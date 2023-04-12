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«Сити» невероятен дома – 25 матчей в ЛЧ без поражений, 10 побед подряд во всех турнирах

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«Манчестер Сити» в топ-форме – команда Пепа Гвардиолы прибила «Баварию» (3:0) и, кажется, скорее была близка к четвертому голу, чем к тому, чтобы пропустить хотя бы один.

«Нужно понимать, насколько хороша «Бавария» как команда, – уверял Пеп Гвардиола после матча. – Игра была плотной на протяжении 60 минут. Они во многом были лучше нас, но после 65-й минуты мы забили второй гол, и нам это сильно помогло, мы сделали кое-какие изменения. Были агрессивны, поэтому и забили второй гол. Хотя их четверка защиты сегодня была невероятна.

Если посмотреть на запас соперника, то нас все время ждала угроза.

Но с мячом мы были лучше, я доволен результатом. Я жил в Мюнхене два года, я знаю психологию и уровень их команды. Все сложилось очень, очень хорошо, но нас ждет тяжелый ответный матч».

«Порой мы понимаем, что не можем владеть мячом 80%. Соперник тоже играет в футбол. Мы забили три гола, могли забить четыре, но это все равно отличный результат», – был рад голеадор Родри, забивший свой первый мяч в ЛЧ.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признает ошибки, но считает, что счет не отражает ход матча.

«Говорить о качестве «Сити» скучно, потому что оно высочайшее на каждой позиции. Мы просто сделали одну грубую ошибку (вероятно, речь о привозе Упамекано). Упамекано еще молод, он будет учиться. Если вы так много играете, в какой-то момент совершите ошибку. Это наказало нас и стоило нам игры, но все продолжается. 

Я вообще не согласен с результатом – нас наказали в тех фазах, где мы были лучше. Нас просто жестоко наказали сегодня.

Мне казалось, что мы очень хорошо играли до счета 0:2. Не хочу говорить о результате. Я видел очень хорошее выступление до 70-й минуты.

Полагаю, что мы заслужили забить хотя бы один гол и пропустили один-два лишних мяча. Нашим игрокам немного не хватило уверенности и готовности.

Конечно, результат горький для нас, но сегодня я немного влюбился в свою команду, в то, как парни выступали. Даже если это прозвучит странно, я получил массу удовольствия».

«Сити» в огненной форме 

• «Ман Сити» не проигрывает со 2 февраля (уступили «Тоттенхэму» 0:1). После этого – 13 матчей без поражений, из них 11 побед и только 2 ничьих. В последних девяти матчах – девять побед с разницей мячей 34-3.

• Особенно «Сити» Пепа хорош на «Этихаде»: в 2023 году «горожане» выиграли 10 домашних матчей из 10 с разницей мячей 37-4. Семь матчей закончили на ноль.

• В Лиге чемпионов манкунианцы не проигрывают дома на протяжении 25 матчей – это лучший показатель для английских клубов, «Сити» побил рекорд «Арсенала». Из этих 25 матчей – 23 (!!!) победы и 2 ничьи.

• Сам Гвардиола тоже в порядке в Лиге чемпионов (за исключением финалов). В плей-офф его команды выиграли 40 матчей из 73 – это почти 54,8% побед!

И пара грустных фактов про «Баварию»

• «Бавария» до игры с англичанами пропустила только дважды за всю Лигу чемпионов – в 8 матчах. А тут – сразу три в одной игре.

• «Бавария» потерпела крупнейшее поражение в ЛЧ за шесть лет. Последний раз мюнхенцы так крупно проигрывали «ПСЖ» в сентябре 2017-го (тоже 0:3). Правда, это было на групповом этапе, и в итоге мюнхенский клуб добрался до полуфинала, где проиграл будущему победителю ЛЧ – «Реалу».

• И да, «Бавария» впервые проиграла команде Холанда. С восьмой попытки у него получилось! 

Манчестер Сити Англия – Бавария Германия 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
11 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 27 Родри, 2:0 – 70 Бернарду Силва, 3:0 – 76 Холанд.
Манчестер СитиЭдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 68), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
БаварияЗоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис (Жоау Канселу, 81), Коман, Сане, Мусиала (Мане, 69), Гнабри (Мюллер, 80).
Предупреждения:
Бернарду Силва (48), Дэвис (49), Павар (88).

Фото: globallookpress.com/Mark Cosgrove, Conor Molloy

«Сити» – фаворит ЛЧ?
58 голосов
Да
81%
Манчестер Сити
Рано говорить
5%
Бавария
Нет, есть фавориты посерьезнее
14%
Реал Мадрид

5 комментариев

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Red_Marlboro_
Желаю Пепу и Сити взять наконец то ушастого,лучший футбол в мире сейчас демонстрируют
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Доминатор3000
Дело даже не в том что Бавария проиграла.
А КАК она проиграла.
Всё слишком предсказуемо,как по учебнику.
А Сити их раз за разом вскрывал,креативная и разнообразная геометрия атак.
Мне это бросилось в глаза.
Борьба на хорошем уровне,подборы,перехваты и прессинг всё есть,всё как у Сити.
Но креатива нет.
Прострел,навес,дальний удар.
Ну незнаю,я разочарован.
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Никита Давыдкин
Ответ bevooch
Спасибо большое, добрый человек! Серьезная ночная аналитика, как она есть.
А что тут анализировать? У Баварии дома в последние годы хорошая статистика, но она не гарантирует победу в ЛЧ или проход дальше. У сити гандикап в 3 мяча. Может ли сити пропустить три? - да, может. При этом может ли сити забить один или больше и пройти дальше? - безусловно. Ещё есть вопросы?
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bevooch
Ответ Никита Давыдкин
Бавария дома может выиграть хоть 100:99, Сити это вполне устроит
Спасибо большое, добрый человек! Серьезная ночная аналитика, как она есть.
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Никита Давыдкин
Ответ bevooch
Сити супер топ сейчас. Но за это мы и любим ЛЧ, что в плей-офф может произойти все, что угодно. Ну и 3:0 - это все-таки не 7:0, спасибо Зоммеру. И не стоит забывать, что у Баварии за последние четыре сезона дома в ЛЧ 15 побед, 1 ничья и 1 поражение (2:3 с ПСЖ). Легко не будет в любом случае.
Бавария дома может выиграть хоть 100:99, Сити это вполне устроит
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bevooch
Сити супер топ сейчас.
Но за это мы и любим ЛЧ, что в плей-офф может произойти все, что угодно. Ну и 3:0 - это все-таки не 7:0, спасибо Зоммеру. И не стоит забывать, что у Баварии за последние четыре сезона дома в ЛЧ 15 побед, 1 ничья и 1 поражение (2:3 с ПСЖ). Легко не будет в любом случае.
+1
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-1
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