Винисиус покорил класико: самый быстрый хет-трик века! «Реал» вынес «Барсу» (4:1) и взял Суперкубок

Вини троллил: показывал счет на пальцах.

4:1 – «Реал» обыграл «Барселону» в финале Суперкубка Испании.

Главный герой очередного класико – Винисиус Джуниор.

Винисиус уничтожил «Барсу». Хет-трик за тайм!

Бразилец решил почти все вопросы еще в первом тайме.

⚽️7’ – Джуж Беллингем закинул за спину Жюлю Кунде и на ход Винисиусу, базилец выбежал на вратаря, легко его обвел и закатил в пустые.

Вини хорош, но оцените тонкий пас Джуда.

⚽️10’ – Родриго умчал по флангу со своей половины, прострелил на дальнюю штангу, а там оказался Вини. Замкнул в подкате!

⚽️43’ – Винисиус пришел на пас, но упал из-за Рональда Араухо. Судья Хуан Мунуэра поставил пенальти, бразилец четко реализовал.

«Мечтаю сделать хет-трик в класико, как Роналду, – мечтал он вслух еще в 2020-м. – Он не справился, но я знаю, что тоже мечтал об этом. Это наша с ним общая мечта».

И вот Винисиус смог.

На 64-й минуте главный герой помог сделать и четвертый гол: прострелил в сторону Родриго, бразилец-партнер забил после касания защитника. К тому же Винисиус спровоцировал удаление у «Барселоны»: на нем две желтые получил Араухо.

Когда «Барса» стала возмущаться, Вини включил троллинг: показал на пальцах счет 4:1.

Он вообще любит поиздеваться, когда нужно ответить. Тут точно заслужил такое право.

У Винисиуса второй хет-трик в карьере. Анчелотти догнал Зидана по трофеям в «Реале»

● Это второй хет-трик в карьере Джуниора: в мае 2022-го трижды огорчил «Леванте», после было три дубля – «Аль-Хилалю» на клубном ЧМ, «Ливерпулю» в ЛЧ и «Валенсии» в Ла Лиге.

● Винисиус – лишь пятый игрок в истории, оформивший хет-трик в класико за первый тайм. Прошлый раз получилось у Ивана Саморано в 1995-м.

● У бразильца в класико шесть мячей в 16 матчах. Теперь «Барса» – один из любимых соперников бразильца, наравне с «Валенсией» и «Леванте». Следом «Ливерпуль», им Винисиус забил пять.

В трофейной гонке «Реал» сделал шажок к «Барселоне» – после третьей победы подряд над принципиальным соперником.

🏆 Суперкубок Испании для «Мадрида» 13-й, у «Барсы» на один больше. Конечно же, эти клубы в большом отрыве ото всех остальных.

🏆 Карло Анчелотти выиграл с «Реалом» 11-й трофей – и сравнялся с Зинедином Зиданом. Больше за всю историю мадридского клуба остается только у великого Мигеля Муньоса (14).

🏆 Суммарно у «Реала» теперь 101 титул, у «Барселоны» осталось 99. Какая же плотность!

Фото: Gettyimages.ru/Europa Press