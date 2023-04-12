«Манчестер Сити» в топ-форме – команда Пепа Гвардиолы прибила «Баварию» (3:0) и, кажется, скорее была близка к четвертому голу, чем к тому, чтобы пропустить хотя бы один.

«Нужно понимать, насколько хороша «Бавария» как команда, – уверял Пеп Гвардиола после матча. – Игра была плотной на протяжении 60 минут. Они во многом были лучше нас, но после 65-й минуты мы забили второй гол, и нам это сильно помогло, мы сделали кое-какие изменения. Были агрессивны, поэтому и забили второй гол. Хотя их четверка защиты сегодня была невероятна.

Если посмотреть на запас соперника, то нас все время ждала угроза.

Но с мячом мы были лучше, я доволен результатом. Я жил в Мюнхене два года, я знаю психологию и уровень их команды. Все сложилось очень, очень хорошо, но нас ждет тяжелый ответный матч».

«Порой мы понимаем, что не можем владеть мячом 80%. Соперник тоже играет в футбол. Мы забили три гола, могли забить четыре, но это все равно отличный результат», – был рад голеадор Родри, забивший свой первый мяч в ЛЧ.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признает ошибки, но считает, что счет не отражает ход матча.

«Говорить о качестве «Сити» скучно, потому что оно высочайшее на каждой позиции. Мы просто сделали одну грубую ошибку (вероятно, речь о привозе Упамекано). Упамекано еще молод, он будет учиться. Если вы так много играете, в какой-то момент совершите ошибку. Это наказало нас и стоило нам игры, но все продолжается.

Я вообще не согласен с результатом – нас наказали в тех фазах, где мы были лучше. Нас просто жестоко наказали сегодня.

Мне казалось, что мы очень хорошо играли до счета 0:2. Не хочу говорить о результате. Я видел очень хорошее выступление до 70-й минуты.

Полагаю, что мы заслужили забить хотя бы один гол и пропустили один-два лишних мяча. Нашим игрокам немного не хватило уверенности и готовности.

Конечно, результат горький для нас, но сегодня я немного влюбился в свою команду, в то, как парни выступали. Даже если это прозвучит странно, я получил массу удовольствия».

«Сити» в огненной форме

• «Ман Сити» не проигрывает со 2 февраля (уступили «Тоттенхэму» 0:1). После этого – 13 матчей без поражений, из них 11 побед и только 2 ничьих. В последних девяти матчах – девять побед с разницей мячей 34-3.

• Особенно «Сити» Пепа хорош на «Этихаде»: в 2023 году «горожане» выиграли 10 домашних матчей из 10 с разницей мячей 37-4. Семь матчей закончили на ноль.

• В Лиге чемпионов манкунианцы не проигрывают дома на протяжении 25 матчей – это лучший показатель для английских клубов, «Сити» побил рекорд «Арсенала». Из этих 25 матчей – 23 (!!!) победы и 2 ничьи.

• Сам Гвардиола тоже в порядке в Лиге чемпионов (за исключением финалов). В плей-офф его команды выиграли 40 матчей из 73 – это почти 54,8% побед!

И пара грустных фактов про «Баварию»

• «Бавария» до игры с англичанами пропустила только дважды за всю Лигу чемпионов – в 8 матчах. А тут – сразу три в одной игре.

• «Бавария» потерпела крупнейшее поражение в ЛЧ за шесть лет. Последний раз мюнхенцы так крупно проигрывали «ПСЖ» в сентябре 2017-го (тоже 0:3). Правда, это было на групповом этапе, и в итоге мюнхенский клуб добрался до полуфинала, где проиграл будущему победителю ЛЧ – «Реалу».

• И да, «Бавария» впервые проиграла команде Холанда. С восьмой попытки у него получилось!

Фото: globallookpress.com/Mark Cosgrove, Conor Molloy