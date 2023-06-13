Мбаппе шумно уходит из «ПСЖ». Онлайн главного трансфера года
Главный трансферный сериал лета.
Килиан Мбаппе вот-вот уйдет из «ПСЖ» – и это очень увлекательный сюжет
Самое главное о ситуации:
🔜 Мбаппе железно намерен уходить из «ПСЖ». Главный вопрос – когда именно. Очевидно, что сам игрок хочет трансфера как можно быстрее, но у него еще год контракта в Париже
📨 Килиан в понедельник отправил руководству «ПСЖ» письмо: подчеркнул там, что точно не собирается использовать опцию продления на сезон-2024/25. В клубе разозлились, в том числе на то, что о содержании письма сначала узнали журналисты, только потом оно пришло в офис
🇫🇷 Позиция «ПСЖ»: клуб не хочет отпускать Мбаппе бесплатно по истечении контракта. Судя по инсайдам, за него намерены выручить большие деньги. Одна тонкость – похоже, что парижане не намерены отдавать Килиана мадридскому «Реалу»
👀 Мбаппе вроде бы хочет в «Реал», но пока опровергает, что готов форсировать трансфер этим летом. Отдельно отреагировал на инсайд об общении с Флорентино Пересом: заявил, что это ложь
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А что если «Реал» блефовал за счет Кейна? И этим мотивировал Мбаппе действовать
Инсайд журналиста Хорхе Калабреса, впечатляющий глубиной: сообщает, что мадридский «Реал» ведет многоуровневую игру, и в ней слухи об интересе и близком переходе Харри Кейна – просто ширма.
По этой версии, из Мадрида специально запустили слухи про Кейна, чтобы заставить Мбаппе шевелиться. Очевидно, подписание англичанина на долгосрочный контракт ставило бы под сомнение, что при Винисиусе и остальных «Реалу» нужен и Килиан тоже.
В итоге Мбаппе среагировал, сразу по окончании сезона запустил движения в Париже, а «Реал» теперь наблюдает за развитием событий с лучшими шансами получить желаемое
Ого, сам Килиан реагирует на инсайды в твиттере
Вдруг репостнул новость Le Parisien с инсайдом о желании перейти в «Реал»:
«Ложь!
И снова – чем громче слух, тем сильнее он расходится. Я уже говорил, что останусь в следующем сезоне там, где я счастлив, – в «ПСЖ»
Верим?
«ПСЖ» – тюрьма?
Le Parisien рассказывает, что в окружении Мбаппе часто шутят: «ПСЖ» – это Prison Saint-Germain. То есть тюрьма, клетка.
Правда, многие посчитают, что золотая клетка, не так ли?
❗️Заявление Мбаппе!
Опубликована реакция от имени Килиана на все происходящее. Он пояснил:
«Руководство клуба, ответственное за продление контракта, было проинформировано о решении [не активировать опцию продления] 15 июля 2022 года. Письмо было направлено только для подтверждения того, что уже было разъяснено устно ранее».
Кроме того, в заявлении сказано:
«Килиан Мбаппе и его окружение никогда не обсуждали этот вопрос с клубом в течение года, за исключением того, что 15 дней назад объявили об отправке письма.
После того, как в последние недели Килиан Мбаппе уже публично подтвердил, что он будет выступать за парижан в следующем сезоне, он не просил о своем уходе этим летом, а только подтвердил клубу, что его контракт не будет продлен на дополнительный год.
Килиан сожалеет, что это письмо было передано в средства массовой информации и что эти переписки были обнародованы с единственной целью нанести ущерб его имиджу и бесперебойному ведению дискуссий с клубом»
Оказывается, письмо – вообще прошлогоднее
Версия журналиста The Times: Мбаппе не готовил никакого специального обращения в клуб, речь о письме, датированном июлем 2022-го.
Другая деталь от него же: среди интересующихся Килианом уже проявили себя «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Верите, что Мбаппе окажется в АПЛ?
Парижане не отпустят Мбаппе в «Реал»?
Инсайд испанского радио Cadena SER: продать-то Килиана летом «ПСЖ» не против, чтобы выручить приличную сумму, но вот план его мечты реализовывать не спешат.
Очевидно, историю из прошлой весны, когда мадридцы чуть не увели Мбаппе, в Париже хорошо помнят – и теперь, когда шаги навстречу французу уже не выглядят такими уж логичными, а у боссов «ПСЖ» есть право решать, что делать, они не намерены действовать в угоду Килиану
А ведь «ПСЖ» был готов дать Мбаппе еще больше
Планы парижан кардинально меняются в новых обстоятельствах.
Катарские владельцы «ПСЖ» собирались вкладываться в Килиана и дальше – по данным L’Equipe, боссы планировали продлить контракт. А кроме обычной зарплаты собирались передать ему доли в компаниях, занимающихся инвестициями от лица катарского государства
«ПСЖ» не ожидал такого от Мбаппе
Источник The New York Times, который характеризуют как близкий к переговорам, заявил, что новости от Мбаппе застали руководителей клуба врасплох.
Особенно когда они узнали о письме от французских журналистов – раньше, чем документ пришел в клуб.
Интересно, как эта злость на Мбаппе будет влиять на дальнейшие переговоры. И будут ли они вообще: теоретически клуб может просто заставить француза отработать год контракта
Ну-ну, ждем.....