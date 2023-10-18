Во Франции набросились на Бензема: обвиняют в связи с террористами, призывают лишить гражданства и «Золотого мяча»

Карим Бензема высказался о конфликте Палестины и Израиля – и вызвал гнев политиков во Франции. Число осуждающих реплик растет, тональность разная.

Что сказал Бензема

7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль, ответный удар по сектору Газа унес жизни нескольких тысяч палестинцев. Карим поддержал Палестину в твиттере: «Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

Пост набрал более полумиллиона лайков и почти 200 тысяч ретвитов, а еще – 58 тысяч комментариев. Гораздо меньше было обсуждений в соцсетях Бензема после его ухода из «Реала».

Как реагируют на реплику Бензема

Негатива очень много:

● Пост Бензема сильно задел израильского экс-голкипера Дуду Авата – настолько, что он в твиттере написал французу фразу «Ты настоящий сукин сын!» сразу на пяти языках. Бензема пересекался с ним в Ла Лиге в 2010-х, забивал ему в трех матчах.

● Журналист Даниэль Риоло пояснил про Бензема: «Он явно выбрал одну из сторон. И именно в этом я нахожу послание Бензема в высшей степени политическим. Его послание означает: «Мне плевать на ценности Республики и Франции. Я выбрал сторону, так что мирные люди на моей стороне важнее, чем мирные люди на другой стороне».

● Депутат Европейского парламента – француженка Надин Морано – высказалась жестче: «Просто написав это, он стал агентом пропаганды ХАМАС, потому что ХАМАС придерживается стратегии не только физического уничтожения Израиля, но и уничтожения Израиля через международное общественное мнение».

● «Все мы знаем, что господин Карим Бензема имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами»*, – сказал в эфире CNews министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

● Депутат Национального собрания Франции от правоцентристской либерально-консервативной партии «Республиканцы» (ранее – «Союз за народное движение») и вице-мэр Марселя Валери Буайе написала: «Если, как утверждает министр внутренних дел, Карим Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, я требую санкций, в частности – лишения его гражданства ».

И добавила: « Санкцией, изначальной и символической, будет лишение его «Золотого мяча» . Наконец, мы должны потребовать лишения гражданства . Мы не можем мириться с тем, что всемирно известный француз с двойным гражданством может таким образом позорить и даже предавать нашу страну».

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

Адвокат Бензема Хьюг Вижье возмутился в ответ: «Это ложь! Бензема никогда не имел ни малейшего отношения к этой организации. Фактически он решил жить в Саудовской Аравии, которая объявила эту организацию террористической, чего Франция никогда не делала. Мы рассматриваем возможность подачи иска против этого министра, например, по закону о манипулировании информацией».

От властей есть и поддержка. «Невыносимая охота на ведьм и Маккартизм (антикоммунистическое общественное движение в США с репрессиями в 1950-х – Sports.ru). Министр внутренних дел бросает футболиста на съедение, сенатор хочет лишить гражданства, хотя это француз, родившийся во Франции. Так Бензема нарушил закон или он просто араб?» – спрашивает депутат Национального собрания Франции Орельен Сенул.

Что еще припоминают Бензема

Как минимум две темы мелькают в связке с реакцией на твит Бензема. Они упоминаются, например, в материале Le Parisien.

Одна из них – отказ Бензема петь гимн сборной Франции. «Я не обязан петь гимн. То, что я не пою, вовсе не значит, что я не люблю или не уважаю сборную. Не понимаю, как можно усомниться в моей любви к сборной. Тем не менее, я никогда не пел гимн и не буду этого делать сейчас. Никто не заставит меня петь Марсельезу», – утверждал футболист в 2013-м и приводил в пример Зинедина Зидана.

Позже добавил: «Если мы послушаем Марсельезу, то поймем, что это призыв к войне, а мне это не нравится».

Еще одна история связана с убийством школьного учителя Самюэля Пати во Франции в 2020 году – убийцей был исламист, якобы получавший наставления от имама Нурдина Мамуна. Журналист Дамьена Рье показал совместное фото Бензема и Мамуна, подписав его: «Кажется, Бензема, посылает нам какие-то угрозы».

Тогда суд не нашел доказательств о причастности Мамуна к убийству. Бензема обвинил журналиста в клевете, но того в сентябре оправдал суд Лиона, так что футболист подал апелляцию.

Давление на Бензема было заметным все эти годы, а сейчас усилилось из-за позиции по конфликту Палестины и Израиля. Но играть за «Аль-Иттихад» ему точно никто не запретит, а неделя будет интересной – встреча против сенсационного «Аль-Таавуна» (неожиданное второе место в чемпионате) и дальше азиатская ЛЧ. Хорошие способы отвлечься.

Фото: Global Look Press