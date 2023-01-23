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«Реал» и «Барса» хотят зарегистрировать бренд «Эль-Класико». Зачем?

Хавьер Тебас
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Борьба против боссов Ла Лиги.

Вражда между союзом «Реала» и «Барселоны» и чиновниками из Ла Лиги разгорается.

Издание Diario Sport сообщает, что гранды решили зарегистрировать отдельный бренд «Эль-Класико» и продвигать его независимо от лиги. Например, самим организовывать летние товарищеские матчи между друг другом или создать совместный бизнес на основе дуэли.

Представители Ла Лиги уже подтвердили информацию: «Оба клуба запросили регистрацию товарного знака «Эль-Класико» на ряде территорий: Испания, Европейский союз, Сингапур, Бразилия и Мексика. Ответа пока не последовало. Эта торговая марка защищена на международном уровне, но процесс уже находится на стадии рассмотрения».

Намерения серьезные – Diario Sport добавляет, что клубы готовы судиться с лигой.

Что регистрация бренда даст «Реалу» и «Барсе»?

«Реал» и «Барселона» заработают еще больше денег.

Класико – одно из главных противостояний в футболе, которое смотрят десятки миллионов человек. В марте 2020-го издание AS настаивало на среднем показателе в 650 млн зрителей за одну трансляцию. «Реал» и «Барса» просто не хотят отдавать процент лиге за те игры, которые проводится не под ее эгидой.

Например, ESPN передает, что в США недавнее класико в финале Суперкубка Испании смотрели 125 млн человек. Marca пишет, что гранды заработали на этом по шесть млн евро – все остальное ушло Федерации футбола Испании.

Матч «Реала» и «Барселоны» прошлым летом в США принес на двоих 15 млн евро. Там не было посредников, но около 20% за рекламные права «класико» пришлось отдать лиге.

В 2016-м Институт спортивного бизнеса Барселоны провел исследование и узнал, что одно класико генерирует 0,11% от ВВП Испании.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас гордился: «Наш чемпионат – самая важная статья чистого экспорта в Испании. Каждые выходные экспортируем 10 футбольных игр, произведенных в Испании. Во все страны мира».

Ла Лига пойдет навстречу?

Сомнительно.

Ла Лига давит клубы. Недавно ввели новые экономические правила, которые еще сильнее прижали «Барсу» и остальных в экономическом плане. Например, теперь команды не могут продать необходимые активы, чтобы увеличивать лимит трат на зарплаты. «Барса» переживет, но вот «Бетис» из-за новых правил никак не может зарегистрировать Айосе Переса из «Лестера».

Экономические рычаги больше не пройдут. Инсайдер Тони Хуанмарти пишет, что несмотря на уходы Мемфиса Депая и Жерара Пике, каталонцам пока не дают зарегистрировать Гави в главной команде – требуют еще продаж до лета.

Из-за этого Гави юридически не может подписать новый контракт. И формально остается игроком второй команды.

«Нам придется подождать до июня, чтобы решить это, но он может играть с первой командой – и это самое главное, – подтверждал Лапорта. – Мы работаем над ситуацией с ФФП. Я доволен, потому что в финансовом плане мы стабильны. Нам осталось окончательно решить вопрос с фондом зарплаты и урегулировать отношения с Ла Лигой. Там одни расчеты, а у нас почему-то другие».

Тебас нестаивает: «Я не могу отрицать, что «Реал» и «Барселона» – локомотивы испанского футбола. Уже девяносто лет они играют с «Осасуной» и другими испанскими клубами. Наши гранды стали великими, соревнуясь с сильными клубами. Пытаться дать остальным пинка под зад – нечестно с их стороны. Конкуренция в Испании помогла грандам стать такими великими.

Нельзя зазнаваться».

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Фото: fcbarcelona.com; REUTERS/Ahmed Yosri; Gettyimages.ru/Gualter Fatia

25 комментариев

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AERN
Мне подумалось: может Рон и Месси все же завершат карьеры в Реале и Барсе - без них то скучно.
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МТБ
Ответ Алексей Кошелев
Кто-нибудь может объяснить, зачем Ла Лига так душит клубы? Смысл всего этого? Не лучше давать возможность клубам развиваться, зарабатывать больше денег и быть конкурентоспособными?
Как бы, она их как раз не особо душит. Она пытается эти деньги собирать и раздавать по всем, а реал и барса считают, что им плевать на лигу, всем интересны только они и хочется рубить капусту
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Shamarin
125 млн просмотров только в США? То есть почти каждый второй. Ага. НФЛ, НБА и бейсбол больше не нужен. Только соккер. Смешно.
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Гусеконь
вот они реально не видят, что убьют лигу, если будут забирать себе все деньги?
Англия их обогнала, потому что там средние команды намного сильнее. А не потому что чемпионат проводится между двумя топами.
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Анвар Масимов
Ответ Кайрат Кырбасов
Ага, вот Испания взяла и прямо разрешила отделиться. Барса как клуб приносит деньги лиге, Барселона как город приносит деньги Испании, никто их не отпустит
Знать надо матчасть. Каталония желает отделиться. Тогда и все каталонские команды могут играть во Франции
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Кайрат Кырбасов
Ответ Анвар Масимов
Очка у Тебаса на это не хватит . Во-первых он мадридская шкура. Во-вторых так если пойдет дело , Каталония отделится и будут играть все команды Каталонии во Франции
Ага, вот Испания взяла и прямо разрешила отделиться.
Барса как клуб приносит деньги лиге, Барселона как город приносит деньги Испании, никто их не отпустит
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Кайрат Кырбасов
Ответ AsGardiel
Чтобы не шли по пути Малаги и не банкротились, естественно. АПЛ живёт за счёт жирных тв-контрактов и британского законодательства, позволяющего олигархам отмывать деньги. В Испании нет ни того ни другого
Малага воткнулась только из-за прихоти владельца, ещё немного, и по тому же пути могла проследовать и Валенсия, хорошо, что так не случилось.
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Салесар
Ответ Tiestorzn17
Так там по идее еще Атлетик классико играет, по их же правилам. Сначала придумали, разрекламировали и ради денег свои же правила сменили, ну как бы фу.
Матчи между Реалом, Барсой и Атлетиком называют классико, потому что ни одна из команд ни разу не вылетала из Примеры. Они не придумывали это название, просто стали так называть. При этом «Эль Классико» это именно матч между Реалом и Барсой, и в наши годы очевидно, какой матч имеется в виду, когда говорится Классико.
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Lifar Skladchikov
Ответ AsGardiel
Чтобы не шли по пути Малаги и не банкротились, естественно. АПЛ живёт за счёт жирных тв-контрактов и британского законодательства, позволяющего олигархам отмывать деньги. В Испании нет ни того ни другого
Вот, хорошо сказано - в Британии очень много капитала из десятка стран, где люди болт ложили на коррупция и связи с отмывпнием гос.бюджета: Россия, Филиппины, Казахстан, Саудиты, Мексика.
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Anton Kortenko
развивают испанскую лигу. АПЛ берегись
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серж
А почему выкинут Атлетик? Игры между этими тремя клубами имеют статус Классико. Бедняки не вписываются в бизнес-план?
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Диего жив!
Рано или поздно, но вопрос по Суперлиге снова всплывет. Независимость Эль-класико - это еще один шаг в сторону Суперлиги
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Алексей Муравьёв
Тебаса и его шайку в шею вон, душат клубы Ла Лиги все больше и больше, скоро АПЛ так ещё сильнее оторвется, уже и так в ПО лч 1 клуб вышел, с лимитами гребанными в Ла Лиги, дебильными!
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DolJun
"ла лига давит клубы" - шта?
экспертные оценки, которые мы заслужили.

барса и реал - клубы лиги. да, самые медийные и значимые, но все же они - часть этой системы и пока они почему-то суперлигу отдельно не торопятся разыгрывать. так что значит ла лига давит клубы? ла лига понимает что уже даже тикток футбол популярнее этой лиги испанской водокачки и в идеале как бы настаивать на более равномерном распределении расходов, вместо чего вводятся эти полумеры вроде потолков зарплаты, в которые и то не все умудряются вписаться, идя на разные мошеннические схемы.

надюсь ла лига как можно быстрее действительно начнет давить на эти клубы, чтобы посмотреть во что суперлига сможет оформиться.
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Power Lifting
плюс ! "За деньги - да!"
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salmurat gumarov
Матч в рамках кубка Испания между Барсой и Реалом называется Эль Классико, в рамках Лиги Чемпионов тоже Эль Классико. Так что это не принадлежит Ла Лиге. Точка.
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Nikita2307
Ответ Алексей Кошелев
Кто-нибудь может объяснить, зачем Ла Лига так душит клубы? Смысл всего этого? Не лучше давать возможность клубам развиваться, зарабатывать больше денег и быть конкурентоспособными?
Наверное, терять по бабкам не хотят
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AsGardiel
Ответ Алексей Кошелев
Кто-нибудь может объяснить, зачем Ла Лига так душит клубы? Смысл всего этого? Не лучше давать возможность клубам развиваться, зарабатывать больше денег и быть конкурентоспособными?
Чтобы не шли по пути Малаги и не банкротились, естественно.
АПЛ живёт за счёт жирных тв-контрактов и британского законодательства, позволяющего олигархам отмывать деньги. В Испании нет ни того ни другого
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Анвар Масимов
Ответ elena
Щас им Тебас сделает потолок зарплат, потом нарушение финансового Фэйр плей и далее по пути Юве, или Сегунда или минус очки. Власть она и в Испании власть
Очка у Тебаса на это не хватит . Во-первых он мадридская шкура. Во-вторых так если пойдет дело , Каталония отделится и будут играть все команды Каталонии во Франции
+2
-4
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elena
Щас им Тебас сделает потолок зарплат, потом нарушение финансового Фэйр плей и далее по пути Юве, или Сегунда или минус очки. Власть она и в Испании власть
+1
0
+1
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Алексей Кошелев
Кто-нибудь может объяснить, зачем Ла Лига так душит клубы? Смысл всего этого? Не лучше давать возможность клубам развиваться, зарабатывать больше денег и быть конкурентоспособными?
+37
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Flow market Victor Mercedes
Ещё забрать все бабки с телевидения и тебас с ЛЛ банкроты
+1
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Вячеслав Новиков
Правильно давно пора Тебасу его место показать
+30
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Tiestorzn17
Так там по идее еще Атлетик классико играет, по их же правилам.
Сначала придумали, разрекламировали и ради денег свои же правила сменили, ну как бы фу.
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Бехзод Арипов
Реал и Барса главные активы ла лиги )
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