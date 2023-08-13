25 комментариев

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Наши любимые команды АПЛ: «Челси» Конте, первый чемпионский «Сити» и даже «Сандерленд»

Сандерленд Сандерленд
Вест Хэм Вест Хэм
Саутгемптон Саутгемптон
Деннис Бергкамп Деннис Бергкамп
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Арсенал Арсенал
Манчестер Сити Манчестер Сити
Антонио Конте Антонио Конте
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Асамоа Гьян Асамоа Гьян
Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Челси Челси
Джон Хартсон
Харри Реднапп Харри Реднапп
Футбол Футбол

Здесь Лэмпард и Рио еще в «Вест Хэме».

С какими командами АПЛ у вас связаны особые чувства? Футбольные авторы Sports.ru вспоминают прошлое и признаются в симпатиях – ждем и ваши откровения в комментариях. 

«Арсенал» Бергкампа: Деннис – первая футбольная любовь 

Я влюбился в «Арсенал» через Денниса Бергкампа. Даже не через конкретный матч, а случайно попав на сюжет, в котором рассказывалось, как он забрал три первых места в голосовании на гол месяца. Как сейчас помню, это мячи «Саутгемптону» и два «Лестеру». Дело было в августе 1997-го, но я попал на сюжет позже – в 1999-м или 2000-м.

В этих мячах был особенный тип красоты. Они были максимально элегантными и технически совершенными, но красота рождалась не из понтов, а из эффективности («Я всего лишь искал кратчайший путь к воротам», – объяснял позже Деннис).

Именно такой тип футбольной красоты я больше всего люблю до сих пор. Просто сейчас более осознанной любовью. Включая в начале нулевых матчи «Арсенала», я наблюдал и эту красоту, и великого Денниса.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

«Сандерленд»... Серьезно?!

Даже тяжело определить, в какой момент «Сандерленд» стал любимой командой. В сезоне-2010/11, наверное.

То ли просто везло с матчами – смотрел те, где забивали Даррен Бент, Асамоа Гьян или 20-летний Данни Уэлбек. Сейчас проверил: никто из них не забил больше 10. Раньше казалось, что хотя бы у Бента и Гьяна примерно по 15.

То ли форма красивая. Цвета, если точнее. Красно-белые полоски очень нравились. И эмблема. В детстве это весомый пункт в определении любимых и самых неприятных команд. 

То ли на PSP в FIFA именно за «Сандерленд» игралось как-то особенно уютно. Но это скорее следствие симпатии, а не причина ее возникновения. 

Фил Бардсли, Киран Ричардсон, ЛИ КЭТТЕРМОУЛ. У меня Недум Онуоха ассоциируется с «Сандерлендом», а не с «Ман Сити» или «КПР», понимаете? И матчей Джордана Хендерсона в «Сандерленде» видел примерно столько же, сколько матчей Джордана Хендерсона за «Ливерпуль». И каким крутым был Стефан Сессеньон! Хотя в сезоне-2010/11 он только разогревался. Дальше будет лучше. 

У «Сандерленда» лучше пока не было. Еще шесть сезонов в элите после 10-го места в АПЛ-2010/11, но всегда в нижней половине. И зачастую с эпичными спасениями в борьбе за выживание. Успокаивал себя: уж лучше красиво спасаться, раз еврокубки не светят, чем скучно обитать в середине. 

Говорят, что кризисным клубам полезны очищения. «Сандерленд» как минимум переживет катарсис, если все-таки вернется в АПЛ. Когда вернется в АПЛ.

Артем Денисов (телеграм-канал

«Челси»-2016/17 Конте и чемпионство по схеме с тремя центральными защитниками

В последний раз «Челси» брал чемпионство в сезоне-2016/17. Наивно провожу параллели: никто не ждет от «Челси» больших свершений после провального сезона, обнадеживающая смена тренера, нет еврокубков.

Антонио Конте покорил яркостью еще на Евро, а в «Челси» продолжил. Вокруг все говорили: «В АПЛ не будут играть с тройкой центральных защитников. Ван Гал уже пробовал – не получилось!» А Конте со схемой 3-4-3 взял и выиграл чемпионат.

Итальянец пришел к любимой формации не сразу – сначала получил оплеухи от «Ливерпуля» (0:2) и «Арсенала» (0:3). Но во втором тайме против команды Венгера «Челси» перешел на тройку. Символом изменения стал вышедший на замену Маркос Алонсо, который показал три пальца одноклубникам.

Дальше вы знаете: 12 побед подряд, 93 очка и заслуженное чемпионство. Диего Коста забил 20 голов в АПЛ – с тех пор никто из игроков «Челси» не подбирался к подобному в чемпионате. Фантастический сезон для Нголо Канте, Сеска Фабрегаса, Педро. А латерали Маркос Алонсо и Виктор Мозес стали мощным инструментом, благодаря которому «Челси» проходился по соперникам. 

«Челси»-2016/17 был таким же ярким, как и тренер. И, как подобает яркой вспышке, очень быстро потух: уже в следующем сезоне клуб не попал в Лигу чемпионов.

Кирилл Бельский (телеграм-канал

«Саутгемптон» Почеттино научил АПЛ прессингу до Клоппа

Так получилось, что тот «Саутгемптон» я вспоминал совсем недавно. В июле Люку Шоу исполнилось 28. Хотел написать «стукнуло», но стукнуло скорее меня: как это 28? «Юнайтед» ведь только недавно урвал его из «Саутгемптона» – ему было примерно десять или около того. 

Урвал – потому что много кто летом 2014-го хотел купить ребят из «Сотона». Банда Маурисио сияла как никогда, хоть и до еврокубков добралась уже без него. 

Почеттино подарил АПЛ прессинг, который подходил молодым пацанам. Больше половины основы была моложе 25: 18-летний Люк Шоу и 19-летний Джеймс Уорд-Проуз сыграли в сезоне АПЛ-2013/14 больше 30 матчей… и старый Жозе Фонте. Да, уже тогда он был старым! 

Безумный прессинг буквально пугал соперников – даже топ-клубы: против «Саутгемптона» точность передач у «Челси», «МЮ» и других проседала на 10%. Это очень много. 

Почеттино пришел в январе и уже во втором матче впечатлил Алекса Фергюсона на «Олд Траффорд»: «Во втором тайме «Саутгемптон» показал лучшую игру, которую кто-либо демонстрировал на нашем стадионе в этом сезоне».

А в марте возил «Ливерпуль» (3:1) в невероятно почеттиновском матче

За «Саутгемптон» забивали люди, которые выше не взлетели: 

•‎ Морган Шнайдерлин элегантно смахивал носком в дальний угол.

•‎ Рики Ламберт забил со штрафного и смешного рикошета. 

•‎ Джей Родригес подрубил режим Месси и от центра поля бежал на защитников. Шкртел и Аггер к такому не были готовы. 

«Тот «Саутгемптон» изменил футбол в Англии – нет другой команды, которая оказала бы такое большое влияние на изменение мышления», – Почеттино выглядит нескромным. Но так считает не только он.

Руслан Копылов (телеграм-канал

«Манчестер Сити»-2012 и 93:20, которые запомнились навсегда

Болею за «Манчестер Сити» очень-очень давно. Топил за британский олдскул еще до появления Таксина Чинавата, но не застал всплытие из Первого дивизиона. Зато остаюсь свидетелем Георгиоса Самараса. Если сильно напрячься, вспомню забеги Дариуса Васселла.

У меня большая выборка сезонов, но в памяти навсегда 2012 год. Для меня то чемпионство не сравнится ни с подвигами Мануэля Пеллегрини, ни с доминированием при Пепе Гвардиоле, ни даже с треблом. Никогда и ничего в жизни не праздновал как сумасшедший гол Куна! 

Тогда я впервые в жизни прочувствовал, что такое чемпионская гонка – таких эмоций у меня еще не было. Я погибал после каждого промаха Насри, молился на здоровье Агуэро, вспоминал годы в физмат лицее, чтобы высчитать шансы, как отыграть у «МЮ» 8 очков на финише. 

Та команда отличалась от нынешнего «Сити». Яркий, но еще не звездный состав – голодные парни без больших побед переписывали историю. Тренер был подходящим: Роберто Манчини поссорился даже с собаками возле базы, но выполнил главную миссию в карьере. 

Я отвратительно запоминаю цифры, но 93:20 навсегда в памяти.

Артем Буторин, блог на Sports.ru

Олдскульный «Вест Хэм»-1997/98: юные Рио и Лэмпард, здоровяк Хартсон

Я буду максимально субъективен. Но ведь этот пост про любовь. А любовь субъективна и совершенно иррациональна. Тем и прекрасна. И первый раз – всегда самый запоминающийся. 

Мой первый сезон в АПЛ – это «Вест Хэм»-1997/98. У меня был болельщицкий опыт до этого – я жил в Питере и, конечно, ходил на «Зенит» – помню и первую лигу и восторг от возвращения в Вышку. 

Но тут я оказался в Лондоне и пошел на «Болейн Граунд» – тот еще старый стадион. И это было ошеломительно. Невероятная атмосфера, объединяющая все в единое целое: и человеческое море на трибунах и вокруг стадиона, и футболистов на зеленом прямоугольнике стадиона. Это была эйфория в чистом виде с невероятным выпуском адреналина. Да и команда в том сезоне была просто огонь. 

Классический британский олдскул – 4-4-2 под руководством Харри Рэднаппа. Юный Рио Фердинанд, про которого уже тогда говорили как о главном защитнике поколения. Еще более юный Фрэнк Лэмпард – с виду совсем нескладный мальчишка, которого часто ставили на флан. Когда он оказывался со стороны трибуны, на которой был я, мужики, сидевшие рядом, что-то кричали в его адрес. Я тогда еще совсем не понимал кокни, но догадывался, что это что-то обидное. Он просто был племянником Харри, а отец работал в тренерском штабе – и его за это жестко подкалывали. Хотя играл он здорово, что уж там. 

Главным кумиром трибун был Джон Хартсон – вы наверняка помните этого здоровенного рыжего валлийца, который не уступал Зазе Джанашии по числу явно лишних килограммов, но исправно забивал всем подряд. Большой Джон был неудержим, положив 24 за сезон. И как минимум половина была британской классикой – гол головой в силовой манере после флангового навеса. Все защитники лиги знали, как именно он забивает, но что ты будешь делать, когда в тебя летит огромное 100-килограммовое тело, сбивающее все на пути как шар в боулинге? 

Тот «Вест Хэм» был совершенно прекрасен, хотя занял лишь 8-е место. До еврокубков не хватило всего очка. Но это не имело никакого значения. По крайней мере для меня. Что значат все эти очки и еврокубковые зоны, какие-то там титулы, когда ты по настоящему влюблен? Ведь за титулы любят лишь глорихантеры. А настоящая любовь не требует ничего взамен.

Денис Пузырев, блог на Sports.ru

«Арсенал» после закупки, новая полузащита Клоппа, перезагрузка «Челси» и «Тоттенхэма». АПЛ уже здесь

Фото: East News/AP Photo/Frank Augstein, AP Photo/Scott Heppell, PAUL ELLIS / AFP; Gettyimages.ru/Mark Thompson /Allsport, Michael Regan, Ross Kinnaird /Allsport

25 комментариев

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Андрей Андреев
Ливерпуль в первые 1,5-2 года после прихода Клоппа: Шкртел, Туре, Клаван, Морено, Клайн, Лукас, Эмре Джан, Милнер, Хендерсон, Коутиньо, Старридж, Лаллана, Фирмино, Вейналдум, Ориги, Мане )) команда тогда поначалу звезд с неба не хватала, но нередко выдавала крутейшие матчи. Но со временем, с новыми трансферами, банда Клоппа стала играть в менее авантюрный футбол
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Andy93
Ну странный выбор Челси, конечно. Тут либо Анчи 2010, либо первый сезон Моу - вот там игра была не оторваться.
+10
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DolJun
к челсийскому чемпионству не ту картинку прикрутили
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Mr.Bean
Здорово, что отметили Саутгемптон времён Почеттино, очень крепкая и стабильная команда была.

Всроминаются ещё Ньюкасл 2011/2012, Суонси Лаудрупа+Роджерса и Астон Вилла середины нулевых с троицей в атаке Янг-Агбонлахор-Карью.

Из топ-клубов Ливерпуль 2013/2014 и 2008/2009,, Арсенал 2007/2008 (первая половина сезона)
+5
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Нурлан Агзамов
Ливерпуль 13/14, Это была абсолютная молния, матч с Эвертоном, с Тоттенхэмом,Мю. Суарес который мог абсолютно всё, Старридж не отставал, Стерлинг на опыте, Джеррард аля Пирло. Ливерпуль пропустил 3? Значит забьёт 4.
+5
-2
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Плеймейкер87
Блэкберн 97-98 очень впечатлил с Саттоном, Галлахером, Хендри, Уилкоксом, Даффом и Далином
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Питер Пэн
Ответ Andy93
Ну странный выбор Челси, конечно. Тут либо Анчи 2010, либо первый сезон Моу - вот там игра была не оторваться.
Зато можно вспомнить как Конте знатно покуражился над Пепом, обыграв его в обоих матчах с общим счётом 5:2 и над Моуринью с МЮ- 4:0
+4
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кuraakula belov
А где традиционный прогноз сезона с расстановкой мест, героями/лузерами? Хочу видеть аналитику Глебчика что Арсенал станет чемпионом, а Форест не вылетит так как у них кб цвета😌
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v0d125
Спасибо, Вадим. Т. е. Арсенал, потому что Бергкамп?. У меня 100% то же самое. Да, Арсенал. И точно по той же причине. Только не из 97-го, а из 92-го, и игра Бергкампа за сборную. Там также, всё просто и идеально: удар - гол, удар - гол... Потом узнал, что он у Венгера в Арсенале.
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кuraakula belov
Всегда симпатии к новичку, который впервые за хх лет вышел в высший свет - иногда получается как у Уигана или Рединга с Форрестом и Хаддерсфилдом сразу не упасть и оставить след, иногда нет как с Блэкпулом🙃 интерсно как маленький город/новый стадион будет выглядеть в АПЛ.
следить буду за Лутоном пристально, но там похоже не в безопасности рекорд Дерби )
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Amalfitano
Если упомянули Сандерленд в контексте хорошей команды, тогда это Сандерленд времён Кевина Филипса, Куинна, Маккенна, Арка, Килбэйна, Шварца ... Команда только вышла из чемпионшипа и без денег дали такой сезон в АПЛ, что Филипс стал обладателем Золотой бутсы. Сейчас можете себе представить чтобы игрок вышел со своей командой в высший дивизион и стал лучшим бомбардиром лиги? Ну я о топ-5 лигах. А вот тогда бомбардиры не редко встречались именно в средних командах.
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Amalfitano
Если упомянули Сандерленд в контексте хорошей команды, тогда это Сандерленд времён Кевина Филипса, Куинна, Маккенна, Арка, Килбэйна, Шварца ... Команда только вышла из чемпионшипа и без денег дали такой сезон в АПЛ, что Филипс стал обладателем Золотой бутсы. Сейчас можете себе представить чтобы игрок вышел со своей командой в высший дивизион и стал лучшим бомбардиром лиги? Ну я о топ-5 лигах. А вот тогда бомбардиры не редко встречались именно в средних командах.
+1
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teddy10
Жаль, что никто не вспомнил "йоркширских головорезов" из Лидса на рубеже веков, с Ли Бойером, Аланом Смитом, Марком Видукой, Харри Кьюэллом и др. Яркая была банда.
Также можно вспомнить чемпионский Челси - 09/10 под руководством Анчелотти. Классная была команда
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werowolf-gears
Астон Вилла 08-09 и Блэкпул
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slow focus
в каждом АПЛ есть команды, которые запоминаются, от одной до (иногда) половины таблицы. в статье же вообще какой-то суп-набор... тут надо по сезонам цикл делать
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no_one_perfect
Слабаки… где Чарльтон Алана Кербишли?
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endrioo
А как же олдскульный Лестер с свой чемпионский сезон, а Саутгемптон во времена Ли Тесье, а МЮ времен Кина, Бэкхема, Роналду? Мда.
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Владислав Купряшин
Странный список. Челси Конте? В нулевых он был покруче. Где Ньюкасл в таком разе? Астон Вилла? Вы еще назовите Ливерпуль Бенитеса.
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Кактус Каким
Спортсру зачем давать писать статьи всяким ноунеймам или проше -бездарям???
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Ихарь Окенфэйлов
Фанаты Челси теперь долго будут вспоминать команду Конте. Классный, сбалансированый состав был. Не то что потом, скупали всех подряд без разбору, и мало кто толком прижился
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Soap74
Челси 04-05. Кежман, который не смог
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BWP
Лидс. Жаль Челси. Без Ромы уже не то будет. Всё таки у него нюх на правильных людей. Ну и бесит Сити с лысым шарлатаном и ватокатом.
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Вадим Сидоров
Лестер
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Кирилл Бельский
Ответ Andy93
Ну странный выбор Челси, конечно. Тут либо Анчи 2010, либо первый сезон Моу - вот там игра была не оторваться.
Выбор в первую очередь из-за параллелей в этом сезоне)
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