О духе времени
Блог

Румыния пожаловалась на Украину на Евро U-21 из-за участия игроков в двух матчах за два дня. В чем дело?

Евро U-21 2023 Евро U-21 2023
сборная Украины U-21 сборная Украины U-21
Сборная Украины по футболу Сборная Украины по футболу
сборная Грузии по футболу сборная Грузии по футболу
сборная Грузии U-21 сборная Грузии U-21
происшествия происшествия
Анатолий Трубин Анатолий Трубин
Георгий Судаков Георгий Судаков
Футбол Футбол

В понедельник за сборную, в среду – за молодежку.

В субботу, 24 июня, на молодежном Евро сборная Украины обыграла Румынию (1:0), лишив страну-хозяйку турнира шансов на выход в плей-офф.

Как оказалось, накануне матча Румынская федерация футбола пожаловалась на возможное нарушение регламента ФИФА украинской командой. Причина – участие в первом матче против Хорватии вратаря Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова, которые перед этим сыграли за национальную сборную без перерыва в два календарных дня.

Что случилось?

Понедельник, 19 июня: сборная Украины обыгрывает в квалификации Евро-2024 Мальту (1:0), Трубин и Судаков проводят полный матч.

Среда, 21 июня: молодежная сборная Украины обыгрывает в первом матче Евро U-21 Хорватию (2:0), Трубин сыграл 90 минут, Судаков вышел на замену на 83-й.

Румынская сторона указала на недостаточный временной зазор между матчами, сославшись на регламент ФИФА по статусу и переходам игроков (4-й пункт 1-го приложения к 1-й статье), где сказано, что между матчами сборных должно быть «как минимум два полных календарных дня (например, четверг/воскресенье или суббота/вторник)».

Несмотря на то, что между началом матчей против Мальты и Хорватии прошло как раз 48 часов, пункт о календарных днях не соблюден.

Румыния сослалась и на свой пример – с полузащитником Владимиром Скречу. В понедельник (19 июня) он отыграл 84 минуты в квалификации Евро за национальную сборную. После чего Федерация обратилась УЕФА с целью узнать, может ли Скречу сыграть в среду (21 июня) на молодежном Евро против Испании. «Нас направили в ФИФА, где подтвердили: если игрок заигран в понедельник за первую сборную, его нельзя задействовать в среду на Евро-U-21». 

Скречу не попал в заявку на проигранный матч против Испании (0:3). 

«Нам ответили, что нужно общаться с клубами». Что говорят об этом в сборной Украины?

Вот комментарий тренера украинской молодежки Руслана Ротаня после первого матча на турнире против Хорватии: «Мы отправили письма клубам и УЕФА по этому поводу, и нам ответили, что на этот счет нужно общаться с клубами. Обратились, пообщались с игроками, врачами. Проанализировали все и сделали так, как сочли нужным.

Считаю, что ребята заслуживают это Евро, и если они готовы психологически и хотят этого, то это, пожалуй, главный ответ. Все они хотели очень сыграть, хотели и Михаил Мудрик и Владислав Ванат, но их состояние здоровья не позволило сыграть. Отправили соответствующие документы в клубы и спросили у УЕФА».

И Трубин, и Судаков принадлежат донецкому «Шахтеру».

Информации о возможных санкциях нет.

У Грузии похожая ситуация с двумя игроками 

В составе молодежной сборной Грузии (наряду с Румынией – хозяйка турнира) в матче с Португалией 21 июня были два игрока, которые 19 июня отыграли в квалификации взрослого Евро против Шотландии. Это полузащитник «Бордо» Зурико Давиташвили и защитник «Шахтера» Георгий Гочолейшвили. 

С Шотландией также играли вратарь молодежки Георгий Мамардашвили и полузащитник Лука Гагнидзе, но с Португалией оба остались на скамейке запасных. В следующем матче против Бельгии они уже вышли на поле.

Это будущие звезды: ждем парней с Евро U-21 в топ-клубах

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Razvan Pasarica/SPORT PICT, Bruno Fahy/Keystone Press Agency

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Румыния - страна, которая всех вокруг покусывает по любому поводу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tatatat
Фига се, Зурико в Бордо основной оказывается, неплохой такой подъем по карьере, хоть и в Лигу 1 не пролезли в этом году
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий