72 комментария

Предсказание авторов Sports.ru.

Хаби Алонсо в первый же сезон тренерской карьеры почти добрался до финала Лиги Европы – проиграл в полуфинале «Роме» Жозе Моуринью. А ведь португалец еще 11 лет назад предсказывал – из Алонсо вырастет супертренер.

В комментариях пользователь teddy10 вспомнил текст 10-летней давности блога «Взгляд дилетанта» – автор прогнозировал тренерские карьеры тогда еще действующим футболистам. Среди них тоже был Хаби Алонсо.

Почему бы не повторить трюк? Вот кого из действующих футболистов авторы Sports.ru видят топ-тренерами лет через 10-15.

Андрес Иньеста и Серджи Бускетс (Руслан Копылов)

Полузащитники из системы «Барселоны» – чит-код, за который не стыдно. Пеп, Мотта при работе, Сеск поехал в академию «Арсенала» помогать Уилшеру, партнер Бускетса и Иньесты по троице Хави уже тренирует «Барсу».

Причем Андрес и Серджи идут по пути Хави: оба уже признавались, что хотели бы тренировать после завершения карьеры, и уходят из интенсивного графика топ-5 лиг, чтобы высвободить время на обучение.

Джеймс Милнер (Максим Полтавец)

Милнер летом уйдет свободным агентом – и это огромное разочарование для болельщиков «Ливерпуля». Все очень надеялись, что Джеймс просто в какой-то момент окончательно осядет на скамейке помощником Клоппа.

Все подходящие качества для этого на месте. Милнер поиграл у самых разных тренеров: от Грэма Суннесса и Мартина О’Нила до Манчини, Пеллегрини и Клоппа. Джеймс помешан на саморазвитии и учебе – вы знаете другого футболиста, который просто по фану выучил испанский язык и говорит на нем дома?

Милнер регулярно заглядывал на матчи ливерпульской молодежки, всегда был лучшим во всех тестах на выносливость и помогал юным игрокам закрепиться в основе. Если Джеймс через 10 лет не станет главным тренером в клубе АПЛ, то точно будет одним из лучших ассистентов.

Фернандиньо (Артем Буторин)

Лучше всех на этот вопрос поможет ответить Гвардиола – кого ценил Пеп, обычно становились тренерами. Энцо Мареска запустил карьеру тренера после знакомства с Гвардиолой, Венсан Компани суперстильно выиграл Чемпионшип и скоро ворвется в АПЛ, Микель Артета уже бросил вызов учителю.

Примеров еще много. В ближайшее время армию адептов Пепа пополнит Фернандиньо. Пока 38-летний бразилец еще играет за «Атлетико Паранаэнсе» и официально не объявлял о желании тренировать. Но мы-то знаем. У него есть все, чтобы успешно сверкать у поля:

Во-первых, Ферна работал с Пепом и заслужил его респект. Гвардиола убеждал его остаться в «Сити» и войти в его тренерский штаб. Все знают, после этого начинается сольная карьера.

«Я не говорил о [тренерстве] с Фернандиньо, но я почти уверен, что когда опорный полузащитник думает о команде, думает о клубе, у него есть все, чтобы стать тренером, все».

Гвардиола советовался с бразильцем о планах на игру. А сам Фернандиньо делал индивидуальные подсказки игрокам во время матчей – даже Кевину де Брюйне.

Во-вторых, в раздевалке «Сити» обожали Фернандиньо – кто-то за помощь в адаптации, кто-то за мотивационные речи. Он точно умеет создать нужную химию. Ферна нетипичный бразилец – помогал всем, не только соотечественникам.

В-третьих, он великолепно понимает игру и попробовал практически все позиции. Опять же – спасибо Пепу, который не использовал его разве что в воротах и в центре атаки.

И еще один важный фактор – он лысый.

Скорее всего, Фернандиньо уже бы работал в штабе «Сити», если бы не наигрался. Бразилец чувствовал силы, но понимал, что в 36+ в АПЛ очень тяжело, тем более когда рядом такой Родри. Скоро бразилец завершит карьеру. Уверен, что за этим последует оффер от «Сити», а потом и сольная карьера. Для этого есть все: интеллект, опыт, понимание игры, характер и лидерские качества.

Коке (Вадим Высоцкий)

Коке – символ «Атлетико» и один из умнейших футболистов в истории мадридского клуба. Благодаря чувству игры он практически сразу завоевал место в составе Диего Симеоне.

Коке – авторитет для команды, с 2019-го носит капитанскую повязку. Полузащитник пропитался идеями Симеоне. Диего, кстати, видит в нем нужные качества для тренерской работы: «Я всегда ценил его за то, что он всегда знал, что нужно сказать команде. Немногие на это способны. Как футболист он дает нам многое: иерархию действий, работу, мощь и умение наладить игру команды через игру в центре поля».

В «Атлетико» сейчас вообще активно подтягивают легенд клуба к тренерской деятельности: Габи работает с молодежкой, Фернандо Торрес – с командой U-19. В системе мадридцев работает и брат Коке Борха. Так что легко представить и самого Коке у руля «Атлетико» лет через 10-15.

Лука Модрич (Азатхан Чекабаев)

Если Модрич вдруг не решит играть в футбол до 2033-го, то, конечно, он будет топ-тренером. У Луки для этого есть все.

Во-первых, ум. Если великие игроки и становятся великими тренерами, то в большей степени это относится к мастерам из центра поля. И тут мало кто может посоперничать с хорватом в понимании игры. «Он всегда предвидел ситуацию на три паса вперед. Его мозг работал быстрее, чем у всех остальных», – вспоминал о Луке еще времен «Тоттенхэма» бывший полузащитник «шпор» Джейми О’Хара.

Во-вторых, профессионализм. Без железной дисциплины и трудолюбия до 38 лет не играют. В Мадриде Модрич больше 10 лет, но вспомнить серьезный конфликт или скандал с его участием практически невозможно. А еще Лука свободно владеет испанским и английским языками, что точно поможет ему в тренерской карьере.

В-третьих, опыт. Нет, не так: ОПЫТ. Сложно не прислушиваться к человеку, который выиграл «Золотой мяч» в эпоху Лео и Криша, дважды забрал медали ЧМ с Хорватией и 5 раз поднимал над головой кубок ЛЧ. Лука поработал с Анчелотти, Моуринью, Зиданом, Бенитесом, Реднаппом – и у каждого чему-то научился.

В-четвертых, понимание психологии и лидерские качества. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на знаменитую беседу капитана сборной Хорватии с голкипером Домиником Ливаковичем. «Почему тебе нельзя совершить ошибку? Все их совершают, – объяснял Лука вратарю. – Твоя проблема в том, что ты боишься ошибок! А кто не ошибается? Назови мне хоть одного!»

Год спустя Ливакович уже творил чудеса на чемпионате мира. В «Реале» Модрич тоже играющий тренер – он брал тренерские функции на себя, когда на бровке из-за ковида не было Карло Анчелотти. Ну чем не будущий коуч?

Зидан ценил в Луке как раз самостоятельность: «Я никогда не перегружаю его инструкциями. Просто говорю о двух или трех маленьких деталях». Анчелотти тоже восхищен способностями хорвата: «Он сочетает выдающуюся технику с чтением игры и сильным лидерством. К тому же, он отличный человек».

Переходим к пятому и ключевому фактору – желанию. Тони Кроос, напарник Модрича по центру поля, наверняка мог бы стать отличным тренером. Но сам немец не хочет больше проводить время вдалеке от семьи.

Модрич же еще в 2020-м признавался La Gazetta dello Sport, что после завершения карьеры хочет пойти на тренерские курсы. В этом году The Athletic писал, что Лука планирует остаться в футболе, но пока еще не решил в какой роли. Среди вариантов – тренер или спортивный директор.

У нас есть минимум 5 причин для выбора первой опции.

Томас Мюллер (Максим Полтавец)

Вы знаете, как Юрген Клопп стал тренером? В статусе ветерана он жаловался президенту «Майнца» на то, что тренер Экхардт Краутцун не понимает футбол, в который хочет играть команда.

У «Баварии» за последние 10 лет было несколько случаев, когда лидеры команды жаловались руководству на то, что тренер не подходит команде. Так было с Анчелотти, так было с Ковачем. Их меняли, а мюнхенцы после этого выигрывали все. Если верить инсайдам, среди жаловавшихся был Мюллер.

Томас понимает футбол «Баварии» лучше всех. Он просто хорошо разбирается в игре. И в какой-то момент его жалобы на очередного тренера настолько задолбают Оливера Кана, что он просто назначит Мюллера тренером. И почему-то кажется, что у раумдойтера получится и на скамейке.

Антуан Гризманн (Тимур Боков)

Мой кандидат – неповторимый Антуан Гризманн.

Во-первых, это один из умнейших игроков поколения. Во-вторых, про любовь Антуана к серии Football Manager уже слагают легенды: несколько лет зависает в симуляторе, а с виртуальным «Ренном» даже выигрывал ЛЧ. Пример тренера «Реймса» Вилла Стилла доказывает, что это весомое достижение.

Гризманн прекрасно находит общий язык с партнерами, побывал в системе «Барсы» и много лет смотрит за работой Диего Симеоне. Антуан способен жертвовать собой ради других, чем не идеальный мотиватор?

Мартин Эдегор (Саша Бастрыгин)

В качестве исключения разбавлю компанию старичков 24-летним норвежцем – через 10 лет Мартин, вероятно, еще будет играть, но его в любом случае ждет блестящее тренерское будущее.

Перед нынешним сезоном Микель Артета назначил Эдегора капитаном «Арсенала» – в 23 года. Кэпом в сборной Норвегии он стал еще в марте 2021-го. Считается, что капитан – проводник идей главного тренера на поле. Мартин блестяще справляется со этой ролью – отмечают и партнеры, и сторонние эксперты. Букайо Сака называл Эдегора оркестром «Арсенала», а Рио Фердинанд сравнивал с Моцартом.

В декабре прошлого года «Арсенал» играл товарняк с «Миланом» – и Эдегор не постеснялся во время игры напихать Стефано Пиоли, который годится ему в отцы, за то, что миланцы шли в неоправданно жесткие единоборства.

Однако в горячих моментах Эдегор всегда сохраняет холодную голову – и постоянно остужает партнеров по команде. Даже строптивый Джака в этом сезоне стал гораздо спокойнее – во многом из-за того, что Эдегор вовремя оттаскивал его от судей и разъяренных соперников.

У Мартина уже отчетливо проявляется микс добротных тренерских качеств – бойцовский характер, игровой интеллект и лидерские способности. А если учесть, что в последние 10-15 лет высококлассными специалистами становятся все больше игроков центра поля (Пеп, Зидан, Хави, тот же Артета), то шансы норвежца качественно дирижировать игрой команды на бровке еще увеличиваются.

Футбольный мир еще не видел норвежских топ-тренеров (прости, Оле-Гуннар) – почему бы молодому капитану «Арсенала» и сборной Норвегии в будущем не протоптать эту дорожку?

Жозе Фонте (Максим Полтавец)

Наша подборка была бы неполной без какого-нибудь португальца. Я рискну поставить на не самого попсового персонажа – защитника «Лилля» Жозе Фонте, который до сих пор играет. Хотя ему уже 39 лет.

Год назад им уже восхищался Вадим Лукомский. Рядом с Жозе доросли до топ-клубов Деян Ловрен, Вирджил Ван Дейк, Габриэл Магальяэс и Свен Ботман. Последний, описывая отношения с Фонте, использовал слово «тренирует». А трудолюбием Жозе восхищался Кристоф Гальтье, которому приходилось выгонять футболистов «Лилля» с базы – все брали пример с Фонте и тренировались самоотверженно.

Если самому защитнику «Лилля» еще не надоел футбол, через 10 лет мы можем получить еще одного классного португальского Жозе в каком-нибудь топ-клубе.

Федор Кудряшов (Максимилиан Алфимов)

Когда коллеги закинули эту идею флэшмоба, сразу подумал о российских футболистах – и внезапно понял, что очевидных вариантов вроде Фернандиньо и Бускетса в российском футболе просто нет. Да и в целом примеров, когда топ-игрок по российским меркам становится хорошим тренером, маловато.

Но все же нашел кандидата среди околотоповых футболистов – Федор Кудряшов. Воспитанник «Спартака» один из немногих, кто уже продолжительный срок держится за границей. Да, пусть «Антальяспор» не топ-клуб, но в «Истанбуле» он тоже поиграл и был в порядке.

Кудряшов никогда не говорил про желание тренировать, но зато рассказывал о своих увлечениях: страсть к языкам (например, выучил турецкий и учит китайский) и книгам, кажется, способствует его развитию в этом направлении. Ну а почему тренерство? Вот что он рассказывал, когда Нури Шахин возглавил «Антальяспор» (а он младше Федора): «Еще год назад Нури сам подходил ко мне и спрашивал: «Ты тренировать-то не собираешься?»

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А кого из футболистов вы видите топ-тренером лет через 10-15?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/Irina R. Hipolito, Matteo Ciambelli, VEGARD WIVESTAD, Paul Terry, Irina R. Hipolito, Sven Hoppe