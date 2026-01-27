  • Спортс
Тарханов о «Спартаке»: «Должен претендовать на чемпионство в следующем сезоне, если будет хорошо играть. Саусь может укрепить оборону»

Тарханов: «Спартак» должен претендовать на чемпионство в следующем сезоне.

Александр Тарханов допустил, что «Спартак» поборется за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

После 18 туров текущего сезона красно-белые занимают в таблице шестое место.

— На что, на ваш взгляд, может претендовать «Спартак» во второй части сезона?

— «Спартак» всегда должен претендовать на чемпионство. В этом сезоне вряд ли, в следующем сезоне должны претендовать, если будут хорошо играть. Посмотрим, как тренер [Карседо] управляет командой и как выстроит игру.

— Какие еще игроки нужны «Спартаку» этой зимой?

— В принципе, у команды сейчас хорошая укомплектованность. У них были проблемы в обороне, теперь, может, Саусь ее укрепит, — сказал заслуженный тренер России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
А если будет плохо играть, то не должен претендовать
Ответ xzx4khfxh8
А если будет плохо играть, то не должен претендовать
Это ж так очевидно 😂
Ответ xzx4khfxh8
А если будет плохо играть, то не должен претендовать
Ессьесивеннноооо
Любая команда если играет хорошо, то претендует на чемпионство, не только Спартак.
Банально об актуальном ))
Одно и тоже каждый год )
Пока вратаря не найдут толкового, на что-то серьёзное рассчитывать сложно
Из года в год одно и то же
у нас достаточно позиций, которые требуют усиления...в свете расставания с Черновым, нужен центральный защитник, левый вингер и вратарь...по фамилиям хотелось бы видеть Пиняева, Бориско и легионера на позицию защитника...
Нужен Видич Молодой в центр защиты.
Нужен опорник топ чтоб умяров понимал что у него есть конкурент. А то все русские булки расслабили.
Всё дело было в нехватке Сауся, оказывается. Сейчас как попрёт!
Странно ,что он не сказал,что с нашим тренером боролись бы за чемпионство
