«Эгоистичная и элитарная модель». Футбольный мир реагирует на Суперлигу

Суперлига напомнила о себе: суд Европейского Союза вынес решение в пользу турнира – ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».

Футбольный мир уже кипит – словно и не было двухгодичной паузы. У «Реала» и «Барсы» своя вечеринка – их заявления вот тут.

Глава Суперлиги Бернд Райхарт ликует: «Мы завоевали право участвовать в соревнованиях. Монополии УЕФА пришел конец. Футбол свободен. Теперь клубы больше не будут страдать от угроз и санкций». И обещает гору привилегий: «Для болельщиков мы предлагаем бесплатный показ всех матчей Суперлиги. Клубам гарантированы доходы и солидарные выплаты».

УЕФА считает, что решение суда – не победа Суперлиги: «Это решение не означает одобрения или признания так называемой «суперлиги» . Оно скорее подчеркивает существовавший ранее недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранен в июне 2022 года.

УЕФА уверен в надежности своих новых правил, в частности в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и нормам.

Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы выхода из нее европейскими и национальными законами».

Объединение европейских клубов (независимая организация, которая поддерживает клубы из низших дивизионов Европы) солидарно с УЕФА: «Объединение европейских клубов полностью поддерживает УЕФА как регулирующий орган европейского футбола, решительно выступая против попыток A22 дестабилизировать его.

Проект Суперлиги – элитистская инициатива, направленная на концентрацию власти и финансовых выгод в руках нескольких клубов и подрывающая авторитет ».

Ла Лига предвидела итог и раскритиковала Суперлигу еще до решения суда: «Сегодня, как никогда, мы вновь заявляем: Суперлига – эгоистичная и элитарная модель . Любой турнир, который не дает доступ через внутренние лиги – этой закрытый формат.

Европейский футбол сказал свое слово. Прислушайтесь к нему», – написали в твиттере Ла Лиги и поставили #EarnItOnThePitch («Заработайте это [право играть в еврокубках] на поле»).

Хавьер Тебас – президент Ла Лиги и главный оппонент Флорентино Переса – был еще резче: «Видимо, кто-то пошел открывать бар, чтобы пить коктейли до пяти утра – как и исполнительный директор Суперлиги Бернд Райхарт.

Суд Европейского союза отмечает, что критерии допуска к любым соревнованиям должны быть прозрачными, объективными и НЕДИСКРИМИНАЦИОННЫМИ. Эти принципы точно несовместимы с Суперлигой ».

Сравнение Суперлиги с барами – фишка Тебаса. Так же он описывал проект в 2018-м:

«Суперлига стала бы концом для Ла Лиги и Лиги чемпионов. Я скажу резко, чтобы поняли все: Суперлига – это проект, который был написан в баре в пять утра, проект разных президентов клубов».

Президент компании Mediapro (распределяет ТВ-права на Ла Лигу) Жауме Рурес зацепился за обещание Суперлиги показывать все матчи бесплатно: «Если трансляции будут бесплатными и не будет значительных доходов от платного ТВ, я задаюсь вопросом, откуда берутся миллионы. Турниры должны приносить доход.

В таком видел проект не может быть реализован. Нет ни немецких, ни английских, ни французских клубов. [Без них] это будет не Суперлига».

Журналист The Athletic Адам Крэфтон тоже считает этот пункт популистским: «Футбол – бесплатно для всех!» Они звучат как политики, которые доказывают: выход из ЕС сделал Великобританию свободной».

Немецкий журналист и писатель Рафаэль Хонигштейн не верит, что проект Суперлиги жив. «Немецкие клубы не присоединятся к новой Суперлиге по социально-политическим причинам. Английские клубы не присоединятся к новой Суперлиге по юридическим и экономическим причинам, особенно если на континенте ее позиционируют как «убийцу Премьер-лиги».

Она не запустится».

Есть и более прикладная реакция.

● Клубы Ла Лиги на четверговые матчи выйдут в футболках с надписью Gánatelo en el campo («Побеждайте на поле») – конечно, кроме «Реала».

● Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина пообещал исключить клубы, которые вступят в Суперлигу: «Существует правило: кто присоединяется к этому проекту, выходит из федерации. Мы не можем предотвратить вступление [в Суперлигу], но выбор, если он возникнет, должен быть предельно четким. Играть в двух или трех турнирах под эгидой разных организаций немыслимо».

● Министерство культуры и спорта Великобритании законодательно заблокирует вступление в Суперлигу: «В ближайшее время мы представим законопроект, который сделает это реальностью и не позволит клубам участвовать в подобных отколовшихся соревнованиях в будущем». Хотя решение суда Европейского союза Великобритании не указ – страна вышла из ЕС.

Фото: Eduardo Parra, Michael Kappeler/Global Look Press