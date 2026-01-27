Тарханов о «Спартаке»: «Должен претендовать на чемпионство в следующем сезоне, если будет хорошо играть. Саусь может укрепить оборону»
Тарханов: «Спартак» должен претендовать на чемпионство в следующем сезоне.
Александр Тарханов допустил, что «Спартак» поборется за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.
После 18 туров текущего сезона красно-белые занимают в таблице шестое место.
— На что, на ваш взгляд, может претендовать «Спартак» во второй части сезона?
— «Спартак» всегда должен претендовать на чемпионство. В этом сезоне вряд ли, в следующем сезоне должны претендовать, если будут хорошо играть. Посмотрим, как тренер [Карседо] управляет командой и как выстроит игру.
— Какие еще игроки нужны «Спартаку» этой зимой?
— В принципе, у команды сейчас хорошая укомплектованность. У них были проблемы в обороне, теперь, может, Саусь ее укрепит, — сказал заслуженный тренер России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Нужен опорник топ чтоб умяров понимал что у него есть конкурент. А то все русские булки расслабили.