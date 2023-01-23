«Реал» и «Барса» хотят зарегистрировать бренд «Эль-Класико». Зачем?
Борьба против боссов Ла Лиги.
Вражда между союзом «Реала» и «Барселоны» и чиновниками из Ла Лиги разгорается.
Издание Diario Sport сообщает, что гранды решили зарегистрировать отдельный бренд «Эль-Класико» и продвигать его независимо от лиги. Например, самим организовывать летние товарищеские матчи между друг другом или создать совместный бизнес на основе дуэли.
Представители Ла Лиги уже подтвердили информацию: «Оба клуба запросили регистрацию товарного знака «Эль-Класико» на ряде территорий: Испания, Европейский союз, Сингапур, Бразилия и Мексика. Ответа пока не последовало. Эта торговая марка защищена на международном уровне, но процесс уже находится на стадии рассмотрения».
Намерения серьезные – Diario Sport добавляет, что клубы готовы судиться с лигой.
Что регистрация бренда даст «Реалу» и «Барсе»?
«Реал» и «Барселона» заработают еще больше денег.
Класико – одно из главных противостояний в футболе, которое смотрят десятки миллионов человек. В марте 2020-го издание AS настаивало на среднем показателе в 650 млн зрителей за одну трансляцию. «Реал» и «Барса» просто не хотят отдавать процент лиге за те игры, которые проводится не под ее эгидой.
Например, ESPN передает, что в США недавнее класико в финале Суперкубка Испании смотрели 125 млн человек. Marca пишет, что гранды заработали на этом по шесть млн евро – все остальное ушло Федерации футбола Испании.
Матч «Реала» и «Барселоны» прошлым летом в США принес на двоих 15 млн евро. Там не было посредников, но около 20% за рекламные права «класико» пришлось отдать лиге.
В 2016-м Институт спортивного бизнеса Барселоны провел исследование и узнал, что одно класико генерирует 0,11% от ВВП Испании.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас гордился: «Наш чемпионат – самая важная статья чистого экспорта в Испании. Каждые выходные экспортируем 10 футбольных игр, произведенных в Испании. Во все страны мира».
Ла Лига пойдет навстречу?
Сомнительно.
Ла Лига давит клубы. Недавно ввели новые экономические правила, которые еще сильнее прижали «Барсу» и остальных в экономическом плане. Например, теперь команды не могут продать необходимые активы, чтобы увеличивать лимит трат на зарплаты. «Барса» переживет, но вот «Бетис» из-за новых правил никак не может зарегистрировать Айосе Переса из «Лестера».
Экономические рычаги больше не пройдут. Инсайдер Тони Хуанмарти пишет, что несмотря на уходы Мемфиса Депая и Жерара Пике, каталонцам пока не дают зарегистрировать Гави в главной команде – требуют еще продаж до лета.
Из-за этого Гави юридически не может подписать новый контракт. И формально остается игроком второй команды.
«Нам придется подождать до июня, чтобы решить это, но он может играть с первой командой – и это самое главное, – подтверждал Лапорта. – Мы работаем над ситуацией с ФФП. Я доволен, потому что в финансовом плане мы стабильны. Нам осталось окончательно решить вопрос с фондом зарплаты и урегулировать отношения с Ла Лигой. Там одни расчеты, а у нас почему-то другие».
Тебас нестаивает: «Я не могу отрицать, что «Реал» и «Барселона» – локомотивы испанского футбола. Уже девяносто лет они играют с «Осасуной» и другими испанскими клубами. Наши гранды стали великими, соревнуясь с сильными клубами. Пытаться дать остальным пинка под зад – нечестно с их стороны. Конкуренция в Испании помогла грандам стать такими великими.
Нельзя зазнаваться».
АПЛ – это Суперлига? 11 из 20 богатейших клубов мира – из Англии (есть даже «Лидс»)
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Фото: fcbarcelona.com; REUTERS/Ahmed Yosri; Gettyimages.ru/Gualter Fatia
Англия их обогнала, потому что там средние команды намного сильнее. А не потому что чемпионат проводится между двумя топами.
Барса как клуб приносит деньги лиге, Барселона как город приносит деньги Испании, никто их не отпустит
экспертные оценки, которые мы заслужили.
барса и реал - клубы лиги. да, самые медийные и значимые, но все же они - часть этой системы и пока они почему-то суперлигу отдельно не торопятся разыгрывать. так что значит ла лига давит клубы? ла лига понимает что уже даже тикток футбол популярнее этой лиги испанской водокачки и в идеале как бы настаивать на более равномерном распределении расходов, вместо чего вводятся эти полумеры вроде потолков зарплаты, в которые и то не все умудряются вписаться, идя на разные мошеннические схемы.
надюсь ла лига как можно быстрее действительно начнет давить на эти клубы, чтобы посмотреть во что суперлига сможет оформиться.
АПЛ живёт за счёт жирных тв-контрактов и британского законодательства, позволяющего олигархам отмывать деньги. В Испании нет ни того ни другого
Сначала придумали, разрекламировали и ради денег свои же правила сменили, ну как бы фу.