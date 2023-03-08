10 комментариев

Из футболистов впереди только Роналду, Месси и Неймар.

Килиан Мбаппе бьет рекорды не только на поле, но и в медиа: в субботу он стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», а теперь отметил круглую цифру в инстаграме – 100 млн подписчиков.

Француз уже подбирается к тройке самых популярных футболистов. В 24 года.

• Мбаппе стал 30-м человеком со 100+ млн подписчиков в инстаграме, в этом списке теперь 6 спортсменов. Из футболистов впереди Килиана только Криштиану Роналду (556 млн), Лионель Месси (437) и Неймар (206).

• Футболисты вообще доминируют в топе: кроме них попали только индийский игрок в крикет Вират Кохли (239 млн) и баскетболист Леброн Джеймс (147).

• Мбаппе уже набрал больше подписчиков, чем клубный аккаунт «ПСЖ» (там почти 70 млн). Из клубов впереди француза только «Реал» (134 млн) и «Барса» (118). А в скором будущем Килиан обойдет и испанские гранды.

Общее количество подписчиков топ-10 – около 2 миллиардов.