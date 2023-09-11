17 комментариев

Но санкции явно будут.

«Сарагоса» в последнем туре Сегунды обыграла «Картахену» (3:1) и оформила пятую победу в пяти матчах – лучший старт в истории. Но все обсуждают не мощную серию, а жест автора третьего гола. Кое-что знакомое зрителям РПЛ.

Игрок праздновал и схватился за пах. Потом извинился, но наказания, похоже, не избежать

Третий гол в ворота «Картахены» на 90+2 забил полузащитник Виктор Мольехо – и празднуя, схватился за пах.

После матча, осознав последствия, Виктор извинился за неприличный жест: «Хочу извиниться перед всеми теми людьми, которых оскорбило мое празднование. Это жест, который, очевидно, не соответствует моему воспитанию. Теперь, успокоившись, я сожалею, то не поступил иначе. Этот [жест] ничего не значил и никому не был адресован. Это не оправдание, но в этом не было ничего существенного», – сказал Мольехо.

А последствия, похоже, будут – Marca пишет, что Ла Лига в любом случае применит дисциплинарные меры. Какие – пока неизвестно.

Конечно, мы помним подобный эпизод в РПЛ. После матча «Спартака» и ЦСКА Александра Соболева, показавшего этот жест Виллиану Роше, дисквалифицировали на 4 игры.

«Это ерунда, на которую почему-то смотрят под лупой». Тренер «Сарагосы» защитил Мольехо – как и комментаторы Marca

Главный тренер «Сарагосы» Фран Эскриба уверен, что игрока нельзя наказывать:

«Это плохой жест, но Виктор не пытался спровоцировать или оскорбить кого-либо. Тренеры и игроки до этого демонстрировали этот жест, но на них не заводили дел. Это ерунда, на которую почему-то смотрят под лупой. Если мы за это наложим санкции на игрока, мы окончательно запутаемся».

В комментариях к посту на сайте Marca большинство тоже против наказания – аргументируют тем, что это просто эмоции, а не попытка спровоцировать соперников или их болельщиков.

Но есть и более оригинальные аргументы – некоторые удивляются, почему никто, следуя логике Ла Лиги, не наказывал Майкла Джексона за его фирменный жест.

Кто такой Мольехо?

Виктору 22 года, он воспитанник «Атлетико». Полузащитник до сих пор принадлежит мадридскому клубу и постоянно катается по арендам – за четыре года успел поиграть за «Депортиво», «Хетафе», «Мальорку», «Тенерифе» и «Сарагосу».

У Мольехо довольно необычный внешний вид: на голове и лице вообще нет волос. Это алопеция – патология, из-за которой Виктор лишился волос в 9 лет. Алопецией страдали великий Колина и, например, Джонджо Шелви. Согласно данным Национального фонда алопеции США, по всему миру заболевание коснулось 147 млн человек.

Фото: twitter.com/; Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press