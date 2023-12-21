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«Эгоистичная и элитарная модель». Футбольный мир реагирует на Суперлигу

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Габриэле Гравина
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Суперлига напомнила о себе: суд Европейского Союза вынес решение в пользу турнира – ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».

Футбольный мир уже кипит – словно и не было двухгодичной паузы. У «Реала» и «Барсы» своя вечеринка – их заявления вот тут

Глава Суперлиги Бернд Райхарт ликует: «Мы завоевали право участвовать в соревнованиях. Монополии УЕФА пришел конец. Футбол свободен. Теперь клубы больше не будут страдать от угроз и санкций». И обещает гору привилегий: «Для болельщиков мы предлагаем бесплатный показ всех матчей Суперлиги. Клубам гарантированы доходы и солидарные выплаты». 

УЕФА считает, что решение суда – не победа Суперлиги: «Это решение не означает одобрения или признания так называемой «суперлиги». Оно скорее подчеркивает существовавший ранее недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранен в июне 2022 года.

УЕФА уверен в надежности своих новых правил, в частности в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и нормам.

Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы выхода из нее европейскими и национальными законами».

Объединение европейских клубов (независимая организация, которая поддерживает клубы из низших дивизионов Европы) солидарно с УЕФА: «Объединение европейских клубов полностью поддерживает УЕФА как регулирующий орган европейского футбола, решительно выступая против попыток A22 дестабилизировать его.

Проект Суперлиги – элитистская инициатива, направленная на концентрацию власти и финансовых выгод в руках нескольких клубов и подрывающая авторитет».

Ла Лига предвидела итог и раскритиковала Суперлигу еще до решения суда: «Сегодня, как никогда, мы вновь заявляем: Суперлига – эгоистичная и элитарная модель. Любой турнир, который не дает доступ через внутренние лиги – этой закрытый формат.

Европейский футбол сказал свое слово. Прислушайтесь к нему», – написали в твиттере Ла Лиги и поставили #EarnItOnThePitch («Заработайте это [право играть в еврокубках] на поле»).

Хавьер Тебас – президент Ла Лиги и главный оппонент Флорентино Переса – был еще резче: «Видимо, кто-то пошел открывать бар, чтобы пить коктейли до пяти утра – как и исполнительный директор Суперлиги Бернд Райхарт.

Суд Европейского союза отмечает, что критерии допуска к любым соревнованиям должны быть прозрачными, объективными и НЕДИСКРИМИНАЦИОННЫМИ. Эти принципы точно несовместимы с Суперлигой».

Сравнение Суперлиги с барами – фишка Тебаса. Так же он описывал проект в 2018-м:

«Суперлига стала бы концом для Ла Лиги и Лиги чемпионов. Я скажу резко, чтобы поняли все: Суперлига – это проект, который был написан в баре в пять утра, проект разных президентов клубов».

Президент компании Mediapro (распределяет ТВ-права на Ла Лигу) Жауме Рурес зацепился за обещание Суперлиги показывать все матчи бесплатно: «Если трансляции будут бесплатными и не будет значительных доходов от платного ТВ, я задаюсь вопросом, откуда берутся миллионы. Турниры должны приносить доход.

В таком видел проект не может быть реализован. Нет ни немецких, ни английских, ни французских клубов. [Без них] это будет не Суперлига».

Журналист The Athletic Адам Крэфтон тоже считает этот пункт популистским: «Футбол – бесплатно для всех!» Они звучат как политики, которые доказывают: выход из ЕС сделал Великобританию свободной».

Немецкий журналист и писатель Рафаэль Хонигштейн не верит, что проект Суперлиги жив. «Немецкие клубы не присоединятся к новой Суперлиге по социально-политическим причинам. Английские клубы не присоединятся к новой Суперлиге по юридическим и экономическим причинам, особенно если на континенте ее позиционируют как «убийцу Премьер-лиги».

Она не запустится».

Есть и более прикладная реакция.

● Клубы Ла Лиги на четверговые матчи выйдут в футболках с надписью Gánatelo en el campo («Побеждайте на поле») – конечно, кроме «Реала».

● Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина пообещал исключить клубы, которые вступят в Суперлигу: «Существует правило: кто присоединяется к этому проекту, выходит из федерации. Мы не можем предотвратить вступление [в Суперлигу], но выбор, если он возникнет, должен быть предельно четким. Играть в двух или трех турнирах под эгидой разных организаций немыслимо».

● Министерство культуры и спорта Великобритании законодательно заблокирует вступление в Суперлигу: «В ближайшее время мы представим законопроект, который сделает это реальностью и не позволит клубам участвовать в подобных отколовшихся соревнованиях в будущем». Хотя решение суда Европейского союза Великобритании не указ – страна вышла из ЕС. 

Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать

«Это великий день». «Реал» и «Барселона» едины в поддержке Суперлиги

Фото: Eduardo Parra, Michael Kappeler/Global Look Press

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УЕФА
15 комментариев
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эгоистичная и элитарная модель это когда при наличии Сити и ПСЖ, наказание получают условные Лудогорец и Стьяуа
+36
-6
+30
"Министерство культуры и спорта Великобритании законодательно заблокирует вступление в Суперлигу" - Просто напомню, что в середине 50-ых они также блокировали участие английских клубов в КЕЧ (ЛЧ)
+15
-2
+13
Ответ Arima Baki
эгоистичная и элитарная модель это когда при наличии Сити и ПСЖ, наказание получают условные Лудогорец и Стьяуа
Ты ещё забыл про Эвертон и его - 10 очков, это прямо со свежих.
+13
0
+13
Ответ Arima Baki
эгоистичная и элитарная модель это когда при наличии Сити и ПСЖ, наказание получают условные Лудогорец и Стьяуа
или когда барса платит 15 лет главе судейского корпуса или ой... это другое
+8
-1
+7
Ответ Trash Talking
Наши-то почему молчат? Тузы из Газпрома должны подтянуться и поддержать Переса, чтобы стать спонсорами. Сам Перес для создания армии должен позвать российские клубы, чтобы увеличить численность готовых за счет приостановленных в УЕФА.
А кто сказал, что российские нефтяники нужны Пересу? Чего дедушке Фло точно не нужно, так это политический геморрой в виде поддержки санкционных олигархов
+3
0
+3
Да к этому все и идет, лига чемпионов умирает потихоньку
+3
-2
+1
Наши-то почему молчат? Тузы из Газпрома должны подтянуться и поддержать Переса, чтобы стать спонсорами. Сам Перес для создания армии должен позвать российские клубы, чтобы увеличить численность готовых за счет приостановленных в УЕФА.
+5
-4
+1
Мне кажется, мы в любом случае придём к двум суперлигам:
1) АПЛ
2) Суперлига внутри ЕС.

Рынок Великобритании мощный и самодостаточный. Испания, Италия, Германия и Франция могут составить ему конкуренцию только вместе. Без единого турнира всё идёт к тому, что аутсайдер АПЛ будет конкурировать за игроков с топами Италии, Германии и пр.

Через 10 лет посмотрим, сейчас это всё гадания на кофейной гуще.
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Эта битва за бабло уефа будет потрясающей)))
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Ответ headmaster
"Министерство культуры и спорта Великобритании законодательно заблокирует вступление в Суперлигу" - Просто напомню, что в середине 50-ых они также блокировали участие английских клубов в КЕЧ (ЛЧ)
ФА же блокировали да и 1 год только.
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Ответ GibsonFlyingV
Разве подобные законы и запреты клубам не политизация спорта?
апл это наверняка не последний пункт туристического дохода в Британии, это протекционизм
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Ответ Kappa Pride
апл это наверняка не последний пункт туристического дохода в Британии, это протекционизм
Так апл останется как была, только вместо ЛЧ, ЛЕ и ЛК будет Суперлига. Скорее "солидарность" пресловутая
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