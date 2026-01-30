  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Холуд», «Аль-Таавун» победил «Аль-Охдуд»
14

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Холуд», «Аль-Таавун» победил «Аль-Охдуд»

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи 19-го тура.

28 января «Аль-Ахли» Рияда Мареза дома разгромил «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума (4:0).

29 января «Аль-Иттихад» Карима Бензема на выезде сыграл вничью с «Аль-Фатехом» (2:2), «Аль-Кадисия» Матео Ретеги дома поделила очки с «Аль-Хилалем» Малкома (2:2).

30 января «Аль-Наср» Криштиану Роналду разгромил «Аль-Холуд» (3:0) в гостях.

Чемпионат Саудовской Аравии

19-й тур

Высшая лига. 19 тур
30 января 13:50, Al Taawoun Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Таавун
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Охдуд
Матч окончен
86’
Ibrahim Mohammed Ashi
Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn   Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi
86’
Аль-Кахтани   Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi
85’
Мартинес
83’
80’
Нген   Аль-Аббас
79’
Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi   Аль-Салем
Cristhoper Douglas Zambrano Méndez   Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
78’
  Аль-Кахтани
58’
57’
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri   Педроса
2тайм
Перерыв
Moustapha Sémbène   Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
41’
Moustapha Sémbène
35’
31’
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
20’
Нарей
6’
Al Yami
Аль-Таавун
Маилсон, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Аль-Ахмад, Moustapha Sémbène, Рамос де Соуза, Фюльжени, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Аль-Кахтани, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez, Мартинес
Запасные: Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Abdulrahman bin Salah bin Abdulrahman Al Senaid, Alhurayji, Атийя, Turki bin Abdul Aziz bin Mohammed Al Shaifan, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi, Адам
1тайм
Аль-Охдуд:
Португал, Индже, Ibrahim Mohammed Ashi, Al Yami, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Нген, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi, Гюль, Бассогог, Нарей
Запасные: Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Аль-Аббас, Аль-Салем, Аль-Наджар, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Аль-Кайди, Педроса
Подробнее
Высшая лига. 19 тур
30 января 17:30, King Khalid Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Неом
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Дамак
Матч окончен
  Коне
90’
+1’
86’
Аль-Обайд   Аль-Самири
Коне
86’
Аль-Фарадж   Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah
85’
Абди
78’
Бенрахма   Аль-Хеджи
76’
71’
Hassan Ali Rabea   David
62’
Naji   Arielson Sampaio Galvão
Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor   Буабре
62’
47’
Силла
46’
Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari   Sanousi Mohammed
2тайм
Перерыв
  Ляказетт
45’
+1’
30’
Харкасс
  Зезе
23’
9’
Аль-Обайд
Неом
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Брейк, Бенрахма, Коне, Аль-Фарадж, Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor, Родригес, Ляказетт
Запасные: Малайека, Аль-Салули, Al-Ali, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Jaber, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Хеджи, Буабре
1тайм
Дамак:
Кевин, Бедран, Hassan Ali Rabea, Харкасс, Аль-Кахтани, Naji, Аль-Обайд, Шарахили, Силла, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Вада
Запасные: Аль-Багауи, Arielson Sampaio Galvão, Ahmed Namazi, Naser Al Ghamdi, Sanousi Mohammed, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Аль-Самири, David, Jawad Mansour Al Hassan
Подробнее
Высшая лига. 19 тур
30 января 17:30, King Abdullah Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Холуд
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
Аль-Наср Эр-Рияд
Матч окончен
90’
+1’
Жоау Феликс   Камара
90’
Коман   Маран
87’
  Коман
79’
Роналду   Яхья
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili   Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
78’
Ramiro Enrique Paz   Berry
78’
Бахебри
72’
Бакли   Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri
68’
67’
Аль-Нассер   Бушаль
67’
Мане   Гариб
53’
  Симакан
47’
  Роналду
2тайм
Перерыв
Дьомбер   Аль-Досари
45’
+1’
Бахебри
45’
+1’
22’
Мартинес
Аль-Холуд
Коццани, Пинас, Mansour Camara, Дьомбер, Солан, Бахебри, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Бакли, Ндорам, Аль-Алива, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Odai Hussein Abdulghani Slimani, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Alshammari, Аль-Досари, Аль-Досари, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Berry
1тайм
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Аль-Нассер, Мартинес, Симакан, Аль-Ганам, Анжело Габриэл, Аль-Хассан, Мане, Жоау Феликс, Коман, Роналду
Запасные: Аль-Акиди, Аль-Шарари, Камара, Яхья, Маран, Бушаль, Аль-Наджди, Rakan Khalid Al Ghamdi, Гариб
Подробнее
Высшая лига. 19 тур
28 января 15:20, King Abdullah Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Нажма
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Рияд
Матч окончен
87’
Баеш   Сали
Vitor Hugo Brenneisen Vargas   Khalid bin Mohammed Al Subaie
79’
Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais   Аль-Шаммари
79’
74’
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi   Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi
74’
Ammar Nasser Al Harfi   Alabsi
57’
Sultan Ali Haroun   Тармин
  Тиянич
51’
2тайм
Перерыв
Al Hawsawi
38’
20’
  Sultan Ali Haroun
Аль-Нажма
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Флорес, Джасим, Тиянич, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Бутобба, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
Запасные: Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Mohammed Mansour Yahya Mile, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Аль-Хаусауи, Аль-Шаммари, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Аль-Энази, Abdulwahid Ali Al Nakhli, Аль-Мукайтиб
1тайм
Аль-Рияд:
Борян, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Аль-Хайбари, Ammar Nasser Al Harfi, Баеш, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Соро, Тозе, Sultan Ali Haroun, Силла
Запасные: Аль-Саид, Аль-Шехри, Тармин, Серхио Гонсалес, Alabsi, Сали, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Talal Riyadh Al Shubili
Подробнее
Высшая лига. 19 тур
28 января 17:30, King Abdullah Sports City
Логотип домашней команды
Аль-Ахли Джидда
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Иттифак
Матч окончен
Тоуни   Аль-Муваллад
85’
Марез   Yazan Madani
85’
  Тоуни
83’
Мийо   Салех
73’
Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed   Бакор
72’
71’
Дембеле   Majed Mohammed Yazid Dawran
71’
Аль-Ганнам  
71’
Коста   Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
Галено   Аль-Бурайкан
65’
  Атангана Эдоа
64’
56’
Faris Saeed Al Ghamdi   Нкота
47’
Хайралла
2тайм
Перерыв
37’
Хендри   Хайралла
  Тоуни
27’
  Тоуни
17’
Аль-Ахли Джидда
Менди, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Кессиэ, Мийо, Марез, Атангана Эдоа, Аль-Джухани, Галено, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Тоуни
Запасные: Аль-Санби, Салех, Аль-Бурайкан, Yazan Madani, Бакор, Аль-Муваллад, Yaseen bin Atiah bin Yaseen Al Zahri Al Zubaidi
1тайм
Аль-Иттифак:
Родак, Аль-Отайби, Кальво, Хендри, Аль-Хатиб, Faris Saeed Al Ghamdi, Али, Вейналдум, Коста, Аль-Ганнам, Дембеле
Запасные: Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Хинди, Маду, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Аль-Олайян, Хайралла, Нкота, Majed Mohammed Yazid Dawran
Подробнее
Высшая лига. 19 тур
28 января 17:30, Al Majma'ah Sports City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Фейха
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Халидж
Матч окончен
Аль-Бакауи   Аль-Рашиди
90’
+4’
Sabri Abdu H. Dahal   Аль-Джауаи
90’
+4’
90’
+1’
Ребошу   Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi
85’
Аль-Хамсаль   Хамзи
80’
  Масурас
Джейсон   Ганвула
80’
79’
Канаба   Abdullah Turki Al Zaynaldeen
Сакала   Аль-Харти
77’
Бензия   Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
76’
46’
Шенкевелд   Ассири
46’
Hussain Ali Al Sultan   Аль-Мутайри
2тайм
Перерыв
  Сакала
42’
  Смоллинг
38’
36’
Шенкевелд
  Hussain Ali Al Sultan
18’
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Сакала, Бензия, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Аль-Саафи, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Аль-Харти, Al-Deqeel, Ганвула, Аль-Биши, Аль-Джауаи, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Рашиди
1тайм
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Аль-Хафит, Шенкевелд, Аль-Хамсаль, Канаба, Курбелис, Масурас, Паоло Фернандес, Hussain Ali Al Sultan, Кинг
Запасные: Аль-Хайдари, Raed Firas Al Shanqiti, Ассири, Al-Haydar, Аль-Мутайри, Хамзи, Abdoulie Mboge, Abdullah Turki Al Zaynaldeen, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi
Подробнее
Высшая лига. 19 тур
29 января 15:00, Al Fateh Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Фатех
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Иттихад Джидда
Матч окончен
Саадан
90’
+11’
  Варгас
90’
+9’
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud   Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi
90’
+7’
90’
+7’
Фернандеш   Аль-Гамди
90’
+2’
Думбия   Шарахили
Гомеш
90’
88’
Аль-Шехри   Аль-Джулайдан
88’
Диаби   Аль-Биши
84’
  Аль-Шехри
Al Swealem   Mohammed Al-Sarnoukh
78’
  Батна
74’
Wesley Bruno Lima Delgado   Бендебка
73’
Жорже Фернандеш   Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
46’
2тайм
Перерыв
Варгас
29’
25’
  Аль-Шехри
Аль-Фатех
Пачеко, Жорже Фернандеш, Al Swealem, Aljari, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Wesley Bruno Lima Delgado, Юссуф, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Саадан, Варгас, Батна
Запасные: Бохари, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Mohammed Al-Sarnoukh, Mohammed Al Sahihi, Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Ali bin Hassan Al Masoud, Касим, Бендебка
1тайм
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Митай, Кадеш, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Думбия, Фабиньо, Канте, Фернандеш, Аль-Шехри, Диаби
Запасные: Аль-Нашри, Фаллатах, Аль-Гамди, Аль-Гамди, Аль-Джулайдан, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Биши, Шарахили, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi
Подробнее
Высшая лига. 19 тур
29 января 17:30, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Кадисия
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Хилаль
Матч окончен
Баа   Аль-Шахрани
90’
+1’
90’
  Аль-Досари
Баа
89’
82’
Томбакти   Маркос Леонардо
82’
Аль-Ями   Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Аль-Джувайр   Хазази
80’
  Киньонес
76’
67’
Канно   Аль-Досари
59’
Томбакти
53’
Аль-Досари
2тайм
Перерыв
Такри
44’
Нандес
22’
22’
Канно
16’
Малком
  Нандес
10’
8’
  Рубен Невеш
Аль-Кадисия
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Такри, Вайгль, Аль-Джувайр, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Ретеги, Киньонес
Запасные: Аль-Кассар, Аль-Салем, Аль-Шахрани, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Хазази, Ассири, Аль-Авджами, Аль-Аммар, Махнаши
1тайм
Аль-Хилаль:
Буну, Тео, Мари, Томбакти, Аль-Ями, Канно, Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Нуньес, Малком
Запасные: Аль-Мутаири, Аль-Авджами, Аль-Досари, Мендаш, Маркос Леонардо, Аль-Ями, Аль-Харби, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Подробнее
Высшая лига. 19 тур
29 января 17:30, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Логотип домашней команды
Аль-Хазем
Завершен
0 - 4
Логотип гостевой команды
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Матч окончен
90’
Карлос
89’
  Карлос
Саюд   Аль-Хараджин
87’
87’
Аль-Хаммами   Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki
86’
Аль-Таин   Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
80’
Аль-Асмари   Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani
80’
Эрнандес   Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
Аль-Шаммари   Al Dhuwayhi
76’
Фабиу Мартинш   Аль-Хабаши
76’
Розье   Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
76’
75’
  Браунхилл
65’
  Карлос
Аль-Дахиль
60’
51’
  Карлос
Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani   Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
46’
46’
Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali   Карлос
2тайм
Перерыв
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
39’
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
32’
Аль-Хазем
Бруну Варела, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Al-Shanqiti, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Aboubacar Bah, Розье, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Фабиу Мартинш, Саюд, Аль-Шаммари
Запасные: Al Dhuwayhi, Аль-Сома, Зайед, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Хараджин, Аль-Хайбари, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Аль-Хабаши, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
1тайм
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Аль-Таин, Эрнандес, Сьерро, Аль-Асмари, Аль-Хаммами, Браунхилл, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
Запасные: Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Muhammad Turki A. Al Otaibi, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Majed Hani Abdullah, Карлос, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Кто выиграет Лигу чемпионов?39890 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
результаты
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Холуд
logoАль-Иттифак
logoДамак
logoНеом
logoАль-Нажма
logoАль-Охдуд
logoАль-Кадисия
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Фатех
logoАль-Хазем
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Таавун
logoАль-Халидж
logoАль-Хилаль
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoАль-Рияд
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Фейха
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Айвен Тоуни 2+1 этот топчик на пару с Киньонесом лучшие нападающие на Ближнем Востоке ☝🏼
Тоуни хет-трик 😆😎 ещё и ассист,представляю хлебало 🐪🇵🇹
Ответ Hella black
Тоуни хет-трик 😆😎 ещё и ассист,представляю хлебало 🐪🇵🇹
Ещё 2 гола в стиле🐬🐬🐬 забил, просто легенда:)💪
Кеньонес буквально на себе тащит Кадисию 😎
Ответ Hella black
Кеньонес буквально на себе тащит Кадисию 😎
Тоуни 18 голов😎
Киньонсен 17 голов😏
Криштиану-рональду🥴
Ответ rigobersong
Тоуни 18 голов😎 Киньонсен 17 голов😏 Криштиану-рональду🥴
Завтра 🐪🇵🇹 будет пятую точку в клочья рвать,ахать-вздохать,махать руками,падать в обморок,лишь бы поставили на точку или выкатили на пустые
Так «Аль-Фатех» чей? Могли бы и написать
Ответ xrs5qq8x7q
Так «Аль-Фатех» чей? Могли бы и написать
Без хозяина, берите, не жалко 😅
Как Холуд с Охдудом играют дважды в год, тогда и делайте анонс - остальное в СА не так интересно, так как недостаточно принципиально
эх, заменили роналду, сорвался гол с пенальти
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем