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Мбаппе шумно уходит из «ПСЖ». Онлайн главного трансфера года

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Главный трансферный сериал лета.

 

Килиан Мбаппе вот-вот уйдет из «ПСЖ» – и это очень увлекательный сюжет

Самое главное о ситуации:

🔜 Мбаппе железно намерен уходить из «ПСЖ». Главный вопрос – когда именно. Очевидно, что сам игрок хочет трансфера как можно быстрее, но у него еще год контракта в Париже

📨 Килиан в понедельник отправил руководству «ПСЖ» письмо: подчеркнул там, что точно не собирается использовать опцию продления на сезон-2024/25. В клубе разозлились, в том числе на то, что о содержании письма сначала узнали журналисты, только потом оно пришло в офис

🇫🇷 Позиция «ПСЖ»: клуб не хочет отпускать Мбаппе бесплатно по истечении контракта. Судя по инсайдам, за него намерены выручить большие деньги. Одна тонкость – похоже, что парижане не намерены отдавать Килиана мадридскому «Реалу»

👀 Мбаппе вроде бы хочет в «Реал», но пока опровергает, что готов форсировать трансфер этим летом. Отдельно отреагировал на инсайд об общении с Флорентино Пересом: заявил, что это ложь

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А что если «Реал» блефовал за счет Кейна? И этим мотивировал Мбаппе действовать

Инсайд журналиста Хорхе Калабреса, впечатляющий глубиной: сообщает, что мадридский «Реал» ведет многоуровневую игру, и в ней слухи об интересе и близком переходе Харри Кейна – просто ширма.

По этой версии, из Мадрида специально запустили слухи про Кейна, чтобы заставить Мбаппе шевелиться. Очевидно, подписание англичанина на долгосрочный контракт ставило бы под сомнение, что при Винисиусе и остальных «Реалу» нужен и Килиан тоже.

В итоге Мбаппе среагировал, сразу по окончании сезона запустил движения в Париже, а «Реал» теперь наблюдает за развитием событий с лучшими шансами получить желаемое

Ого, сам Килиан реагирует на инсайды в твиттере

Вдруг репостнул новость Le Parisien с инсайдом о желании перейти в «Реал»:

«Ложь!

И снова – чем громче слух, тем сильнее он расходится. Я уже говорил, что останусь в следующем сезоне там, где я счастлив, – в «ПСЖ»

Верим?

«ПСЖ» – тюрьма?

Le Parisien рассказывает, что в окружении Мбаппе часто шутят: «ПСЖ» – это Prison Saint-Germain. То есть тюрьма, клетка.

Правда, многие посчитают, что золотая клетка, не так ли?

❗️Заявление Мбаппе!

Опубликована реакция от имени Килиана на все происходящее. Он пояснил:

«Руководство клуба, ответственное за продление контракта, было проинформировано о решении [не активировать опцию продления] 15 июля 2022 года. Письмо было направлено только для подтверждения того, что уже было разъяснено устно ранее».

Кроме того, в заявлении сказано:

«Килиан Мбаппе и его окружение никогда не обсуждали этот вопрос с клубом в течение года, за исключением того, что 15 дней назад объявили об отправке письма.

После того, как в последние недели Килиан Мбаппе уже публично подтвердил, что он будет выступать за парижан в следующем сезоне, он не просил о своем уходе этим летом, а только подтвердил клубу, что его контракт не будет продлен на дополнительный год. 

Килиан сожалеет, что это письмо было передано в средства массовой информации и что эти переписки были обнародованы с единственной целью нанести ущерб его имиджу и бесперебойному ведению дискуссий с клубом»

Оказывается, письмо – вообще прошлогоднее

Версия журналиста The Times: Мбаппе не готовил никакого специального обращения в клуб, речь о письме, датированном июлем 2022-го.

Другая деталь от него же: среди интересующихся Килианом уже проявили себя «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Верите, что Мбаппе окажется в АПЛ?

Парижане не отпустят Мбаппе в «Реал»?

Инсайд испанского радио Cadena SER: продать-то Килиана летом «ПСЖ» не против, чтобы выручить приличную сумму, но вот план его мечты реализовывать не спешат.

Очевидно, историю из прошлой весны, когда мадридцы чуть не увели Мбаппе, в Париже хорошо помнят – и теперь, когда шаги навстречу французу уже не выглядят такими уж логичными, а у боссов «ПСЖ» есть право решать, что делать, они не намерены действовать в угоду Килиану

А ведь «ПСЖ» был готов дать Мбаппе еще больше

Планы парижан кардинально меняются в новых обстоятельствах.

Катарские владельцы «ПСЖ» собирались вкладываться в Килиана и дальше – по данным L’Equipe, боссы планировали продлить контракт. А кроме обычной зарплаты собирались передать ему доли в компаниях, занимающихся инвестициями от лица катарского государства

«ПСЖ» не ожидал такого от Мбаппе

Источник The New York Times, который характеризуют как близкий к переговорам, заявил, что новости от Мбаппе застали руководителей клуба врасплох.

Особенно когда они узнали о письме от французских журналистов – раньше, чем документ пришел в клуб.

Интересно, как эта злость на Мбаппе будет влиять на дальнейшие переговоры. И будут ли они вообще: теоретически клуб может просто заставить француза отработать год контракта

10 комментариев

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Имя Фамилия
Уровень спортса игнорить опровержения от первых лиц и продолжать репостить всякую желтушную чушь. Нет мы не верим Мбаппе, мы верим эль балаболио и ля балабольен.
+13
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Sergy Grand
Специально для новостей про Мбаппе (второй сезон знаменитого сериала) Спортс добавили новую фичу
+4
0
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Руслан Узденов
Зачем? Такая реакция, будто сегодня дедлайн трансферного окна. Уберите этот бред.
+4
0
+4
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che kaif
Сезон окончен.время сплетен
+2
0
+2
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igls54
"Так не доставайся же ты никому, Килиан Гузеев-Огудалов"
+1
0
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Сикарио
Ответ Имя Фамилия
Уровень спортса игнорить опровержения от первых лиц и продолжать репостить всякую желтушную чушь. Нет мы не верим Мбаппе, мы верим эль балаболио и ля балабольен.
скоро уже "Богучанские новости" будут сюда пихать)))
+2
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Rasan
Ждём расследование от Вдудя по поводу длины прибора:))
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Ray_F
С одной стороны Перес получает супер раскрученную версию Мбаппе в плане медиа перед открытием стадиона что безусловно хорошо, а с другой, карьера самого игрока, Килиан должен быть готов к тому что он в следующих сезонах будет под микроскопом, а это посложнее будет выдержать чем каждый раз видеть рыгающие смайлики у себя в комментах. В общем, интересно, если это только начало то Криштиану с Пирсом курят в сторонке по сравнению с тем что мы имеем сейчас)
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GuruFutbola
Закрывайте лавочку, он остается
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Артур Артур
Килиан Мбаппе вот-вот уйдет из «ПСЖ»
Ну-ну, ждем.....
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