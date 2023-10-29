Чей «Золотой мяч»? Спорим про Месси, Холанда, Мбаппе и еще трех звезд

Мнения авторов Sports.ru.

Приближается самая глянцевая награда футбола – «Золотой мяч» вручат уже в понедельник.

А кто его заслужил?

Авторы Sports.ru предлагают свои варианты. Здесь не только фавориты гонки Месси и Холанд, но еще Мбаппе, Родри, Де Брюйне и Гризманн.

«Месси дал нам величайшую историю, которую мы будем рассказывать детям». Артем Терентьев – за Лео

У Джека Лондона есть потрясающий рассказ – «Кусок мяса». Он про боксера-ветерана, который был хорош в свое время, но закончил бедно – и на старости лет продолжал биться.

В одном из боев ему противостоял молодой проспект, вставший на путь денег и титулов. Ветерану был очень важен гонорар за победу, чтобы прожить на него еще месяц. Перед поединком он не смог даже нормально поесть.

Ветеран хорошо провел первые раунды – и почти добил проспекта, но потом силы закончились. Ему не хватило одного долбанного куска мяса на завтрак, чтобы победить. И молодой вырубил его.

Ничего не напоминает?

Да, это 81-я минута финала ЧМ-2022, когда Месси в борьбе с молодым Команом упал как плюшевый мишка, а затем с вип-места смотрел на вколачивающего сумасшедший мяч киборга Мбаппе. 2:2 – и полное ощущение, что Месси закончился навсегда. Будто ему не хватило сбросить 2-3 года, чтобы соответствовать своей мечте здесь и сейчас.

Но Месси смог.

И в этой истории впечатляет не сам титул, про который уже все забыли в потоке новостей. Да и сам факт золота ЧМ никак не должен быть обоснованием для «Золотого мяча». Поразило другое: Месси провел лучший турнир жизни, будучи худшей версией себя в физическом плане.

Он не ускользал от защитников, как прежде, а словно продирался через кусты борщевика, которые если и не останавливали, то жестко жалили. Он почти не бегал – и только изображал игру в обороне. И впервые в сборной Лео был только частью пазла в прекрасной команде.

Месси сиял всего месяц в прошедшем сезоне, но это было истинное величие. Произведение, созданное прямо на поле. Про дзен, дух и спорт как искусство.

Понимаю тех, кто посчитает «Золотой мяч» Месси очередной несправедливостью. Собственно, эта премия для этого и создана. По всем статистическим показателям Лео не заслуживает восьмой статуэтки.

Но Месси дал нам в 2022-м величайшую историю, которую мы будем рассказывать детям, а те – своим детям. И этот непростой год я буду помнить не из-за великолепного «Сити», не из-за киборга 2.0 Холанда и даже не из-за долгожданной победы прекрасного КДБ в ЛЧ.

Я буду помнить взгляд Месси сразу после 2:2. Спокойный и ироничный. Будто он уже понял что-то такое про футбол, что нам лишь предстоит понять.

«Остается Месси». Валерий Самсонов – тоже за Лео, но очень аккуратно

Выдам базу: «Золотые мячи» нужно давать за фундаментальный вклад в международные трофеи – чемпионат мира/Европы или Лигу чемпионов.

По этой теории «ЗМ-2023» должен забронировать Хулиан Альварес, урвавший два желанных кубка за полгода. Однако в плей-офф ЛЧ у аргентинца только 56 минут и гол «Реалу» – при 3:0 в ответном полуфинале. В сборной он выглядел монолитнее, но все четыре мяча тоже забил, когда Аргентина вела в счете.

Другие претенденты из «Манчестер Сити» – Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне, Родри и Илкай Гюндоган – пролетают или вместе (с формулировкой «ЛЧ выиграл гениальный Пеп Гвардиола»), или по отдельности. Холанд – потому что не отложил голы на полуфинал и финал. Родри и Гюндоган – потому что футбольные гики – не целевая аудитория «ЗМ». Де Брюйне – потому что рыжий.

Остается Лионель Месси. Да, у него был беззаботный вылет из ЛЧ от «Баварии» (0:3 по сумме в 1/8). Да, на ЧМ-2022 он забил с пенальти четыре мяча из семи, но до Катара аргентинец положил с игры всего один мяч за девять последних матчей на ЧМ.

Есть вопросы?

«Весь год Холанд стрелял, кусал, долбил и побеждал». Артем Буторин – за Эрлинга

Извините, но я по-прежнему не понимаю критериев, по которым дарят «Золотой мяч».

За победу на ЧМ? Тогда почему больше нет вариантов из элитной сборной Аргентины? Почему в 2018-м «Золотой мяч» получил не француз, а Лука Модрич?

За успехи в клубе? «Манчестер Сити» взял три трофея и впечатлил игрой – логично выбрать кого-то с «Этихада», вариантов масса.

За статистику? Valget er åpenbart – это на норвежском, если что.

Очевидно, это последний шанс отдать «Золотой мяч» Месси, который давно отдыхает в лайтовой лиге. Уверен, даже если бы Аргентина проиграла в финале, Лео все равно получил бы свой мяч – потому что.

Ни в коем случае не хейтер Месси. Просто я за четкие критерии и против подгона под одного кандидата. Да-да, открывайте форточку, но в таких вопросах я люблю последовательность. Такие призы нельзя давать сердцем.

Протер очки, закапал глаза и все равно не вижу никого, кто в этом сезоне превзошел Эрлинга Холанда. Чтобы описать его игру, вся Европа стреляла остроумными сравнениями с роботами, терминаторами, машинами – разве это не признание?

Он забил больше всех, выиграл требл, восхитил даже мою маму, которая знает только Бекхэма. Его наконец проверили в топ-лиге – тест успешно пройден, сразу с рекордом.

Весь год Холанд стрелял, кусал, долбил и побеждал – без спадов, пауз и серьезных травм. Если этого недостаточно, то вручайте «ЗМ» сразу после финала ЧМ, зачем эти интриги?

«Пока Месси праздновал титул сборной, а Неймар лечился, он забивал». Максим Полтавец – за Мбаппе

Давайте поговорим про слона в комнате, которого все игнорируют. Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 и оформил хет-трик в финале. Допустим, первое – еще рядовое событие. Подумаешь, человек забил 8 голов за 7 матчей в ультраконкурентной среде.

Но много ли вы видели хет-триков в финалах ЧМ? Когда сборная Франции проигрывала 0:2 и 2:3, Мбаппе включил режим терминатора: шел на двоих-троих, бил, обводил, раздавал пасы – и у него получалось, хотя в какой-то момент аргентинцы встречали его вдвоем, втроем, вчетвером. Килиан был лучшим игроком – и для меня это одно из последних сильнейших впечатлений от футбола.

Да, у Мбаппе толком нет командных титулов – только дежурный чемпионат Франции с «ПСЖ». Но после ЧМ почти вся команда бросила играть – кроме Килиана. Пока Месси праздновал титул со сборной, а Неймар лечил очередную болячку, Мбаппе забивал, раздавал и всячески оправдывал статус лучшего игрока команды.

И, возможно, мира.

«Его планка стабильности в прошлом сезоне – минимум 9/10 в каждом матче. Такой нет больше ни у кого в мире». Вадим Лукомский – за Родри

Дисквалификация Родри наглядно продемонстрировала его важность для «Манчестер Сити». Все три матча без испанского опорника команда проиграла, а 11 соседних выиграла. Даже без Кевина де Брюйне «Сити» не страдает так сильно. Без Эрлинга Холанда в некоторых вещах даже прибавляет (учитывая, что его может подменить прекрасный Хулиан Альварес). Без Родри игра превращается в сущий кошмар, а Пеп хаотично перебирает варианты в опорной.

Вы справедливо заметите, что награда вручается за прошлый сезон, а аргумент относятся к этому. Все так, но случившиеся в последний месяц лишь наглядно подчеркнуло значимость Родри, которая была и в прошлом сезоне. Просто железный испанец постоянно играл и мы не могли вот так четко взглянуть на контраст с ним и без него. Пеп Гвардиола явно не планировал, что Кэлвин Филлипс впервые стартует в матче АПЛ в 37-м туре уже после оформления титула.

Родри не только про структурную важность, но и про феноменальную стабильность. Обычно про стабильных игроков говорят в духе «всегда 7/10», намекая, что редко видим выдающиеся перфомансы, зато никогда не видим провалов. Планка стабильности Родри в прошлом сезоне – минимум 9/10 в каждом матче. Такой правда нет больше ни у кого в мире.

«Де Брюйне настолько многогранен, что его игра тянет на «ЗМ» в любой плоскости». Дмитрий Письменский – за КДБ

За сиянием требла «Ман Сити» и раскинутыми в стороны руками Джека Грилиша мы упустили пару вещей:

1. Кевин де Брюйне повторил самый результативный сезон в карьере, выбив 38 очков по гол+пас

2. У КДБ 28 голевых передач в сезоне-2022/23 (во всех турнирах) – карьерный рекорд.

В нормальном мире вопроса об обладателе «Золотого мяча» в 2023-м просто бы не было. Очевидно, что его должен брать Кевин. Он – лучшее, что случалось с термином «атакующий полузащитник» за последние 10 лет.

Де Брюйне настолько многогранен, что его игра тянет на «ЗМ» в любой плоскости – как ощущений, так и статистики. Мы по умолчанию воспринимаем Кевина как супертопа – ага, снова ассист с внеземной геометрией, дважды облетевший вокруг земли и приземлившийся точно на голову Холанда. Ничего особенного, это же КДБ.

Футболист, чьи имя и фамилия уже давно превратились в грозную аббревиатуру умудряется оставаться недооцененным, будучи лидером в лучшей команде мира. В сезоне-2022/23 Кевин всего лишь лучший ассистент АПЛ и ЛЧ, обладатель требла и самый совершенный атакующий полузащитник в мире. Ну и что?

Парадокс, но проклятье Де Брюйне в его стабильности. Он не становится хуже, всегда играет на топовом уровне, а от того ни один его сезон нельзя воспринимать как лучший в карьере или претендующий на индивидуальный приз. У КДБ нет вспышек, он сияет всегда.

Без Кевина мы бы не увидели 12 (!) голов Холанда в прошлом сезоне – во многом именно связка с КДБ довела Эрлинга до про-версии. Да и измерять влияние Де Брюйне только ассистами было бы неуважением к мастеру. Предлагаю просто посмотреть на перцентили. Это основанные на данных рейтинги игроков. Перцентиль 99 означает, что игрок входит в топ-1% по показателю на своей позиции за последние 365 дней в топ-5 лигах.

Тянет на «Золотой мяч», не так ли?

Игра на пространстве, поиск этого пространства, обострение через удары, пасы, дриблинг, результативность любой природы – топ-игрокам нашего времени эти скиллы доступны выборочно и порционно, КДБ в совершенстве владеет всем.

«Сити» повезло иметь в составе лучшего игрока мира. После травмы Де Брюйне об этом напомнил сам Пеп:

«Кевин обладает специфическими качествами. На пару-тройку матчей мы можем обойтись без них, но заменить их на дистанции тяжело. У нас есть альтернативы, но игроков с такими же качествам нет ни у нас, ни где-либо еще. В этом плане Кевин незаменим».

«В идеальной вселенной «ЗМ» вручают за мощнейший прогресс относительно самого себя». Руслан Копылов – за Антуана Гризманна

В идеальной вселенной «Золотой мяч» вручают за мощнейший прогресс относительно самого себя. Антуан Гризманн провел сильнейший индивидуальный сезон – мы не видели француза таким эффективным и вариативным.

Сначала просто цифры:

● 15+16 только в Ла Лиге – лучшая голевая статистика в карьере;

● 3 ассиста – лучший ассистент ЧМ-2022;

● при этом Гризманн – еще и лучший в истории ЧМ по ожидаемым голевым передачам за один турнир (3,64 xA). Больше трех ожидаемых ассистов набивали всего четыре игрока: Гризманн, Диего Марадона, Йохан Кройфф и Хави.

За цифрами скрывается трансформирующее влияние на две команды: в сборной ушел в центр поля и освежил его, в «Атлетико» запустил яркую перестройку. Деталь, которая покорила: Антуан отбегал 70 минут в финале ЧМ, а через 11 дней уже играл за «Атлетико».

«Гризманн – из тех, кто способен менять лицо команды. Ему одинаково приятно сделать отбор и отдать передачу. Антуан всегда думает о команде. Он куда более щедрый, чем это обычно бывает», – кажется, Дидье Дешам одновременно и хвалил Антуана, и объяснял, почему ему трудно взять «Золотой мяч» в эпоху индивидуалистов.

В 2019-м Вадим Лукомский называл Гризманна футболистом будущего. Может, это будущее наконец настало?

А что думаете вы? Ждем в комментариях ✍

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Denis Doyle, Julian Finney, Ryan Pierse, Julian Finney, Alex Livesey