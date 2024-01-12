Кубок Африки и Кубок Азии должны были проводить летом. Причины переноса – схожие

В январе параллельно пройдут Кубок Азии и Кубок Африки – стартуют 12 и 13 января соответственно. Причем оба турнира в интересах клубного футбола изначально не планировали на зиму.

Кубок Африки перенесли из-за возможных катаклизмов

Кубок Африки-2023 должен был пройти прошлым летом в Кот-д’Ивуаре. Но за год до турнира Африканская конфедерация футбола (КАФ) сдвинула сроки. Причина – погода.

В июне 2022-го после проливных дождей в Кот-д’Ивуаре произошло самое смертоносное наводнение в истории страны. Погибли больше десяти человек, пострадали больше сотни в Абиджане, а по всей стране вода повредила 1913 домохозяйств, всего пострадали более 11 тысяч человек.

«Неопределенность климатических условий в Кот-д’Ивуаре в это время года, о чем свидетельствуют недавние наводнения, обрушившиеся на страну, побудили перенести турнир на январь 2024 года», – говорилось в заявлении КАФ.

Кубок Африки часто проходил зимой раньше, но в 2017 году КАФ постановила: пора переключаться на лето. В этом случае турнир перестал бы раздражать европейские клубы. В 2019-м турнир прошел с июня по июль в Египте.

Кубок Африки-2021 (Камерун) планировали на лето, но сдвинули на январь-февраль 2021-го из-за возможной жары, а затем – на начало 2022-го из-за пандемии.

Таким образом, после переноса на лето по плану провели только один турнир из трех. Да и тогда в Египте было непросто из-за жары – профсоюз футболистов даже требовал увеличить количество перерывов на водопой до четырех, а нигерийский форвард Самюэль Калу на тренировке получил тепловой удар.

Приключений вокруг организации Кубка Африки хватало и раньше

Например:

● В 2010 году перед началом турнира автобус со сборной Того угодил под пулеметный обстрел при пересечении границы Конго и Анголы, погибли три человека. Команда снялась с турнира.

● В 2013-м за день до старта забастовали футболисты сборной ДР Конго в связи с проблемами с выплатой премиальных. Но через сутки все же сыграли. Правда, из группы в итоге все равно не вышли.

● Турнир 2015 года должен был проходить в Марокко, но за два месяца до старта его перенесли Экваториальную Гвинею. Марокканцы просили сдвинуть сроки из-за лихорадки Эбола в Западной Африке, но получили отказ, сборную дисквалифицировали, а турнир отобрали.

● На Кубок Африки-2017 отказались ехать семь камерунских футболистов, включая Жоэля Матипа, Андре Онана и Андре-Франка Замбо-Ангисса (Матип объяснял, что внутри и вокруг сборной ужасная атмосфера). Потом к ним присоединился и Эрик-Максим Шупо-Мотинг. ФИФА размышляла, не дисквалифицировать ли их за это, а Камерун справился и так – победил и приехал на Кубок конфедераций в Россию.

● Кубок Африки-2019 должен был пройти в Камеруне, но примерно за полгода до старта это право отобрали – из-за значительных задержек при строительстве объектов для турнира. Турнир принял Египет.

● В Камеруне состоялся следующий Кубок Африки. Мы уже писали о том, как он переносился, но мог быть и отменен – из-за организационных трудностей в стране и распространения омикрон-штамма коронавируса. И все же состоялся в начале 2022-го.

Кубок Азии тоже перенесен – по двум причинам

В 2019 году право на проведение Кубка Азии получил Китай, сроки – с 16 июня по 16 июля 2023 года. В мае 2022-го страна отказалась от турнира из-за ковидных ограничений.

Заявки на проведение отправили Австралия, Индонезия, Катар и Южная Корея, но первые две позже отказались. 17 октября хозяином выбрали Катар. Соответственно и сроки изменились – уже теперь с 12 января по 10 февраля 2024 года из-за слишком жаркого климата в Катаре летом.

В 1990-х Кубок Азии проводился осенью и зимой, а в 2000-х – летом. Турнир 2011 года тоже проводили в Катаре и тоже в январе. Через четыре года Кубок Азии приняла Австралия – также в январе. В 2019-м азиаты играли в ОАЭ – с 5 января по 1 февраля.

Турнир в Катаре сейчас – отличный вариант для Азии, ведь 13 месяцев назад он уже принимал чемпионат мира, вся инфраструктура готова.

К новым катарским аренам добавятся две маленькие – на 10-15 тысяч зрителей, одна из них была построена в 2013 году, другая – реконструирована к этому времени. В общем, за комфорт болельщиков на аренах и телевизионную картинку переживать точно не придется.

Фото: Atsushi Tokumaru, Ahmed Awaad, Li Jing/Xinhua/Global Look Press