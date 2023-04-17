45 комментариев

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Знаете, откуда олдскульное празднование с чисткой бутс? Леау сейчас – как Роналдо в 97-м

Рафаэл Леау Рафаэл Леау
Тарибо Уэст Тарибо Уэст
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Оливье Жиру Оливье Жиру
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Тони Кроос Тони Кроос
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Такое увидишь нечасто: только забив решающий гол в ворота «Наполи» (1:1 в ответном матче, 2:1 по сумме), форвард «Милана» Оливье Жиру преклонил колено перед Рафаэлом Леау и начал делать вид, что натирает ему бутсы за бриллиантовую голевую передачу.

Олдскульное празднование, телепорт в 90-е – с зернистыми трансляциями.

Вы когда-нибудь задумывались, откуда пошла эта красивая традиция – воображаемо чистить бутсы особенным игрокам?

Все случилось в день первого матча великого Роналдо за «Интер». 31 августа 1997 года на «Джузеппе Меацца» приехала «Брешия» – и все ждали только одного. Самый дорогой игрок мира, только выцепленный из «Барселоны», должен дать шоу – сколько он забьет?

Поразительно, но нисколько. За десять минут до конца «Интер» горел 0:1 (голевую передачу сделал юный Андреа Пирло) – и спас миланцев Альваро Рекорба. Он вышел на поле на 72-й минуте, на 80-й – сравнял дальним ударом, а еще через пять минут – так пульнул со штрафного, что все обезумели. Дубль за пять минут, победа! Правый вингер Франческо Морьеро был так признателен Рекобе, что встал на колено.

«Кекко сказал поставить ногу ему на колено, но я еще плохо знал итальянский и не понял, чего он хочет, – признался Альваро. – Тогда он сам притянул к себе мою ступню. Я думал, со шнурками что-то не так, а он сделал вид, что чистит мне бутсу. Это самый красивый и человечный способ отпраздновать гол. Только Кекко Морьеро мог такое придумать».

«Нам понравилось, мы стали часто притворяться, что полируем бутсы автора гола, – рассказывал Морьеро. – Этот жест – про смирение, про признание, благодарность партнеру за фантастическое мастерство».

Чаще всего такие празднования происходили после голов Роналдо.

«У нас сразу завязалась дружба – может быть, потому, что мы оба выросли на улице, у нас небогатые семьи, – рассказывал Кекко Морьеро. – Мы были соседями и часто вместе возвращались с тренировок или матчей».

Начищать бутсы любил и неповторимый Тарибо Уэст.

У нигерийца и Роналдо вообще особые отношения с бутсами друг друга. Зубастик вспоминал: «Когда мне было 15, мы сыграли товарищский матч с молодежкой Нигерии (U-20), в составе был и Тарибо. Нигерийцы были очень быстры. И как-то так получилось, что я и Тарибо обменялись бутсами, хотя мы даже не были знакомы».

Больше об «Интере» той эпохи читайте в прекрасном тексте Дениса Романцова.

Такое красивое празднование было обязано войти в историю. Его повторяли многие. Например, Серхио Рамос благодарил Тони Крооса. 

«Мне нравится это фото, – говорил Тони Кроос. – У нас с Серхио отличное взаимопонимание на угловых и штрафных. И Серхио знает, что не может забивать в одиночку, ему нужен кто-то для розыгрыша, подачи. Такое празднование – знак признания. Никто не может постоянно забивать один, выигрывать один. Всегда решает связь между игроками».  

Бутсу можно и поцеловать. Проверено Димитри Пайетом и Антуаном Гризманном на домашнем Евро-2016. 

Как правило, такое празднование – знак крепчайшего партнерства на поле. Вот, например, декабрь 2017 года: Сон Хын Мин поздравляет Харри Кейна с хет-триком. Они помогали друг другу много десятков раз.  

А вот и возвращение в Италию. Наши дни. Душан Влахович признателен Анхелю Ди Марии.

И снова Рафаэл Леау – только теперь в роли полировщика бутс. Это январское признание Сандро Тонали за голевой пас в первом матче после перерыва на ЧМ-2022. 

А какое у вас любимое празднование? 

Энциклопедия футбольных празднований: типология, история, фотографии

45 комментариев

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bel01
Помню как великому Зубастику в Интере конца 90-х партнёры полировали бутсы почти после каждого гола.
А какие феноменальные голы он регулярно забивал...
Мог в одном проходе легко накрутить 3-4 защитников. А в ту пору в Италии играли почти все лучшие защитники мира.
Эээх, если бы только не его травмы...
+93
-1
+92
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Гекдениз Кардениз
Ответ bel01
Помню как великому Зубастику в Интере конца 90-х партнёры полировали бутсы почти после каждого гола. А какие феноменальные голы он регулярно забивал... Мог в одном проходе легко накрутить 3-4 защитников. А в ту пору в Италии играли почти все лучшие защитники мира. Эээх, если бы только не его травмы...
феномен , стиль игры особенный вот пример сегодня Мудрик вышел один на один с Куртуа и пальнул низом в левый угол и промазал и я себя поймал на мысли что Рональдо просто на замахе убрал бы Куртуа так что он не успел бы рыпнуться в угол когда Рональдо на скорости с замахом сместился бы влево и вкатил мимо распластавшегося в попытке отбить лежа Куртуа и большинство голов он забивал так пока на 5 ую точку вратаря и защиту не завалит на скорости не успокоится , сейчас у нынешнего поколения игроков нет таких стальных яиц чтобы исеолнять такое в матчах на самом высоком уровне
+33
0
+33
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Александр Гороховик
Любимое празднование?
Разумеется, Чиди Одиа, пометивший на четвереньках угловой флажок :) Кубок УЕФА-2005, ЦСКА-Осер 4:0.
+34
-3
+31
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Ola BP
Ответ bel01
Помню как великому Зубастику в Интере конца 90-х партнёры полировали бутсы почти после каждого гола. А какие феноменальные голы он регулярно забивал... Мог в одном проходе легко накрутить 3-4 защитников. А в ту пору в Италии играли почти все лучшие защитники мира. Эээх, если бы только не его травмы...
Два зубастика - самые совершенные игроки в истории.
У Лео весь дриблинг эффективный, у Роналду больше эффектности, а Ронолдо и Рональдиньо сочетали в себе эффектность и эффективность.
Больше такой ДжокаБониты не делают :(
+31
-2
+29
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Lucky Happy
Тот Интер выигрывал только Кубок УЕФА, не особо играл в ЛЧ, в серии А еще хуже, но команда такая симпатичная была. Что не игрок, одни легенды. В 98-м еще и Баджо присоединился, мой кумир детства. Матчи в плейофф ЛЧ против Реала навсегда останутся в памяти.
+21
0
+21
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Dzh SG
у меня был дневник Роналду Луис Назариу ди Лима
в форме интера
+9
0
+9
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Amalfitano
Ответ Lucky Happy
Тот Интер выигрывал только Кубок УЕФА, не особо играл в ЛЧ, в серии А еще хуже, но команда такая симпатичная была. Что не игрок, одни легенды. В 98-м еще и Баджо присоединился, мой кумир детства. Матчи в плейофф ЛЧ против Реала навсегда останутся в памяти.
Помню сезон когда в заявке интера были 8-9 нападающих. Это был по моему 99-й год. Баджо, Вьери, Шукюр, Вентола, Роналдо, Рекоба, Муту ... И уже не помню кто еще. Но блин, 8-9 человек и по моему все они сыграли в том сезоне.
+8
0
+8
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Magico!
Ответ MrWillSee
Дриблинг Роналду? Это еще смешнее, чем Арбелоа
Был у него дриблинг в дореаловские времена. Особенно в первые годы в МЮ, когда он на фланге играл. Это уже потом он стал замыкалду
+10
-2
+8
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sad
Олдскул рулит.....Феномен был на высоте!!!!!!!!!!!!!
+4
0
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rasso
Радимов и Каряка в Крыльях тоже отметились таким празднованием
+3
0
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Maksat S
Тарибо Уэсту это как бы ... идёт 😎😎😎
+8
-5
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2vdhrvmmzf
Ответ Александр Гороховик
Любимое празднование? Разумеется, Чиди Одиа, пометивший на четвереньках угловой флажок :) Кубок УЕФА-2005, ЦСКА-Осер 4:0.
Данни такое повторял помнится
+3
0
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Ноно Гомес
Красивое празднование
+2
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Seven2482
Впервые увидел в игре Fifa 2000
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-1
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Николай Шишканов
Ответ Lucky Happy
Тот Интер выигрывал только Кубок УЕФА, не особо играл в ЛЧ, в серии А еще хуже, но команда такая симпатичная была. Что не игрок, одни легенды. В 98-м еще и Баджо присоединился, мой кумир детства. Матчи в плейофф ЛЧ против Реала навсегда останутся в памяти.
С Реалом в группе играли. В плэй-офф сразу выбыли от будущего победителя МЮ.
+1
0
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Viacheslav Khalzov
Ответ Maksat S
Тарибо Уэсту это как бы ... идёт 😎😎😎
?
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Quintin07
Ответ bel01
Помню как великому Зубастику в Интере конца 90-х партнёры полировали бутсы почти после каждого гола. А какие феноменальные голы он регулярно забивал... Мог в одном проходе легко накрутить 3-4 защитников. А в ту пору в Италии играли почти все лучшие защитники мира. Эээх, если бы только не его травмы...
думаю что зубастик и 50% своего потенциала не реализовал, травмы испортили карьеру, но даже с ними он оставил такой след в истории.
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quadryk
Красиво, сентиментально 🙂
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aliexpressdog
Ответ Certina
я не знаю, что такое "олдскульное". Я русский язык в школе учил и горжусь этим.
откуда тогда ник на английском?
+1
0
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Secretface
Ответ Amalfitano
Помню сезон когда в заявке интера были 8-9 нападающих. Это был по моему 99-й год. Баджо, Вьери, Шукюр, Вентола, Роналдо, Рекоба, Муту ... И уже не помню кто еще. Но блин, 8-9 человек и по моему все они сыграли в том сезоне.
+ Саморано
0
0
0
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Ёрлик
Ответ jonnysilverhand01
Понты дороже денег, но в полуфинале Интер им покажет их место
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BratGoranflo
Ответ Oleg Shalyshkin
Моё любимое. Это когда Месси забил свой 50й за сезон гол в Ла-лиге. 50й!!! Карл!!! Только в внутреннем чемпионате Карл!!!! Ну так вот, Месси забил и молча пошёл через все поле потихоньку на бровку к Пепу и обнял его))) И они стояли обнявшись какое то время. Тогда ещё Вася Уткин по НТВ плюс комментировал))) Я тогда прям ретроградно эякулировал перед телевизором один раз))))
звучит все это крайне странно....
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Haman
Ответ bel01
Помню как великому Зубастику в Интере конца 90-х партнёры полировали бутсы почти после каждого гола. А какие феноменальные голы он регулярно забивал... Мог в одном проходе легко накрутить 3-4 защитников. А в ту пору в Италии играли почти все лучшие защитники мира. Эээх, если бы только не его травмы...
Травмы и тяга к веселью. После ЧМ-2002 он как будто снизил к себе требования, хотя и продолжал показывать свою магию.
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And we're heading for a shootout!
Я, наверное, мелковато мыслю, но мое любимое празднование - Ляказетт, сравнявший счет в игре с каким-то мелким клубешником лютейшей силы выстрелом в упор и стоящий перед их фанатами, как статуя, в паре шагов от ворот.
Тогда даже победить не удалось, а празднование всё равно отпечаталось у меня в памяти.
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Maksat S
Ответ Viacheslav Khalzov
?
Это из серии «солнце еще высоко!»
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