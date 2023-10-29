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Чей «Золотой мяч»? Спорим про Месси, Холанда, Мбаппе и еще трех звезд

Золотой мяч Золотой мяч
Родри Родри
Лионель Месси Лионель Месси
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Футбол Футбол

Мнения авторов Sports.ru.

Приближается самая глянцевая награда футбола – «Золотой мяч» вручат уже в понедельник. 

А кто его заслужил?

Авторы Sports.ru предлагают свои варианты. Здесь не только фавориты гонки Месси и Холанд, но еще Мбаппе, Родри, Де Брюйне и Гризманн.

«Месси дал нам величайшую историю, которую мы будем рассказывать детям». Артем Терентьев – за Лео

У Джека Лондона есть потрясающий рассказ – «Кусок мяса». Он про боксера-ветерана, который был хорош в свое время, но закончил бедно – и на старости лет продолжал биться.

В одном из боев ему противостоял молодой проспект, вставший на путь денег и титулов. Ветерану был очень важен гонорар за победу, чтобы прожить на него еще месяц. Перед поединком он не смог даже нормально поесть.

Ветеран хорошо провел первые раунды – и почти добил проспекта, но потом силы закончились. Ему не хватило одного долбанного куска мяса на завтрак, чтобы победить. И молодой вырубил его.

Ничего не напоминает?

Да, это 81-я минута финала ЧМ-2022, когда Месси в борьбе с молодым Команом упал как плюшевый мишка, а затем с вип-места смотрел на вколачивающего сумасшедший мяч киборга Мбаппе. 2:2 – и полное ощущение, что Месси закончился навсегда. Будто ему не хватило сбросить 2-3 года, чтобы соответствовать своей мечте здесь и сейчас.

Но Месси смог.

И в этой истории впечатляет не сам титул, про который уже все забыли в потоке новостей. Да и сам факт золота ЧМ никак не должен быть обоснованием для «Золотого мяча». Поразило другое: Месси провел лучший турнир жизни, будучи худшей версией себя в физическом плане.

Он не ускользал от защитников, как прежде, а словно продирался через кусты борщевика, которые если и не останавливали, то жестко жалили. Он почти не бегал – и только изображал игру в обороне. И впервые в сборной Лео был только частью пазла в прекрасной команде.

Месси сиял всего месяц в прошедшем сезоне, но это было истинное величие. Произведение, созданное прямо на поле. Про дзен, дух и спорт как искусство.

Понимаю тех, кто посчитает «Золотой мяч» Месси очередной несправедливостью. Собственно, эта премия для этого и создана. По всем статистическим показателям Лео не заслуживает восьмой статуэтки.

Но Месси дал нам в 2022-м величайшую историю, которую мы будем рассказывать детям, а те – своим детям. И этот непростой год я буду помнить не из-за великолепного «Сити», не из-за киборга 2.0 Холанда и даже не из-за долгожданной победы прекрасного КДБ в ЛЧ.

Я буду помнить взгляд Месси сразу после 2:2. Спокойный и ироничный. Будто он уже понял что-то такое про футбол, что нам лишь предстоит понять.

«Остается Месси». Валерий Самсонов – тоже за Лео, но очень аккуратно

Выдам базу: «Золотые мячи» нужно давать за фундаментальный вклад в международные трофеи – чемпионат мира/Европы или Лигу чемпионов.

По этой теории «ЗМ-2023» должен забронировать Хулиан Альварес, урвавший два желанных кубка за полгода. Однако в плей-офф ЛЧ у аргентинца только 56 минут и гол «Реалу» – при 3:0 в ответном полуфинале. В сборной он выглядел монолитнее, но все четыре мяча тоже забил, когда Аргентина вела в счете.

Другие претенденты из «Манчестер Сити» – Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне, Родри и Илкай Гюндоган – пролетают или вместе (с формулировкой «ЛЧ выиграл гениальный Пеп Гвардиола»), или по отдельности. Холанд – потому что не отложил голы на полуфинал и финал. Родри и Гюндоган – потому что футбольные гики – не целевая аудитория «ЗМ». Де Брюйне – потому что рыжий.

Остается Лионель Месси. Да, у него был беззаботный вылет из ЛЧ от «Баварии» (0:3 по сумме в 1/8). Да, на ЧМ-2022 он забил с пенальти четыре мяча из семи, но до Катара аргентинец положил с игры всего один мяч за девять последних матчей на ЧМ.

Есть вопросы?

«Весь год Холанд стрелял, кусал, долбил и побеждал». Артем Буторин – за Эрлинга

Извините, но я по-прежнему не понимаю критериев, по которым дарят «Золотой мяч».

За победу на ЧМ? Тогда почему больше нет вариантов из элитной сборной Аргентины? Почему в 2018-м «Золотой мяч» получил не француз, а Лука Модрич?

За успехи в клубе? «Манчестер Сити» взял три трофея и впечатлил игрой – логично выбрать кого-то с «Этихада», вариантов масса.

За статистику? Valget er åpenbart – это на норвежском, если что.

Очевидно, это последний шанс отдать «Золотой мяч» Месси, который давно отдыхает в лайтовой лиге. Уверен, даже если бы Аргентина проиграла в финале, Лео все равно получил бы свой мяч – потому что.

Ни в коем случае не хейтер Месси. Просто я за четкие критерии и против подгона под одного кандидата. Да-да, открывайте форточку, но в таких вопросах я люблю последовательность. Такие призы нельзя давать сердцем.

Протер очки, закапал глаза и все равно не вижу никого, кто в этом сезоне превзошел Эрлинга Холанда. Чтобы описать его игру, вся Европа стреляла остроумными сравнениями с роботами, терминаторами, машинами – разве это не признание?

Он забил больше всех, выиграл требл, восхитил даже мою маму, которая знает только Бекхэма. Его наконец проверили в топ-лиге – тест успешно пройден, сразу с рекордом.

Весь год Холанд стрелял, кусал, долбил и побеждал – без спадов, пауз и серьезных травм. Если этого недостаточно, то вручайте «ЗМ» сразу после финала ЧМ, зачем эти интриги?

«Пока Месси праздновал титул сборной, а Неймар лечился, он забивал». Максим Полтавец – за Мбаппе

Давайте поговорим про слона в комнате, которого все игнорируют. Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 и оформил хет-трик в финале. Допустим, первое – еще рядовое событие. Подумаешь, человек забил 8 голов за 7 матчей в ультраконкурентной среде.

Но много ли вы видели хет-триков в финалах ЧМ? Когда сборная Франции проигрывала 0:2 и 2:3, Мбаппе включил режим терминатора: шел на двоих-троих, бил, обводил, раздавал пасы – и у него получалось, хотя в какой-то момент аргентинцы встречали его вдвоем, втроем, вчетвером. Килиан был лучшим игроком – и для меня это одно из последних сильнейших впечатлений от футбола.

Да, у Мбаппе толком нет командных титулов – только дежурный чемпионат Франции с «ПСЖ». Но после ЧМ почти вся команда бросила играть – кроме Килиана. Пока Месси праздновал титул со сборной, а Неймар лечил очередную болячку, Мбаппе забивал, раздавал и всячески оправдывал статус лучшего игрока команды.

И, возможно, мира.

«Его планка стабильности в прошлом сезоне – минимум 9/10 в каждом матче. Такой нет больше ни у кого в мире». Вадим Лукомский – за Родри

Дисквалификация Родри наглядно продемонстрировала его важность для «Манчестер Сити». Все три матча без испанского опорника команда проиграла, а 11 соседних выиграла. Даже без Кевина де Брюйне «Сити» не страдает так сильно. Без Эрлинга Холанда в некоторых вещах даже прибавляет (учитывая, что его может подменить прекрасный Хулиан Альварес). Без Родри игра превращается в сущий кошмар, а Пеп хаотично перебирает варианты в опорной.

Вы справедливо заметите, что награда вручается за прошлый сезон, а аргумент относятся к этому. Все так, но случившиеся в последний месяц лишь наглядно подчеркнуло значимость Родри, которая была и в прошлом сезоне. Просто железный испанец постоянно играл и мы не могли вот так четко взглянуть на контраст с ним и без него. Пеп Гвардиола явно не планировал, что Кэлвин Филлипс впервые стартует в матче АПЛ в 37-м туре уже после оформления титула.

Родри не только про структурную важность, но и про феноменальную стабильность. Обычно про стабильных игроков говорят в духе «всегда 7/10», намекая, что редко видим выдающиеся перфомансы, зато никогда не видим провалов. Планка стабильности Родри в прошлом сезоне – минимум 9/10 в каждом матче. Такой правда нет больше ни у кого в мире.

«Де Брюйне настолько многогранен, что его игра тянет на «ЗМ» в любой плоскости». Дмитрий Письменский – за КДБ

За сиянием требла «Ман Сити» и раскинутыми в стороны руками Джека Грилиша мы упустили пару вещей:

1. Кевин де Брюйне повторил самый результативный сезон в карьере, выбив 38 очков по гол+пас

2. У КДБ 28 голевых передач в сезоне-2022/23 (во всех турнирах) – карьерный рекорд.

В нормальном мире вопроса об обладателе «Золотого мяча» в 2023-м просто бы не было. Очевидно, что его должен брать Кевин. Он – лучшее, что случалось с термином «атакующий полузащитник» за последние 10 лет.

Де Брюйне настолько многогранен, что его игра тянет на «ЗМ» в любой плоскости – как ощущений, так и статистики. Мы по умолчанию воспринимаем Кевина как супертопа – ага, снова ассист с внеземной геометрией, дважды облетевший вокруг земли и приземлившийся точно на голову Холанда. Ничего особенного, это же КДБ.

Футболист, чьи имя и фамилия уже давно превратились в грозную аббревиатуру умудряется оставаться недооцененным, будучи лидером в лучшей команде мира. В сезоне-2022/23 Кевин всего лишь лучший ассистент АПЛ и ЛЧ, обладатель требла и самый совершенный атакующий полузащитник в мире. Ну и что?

Парадокс, но проклятье Де Брюйне в его стабильности. Он не становится хуже, всегда играет на топовом уровне, а от того ни один его сезон нельзя воспринимать как лучший в карьере или претендующий на индивидуальный приз. У КДБ нет вспышек, он сияет всегда.

Без Кевина мы бы не увидели 12 (!) голов Холанда в прошлом сезоне – во многом именно связка с КДБ довела Эрлинга до про-версии. Да и измерять влияние Де Брюйне только ассистами было бы неуважением к мастеру. Предлагаю просто посмотреть на перцентили. Это основанные на данных рейтинги игроков. Перцентиль 99 означает, что игрок входит в топ-1% по показателю на своей позиции за последние 365 дней в топ-5 лигах.

Тянет на «Золотой мяч», не так ли?

Игра на пространстве, поиск этого пространства, обострение через удары, пасы, дриблинг, результативность любой природы – топ-игрокам нашего времени эти скиллы доступны выборочно и порционно, КДБ в совершенстве владеет всем.

«Сити» повезло иметь в составе лучшего игрока мира. После травмы Де Брюйне об этом напомнил сам Пеп:

«Кевин обладает специфическими качествами. На пару-тройку матчей мы можем обойтись без них, но заменить их на дистанции тяжело. У нас есть альтернативы, но игроков с такими же качествам нет ни у нас, ни где-либо еще. В этом плане Кевин незаменим».

«В идеальной вселенной «ЗМ» вручают за мощнейший прогресс относительно самого себя». Руслан Копылов – за Антуана Гризманна

В идеальной вселенной «Золотой мяч» вручают за мощнейший прогресс относительно самого себя. Антуан Гризманн провел сильнейший индивидуальный сезон – мы не видели француза таким эффективным и вариативным.

Сначала просто цифры:

● 15+16 только в Ла Лиге – лучшая голевая статистика в карьере;

● 3 ассиста – лучший ассистент ЧМ-2022;

● при этом Гризманн – еще и лучший в истории ЧМ по ожидаемым голевым передачам за один турнир (3,64 xA). Больше трех ожидаемых ассистов набивали всего четыре игрока: Гризманн, Диего Марадона, Йохан Кройфф и Хави.

За цифрами скрывается трансформирующее влияние на две команды: в сборной ушел в центр поля и освежил его, в «Атлетико» запустил яркую перестройку. Деталь, которая покорила: Антуан отбегал 70 минут в финале ЧМ, а через 11 дней уже играл за «Атлетико».

«Гризманн – из тех, кто способен менять лицо команды. Ему одинаково приятно сделать отбор и отдать передачу. Антуан всегда думает о команде. Он куда более щедрый, чем это обычно бывает», – кажется, Дидье Дешам одновременно и хвалил Антуана, и объяснял, почему ему трудно взять «Золотой мяч» в эпоху индивидуалистов.

В 2019-м Вадим Лукомский называл Гризманна футболистом будущего. Может, это будущее наконец настало?

А что думаете вы? Ждем в комментариях ✍

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Denis Doyle, Julian Finney, Ryan Pierse, Julian Finney, Alex Livesey

Кто заслужил «Золотой мяч»?
1598 голосов
Месси
56%
Лионель Месси
Холанд
28%
Эрлинг Холанд
Мбаппе
7%
Килиан Мбаппе
Родри
2%
Родри
Де Брюйне
5%
Кевин де Брюйне
Гризманн
2%
Антуан Гризманн

70 комментариев

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Илья Мурашов
Почему всё время делается акцент на провале Месси в ЛЧ, но при этом непопадание Холанна на ЧМ, или провал КДБ на ЧМ просто умалчивается? Что в итоге. Месси и Холанн провалили по одному важному соревнованию (Месси ЛЧ, а Холанн ЧМ), но выиграли другой важный трофей. Выигранные чемпионаты сравнивать не стану, их команды и до них выигрывали. Получается, что важнее: ЧМ или ЛЧ? Конечно, ЧМ. Тем более, что Месси сыграл более важную роль в победе Аргентины на ЧМ, чем Холанн в победе Сити в ЛЧ. Итог: ЗМ заслуженно получит Месси.
+21
-9
+12
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Квадратное личико
Ответ Juggernaut_Z
ЗМ ведь дают за сезон в целом, а не за 7 (даже 6) матчей ЧМ. За ЧМ награду лучшего игрока Месси уже получил. Чем он в течение остального сезона заслужил ЗМ — непонятно.
Тем, что он лучший футболист сезона 2022/2023 по гол+пас среди игроков Топ5 чемпионатов (имеется в виду и матчи клубов, и матчи сборных). Лучше и Холанда, и Мбаппе. Этот факт на спортсе очень не любят и яростно дизлайкают всем известные товарищи всем известным способом)
+13
-2
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VERBLYUD
Судя по аргументам Артем Буторин - это Артемка из комментов на спортсе)))
+14
-6
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VERBLYUD
Ответ Илья Мурашов
Почему всё время делается акцент на провале Месси в ЛЧ, но при этом непопадание Холанна на ЧМ, или провал КДБ на ЧМ просто умалчивается? Что в итоге. Месси и Холанн провалили по одному важному соревнованию (Месси ЛЧ, а Холанн ЧМ), но выиграли другой важный трофей. Выигранные чемпионаты сравнивать не стану, их команды и до них выигрывали. Получается, что важнее: ЧМ или ЛЧ? Конечно, ЧМ. Тем более, что Месси сыграл более важную роль в победе Аргентины на ЧМ, чем Холанн в победе Сити в ЛЧ. Итог: ЗМ заслуженно получит Месси.
Я бы не сказал, что Месси провалил ЛЧ, 4+4 за 7 игр и лучший гол сезона. А вот у условного Де Брюйне абсолютный провал на ЧМ.
+7
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Илья Мурашов
Кто написал этот бред? "... но до Катара аргентинец положил с игры всего один мяч за два ЧМ". На ЧМ 2014 у Месси 4 гола, на ЧМ 2018 1 гол. 4 + 1 = 1???? Дальше читать просто нет смысла.
+9
-3
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Илья Мурашов
Ответ ddddan 2
месси провалил лч в сезоне 22/23(8 марта 2023),а холланд не смог квалифицироваться в сезоне 21/22(последний матч 16 ноября 2021 года) вот поэтому не говорят🤷‍♂️
Допустим. А провал в Лиге Наций и не выход на Евро 2024 тоже не считается?
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Илья Мурашов
Ответ Juggernaut_Z
ЗМ ведь дают за сезон в целом, а не за 7 (даже 6) матчей ЧМ. За ЧМ награду лучшего игрока Месси уже получил. Чем он в течение остального сезона заслужил ЗМ — непонятно.
А чем заслужили, кроме ЧМ, Зидан, Роналдо, Каннаваро?
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Edwin_Hubble
Зачем Артемка поменял фамилию на Буторин?)
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Va_BanK
Ответ Илья Мурашов
Почему всё время делается акцент на провале Месси в ЛЧ, но при этом непопадание Холанна на ЧМ, или провал КДБ на ЧМ просто умалчивается? Что в итоге. Месси и Холанн провалили по одному важному соревнованию (Месси ЛЧ, а Холанн ЧМ), но выиграли другой важный трофей. Выигранные чемпионаты сравнивать не стану, их команды и до них выигрывали. Получается, что важнее: ЧМ или ЛЧ? Конечно, ЧМ. Тем более, что Месси сыграл более важную роль в победе Аргентины на ЧМ, чем Холанн в победе Сити в ЛЧ. Итог: ЗМ заслуженно получит Месси.
Да все просто - Если Месси берет ЧМ то ЗМ должны вручать победителю ЛЧ, если Месси берет ЛЧ то ЗМ должны отдать любому кто хоть как то проявил себя на ЧМ. Главное только не Месси. Они найдут любого соперника против него даже если он выиграет и ЧМ и ЛЧ за один год. Вон, вокруг Ван Дейка столько шума и пиара наделали когда поняли что у Рона шансов нет
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Квадратное личико
Суть в том, что в сезоне 2022/2023 пятеро - Месси, Мбаппе, Холанд, Родри и КДБ - провели очень сильный сезон. У всех были турниры, где они блистали, и турниры, где они выступили ниже ожиданий или же вообще туда не попали, хотя должны были. Статистика для игроков своих позиций и вклад в игру феноменальный у всех. По большому счету каждый из них может стать законным обладателем Золотого Мяча, и это точно не будет ограблением.
Тем грустнее практически под каждой новостью в топах видеть истеричные вопли людей о том, что грядёт какой-то вселенский позор и полная дискредитация награды, что Месси забил 350 липовых пенок на купленном ЧМ, а Холанд просто замыкатель прострелов и т.д. Глядя на всё это, понимаешь, что спортс.ру в большинстве своём стал прибежищем одержимых и не вполне здоровых людей, и это печально
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Greatest Of All Time
Ответ ddddan 2
месси провалил лч в сезоне 22/23(8 марта 2023),а холланд не смог квалифицироваться в сезоне 21/22(последний матч 16 ноября 2021 года) вот поэтому не говорят🤷‍♂️
Провалил Холанд отбор на ЧМ против Гибралтар и Латвии. Это не то что провал , а позор.
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Квадратное личико
Ответ Илья Мурашов
Почему всё время делается акцент на провале Месси в ЛЧ, но при этом непопадание Холанна на ЧМ, или провал КДБ на ЧМ просто умалчивается? Что в итоге. Месси и Холанн провалили по одному важному соревнованию (Месси ЛЧ, а Холанн ЧМ), но выиграли другой важный трофей. Выигранные чемпионаты сравнивать не стану, их команды и до них выигрывали. Получается, что важнее: ЧМ или ЛЧ? Конечно, ЧМ. Тем более, что Месси сыграл более важную роль в победе Аргентины на ЧМ, чем Холанн в победе Сити в ЛЧ. Итог: ЗМ заслуженно получит Месси.
По той же причине, по которой твоему замечанию, где ты исправляешь фактическую ошибку редактора, принизившего заслуги Месси, ставят дизлайки. Люди здесь такие))
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Balt39
Да конечно Лео. Это был футбольный Ласт Дэнс, а котором потом будут снимать документалки.
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clausevenzzz
Не заслуженных ЗМ не бывают , бывают только обиженые хейтеры
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Oleg
А почему нет описания как Де Брюйне и Родри провалили главный старт сезона, главный старт в истории не только футбола но и спорта в целом? Играют за Бельгию и Испанию.
Быть бистом в системе Пепа, в его миллиардном составе это хорошо, но вот когда игрок проваливается в не совсем комфортных условиях, где от него требуется показать каков он индивидуально, как он может быть лидером, как он может определять, вот тут ни Де Брюйне ни Родри не видно)
Даже к Холанду меньше вопросов ибо у него Норвегия, хотя для ЗМ сборную на главный турнир выводить надо, ведь у тебя в соперниках условные Лихтенштейны и раз уж ты не можешь даже с ними , то какой тебе ЗМ?
У Пепа и табуретка забивать будет.
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Caterina
"Пока Месси праздновал титул со сборной, а Неймар лечил очередную болячку, Мбаппе забивал, раздавал и всячески оправдывал статус лучшего игрока команды"

Похоже, Полтавец не смотрел игры ПСЖ после ЧМ. Мбаппе провалил плейоф ЛЧ точно так же как Месси, и вся команда. В Мюнхене вообще забыл на поле выйти. А в Лиге 1 Месси в основном раздавал, а Мбаппе много забивал, но много и порол, и жадничал. Оба не феерили, играли на 4 с минусом по своим возможностям.
Хороший ЧМ черепах провел, но и тут он не был лучшим, даже в своей команде. Мне кажется Мбаппе даже 3 место не займет в голосовании, а уж сравнение с Месси явно за уши притянуто.
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Greatest Of All Time
Ответ ddddan 2
смысл моего комментария в том что это было 2 сезона назад,ало зм дается за сезон
Ало, не отберись Аргентина, Франция, на ЧМ2022, не было бы речь про ЗМ Месси за сезон.
По этому надо было выходить на ЧМ2022, что бы тебе этот провал не засчитали.
А ещё где был в полуфиналах и в финалах в Кубке Англии, Лиги Чемпионов, Кубок Английских лиг, Суперкубке Англии???))))) 0+0 это тоже позор. Уверен даже Кокорин забил бы хотя бы 1 гол в этих 10 важных матчах
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AF007
Если бы любой другой в 35 лет выиграл ЧМ за седьмую сборную по стоимости игроков (еще раз, седьмую сборную, Англия была дороже на 800 млн, Бразилия на 600), забив 7 голов, отдав 3 голевые и став лучшим игроком в 5 из 7 матчей - вопрос о ЗМ был бы снят по умолчанию.

Но ЧМ выиграл Месси, у которого хейтеров как минимум столько же, сколько подписчиков в инстаграме у кристиану рональду. А подписчиков у рональду много
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Илья Мурашов
Ответ ddddan 2
зидан в 98 году выиграл серию а (лучший чемпионат в мире на тот момент) и дошел до финала лиги чемпионов
Суть в том, что им дали конкретно за ЧМ. На остальную часть года вообще не смотрели. Например, Роналдо получил за ЧМ, а Роберто Карлосу за ЧМ и ЛЧ не дали. Каннаваро получил за ЧМ, а Роналдиньо с ЛЧ даже вторым не стал.
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Антиглор17
Ответ clausevenzzz
Не заслуженных ЗМ не бывают , бывают только обиженые хейтеры
Бывают
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Квадратное личико
Ответ Александр Митраков
Франция не топ-5 чемпионат, она уже ниже Голландии свалилась в таблице коэффициентов. Лига фермеров
В сезоне 2022/2023, о котором идёт речь при вручении Золотого Мяча 2022/2023, она была в Топ5. Обнови свою методичку лжи)
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Илья Мурашов
Ответ Edwin_Hubble
Думать - не твоё, Ильюха) Там написано 1 мяч за 9 матчей. Считаем: Швейцария, Бельгия, Голландия, Германия - 0 голов. 2014–ый год. Хорватия, Исландия, Нигерия, Франция - 1 гол. Я насчитал 8 матчей и 1 гол, но, я думаю, автору здесь простительно, в целом понятно, куда он подводит, что за эти 8-9 матчей Месси был тенью, а тут только за 1 ЧМ и 7 игр настрелял в 10 раз больше по гол плюс пас.
А читать видимо не твое. Сверху автор статьи уже признал ошибку и исправил текст.
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Zed_patriot
Ответ Edwin_Hubble
Зачем Артемка поменял фамилию на Буторин?)
замуж вышел
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Квадратное личико
Ответ Va_BanK
Да все просто - Если Месси берет ЧМ то ЗМ должны вручать победителю ЛЧ, если Месси берет ЛЧ то ЗМ должны отдать любому кто хоть как то проявил себя на ЧМ. Главное только не Месси. Они найдут любого соперника против него даже если он выиграет и ЧМ и ЛЧ за один год. Вон, вокруг Ван Дейка столько шума и пиара наделали когда поняли что у Рона шансов нет
С Ван Дейком самая смешная история была) С чего вдруг из него стали лепить обладателя Золотого Мяча - это главная загадка сезона) Играл он отлично, но на Золотой Мяч, серьёзно?) Реальная причина оказалась гораздо тривиальней. Лучшей командой того сезона был Ливерпуль, но их атакующее трио Салах-Мане-Фирмино распределило личные достижения настолько ровно, что никого одного из них выделить не получилось бы при всём желании. Поэтому срочно понадобился "кто угодно, лишь бы не Месси", и на его роль взяли голландского защитника мерсисайдцев)
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Greatest Of All Time
Ответ Krauvec Cool
По нормальному должны дать молодым игрокам, как новому поколению футбола, но если вешать мишуру в стиле "мы будем рассказывать о великой победе Месси детям и внукам", то этот ЗМ просто в кусок металла. ЧМ выиграла сборная Аргентины, а не один человек.
ЛЧ выиграл Сити они Холанд, АПЛ выиграл Сити они Холанд, Кубок Англии выиграл Сити они Холанд, Суперкубок Англии выиграл Арсенал они Холанд)))))
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