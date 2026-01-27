50

Защитник ЦСКА и России U21 Рядно пройдет просмотр в «Балтике» (Legalbet)

Защитник ЦСКА Рядно пройдет просмотр в «Балтике».

Защитник ЦСКА Михаил Рядно может перейти в «Балтику».

20-летний игрок молодежной сборной России пройдет просмотр на втором зимнем сборе калининградцев, утверждает Legalbet.

Сообщалось, что Рядно хочет арендовать «Партизан».

В текущем сезоне защитник провел за ЦСКА лишь один матч – в Фонбет Кубке России. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoМихаил Рядно
возможные трансферы
logoЦСКА
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рад за парня, ему сейчас очень нужна практика в РПЛ
Ответ g9qxy9v6f5
Рад за парня, ему сейчас очень нужна практика в РПЛ
Так это только просмотр. Не факт, что он его пройдет.
Ответ sebastian1410
Так это только просмотр. Не факт, что он его пройдет.
если впахивать до соплей на тренировках станет, то Талалаев заберет его... он из пахарей умеет игроков делать
Будет смешно, если Рядно перейдет, начнет зажигать, а Саусь наоборот, сдуется
Ответ banchik1
Будет смешно, если Рядно перейдет, начнет зажигать, а Саусь наоборот, сдуется
Это жизнь. Одни смеются другие плачут. Уже очень долгий период времени не припомню , чтобы после перехода в Пищевик у игрока поперла карьера.
Ответ Некорректный туберкулез
Это жизнь. Одни смеются другие плачут. Уже очень долгий период времени не припомню , чтобы после перехода в Пищевик у игрока поперла карьера.
Дмитриев.
Рядно талантливый парень, ему нужна практика. В Балтике будет больше практики.
Если парень к Талалаеву придёт, точно вырастет и прибавит в мастерстве. В конце концов, у Балтики на горизонте два турнира. В одном так вообще буквально три шага осталось сделать. И один из таких шагов нужно будет делать в Калининграде при переполненном стадионе в начале марта. Поэтому количество молодых игроков, чтобы работать на два фронта, тоже, мягко говоря, не помешает...
Часть сделки по Андраде?
Ответ bear7904
Часть сделки по Андраде?
я ни раз предлагал Андраде рассмотреть цска, будет хорошей заменой Дивееву...
Ответ bear7904
Часть сделки по Андраде?
Вряд ли, контракт заканчивается, разве что как очень мизерная часть компенсации
Хороший шанс попробовать реализовать себя на уровне РПЛ
Надеюсь в аренду. Талалаев его прокачает как следует и еще принесет пользу ЦСКА
Это за то, что Сауся нам не отдали?
Ответ Юрий Король
Это за то, что Сауся нам не отдали?
кому вам 🐏
Ответ Vezdexodof
кому вам 🐏
Кучерявым песнярам.
Касьян Демьянович Рядно
Стоп, конечно же стоп! "Без указания на времена", как Вы пишите. У Вас проблемы вниманием при прочтении текста? "На припомню долгое время" это не указание на время?
С чего Вы взяли, что я не помню, из чего такое умозаключение?
