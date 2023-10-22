«Мне понравились все решения судьи». Жесткая ирония – новый способ Анчелотти атаковать судей

А поводы?

Мадридский «Реал» потерял очки в Севилье: участники Лиги чемпионов сыграли 1:1.

Перед класико команда Анчелотти идет на первом месте в Ла Лиге: догнать может только «Жирона», «Барса» отстает на четыре очка. Хотя Карло все равно недоволен – судейством арбитра Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

Анчелотти расхвалил судью. А потом все перевернул – заявил, что это ирония

Тренеры ищут свои способы выражать отношение к проблеме, но не рисковать штрафами и дисквалификацией. Можно, например, просто молчать. А вот как поступил Карло.

Он зашел с комплиментов.

«Рефери отлично отработал матч. Он остановил контратаку из заботы о здоровье футболиста. Мне судейство понравилось на 100%. Было много борьбы, много дуэлей, но он действовал правильно в каждом случае, – цитата с пресс-конференции. – В конце матча я спросил, за что он меня предупредил, ведь я не с ним разговаривал, а с Камавинга».

В интервью клубному каналу «Реала» Анчелотти раскрыл свою задумку:

« Ирония – единственный выход. Если я начну говорить, что думаю, буду отстранен на много матчей . А больше всего мне нравится сидеть на скамейке – и избегать дисквалификаций. Поэтому я не говорю, что думаю, а прибегаю к иронии».

Такая вот показательная неискренность.

Что именно не понравилось Карло?

Было несколько спорных эпизодов.

5’ – Феде Вальверде забил, но вмешался ВАР – пятка Джуда Беллингема попала в офсайд, рефери справедливо отменил гол.

Хотя с других ракурсов казалось, что нога Серхио Рамоса чуть дальше.

8’ – Джуд забил после контратаки, но гол отменили: за несколько секунд до этого арбитр остановил игру из-за фола Антонио Рюдигера на Лукасе Окампосе, хотя сначала просил аргентинца встать – уже во время атаки «Мадрида» нарушение все-таки зафиксировали.

«Рефери имеет право останавливать игру, когда сочтет это целесообразным, но Бенгоэчеа сделал это поздно и неудачно. Ему следовало остановить игру, когда мяч находился в другой зоне, – считает экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес. – Но и ВАР отменил бы гол Беллингема, потому что Рюдигер ударил Окампоса коленом. Немец должен был получить желтую карточку».

44’ – Винисиус влетел в чужую штрафную, его толкнул Хесус Навас. По мнению Итурральде Гонсалеса, это чистый пенальти:

«Игрок «Севильи» втыкается в него телом, и бразилец решает упасть. Если бы судья на поле свистнул, никто бы ничего не сказал, это пенальти. Но это один из тех эпизодов, в котором ВАР никак не был бы задействован. По телекартинке это пенальти».

85’ – В штрафной «Севильи» произошла потасовка: Винисуису не отдавали мяч на угловой – и он демонстративно оттолкнул вратаря Эрьяна Нюланда. В эпизод включился Лукас Окампос: налетел на Вини и попытался заехать бразильцу в глаз. Помешали Эдуардо Камавинга и Рамос.

На трибунах тоже остались недовольны действиями Вини.

По информации COPE, этого фаната со стадиона сразу выгнали «после обнаружения ксенофобского и расистского поведения». «Севилья» заявляет, что человека тут же исключат из сосьос, и он больше не сможет посещать матчи команды.

Винисиус признателен: «Благодарю «Севилью» за быструю реакцию и принятые меры в новом печальном для испанского футбола эпизоде. К несчастью, у меня есть доступ к видео с другим расистским актом, на сей раз это делал ребенок. Мне очень жаль, что его некому научить. Личность расиста известна, как и всех прошлых. Надеюсь, испанские власти примут меры и изменят законодательство раз и навсегда. Таким людям должна грозить уголовная ответственность. Это стало бы отличным первым шагом при подготовке к ЧМ-2030. Я готов помочь.

Простите, что повторяюсь, но это уже 19-й эпизод – и все продолжается».

Расизм в отношении Винисиуса на испанских стадинах – уже не повод для иронии.

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago