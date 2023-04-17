45 комментариев

Такое увидишь нечасто: только забив решающий гол в ворота «Наполи» (1:1 в ответном матче, 2:1 по сумме), форвард «Милана» Оливье Жиру преклонил колено перед Рафаэлом Леау и начал делать вид, что натирает ему бутсы за бриллиантовую голевую передачу.

Олдскульное празднование, телепорт в 90-е – с зернистыми трансляциями.

Вы когда-нибудь задумывались, откуда пошла эта красивая традиция – воображаемо чистить бутсы особенным игрокам?

Все случилось в день первого матча великого Роналдо за «Интер». 31 августа 1997 года на «Джузеппе Меацца» приехала «Брешия» – и все ждали только одного. Самый дорогой игрок мира, только выцепленный из «Барселоны», должен дать шоу – сколько он забьет?

Поразительно, но нисколько. За десять минут до конца «Интер» горел 0:1 (голевую передачу сделал юный Андреа Пирло) – и спас миланцев Альваро Рекорба. Он вышел на поле на 72-й минуте, на 80-й – сравнял дальним ударом, а еще через пять минут – так пульнул со штрафного, что все обезумели. Дубль за пять минут, победа! Правый вингер Франческо Морьеро был так признателен Рекобе, что встал на колено.

«Кекко сказал поставить ногу ему на колено, но я еще плохо знал итальянский и не понял, чего он хочет, – признался Альваро. – Тогда он сам притянул к себе мою ступню. Я думал, со шнурками что-то не так, а он сделал вид, что чистит мне бутсу . Это самый красивый и человечный способ отпраздновать гол. Только Кекко Морьеро мог такое придумать».

«Нам понравилось, мы стали часто притворяться, что полируем бутсы автора гола, – рассказывал Морьеро. – Этот жест – про смирение, про признание, благодарность партнеру за фантастическое мастерство».

Чаще всего такие празднования происходили после голов Роналдо.

«У нас сразу завязалась дружба – может быть, потому, что мы оба выросли на улице, у нас небогатые семьи, – рассказывал Кекко Морьеро. – Мы были соседями и часто вместе возвращались с тренировок или матчей».

Начищать бутсы любил и неповторимый Тарибо Уэст.

У нигерийца и Роналдо вообще особые отношения с бутсами друг друга. Зубастик вспоминал: «Когда мне было 15, мы сыграли товарищский матч с молодежкой Нигерии (U-20), в составе был и Тарибо. Нигерийцы были очень быстры. И как-то так получилось, что я и Тарибо обменялись бутсами, хотя мы даже не были знакомы».

Больше об «Интере» той эпохи читайте в прекрасном тексте Дениса Романцова.

Такое красивое празднование было обязано войти в историю. Его повторяли многие. Например, Серхио Рамос благодарил Тони Крооса.

«Мне нравится это фото, – говорил Тони Кроос. – У нас с Серхио отличное взаимопонимание на угловых и штрафных. И Серхио знает, что не может забивать в одиночку, ему нужен кто-то для розыгрыша, подачи. Такое празднование – знак признания. Никто не может постоянно забивать один, выигрывать один. Всегда решает связь между игроками ».

Бутсу можно и поцеловать. Проверено Димитри Пайетом и Антуаном Гризманном на домашнем Евро-2016.

Как правило, такое празднование – знак крепчайшего партнерства на поле. Вот, например, декабрь 2017 года: Сон Хын Мин поздравляет Харри Кейна с хет-триком. Они помогали друг другу много десятков раз.

А вот и возвращение в Италию. Наши дни. Душан Влахович признателен Анхелю Ди Марии.

И снова Рафаэл Леау – только теперь в роли полировщика бутс. Это январское признание Сандро Тонали за голевой пас в первом матче после перерыва на ЧМ-2022.

А какое у вас любимое празднование?