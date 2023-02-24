20 комментариев

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«МЮ» выпал «Бетис», «Ференцварош» Черчесова проверит «Байер» Лунева. Итоги жеребьевки 1/8 ЛЕ

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«Арсеналу» достался «Спортинг».

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. 

Главное. 

• Похоже, в УЕФА решили сводить берлинский «Унион» и бельгийский «Юнион», которые на латинице пишутся одинаково (Union) на каждой стадии. В группе они уже встречались – и по очереди выиграли 1:0 в гостях. Как будет теперь?

• «Севилья» и «Фенербахче» встречались в еврокубках ровно один раз – в 1/8 финала ЛЧ в 2008-м. Тогда команды обменялись домашними победами 3:2, но по пенальти в гостях победили турки. А ведь это была та самая «Севилья» с Палопом, Дани Алвесом, Кануте, Хесусом Навасом и Луисом Фабиано. Севильцы не в лучшей форме и не без труда прошли ПСВ, а вот у «Фенера» другие проблемы – чемпионат Турции до сих пор на паузе после землетрясения, игровой практики нет.

• «Фрайбург» впервые забрался в еврокубках так далеко, поэтому для команды из Брайсгау попадание на топового соперника – праздник. Правда, «Ювентус» показал, как может быть хорош – и у «Фрайбург» точно опасается. Тем более в нынешнем сезоне он провел всего четыре матча с командами из первой тройки Бундеслиги – обыграл только «Унион» (4:1) и получил 0:5 от «Баварии» и 2:8 от «Боруссии» (в двух играх).

• «Ференцварош» Станислава Черчесова прокатится в Леверкузен к «Байеру» двух бывших игроков сборной России – Андрея Лунева и Сердара Азмуна (ну вы поняли). Жребий второй раунд подряд сводит «Байер» с командой с российским присутствием – в 1/16 финала выбили «Монако» Головина. А вообще эта пара играла совсем недавно – в группе Лиги Европы-2021/22. Тогда соперники обменялись домашними победами – 1:0 в Венгрии и 2:1 в Германии.

• Пожалуй, самая интересная пара получилась из «Спортинга» и «Арсенала». Лиссабонцам не везет – второй год подряд в плей-офф еврокубков их сводят с лидером АПЛ. В прошлом сезоне вылетели от «Манчестер Сити» в 1/8 финала ЛЧ. За всю историю противостояния с «Арсеналом» у «Спортинга» нет ни одной победы (а сыграли четыре матча).

• «Манчестер Юнайтед» во второй стадии подряд попадает на испанцев – сначала была проверка «Барселоной», теперь сыграют с «Бетисом» Мануэля Пеллегрини. Севильцы в этом сезоне в порядке – борются за попадание в первую четверку, но вот с сильными соперниками у них сложности. Ну и дополнительная интрига – фигура Пеллегрини. Чилиец помнит, как обыгрывать «МЮ», правда, он делал это с «Ман Сити». Получится ли теперь?

• «Роме» Жозе Моуринью снова достался непростой соперник – «Реал Сосьедад» идет в тройке вслед за «Барсой» и «Реалом» и впервые за 10 лет может пробиться в Лигу чемпионов. 

• «Шахтеру» достался лидер чемпионата Нидерландов – «Фейеноорд», который борется за чемпионство с «Аяксом». 

Когда матчи 1/8 финала?

Первые матчи пройдут 9 марта, а ответные – 16-го. Точное расписание будет утверждено вскоре после жеребьевки.

А финал? 

31 мая в Будапеште. 

Фото: REUTERS/Carl Recine, Matthew Childs, Stephane Mahe, Denis Balibouse, Marcelo Del Pozo; globallookpress.com/IMAGO/Marko Metlas

20 комментариев

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Sterp
Ответ Ljorke
Рабочий вариант для Черчесова. МЮ - Бетис Спортинг - Арсенал Две крепкие пары. Англичанам легко не будет!
Не знаю как МЮ, а Арсенал если будет играть основным составом, то пройдут
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Dan Kennedy
Спортинг и Арсенал будет интересно только если Арсенал оба матча проведет вторым составом, и то даже в таком случае лондонский клуб должен проходить. Здесь только вывеска интересная, не более

Самые интригующие Шахтёр - Фейеноорд, Рома - Сосьедад, может Севилья - Фенербахче. В остальных, как по мне, есть фавориты. Хотя еще Фрайбург непростой соперник для Ювентуса.

Байер нестабилен в этом сезоне, но вроде потихоньку возвращают статус одной из лучших команд Бундеслиги, и могут еще в первом матче все вопросы закрыть с командой Черчесова. А может быть и плотная борьба до последнего. Не знаешь чего ждать от этих ребят.
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Kranmeister
Не "прокатится" в Леверкузен, а смелыми наступательными действиями вынудит соперника признать свое поражение.
+3
-1
+2
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Dan Kennedy
Ответ Ljorke
С телевизором. Будут болеть за МЮ!
За Артету и Бетис скорее.
0
0
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Ljorke
Рабочий вариант для Черчесова.
МЮ - Бетис
Спортинг - Арсенал
Две крепкие пары.
Англичанам легко не будет!
+1
0
+1
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Ljorke
Ответ TaR
А Барселона то с кем?
С телевизором. Будут болеть за МЮ!
+3
0
+3
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Dan Kennedy
Ответ Вертуальный
Даже если захочешь не сделаешь Униорн против Юнион попал
УЕФА это умудрилось сделать дважды.
Они обе в групповом этапе играли, тогда сильнее бельгийцы оказались. Ну как, обе выиграли у друг друга по 1:0, но бельгийцы в остальных матчах на очко больше заработали.
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Dan Kennedy
Унион - Юнион. Никогда такого не было, и вот опять!

4 матча по итогу в этом сезоне проведут между собой. El Unionico!
+3
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рашпиль
Алфимов Слуцкого, а кто тебе выпал?
+1
-1
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Zlatan Ibra
Унион - Юнион будут сражаться за путёвку-шмутёвку в следующий раунд-шмаунд
+18
0
+18
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alex fedun
Бетис нужно обыгрывать дома минимум в 2 мяча, с ничьей туда ехать нечего. Как по мне этот Бетис бодаться будет похлеще чем вялая барса...
+6
-2
+4
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Lev Kondratchik
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
..нион точно дальше пройдет. Железно
Есть другой 100% прогноз: Union пройдёт дальше
+16
0
+16
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TaR
А Барселона то с кем?
+1
-1
0
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Утя Ваткин
Ну что. Севилью с победой в ЛЕ!
0
-3
-3
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SayCoffet
Саламыч должен остановить немцев, как в 43
0
-4
-4
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Никита Самарин
Унион - Юнион 🙃
+3
0
+3
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zugzwang
самая дружная пара в истории - Унион и Юнион сыграют два матча вничью и вместе пройдут в четвертьфинал!
+18
0
+18
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Кавабунга Шреддоголовый
..нион точно дальше пройдет. Железно
+35
-1
+34
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DolJun
мю нужно быть осторожным, ведь учитывая как они прошли лидера ла лиги в пол-ноги и как реал разобрал ливерпуль, возможно настоящую силу чемпионата показывает именно перевернутая таблица и с бетисом будет куда сложнее
+10
-4
+6
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Вертуальный
Даже если захочешь не сделаешь Униорн против Юнион попал
0
-1
-1
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