«Реал» и «Барса» хотят зарегистрировать бренд «Эль-Класико». Зачем?

Борьба против боссов Ла Лиги.

Вражда между союзом «Реала» и «Барселоны» и чиновниками из Ла Лиги разгорается.

Издание Diario Sport сообщает, что гранды решили зарегистрировать отдельный бренд «Эль-Класико» и продвигать его независимо от лиги. Например, самим организовывать летние товарищеские матчи между друг другом или создать совместный бизнес на основе дуэли.

Представители Ла Лиги уже подтвердили информацию: «Оба клуба запросили регистрацию товарного знака «Эль-Класико» на ряде территорий: Испания, Европейский союз, Сингапур, Бразилия и Мексика. Ответа пока не последовало. Эта торговая марка защищена на международном уровне, но процесс уже находится на стадии рассмотрения».

Намерения серьезные – Diario Sport добавляет, что клубы готовы судиться с лигой.

Что регистрация бренда даст «Реалу» и «Барсе»?

«Реал» и «Барселона» заработают еще больше денег.

Класико – одно из главных противостояний в футболе, которое смотрят десятки миллионов человек. В марте 2020-го издание AS настаивало на среднем показателе в 650 млн зрителей за одну трансляцию. «Реал» и «Барса» просто не хотят отдавать процент лиге за те игры, которые проводится не под ее эгидой.

Например, ESPN передает, что в США недавнее класико в финале Суперкубка Испании смотрели 125 млн человек. Marca пишет, что гранды заработали на этом по шесть млн евро – все остальное ушло Федерации футбола Испании.

Матч «Реала» и «Барселоны» прошлым летом в США принес на двоих 15 млн евро. Там не было посредников, но около 20% за рекламные права «класико» пришлось отдать лиге.

В 2016-м Институт спортивного бизнеса Барселоны провел исследование и узнал, что одно класико генерирует 0,11% от ВВП Испании.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас гордился: «Наш чемпионат – самая важная статья чистого экспорта в Испании. Каждые выходные экспортируем 10 футбольных игр, произведенных в Испании. Во все страны мира».

Ла Лига пойдет навстречу?

Сомнительно.

Ла Лига давит клубы. Недавно ввели новые экономические правила, которые еще сильнее прижали «Барсу» и остальных в экономическом плане. Например, теперь команды не могут продать необходимые активы, чтобы увеличивать лимит трат на зарплаты. «Барса» переживет, но вот «Бетис» из-за новых правил никак не может зарегистрировать Айосе Переса из «Лестера».

Экономические рычаги больше не пройдут. Инсайдер Тони Хуанмарти пишет, что несмотря на уходы Мемфиса Депая и Жерара Пике, каталонцам пока не дают зарегистрировать Гави в главной команде – требуют еще продаж до лета.

Из-за этого Гави юридически не может подписать новый контракт. И формально остается игроком второй команды.

«Нам придется подождать до июня, чтобы решить это, но он может играть с первой командой – и это самое главное, – подтверждал Лапорта. – Мы работаем над ситуацией с ФФП. Я доволен, потому что в финансовом плане мы стабильны. Нам осталось окончательно решить вопрос с фондом зарплаты и урегулировать отношения с Ла Лигой. Там одни расчеты, а у нас почему-то другие».

Тебас нестаивает: «Я не могу отрицать, что «Реал» и «Барселона» – локомотивы испанского футбола. Уже девяносто лет они играют с «Осасуной» и другими испанскими клубами. Наши гранды стали великими, соревнуясь с сильными клубами. Пытаться дать остальным пинка под зад – нечестно с их стороны. Конкуренция в Испании помогла грандам стать такими великими.

Нельзя зазнаваться».

Фото: fcbarcelona.com; REUTERS/Ahmed Yosri; Gettyimages.ru/Gualter Fatia