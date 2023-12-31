Пора искать отсылы!

Провожаем 2023-й и вспоминаем яркое из мира спорта, с чем у нас будет ассоциироваться этот год.

Делитесь в комментариях, кого узнали сразу, и что вы сохраните в памяти о 2023-м в первую очередь.

По клику на картинку (или сюда) – большое разрешение, чтобы можно было рассмотреть еще больше деталей.

Если что-то из сюжетов вы не распознали – нестрашно, в первые дни 2024-го мы отдельно все расшифруем.

А тут – машина времени. Наши панорамы за 2022-й, 2021-й, 2020-й, 2019-й и 2018-й.

С Новым годом!

Дизайнер: Марина Семенова