21 комментарий

«Футбол всегда был отражением общества».

8 апреля «Фрайбург» проиграл дома «Баварии» (0:1) и опустился на пятое место в Бундеслиге. Но, возможно, самый интересный момент, связанный с игрой, случился еще до нее.

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх на предматчевой пресс-конференции выдал монолог, в котором сравнил футбол и современное общество в ответ на вопрос журналиста.

Перед монологом важно знать, что Штрайх работает во «Фрайбурге» с декабря 2011-го. Дольше него (всего на несколько дней) в должности главного тренера одного клуба без изменений в топ-5 лигах работает только Диего Симеоне. В структуре «Фрайбурга» Штрайх без перерывов работает с 1995 года.

Штрайха спросили про давление на тренеров. Он расширил тему до неокапитализма

Перед матчем Штрайха спросили о тренерской текучке. Журналист привел примеры «Байера» (клуб уволил Джерардо Сеоане в начале сезона из-за ужасного старта), упомянул возможную отставку Сандро Шварца («Герта» идет в зоне вылета) и рассказал про Марко Розе, который говорил о грузе перед финишем сезона из-за борьбы за попадание в ЛЧ.

– В настоящее время тренеры задерживаются в клубе примерно на год, только вы и еще немногие люди работаете дольше. Разумеется, вы исключение. Как вы воспринимаете ситуацию с тренерами в Бундеслиге на данный момент?

– Давление на тренеров сейчас невероятное, но и в нашем обществе давление не меньше. Потому что нас всегда показывают по телевизору и потому что многие люди все равно любят футбол, даже несмотря на некоторые катастрофические вещи, которые в нем происходят. Катастрофические, но это идет рука об руку с современным обществом.

Давление колоссальное. Спросите, если так можно выразиться, людей, которые отвечают за чистоту в отелях и убирают номера. Спросите их, сколько им времени нужно, чтобы убрать определенное количество номеров.

Сейчас все индивидуализировано, во многих индустриях почти нет цепочек связей. Под цепочкой связей я имею в виду… В прошлом отели часто управлялись семьями. Там работали люди, которых вы знали: из деревни, из города. Тогда связи длились десятилетиями, проходили через семьи. Теперь все изменилось: мы живем в мире больших корпораций.

Наши проблемы стали больше. Мы всегда говорим о среднем классе, малые и средние компании сейчас переживают невероятно тяжелые времена. А ведь в свое время именно средний класс принес нам процветание и богатство, а не крупные корпорации. Они разрушают его, разрушают процветание, они стали независимыми. В футболе вы можете видеть это, так сказать, напрямую.

То, как развиваются события, необычайно сложно. У нас невероятное количество людей с психическими проблемами, которые появились, потому что люди очень сильно перегружены. Они больше не получают тепла, у них нет ориентиров, нет связей. Это проблема общества в целом. Это тревожно на мой взгляд, и это пугает.

Не хочу говорить за всех тренеров… Меня все это напрямую не затрагивает, поэтому я не могу ничего сказать. Спросите лучше тренеров, которые проделывают отличную работу, а через месяцев 8-12 месяцев, или даже через 2-4 их увольняют.

Футбол всегда был отражением всего общества. Спортивные директоры также находятся под колоссальным давлением: это безумие, потому что теряются все человеческие связи. Команда проигрывает два-три матча, и люди теряют голову и распространяют информацию в медиа. Это отвратительно. В прошлом такого бы не произошло: по крайней мере, не до такой степени.

Это не к тому, что раньше люди были лучше – ничуть. Мы совсем не были лучше, чем современные люди, и были времена гораздо хуже, 80 лет назад и раньше. Но нам не хватает точек отсчета. Если вы знаете кого-то лично, вы подумаете перед тем, как его оскорбить. Сейчас все меньше и меньше говорят в лицо.

Это одна из причин, почему мы такие – я имею в виду, мы ведь тоже как компания, если быть честными. Это звучит не очень красиво, поскольку прежде всего мы футбольный клуб, но также, по сути, мы и компания – это одна из причин, почему у нас все не так. У нас есть преемственность, у нас есть связи, но я уже говорил об этом. Решающим моментом для нашего клуба будет то, как мы справимся с этим ростом. Сможем ли мы встретиться и психологически справиться друг с другом.

В тех областях, где подобного нет, дела идут плохо. Конечно, в наше время есть огромные корпорации. Небольшие компании платят налоги, и это правильно, потому что они должны поддерживать общество. Но мегакорпорации почти не платят налоги, а когда они должны их выплачивать, они меняют страны и шантажируют их.

Вот и вся ситуация. Это неокапитализм, мы живем в его эпоху, и он разрушает мир. Это мое личное мнение. Конечно, я всего лишь футбольный тренер, но вы меня спросили, я ответил».

Штрайх и раньше говорил не о футболе: про литературу, бога денег и неолиберализм

Вот еще яркие высказывания главного тренера «Фрайбурга».

• Уникальность литературы в том, что она дает волю для интерпретации. Ты не можешь обратиться к писателю напрямую и спросить: «А что вы имели в виду?» Мне ужасно любопытно, как создаются произведения. Откуда берется материал, каков путь от начальной идеи до публикации готового текста? Настоящее таинство. Я уношусь в мир воображений и представляю стопки бумаг, лежащих на столе у автора.

Но как же рождаются эти мысли? Через цепь жизненных событий, напряженные беседы или же через впечатления от прочтения других книг? Если главный герой произведения – врач, встречается ли писатель с реальными врачами до начала работы или черпает весь материал из своей фантазии? Для меня загадка, как литераторам удается создавать такие восхитительно цельные работы. Ну, как, например, Достоевский выдумал «Братьев Карамазовых»? Я читаю описание персонажа, разложенное на 50 страниц – и меня не оттянуть за уши. Герой становится мне будто другом. Как?

• Иногда я чувствую, как парни смотрят на меня и мысленно вопрошают: «Что ему вообще надо от нас?» А я всегда говорю: если вы заскучали, просто посмотрите на игру Иньесты, понаблюдайте за Хави. У Хави небольшой рост, но как он играет! У этих двоих всегда поднята голова: они могут без суеты посмотреть налево, направо – все пространство в их поле зрения, все ходы просчитаны наперед. Принятие мяча на уровне совершенства. Все эти вещи нарабатываются долгими тренировками, монотонной работой. Повторяя и повторяя одни и те же упражнения, можно довести тот или иной аспект до автоматизма.

У художников, музыкантов, людей искусства дело обстоит похожим образом. Пикассо говорил, что львиная доля успеха – следствие трудоемкой работы, и лишь 10% – нечто, данное свыше. Точно так же и в спорте – когда смотришь, как шустро футболист обрабатывает мяч, отдает его дальше, понимаешь, что он нарабатывал эти компоненты игры тысячи раз. Как скрипач-виртуоз, который управляет инструментом, будто это дается ему без единого усилия. Но он не родился, умея все на свете, а добился всего посредством долгих тренировок.

• Я считаю, что важно находить подход к каждому игроку, изучать его личность. Кому-то дают силы молитвы, а кто-то заряжается энергией от горячей ванны. Но если игрок верующий, я не могу просто подойти к нему и решить все его проблемы, сказав: «Сходи помолись». Точно так же, как если тренер религиозен и это дает ему силы, он не может взять и обратить всех в веру. Если человека заставлять, то он просто не сможет нормально играть.

Меня вдохновляют многие люди. Если вы хотите, чтобы я назвал одного, то пусть это будет Махатма Ганди. Но иногда достаточно выйти на улицу и заговорить с первым встречным. Особенно с людьми в возрасте – иногда скажут что-то, а ты потом идешь и думаешь: «Ну надо же, как просто сформулировано. И как я этого не понимал!» Это могут быть совершенно банальные вещи, на которые ты не обращаешь внимания в повседневной жизни.

• У меня лезут глаза на лоб, когда я вижу цифры, которые крутятся в современном футбольном мире. Я помню, как Бонуччи переходил из «Ювентуса» в «Милан». Сестра Кьеллини тогда заявила весьма серьезному изданию: «Жаль, что Леонардо ушел, ведь он был членом семьи «ювентини» и нашим капитаном. Но бог денег победил».

Этот бог денег постепенно захватывает мир. И люди опомнятся только тогда, когда он захватит его полностью. Я уже не раз цитировал средневековых философов, которые в один голос говорят: Мамона (понятие, упоминающееся в Библии и соотносящееся с жадностью, алчностью и непреодолимой тягой к мирским благам, в пер. с древнееврейского «богатство» – Sports.ru) станет главным искушением для людей. И я говорю не только о других, я говорю и о себе тоже. Я получаю очень много денег, занимаю привилегированное место в обществе. Стоит задуматься, что могущественная сила денег делает с людьми. Как велик соблазн.

• Главная проблема неолиберализма – эгоцентризм. Все заточено на себе. Я часто слышу о том, что команды из нижней части таблицы, борющиеся за выживание, находятся под давлением. Подождите, разве это давление? Когда ты в страхе за жизнь и за жизнь детей садишься в лодку и плывешь через Средиземное море – вот это давление. Мы искажаем весь смысл игры от гиперболизации понятий.

• Смысл спорта не в том, что ты все время побеждаешь. Выбирая профессию, мы выбрали путь от побед к поражениям – и ими наполнена наша жизнь. Что значит «сегодня мы должны победить?» Когда мы становимся должны, все это теряет смысл.

В системе ценностей таких клубов, как «ПСЖ», «Манчестер Сити», ты должен побеждать в девяти из десяти матчей. Cумасшествие. Признаюсь честно, я бы не хотел оказаться на месте тренеров этих команд. Индустрия футбола как лимон – из него пытаются выжать всю возможную выгоду. Долгое время я боялся, что футбол с истинными его ценностями просто не выживет. Но теперь уверен: пока в мире так много людей, которым дорога настоящая игра, никто из гонщиков за прибылью не сможет отобрать нашу любовь.

Фото: Gettyimages.ru/Frederic Scheidemann / Stringer, Helge Prang / Stringer, Emilio Andreoli / Stringer; globallookpress.com/Frank Hoermann/ SVEN SIMON