Фиджитал-игры – новый вид спорта в России. Здесь можно проиграть в FIFA, но взять реванш на поле

В последний день января 2023 года прилетела большая новость для российского спорта – в ближайшее время фиджитал-игры планируют признать официальной дисциплиной. Приказ об этом опубликовали на сайте Министерства спорта.

Интерес к самой дисциплине появился в России намного раньше – тут уже провели две серии соревнований, а с 5 по 11 февраля в Казани пройдет третья. Соревнования будут транслироваться на каналах проекта «Игры Будущего», а также на площадках VK: VK Play и VK. Подключиться можно по этой ссылке.

Функционально-цифровой спорт

Само слово «фиджитал» (phygital) – микс двух слов, physical и digital. Переводя на русский, это функционально-цифровой спорт, в рамках которого спортсмены соревнуются и в физических способностях, и в виртуальных. Например, есть соревнования, где участники сначала на консоли играют в NBA 2K, а затем выходят на стритбольную площадку и продолжают игру с сохранением счета.

То есть если у вас не очень с реакцией и вы плохо играете в CS:GO, то можете наверстать это в страйкболе, уворачиваясь от попаданий противников. В этом плане фиджитал-игры окончательно отменяют стереотипный и устаревший образ геймера как увальня, не способного подняться с дивана. Чтобы добиться успеха в фиджитал, придется заглядывать в спортзал или тренажерку.

При этом не стоит думать, что фиджитал-игры – только для спортсменов-профессионалов. Тут есть дисциплины, где нужно в прямом смысле использовать свои физические способности в виртуальной реальности. Например, в гонках на дронах участники надевают на себя VR-очки и соревнуются в скорости реакции и полета (с одной стороны, в цифровом мире, но ведь сами дроны есть и в реальности). А в дисциплине beat saber нужно в очках виртуальной реальности разбивать световыми мечами летящие в тебя блоки – кто больше разбил, тот и выиграл.

История фиджитал-игр

С 5 по 11 февраля в Казани состоится очередная серия фиджитал-игр. Это часть подготовки к «Играм Будущего» – крупному турниру, который пройдет в столице Татарстана в 2024 году. Соревнование будет включать 16 гибридных дисциплин, победители которых разделят внушительный призовой фонд.

Все дисциплины разделены на пять челленджей: sport challenge (футбол, баскетбол, хоккей, гонки и единоборства), tactical challenge (тактические бои в CS:GO и Valorant, а также королевская битва в PUBG Mobile и Fortnite), battle challenge (Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang, Arena of Valor, League of Legends), speedrun challenge (прохождение на скорость ретроконсольных, ретро-игр и других игр на ПК) и technical challenge (гонки дронов и beat saber).

Две первых серии фиджитал-игр прошли осенью 2022 года. В сентябре участники соревновались в четырех категориях: фиджитал-футбол (FIFA+футзал), фиджитал-баскетбол (NBA+стритбол), beat saber и гонки на дронах.

В фиджитал-футболе поучаствовал корреспондент РИА Новости Вадим Кузнецов, который остался в восторге от соревнований: «Фиджитал-футбол превзошел все мои ожидания. Это свежо, интересно и очень захватывает. Нам не хватило игровой практики в первой части матча – моя карьера в FIFA завершилась году в 2006-м. И еще нескольких минут непосредственно на футбольном поле».

В ноябре и декабре прошли фиджитал-турниры по гонкам (Assetto Corsa+картинг), единоборствам (Mortal Kombat 11+MMA) и хоккею (NHL 22+хоккей 3 на 3).

Премьера в Казани: Dota 2 + лазертаг

А в ближайшее время в Казани – с 5 по 11 февраля – можно будет следить за турнирами по Dota 2, MLBB, CS:GO, Warface и спидрану (скоростному прохождению игр). Спидранеры будут соревноваться в быстроте прохождения «Super Mario Bros.», «Chip ’n Dale», «Resident Evil 2 Remake», «Hitman: Codename 47».

Напомним, что трансляции покажут на площадках VK Play и VK (а также на всех каналах проекта «Игры Будущего»); подключиться к ним можно по этой ссылке.

«Для Dota 2 мы готовим физическую реинкарнацию, – рассказывает руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров. – Скорее всего, это будет fantasy-игра с элементами лазертага или пейнтбола. А для аналога шутера мы планируем создать в ангаре такое же пространство, как на игровой карте. Участники тоже будут соревноваться в лазертаге».

Отбор на предстоящие соревнования проходил чуть ли не до самого Нового года – например, решающие матчи за два слота в MLBB прошли 29 и 30 декабря. И без сенсаций не обошлось: одного из фаворитов квалификации «Deus Vult» выбила команда с названием «4 школьника и дед».

Отбор на соревнования по фиджитал-Warface были еще востребованнее – в нем приняли участие 178 команд, и лишь четыре получили путевки на турнир в столице Татарстана. 9 и 10 февраля мы увидим матчи Winstrike Team, Repulse, Awinaw и Mementomori – ни один из коллективов не проиграл в квалификации.

CEO клуба Winstrike Team Дмитрий Фомичев поделился ожиданиями от турнира: «Уверен, что фиджитал-формат ждет признание в нашем комьюнити, микс digital и физической активности еще раз подчеркнет тот факт, что важно держать себя в хорошей физической форме. Думаю, мы покажем достойный результат на всех этапах фиджитал-игр, а конкретно лазертаг даст нам невероятный буст эмоций».

Соревнования в Казани уже имеют международный статус – осенью в них участвовали команды из России, Казахстана, Беларуси, Ирана, Турции и Бразилии. В феврале, помимо России и Беларуси, заявили об участии коллективы из США, Бразилии, Аргентины, Вьетнама и Камбоджи. На «Играх Будущего» организаторы ждут команды из ста стран.

Реклама. АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»