25 комментариев

Здесь Лэмпард и Рио еще в «Вест Хэме».

С какими командами АПЛ у вас связаны особые чувства? Футбольные авторы Sports.ru вспоминают прошлое и признаются в симпатиях – ждем и ваши откровения в комментариях.

«Арсенал» Бергкампа: Деннис – первая футбольная любовь

Я влюбился в «Арсенал» через Денниса Бергкампа. Даже не через конкретный матч, а случайно попав на сюжет, в котором рассказывалось, как он забрал три первых места в голосовании на гол месяца. Как сейчас помню, это мячи «Саутгемптону» и два «Лестеру». Дело было в августе 1997-го, но я попал на сюжет позже – в 1999-м или 2000-м.

В этих мячах был особенный тип красоты. Они были максимально элегантными и технически совершенными, но красота рождалась не из понтов, а из эффективности («Я всего лишь искал кратчайший путь к воротам», – объяснял позже Деннис).

Именно такой тип футбольной красоты я больше всего люблю до сих пор. Просто сейчас более осознанной любовью. Включая в начале нулевых матчи «Арсенала», я наблюдал и эту красоту, и великого Денниса.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

«Сандерленд»... Серьезно?!

Даже тяжело определить, в какой момент «Сандерленд» стал любимой командой. В сезоне-2010/11, наверное.

То ли просто везло с матчами – смотрел те, где забивали Даррен Бент, Асамоа Гьян или 20-летний Данни Уэлбек. Сейчас проверил: никто из них не забил больше 10. Раньше казалось, что хотя бы у Бента и Гьяна примерно по 15.

То ли форма красивая. Цвета, если точнее. Красно-белые полоски очень нравились. И эмблема. В детстве это весомый пункт в определении любимых и самых неприятных команд.

То ли на PSP в FIFA именно за «Сандерленд» игралось как-то особенно уютно. Но это скорее следствие симпатии, а не причина ее возникновения.

Фил Бардсли, Киран Ричардсон, ЛИ КЭТТЕРМОУЛ. У меня Недум Онуоха ассоциируется с «Сандерлендом», а не с «Ман Сити» или «КПР», понимаете? И матчей Джордана Хендерсона в «Сандерленде» видел примерно столько же, сколько матчей Джордана Хендерсона за «Ливерпуль». И каким крутым был Стефан Сессеньон! Хотя в сезоне-2010/11 он только разогревался. Дальше будет лучше.

У «Сандерленда» лучше пока не было. Еще шесть сезонов в элите после 10-го места в АПЛ-2010/11, но всегда в нижней половине. И зачастую с эпичными спасениями в борьбе за выживание. Успокаивал себя: уж лучше красиво спасаться, раз еврокубки не светят, чем скучно обитать в середине.

Говорят, что кризисным клубам полезны очищения. «Сандерленд» как минимум переживет катарсис, если все-таки вернется в АПЛ. Когда вернется в АПЛ.

Артем Денисов (телеграм-канал)

«Челси»-2016/17 Конте и чемпионство по схеме с тремя центральными защитниками

В последний раз «Челси» брал чемпионство в сезоне-2016/17. Наивно провожу параллели: никто не ждет от «Челси» больших свершений после провального сезона, обнадеживающая смена тренера, нет еврокубков.

Антонио Конте покорил яркостью еще на Евро, а в «Челси» продолжил. Вокруг все говорили: «В АПЛ не будут играть с тройкой центральных защитников. Ван Гал уже пробовал – не получилось!» А Конте со схемой 3-4-3 взял и выиграл чемпионат.

Итальянец пришел к любимой формации не сразу – сначала получил оплеухи от «Ливерпуля» (0:2) и «Арсенала» (0:3). Но во втором тайме против команды Венгера «Челси» перешел на тройку. Символом изменения стал вышедший на замену Маркос Алонсо, который показал три пальца одноклубникам.

Дальше вы знаете: 12 побед подряд, 93 очка и заслуженное чемпионство. Диего Коста забил 20 голов в АПЛ – с тех пор никто из игроков «Челси» не подбирался к подобному в чемпионате. Фантастический сезон для Нголо Канте, Сеска Фабрегаса, Педро. А латерали Маркос Алонсо и Виктор Мозес стали мощным инструментом, благодаря которому «Челси» проходился по соперникам.

«Челси»-2016/17 был таким же ярким, как и тренер. И, как подобает яркой вспышке, очень быстро потух: уже в следующем сезоне клуб не попал в Лигу чемпионов.

Кирилл Бельский (телеграм-канал)

«Саутгемптон» Почеттино научил АПЛ прессингу до Клоппа

Так получилось, что тот «Саутгемптон» я вспоминал совсем недавно. В июле Люку Шоу исполнилось 28. Хотел написать «стукнуло», но стукнуло скорее меня: как это 28? «Юнайтед» ведь только недавно урвал его из «Саутгемптона» – ему было примерно десять или около того.

Урвал – потому что много кто летом 2014-го хотел купить ребят из «Сотона». Банда Маурисио сияла как никогда, хоть и до еврокубков добралась уже без него.

Почеттино подарил АПЛ прессинг, который подходил молодым пацанам. Больше половины основы была моложе 25: 18-летний Люк Шоу и 19-летний Джеймс Уорд-Проуз сыграли в сезоне АПЛ-2013/14 больше 30 матчей… и старый Жозе Фонте. Да, уже тогда он был старым!

Безумный прессинг буквально пугал соперников – даже топ-клубы: против «Саутгемптона» точность передач у «Челси», «МЮ» и других проседала на 10%. Это очень много.

Почеттино пришел в январе и уже во втором матче впечатлил Алекса Фергюсона на «Олд Траффорд»: «Во втором тайме «Саутгемптон» показал лучшую игру, которую кто-либо демонстрировал на нашем стадионе в этом сезоне».

А в марте возил «Ливерпуль» (3:1) в невероятно почеттиновском матче.

За «Саутгемптон» забивали люди, которые выше не взлетели:

•‎ Морган Шнайдерлин элегантно смахивал носком в дальний угол.

•‎ Рики Ламберт забил со штрафного и смешного рикошета.

•‎ Джей Родригес подрубил режим Месси и от центра поля бежал на защитников. Шкртел и Аггер к такому не были готовы.

«Тот «Саутгемптон» изменил футбол в Англии – нет другой команды, которая оказала бы такое большое влияние на изменение мышления», – Почеттино выглядит нескромным. Но так считает не только он.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

«Манчестер Сити»-2012 и 93:20, которые запомнились навсегда

Болею за «Манчестер Сити» очень-очень давно. Топил за британский олдскул еще до появления Таксина Чинавата, но не застал всплытие из Первого дивизиона. Зато остаюсь свидетелем Георгиоса Самараса. Если сильно напрячься, вспомню забеги Дариуса Васселла.

У меня большая выборка сезонов, но в памяти навсегда 2012 год. Для меня то чемпионство не сравнится ни с подвигами Мануэля Пеллегрини, ни с доминированием при Пепе Гвардиоле, ни даже с треблом. Никогда и ничего в жизни не праздновал как сумасшедший гол Куна!

Тогда я впервые в жизни прочувствовал, что такое чемпионская гонка – таких эмоций у меня еще не было. Я погибал после каждого промаха Насри, молился на здоровье Агуэро, вспоминал годы в физмат лицее, чтобы высчитать шансы, как отыграть у «МЮ» 8 очков на финише.

Та команда отличалась от нынешнего «Сити». Яркий, но еще не звездный состав – голодные парни без больших побед переписывали историю. Тренер был подходящим: Роберто Манчини поссорился даже с собаками возле базы, но выполнил главную миссию в карьере.

Я отвратительно запоминаю цифры, но 93:20 навсегда в памяти.

Артем Буторин, блог на Sports.ru

Олдскульный «Вест Хэм»-1997/98: юные Рио и Лэмпард, здоровяк Хартсон

Я буду максимально субъективен. Но ведь этот пост про любовь. А любовь субъективна и совершенно иррациональна. Тем и прекрасна. И первый раз – всегда самый запоминающийся.

Мой первый сезон в АПЛ – это «Вест Хэм»-1997/98. У меня был болельщицкий опыт до этого – я жил в Питере и, конечно, ходил на «Зенит» – помню и первую лигу и восторг от возвращения в Вышку.

Но тут я оказался в Лондоне и пошел на «Болейн Граунд» – тот еще старый стадион. И это было ошеломительно. Невероятная атмосфера, объединяющая все в единое целое: и человеческое море на трибунах и вокруг стадиона, и футболистов на зеленом прямоугольнике стадиона. Это была эйфория в чистом виде с невероятным выпуском адреналина. Да и команда в том сезоне была просто огонь.

Классический британский олдскул – 4-4-2 под руководством Харри Рэднаппа. Юный Рио Фердинанд, про которого уже тогда говорили как о главном защитнике поколения. Еще более юный Фрэнк Лэмпард – с виду совсем нескладный мальчишка, которого часто ставили на флан. Когда он оказывался со стороны трибуны, на которой был я, мужики, сидевшие рядом, что-то кричали в его адрес. Я тогда еще совсем не понимал кокни, но догадывался, что это что-то обидное. Он просто был племянником Харри, а отец работал в тренерском штабе – и его за это жестко подкалывали. Хотя играл он здорово, что уж там.

Главным кумиром трибун был Джон Хартсон – вы наверняка помните этого здоровенного рыжего валлийца, который не уступал Зазе Джанашии по числу явно лишних килограммов, но исправно забивал всем подряд. Большой Джон был неудержим, положив 24 за сезон. И как минимум половина была британской классикой – гол головой в силовой манере после флангового навеса. Все защитники лиги знали, как именно он забивает, но что ты будешь делать, когда в тебя летит огромное 100-килограммовое тело, сбивающее все на пути как шар в боулинге?

Тот «Вест Хэм» был совершенно прекрасен, хотя занял лишь 8-е место. До еврокубков не хватило всего очка. Но это не имело никакого значения. По крайней мере для меня. Что значат все эти очки и еврокубковые зоны, какие-то там титулы, когда ты по настоящему влюблен? Ведь за титулы любят лишь глорихантеры. А настоящая любовь не требует ничего взамен.

Денис Пузырев, блог на Sports.ru

Фото: East News/AP Photo/Frank Augstein, AP Photo/Scott Heppell, PAUL ELLIS / AFP; Gettyimages.ru/Mark Thompson /Allsport, Michael Regan, Ross Kinnaird /Allsport