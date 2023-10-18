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Во Франции набросились на Бензема: обвиняют в связи с террористами, призывают лишить гражданства и «Золотого мяча»

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Карим Бензема Карим Бензема
Футбол Футбол

Карим Бензема высказался о конфликте Палестины и Израиля – и вызвал гнев политиков во Франции. Число осуждающих реплик растет, тональность разная.

Что сказал Бензема

7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль, ответный удар по сектору Газа унес жизни нескольких тысяч палестинцев. Карим поддержал Палестину в твиттере: «Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей». 

Пост набрал более полумиллиона лайков и почти 200 тысяч ретвитов, а еще – 58 тысяч комментариев. Гораздо меньше было обсуждений в соцсетях Бензема после его ухода из «Реала».

Как реагируют на реплику Бензема

Негатива очень много:

● Пост Бензема сильно задел израильского экс-голкипера Дуду Авата – настолько, что он в твиттере написал французу фразу «Ты настоящий сукин сын!» сразу на пяти языках. Бензема пересекался с ним в Ла Лиге в 2010-х, забивал ему в трех матчах.  

● Журналист Даниэль Риоло пояснил про Бензема: «Он явно выбрал одну из сторон. И именно в этом я нахожу послание Бензема в высшей степени политическим. Его послание означает: «Мне плевать на ценности Республики и Франции. Я выбрал сторону, так что мирные люди на моей стороне важнее, чем мирные люди на другой стороне». 

● Депутат Европейского парламента – француженка Надин Морано – высказалась жестче: «Просто написав это, он стал агентом пропаганды ХАМАС, потому что ХАМАС придерживается стратегии не только физического уничтожения Израиля, но и уничтожения Израиля через международное общественное мнение».

● «Все мы знаем, что господин Карим Бензема имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами»*, – сказал в эфире CNews министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

● Депутат Национального собрания Франции от правоцентристской либерально-консервативной партии «Республиканцы» (ранее – «Союз за народное движение») и вице-мэр Марселя Валери Буайе написала: «Если, как утверждает министр внутренних дел, Карим Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, я требую санкций, в частности – лишения его гражданства».

И добавила: «Санкцией, изначальной и символической, будет лишение его «Золотого мяча». Наконец, мы должны потребовать лишения гражданства. Мы не можем мириться с тем, что всемирно известный француз с двойным гражданством может таким образом позорить и даже предавать нашу страну».

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

Адвокат Бензема Хьюг Вижье возмутился в ответ: «Это ложь! Бензема никогда не имел ни малейшего отношения к этой организации. Фактически он решил жить в Саудовской Аравии, которая объявила эту организацию террористической, чего Франция никогда не делала. Мы рассматриваем возможность подачи иска против этого министра, например, по закону о манипулировании информацией».

От властей есть и поддержка. «Невыносимая охота на ведьм и Маккартизм (антикоммунистическое общественное движение в США с репрессиями в 1950-х – Sports.ru). Министр внутренних дел бросает футболиста на съедение, сенатор хочет лишить гражданства, хотя это француз, родившийся во Франции. Так Бензема нарушил закон или он просто араб?» – спрашивает депутат Национального собрания Франции Орельен Сенул.

Что еще припоминают Бензема

Как минимум две темы мелькают в связке с реакцией на твит Бензема. Они упоминаются, например, в материале Le Parisien.

Одна из них – отказ Бензема петь гимн сборной Франции. «Я не обязан петь гимн. То, что я не пою, вовсе не значит, что я не люблю или не уважаю сборную. Не понимаю, как можно усомниться в моей любви к сборной. Тем не менее, я никогда не пел гимн и не буду этого делать сейчас. Никто не заставит меня петь Марсельезу», – утверждал футболист в 2013-м и приводил в пример Зинедина Зидана.

Позже добавил: «Если мы послушаем Марсельезу, то поймем, что это призыв к войне, а мне это не нравится».

Еще одна история связана с убийством школьного учителя Самюэля Пати во Франции в 2020 году – убийцей был исламист, якобы получавший наставления от имама Нурдина Мамуна. Журналист Дамьена Рье показал совместное фото Бензема и Мамуна, подписав его: «Кажется, Бензема, посылает нам какие-то угрозы».

Тогда суд не нашел доказательств о причастности Мамуна к убийству. Бензема обвинил журналиста в клевете, но того в сентябре оправдал суд Лиона, так что футболист подал апелляцию.

Давление на Бензема было заметным все эти годы, а сейчас усилилось из-за позиции по конфликту Палестины и Израиля. Но играть за «Аль-Иттихад» ему точно никто не запретит, а неделя будет интересной – встреча против сенсационного «Аль-Таавуна» (неожиданное второе место в чемпионате) и дальше азиатская ЛЧ. Хорошие способы отвлечься.

Тодибо ухмыльнулся во время минуты молчания перед матчем сборной. Пришлось извиняться

Фото: Global Look Press

17 комментариев

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Добрый_Ээх
мультикультурное толерантное общество
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vladimir.kostrichko
Очень сложно что-то писать в нашем мире,где все сошли с ума.
Эти сказки про равноправие более большая чушь,чем коммунизм-там хотя бы сами не понимали чего хотели а тут реально одна каста хочет нагло руководить остальными.
Чьи-то жизни важны,чьи то не очень а чьи-то вообще не важны...
Все зависит от политической ситуации и от повестки дня.
+7
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Лютик
А в чем претензия французов? Бомбардировки жителей Газы, прежде всего женщин и детей, справедливы? Их можно выкорчевывать? Неправильные люди какие-то?
+10
-4
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Коэн Варвар
Что-то мне кажется, что не отпустят они Бензема. За поцелуй человека вон затравили, а тут такое...
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Slavnov
Чего-то пропустил, братья мусульмане, в египте приходили к власти, свергали какого то про рф презика, их все поддерживали на западе, а сейчас везде террористами зовут...
+5
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poggrugrugr
Ответ Лютик
А в чем претензия французов? Бомбардировки жителей Газы, прежде всего женщин и детей, справедливы? Их можно выкорчевывать? Неправильные люди какие-то?
Да, израильтяне целенаправленно убивают женщин и детей:) Как и недавно разбомбили больницу с 800 мирными людьми:) Только Аль-Джазира показала, что прилет был от самодельной, кривой ракеты, пущенной Хизбалой, и прилет был на парковку, а не в больницу.

Врите дальше
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Potapson
Ответ Лютик
А в чем претензия французов? Бомбардировки жителей Газы, прежде всего женщин и детей, справедливы? Их можно выкорчевывать? Неправильные люди какие-то?
Конечно, их же назвали в Израиле человекоподобными животными.
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arspurs9
"Я выбрал сторону, так что мирные люди на моей стороне важнее, чем мирные люди на другой стороне».
Чисто из интереса, почему одним можно выбирать, каких мирных жителей поддерживать, а другим нельзя?
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Maturmalai
Ответ Potapson
А в чём не согласен? Вообще-то комиссия ООН назвала действия Израиля военным преступлением.
Не согласен с мнением, что бомбардировки несправедливые. Однако согласен с тем, что гибель израильтян и мирных палестинцев - это трагедия.
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Potapson
Ответ Maturmalai
Я не согласен с мнением Бензема, но он имеет право его высказывать без разного рода угроз и давления от МВД.
А в чём не согласен? Вообще-то комиссия ООН назвала действия Израиля военным преступлением.
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Maturmalai
Ответ Slavnov
Чего-то пропустил, братья мусульмане, в египте приходили к власти, свергали какого то про рф презика, их все поддерживали на западе, а сейчас везде террористами зовут...
Презик был скорее про США, чем про РФ.
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Санитар-волк
Ответ Slavnov
Чего-то пропустил, братья мусульмане, в египте приходили к власти, свергали какого то про рф презика, их все поддерживали на западе, а сейчас везде террористами зовут...
Пропустил, точно. Пришли на выборах, и были убраны военными.
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Yu Lo
Ответ Russ Ivan
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КобеКириленко
Иногда поражает современное западноевропейское общество. Пускать каждый сотни тысяч мусульманских мигрантов,явно нецивилизованных взглядов на жизни,а потом удивляться как это они теракты устраивают. Случай с Бензема меня тоже удивляет. Мне он как публичная личность,никогда не нравился. Этот его показушный алжирский патриотизм,якобы религиозность явно скверный характер. Но на него набросились просто так. Но самое шизанутое это призыв отобрать у него ЗМ. Эту награду он получил не от правительств Франции, и не за заслуги перед ней. Он получил ее за прекрасный сезон,за одно из лучших индивидуальных выступлений в истории Лиги Чемпионов. Он абсолютно заслужил награду своей игрой.
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Maturmalai
Я не согласен с мнением Бензема, но он имеет право его высказывать без разного рода угроз и давления от МВД.
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Ze VuiZ
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Russ Ivan
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