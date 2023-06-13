Килиан Мбаппе вот-вот уйдет из «ПСЖ»

Самое главное о ситуации:

🔜 Мбаппе железно намерен уходить из «ПСЖ». Главный вопрос – когда именно. Очевидно, что сам игрок хочет трансфера как можно быстрее, но у него еще год контракта в Париже

📨 Килиан в понедельник отправил руководству «ПСЖ» письмо: подчеркнул там, что точно не собирается использовать опцию продления на сезон-2024/25. В клубе разозлились, в том числе на то, что о содержании письма сначала узнали журналисты, только потом оно пришло в офис

🇫🇷 Позиция «ПСЖ»: клуб не хочет отпускать Мбаппе бесплатно по истечении контракта. Судя по инсайдам, за него намерены выручить большие деньги. Одна тонкость – похоже, что парижане не намерены отдавать Килиана мадридскому «Реалу»

👀 Мбаппе вроде бы хочет в «Реал», но пока опровергает, что готов форсировать трансфер этим летом. Отдельно отреагировал на инсайд об общении с Флорентино Пересом: заявил, что это ложь

Тег Килиана Мбаппе на Sports.ru – вам точно стоит подписаться, чтобы видеть все новости