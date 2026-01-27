Тарханов о «Спартаке»: «Должен претендовать на чемпионство в следующем сезоне, если будет хорошо играть. Саусь может укрепить оборону»

Тарханов: «Спартак» должен претендовать на чемпионство в следующем сезоне.

Александр Тарханов допустил, что «Спартак» поборется за чемпионство в следующем сезоне РПЛ .

После 18 туров текущего сезона красно-белые занимают в таблице шестое место.

— На что, на ваш взгляд, может претендовать «Спартак» во второй части сезона?

— «Спартак» всегда должен претендовать на чемпионство. В этом сезоне вряд ли, в следующем сезоне должны претендовать, если будут хорошо играть. Посмотрим, как тренер [Карседо ] управляет командой и как выстроит игру.

— Какие еще игроки нужны «Спартаку» этой зимой?

— В принципе, у команды сейчас хорошая укомплектованность. У них были проблемы в обороне, теперь, может, Саусь ее укрепит, — сказал заслуженный тренер России.