О духе времени
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Весь 2023-й – на одной картинке. Традиционная панорама Sports.ru с главными сюжетами года

Далер Кузяев Далер Кузяев
Наполи Наполи
Ла Лига Ла Лига
Манчестер Сити Манчестер Сити
Спартак Спартак
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Формула-1 Формула-1
Реал Мадрид Реал Мадрид
Зенит Зенит
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Арсен Захарян Арсен Захарян
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
НБА НБА
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

Пора искать отсылы!

Провожаем 2023-й и вспоминаем яркое из мира спорта, с чем у нас будет ассоциироваться этот год.

Делитесь в комментариях, кого узнали сразу, и что вы сохраните в памяти о 2023-м в первую очередь.

По клику на картинку (или сюда) – большое разрешение, чтобы можно было рассмотреть еще больше деталей.

Если что-то из сюжетов вы не распознали – нестрашно, в первые дни 2024-го мы отдельно все расшифруем.

А тут – машина времени. Наши панорамы за 2022-й2021-й, 2020-й, 2019-й и 2018-й.

С Новым годом!

Дизайнер: Марина Семенова

3 комментария
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расшифруйте, пжлста, 1-ого утром
+1
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+1
Год какой-то розово-голубой получился 😜
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