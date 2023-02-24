20 комментариев

«Арсеналу» достался «Спортинг».

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Главное.

• Похоже, в УЕФА решили сводить берлинский «Унион» и бельгийский «Юнион», которые на латинице пишутся одинаково (Union) на каждой стадии. В группе они уже встречались – и по очереди выиграли 1:0 в гостях. Как будет теперь?

• «Севилья» и «Фенербахче» встречались в еврокубках ровно один раз – в 1/8 финала ЛЧ в 2008-м. Тогда команды обменялись домашними победами 3:2, но по пенальти в гостях победили турки. А ведь это была та самая «Севилья» с Палопом, Дани Алвесом, Кануте, Хесусом Навасом и Луисом Фабиано. Севильцы не в лучшей форме и не без труда прошли ПСВ, а вот у «Фенера» другие проблемы – чемпионат Турции до сих пор на паузе после землетрясения, игровой практики нет.

• «Фрайбург» впервые забрался в еврокубках так далеко, поэтому для команды из Брайсгау попадание на топового соперника – праздник. Правда, «Ювентус» показал, как может быть хорош – и у «Фрайбург» точно опасается. Тем более в нынешнем сезоне он провел всего четыре матча с командами из первой тройки Бундеслиги – обыграл только «Унион» (4:1) и получил 0:5 от «Баварии» и 2:8 от «Боруссии» (в двух играх).

• «Ференцварош» Станислава Черчесова прокатится в Леверкузен к «Байеру» двух бывших игроков сборной России – Андрея Лунева и Сердара Азмуна (ну вы поняли). Жребий второй раунд подряд сводит «Байер» с командой с российским присутствием – в 1/16 финала выбили «Монако» Головина. А вообще эта пара играла совсем недавно – в группе Лиги Европы-2021/22. Тогда соперники обменялись домашними победами – 1:0 в Венгрии и 2:1 в Германии.

• Пожалуй, самая интересная пара получилась из «Спортинга» и «Арсенала». Лиссабонцам не везет – второй год подряд в плей-офф еврокубков их сводят с лидером АПЛ. В прошлом сезоне вылетели от «Манчестер Сити» в 1/8 финала ЛЧ. За всю историю противостояния с «Арсеналом» у «Спортинга» нет ни одной победы (а сыграли четыре матча).

• «Манчестер Юнайтед» во второй стадии подряд попадает на испанцев – сначала была проверка «Барселоной», теперь сыграют с «Бетисом» Мануэля Пеллегрини. Севильцы в этом сезоне в порядке – борются за попадание в первую четверку, но вот с сильными соперниками у них сложности. Ну и дополнительная интрига – фигура Пеллегрини. Чилиец помнит, как обыгрывать «МЮ», правда, он делал это с «Ман Сити». Получится ли теперь?

• «Роме» Жозе Моуринью снова достался непростой соперник – «Реал Сосьедад» идет в тройке вслед за «Барсой» и «Реалом» и впервые за 10 лет может пробиться в Лигу чемпионов.

• «Шахтеру» достался лидер чемпионата Нидерландов – «Фейеноорд», который борется за чемпионство с «Аяксом».

Когда матчи 1/8 финала?

Первые матчи пройдут 9 марта, а ответные – 16-го. Точное расписание будет утверждено вскоре после жеребьевки.

А финал?

31 мая в Будапеште.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Matthew Childs, Stephane Mahe, Denis Balibouse, Marcelo Del Pozo; globallookpress.com/IMAGO/Marko Metlas