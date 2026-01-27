Защитник ЦСКА и России U21 Рядно пройдет просмотр в «Балтике» (Legalbet)

Защитник ЦСКА Рядно пройдет просмотр в «Балтике».

Защитник ЦСКА Михаил Рядно может перейти в «Балтику».

20-летний игрок молодежной сборной России пройдет просмотр на втором зимнем сборе калининградцев, утверждает Legalbet.

Сообщалось , что Рядно хочет арендовать «Партизан».

В текущем сезоне защитник провел за ЦСКА лишь один матч – в Фонбет Кубке России. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня.