетом, это конечно не красит игрока. Нужно иметь уважение к сопернику. Лично мне такое не по душе.Но а так очень рад за бразильца, сегодня показал себя во всей красе и против Кунде чувствовал себя, как рыба в воде, да и с Араухо сегодня неплохо разбирался. Мадрид сегодня играл с запасом и одержал абсолютно заслуженную победу.
+7
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+3
Винисиус,который смог👏
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+3
Ответ марк макаров
Справедливости ради, очень смешит тот факт, что Хави опять поставил Араухо направо, а Винисиус играл бОльшую часть матча против Кунде 👌
В том то и дело, всем уже давно это понятно но Хави продолжает гнуть свою линию с Араухо на фланге.. этим Хави, во первых, убивает атаку с правого края. во-вторых, ставит заведомо проигрышную ситуацию про Араухо, так ка всегда приходится стартовать позже, после ляпа Кунде. Когда же дойдет др Хави что Вини уже не играет против ПЗ а против ЦЗ из за отсутствие ЦФ у Реала он почти всегда получая мяч идет в центр а Араухо уже тупо один и не знает как действовать ибо будет явно рушение позиции в обороне что создает хаос в обороне
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Жалко покер не сделал.А мог
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Реал прям на классе
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У игроков Барсы нет яиц! Реал, проигрывая 0:2, вытащил бы игру, взвинтили бы темп и добили. А наши как бабы, сдулись и потекли, блин…
Когда уже эта полоса закончится?!
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Пас Беллингема шикарен, но как бразилец от защитников ушёл, как от стоячих.
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Вини сегодня был лучшим на поле. Очень хочется видеть его таким всегда
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Ответ Илья Лисицкий
объясните популярно, зачем Реалу нужен мбаппе , когда винисиус во всем лучше ,кроме удара? Но если поставить на острие атаки , и там доработает. я уже столько сезонов смотрю на мбаппе и винисиуса, и не понимаю
Мбаппе нужен Реалу только со слов журналистов....сам Реал же, на сегодня никакого интереса к нему не проявляет. Нет ни одного официального заявления подтверждающего этот интерес.
Но было заявление где Реал отверг все эти слухи.
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Справедливости ради, очень смешит тот факт, что Хави опять поставил Араухо направо, а Винисиус играл бОльшую часть матча против Кунде 👌
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Вини лучший игрок мира, когда здоров
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Ответ VuNePonimaete
Меня иногда хейт к Вини просто поражает. Вот например когда на вторую ЖК сволил Араухо, комментатор на Матче сказал, что в этой ситуации Вини его спровоцировал, вопрос - как?! Тем, что обработал мяч?
Конечно спровоцировал, весь матч вон как быстро бегал, паразит.
+1
0
+1
Винисиус набирает ход,хет-трик в ворота бчк даже Роналду не мог себе позволить,а тут 3 мяча ещё в первом тайме
Надеюсь с Араухо в кармане и против Атлетико затащит)
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Ответ rachidibrahimov
Складывается ощущение что многие российские комментаторы хейтеры Реала. Прям раздражает. Верните Уткина
Ну в целом он ровно откоментировал сегодня, но когда тема касалась Вини, то там закосы уже начинались
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