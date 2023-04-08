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Похоже, Бьелса возглавит Уругвай! Больше года сидел без работы, сильно похудел и судился с «Марселем»

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Снова в сборной.

Торжествуйте, фанаты Марсело Бьелсы – похоже, тренер нашел новое место работы. По информации TyC Sports, маэстро почти-почти договорился со сборной Уругвая.

Эль Локо заменит на посту Диего Алонсо, который отвез уругвайцев на чемпионат мира в Катаре и не вышел из группы. В федерации футбола Уругвая верят, что именно Бьелса обновит возрастной состав и выведет сборную на ЧМ-2026.

Может, Марсело сделает из Дарвина Нуньеса прессинг-машину?

А чем Марсело занимался этот год? Его активно звали в сборные Южной Америки и не только

Бьелса без работы с февраля-2022 – его уволили из «Лидса» после четырех поражений подряд с общим счетом 2:17. Клуб очутился в зоне вылета Премьер-лиги – тогда-то аргентинца заменили на Джесси Марша.

• Сразу после увольнения из «Лидса» появилась новость, что Марсело ждут в сборной Боливии. А болельщики из Йоркшира были так благодарны Бьелсе, что выкупили полосу в аргентинской газете, чтобы поблагодарить Марсело;

• Летом появились новости, что Бьелсу зовут назад в «Атлетик» из Бильбао – но не сложилось из-за выборов президента клуба: выиграл Йон Уриарте, а он ставил на Эрнесто Вальверде. За Марсело выступало два других кандидата – Рикардо Баркала и Иньяки Аречабалета.

А ведь Бьелса мощно готовился и даже обозначил главную трансферную цель: собирался позвать в «Атлетик» Антуана Гризманна. Еще в июле появились новости об интересе к Марсело со стороны сборной Перу;

• Эль Локо сильно похудел. От упитанного тренера из «Лидса» не осталось и следа – английские фанаты шутили, что аргентинец просто скучает по йоркширскому пудингу.

• В сентябре инсайды отправляли Бьелсу в «Сантос» и «Борнмут». Ни там, ни там он не оказался, зато подал в суд на «Марсель» – требовал компенсацию в 3 млн. Да-да, за уход после второго матча в сезоне-2015/16. Это было 7 лет назад!

Марсело утверждает, что между двумя сезонами работы ему пообещали повышение зарплаты на 25% – почти 3 млн евро. Клуб этого не сделал, и тренер просил обещанные 2,775 млн евро плюс 200 тысяч за моральный и репутационный ущерб.

В начале апреля 2023-го Бьелса и «Марсель» договорились, но детали не раскрываются.

• Прямо перед стартом ЧМ в Катаре Бьелса поехал в Варшаву на конференцию для польских футбольных тренеров. Пришел даже бывший тренер сборной Польши Чеслав Михневич, а Марсело не разочаровал: подробно разобрал все 50 матчей сборной Польши после ЧМ-2018 в России и подготовил индивидуальные доклады аж по 65 футболистам сборной.

Ну каков!

• После чемпионата мира вернулись слухи о новой работе для Марсело – как раз заговорили и про приглашение в сборную Уругвая. Второй вариант – сборная Мексики. 

Бьелса же продолжил тур с лекциями. Еще 13 декабря он выступал перед слушателями в итальянской тренерской академии «Коверчано». В аудитории были Даниэле де Росси, Андреа Бардзальи, Антонио Ночерино, Марко Амелия и тренер «Монцы» Рафаэле Палладино, который давно фанател от Марсело и смешивает стиль аргентинца с идеями Гасперини и Липпи.

• В начале 2023-го Бьелсу отправляли в «Эвертон», откуда только-только уволили Лэмпарда. Владельцев смутили условия: Бьелса сначала хотел поработать с молодежкой, пока главную команду тренировали бы его ассистенты. Он стал бы главным тренером только летом, точно осознав ситуацию в клубе.

Звучит безумно? Не просто так тренера прозвали Эль Локо.

Бьелса снова в сборной. А как получалось раньше?

Бьелса тренировал две сборные: рулил родной Аргентиной с 1998-го по 2004-й, а после трехлетнего перерыва рванул в Чили, продержавшись там до 2010-го.

Вадим Лукомский считает, что его Аргентина играла в футбол будущего. Логично, что она рвала всех в квалификации к ЧМ-2002: выиграла отбор за 4 тура до финиша (43 очка и 42 гола). Команда Бьелсы одолела Испанию в Севилье, Италию в Риме и Германию в Штутгарте в товарняках, а также стала первой в истории отыграла два гола с Боливией в гостях, что из-за высокогорья восприняли как реальный подвиг.

Аргентину считали главным фаворитом ЧМ-2002. Президент Федерации футбола Хулио Грондона был готов переподписать контракт с Бьелсой еще до турнира. Чиновники чувствовали, что стали частью чего-то особенного. «Если тренер работает так хорошо, рано или поздно результат будет», – объяснял Грондона.  

Бьелса так загорелся целью, что не приехал на жеребьевку и объяснил решение в типичной манере – время перелетов лучше потратить на изучение соперника. В штабе Аргентины было два человека, чья работа сводилась всего к одному действию – редактированию видео. В Японию он взял 1800 видео, а позже по его специальной просьбе привезли еще 200 роликов. Марсело изучил все.

Предтурнирный опрос показывал: 76% аргентинцев верили, что команда выиграет ЧМ. Сам Марсело тоже поддался эйфории, открыто заявив, что любой результат, кроме титула, станет для него полным провалом.

Аргентина не вышла даже в плей-офф из группы с Англией, Швецией и Нигерией. 

Бьелся остался, взял серебро Кубка Америки-2004 и выиграл золото на Олимпиаде 2004-го в Афинах. Но все это было уже не то. Вскоре Марсело поссорился с чиновниками и ушел. В 2007-м он взялся за сборную Чили: ничего поразительного не показал, а в ноябре 2010-го покинул пост из-за нового президента федерации футбола – аргентинец не переносил испанского бизнесмена Хорхе Сеговию, тот выиграл выборы.

Что там с Оскаром Табаресом? Ушел в тень

Легендарный Оскар Табарес работал со сборной Уругвая 15 лет – многие успехи южноамериканской команды связаны с его именем. Он изменил всю структуру в уругвайском футболе, но не справился со старением золотого поколения.

Оскара уволили в ноябре 2021-го из-за неудовлетворительных результатов.

На ЧМ-2022 сборную повез 46-летний Диего Алонсо – и тотально провалился: сборная не вышла в плей-офф, и это с Феде Вальверде, Дарвином Нуньесом и Луисом Суаресом в составе. Игроки тоже не особо полюбили нового коуча. «Спросите Алонсо, он должен говорить о тактических аспектах игры, а не я, – злился Эдинсон Кавани после поражения от Португалии. – Это футбол, иногда получается, иногда нет. Мы готовимся к следующей игре».

Табаресу уже 76 лет, он не тренирует, ходить может только с тростью. Табарес – один из вдохновителей Бьелсы/ «Эль Маэстро, так я его называю, – восхищался Марсело в автобиографии. – Маэстро – прекрасный представитель всего уругвайского народа и ценностей, которые аргентинцы приписали нашим соседям. Уравновешенный, здравомыслящий, искренний и очень скромный».

Похоже, вскоре эти двое смогут вспомнить прошлое за чашечкой мате.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Bongarts; twitter.com/MarceloBielsaAR; globallookpress.com/Mark Cosgrove/News Images, Atsushi Tokumaru/AFLO

5 комментариев

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_FoX-
"Владельцев смутили условия: Бьелса сначала хотел поработать с молодежкой, пока главную команду тренировали бы его ассистенты. Он стал бы главным тренером только летом, точно осознав ситуацию в клубе"))
Вот откуда к нему эти мысли приходят?) Из параллельной вселенной где владельцы услышав это, такие "ну, ок, звучит разумно, пусть в АПЛ пока тренируют ваши ассистенты, ведь это обычная практика")
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Fan de PSG depuis 2002
Марсель 😆😆😆 - это всегда проблемы. Средний клуб, который уже вряд-ли добьется тех результатов, что были в далёкие 90-е.
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Дмитрий Грачев
Его время прошло. Позиционный футбол быстро уходит.Более глупого варианта для УФФ не придумаешь.
0
-1
-1
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Haman
От фото, на котором Верон, Батистута и молодой Бьелса, у меня аж олдскулы свело :)
+3
0
+3
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Bohdan Kravets
Очень крутой материал!
0
0
0
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