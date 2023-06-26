В понедельник за сборную, в среду – за молодежку.

В субботу, 24 июня, на молодежном Евро сборная Украины обыграла Румынию (1:0), лишив страну-хозяйку турнира шансов на выход в плей-офф.

Как оказалось, накануне матча Румынская федерация футбола пожаловалась на возможное нарушение регламента ФИФА украинской командой. Причина – участие в первом матче против Хорватии вратаря Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова, которые перед этим сыграли за национальную сборную без перерыва в два календарных дня.

Что случилось?

Понедельник, 19 июня: сборная Украины обыгрывает в квалификации Евро-2024 Мальту (1:0), Трубин и Судаков проводят полный матч.

Среда, 21 июня: молодежная сборная Украины обыгрывает в первом матче Евро U-21 Хорватию (2:0), Трубин сыграл 90 минут, Судаков вышел на замену на 83-й.

Румынская сторона указала на недостаточный временной зазор между матчами, сославшись на регламент ФИФА по статусу и переходам игроков (4-й пункт 1-го приложения к 1-й статье), где сказано, что между матчами сборных должно быть « как минимум два полных календарных дня (например, четверг/воскресенье или суббота/вторник)».

Несмотря на то, что между началом матчей против Мальты и Хорватии прошло как раз 48 часов, пункт о календарных днях не соблюден.

Румыния сослалась и на свой пример – с полузащитником Владимиром Скречу. В понедельник (19 июня) он отыграл 84 минуты в квалификации Евро за национальную сборную. После чего Федерация обратилась УЕФА с целью узнать, может ли Скречу сыграть в среду (21 июня) на молодежном Евро против Испании. «Нас направили в ФИФА, где подтвердили: если игрок заигран в понедельник за первую сборную, его нельзя задействовать в среду на Евро-U-21».

Скречу не попал в заявку на проигранный матч против Испании (0:3).

«Нам ответили, что нужно общаться с клубами». Что говорят об этом в сборной Украины?

Вот комментарий тренера украинской молодежки Руслана Ротаня после первого матча на турнире против Хорватии: « Мы отправили письма клубам и УЕФА по этому поводу, и нам ответили, что на этот счет нужно общаться с клубами . Обратились, пообщались с игроками, врачами. Проанализировали все и сделали так, как сочли нужным.

Считаю, что ребята заслуживают это Евро, и если они готовы психологически и хотят этого, то это, пожалуй, главный ответ. Все они хотели очень сыграть, хотели и Михаил Мудрик и Владислав Ванат, но их состояние здоровья не позволило сыграть. Отправили соответствующие документы в клубы и спросили у УЕФА».

И Трубин, и Судаков принадлежат донецкому «Шахтеру».

Информации о возможных санкциях нет.

У Грузии похожая ситуация с двумя игроками

В составе молодежной сборной Грузии (наряду с Румынией – хозяйка турнира) в матче с Португалией 21 июня были два игрока, которые 19 июня отыграли в квалификации взрослого Евро против Шотландии. Это полузащитник «Бордо» Зурико Давиташвили и защитник «Шахтера» Георгий Гочолейшвили.

С Шотландией также играли вратарь молодежки Георгий Мамардашвили и полузащитник Лука Гагнидзе, но с Португалией оба остались на скамейке запасных. В следующем матче против Бельгии они уже вышли на поле.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Razvan Pasarica/SPORT PICT, Bruno Fahy/Keystone Press Agency