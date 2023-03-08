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Мбаппе набрал 100 млн в инстаграме. Он уже в топе самых популярных спортсменов

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Из футболистов впереди только Роналду, Месси и Неймар.

Килиан Мбаппе бьет рекорды не только на поле, но и в медиа: в субботу он стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», а теперь отметил круглую цифру в инстаграме – 100 млн подписчиков.

Француз уже подбирается к тройке самых популярных футболистов. В 24 года.

Мбаппе стал 30-м человеком со 100+ млн подписчиков в инстаграме, в этом списке теперь 6 спортсменов. Из футболистов впереди Килиана только Криштиану Роналду (556 млн), Лионель Месси (437) и Неймар (206).

Футболисты вообще доминируют в топе: кроме них попали только индийский игрок в крикет Вират Кохли (239 млн) и баскетболист Леброн Джеймс (147).

• Мбаппе уже набрал больше подписчиков, чем клубный аккаунт «ПСЖ» (там почти 70 млн). Из клубов впереди француза только «Реал» (134 млн) и «Барса» (118). А в скором будущем Килиан обойдет и испанские гранды.

Общее количество подписчиков топ-10 – около 2 миллиардов.

Мбаппе – лучший бомбардир в истории «ПСЖ». Забил «Нанту» 201-й гол и обошел Кавани

10 комментариев

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Дрю2
вроде запрепщен в РФ?
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Ramisik
Надо приз от ФИФА дать специальный
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Андрей Балабаев
Роналду, Месси, Кохли, Неймар... Как в классическом анекдоте. Какого хрена тут делает Кохли?) это же насколько индусы на крикете помешаны
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Юрий Костыгин
Забыли написать самое важное - * Организация Meta, а также ее продукты Instagram и Facebook, признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.
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igls54
Ответ Михаил Савченко
а чем он тебе не угодил?
Не зашел что-то
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-2
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Михаил Савченко
Ответ igls54
С Кохли проблевался, это наглая подтасовка звука
а чем он тебе не угодил?
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Shamarin
Это он ещё Тиктоком не занялся..
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igls54
С Кохли проблевался, это наглая подтасовка звука
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-2
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Sevuska
Давно пора . Я думал Черепашка уже после ЧМ2018 столько много наберёт . Уж больно бросалась в глаза блистательная игра молодого форварда 👍
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гилберт
Шах и мат АПЛ.
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