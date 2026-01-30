Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Холуд», «Аль-Таавун» победил «Аль-Охдуд»

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи 19-го тура.
28 января «Аль-Ахли» Рияда Мареза дома разгромил «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума (4:0).
29 января «Аль-Иттихад» Карима Бензема на выезде сыграл вничью с «Аль-Фатехом» (2:2), «Аль-Кадисия» Матео Ретеги дома поделила очки с «Аль-Хилалем» Малкома (2:2).
30 января «Аль-Наср» Криштиану Роналду разгромил «Аль-Холуд» (3:0) в гостях.
Чемпионат Саудовской Аравии
19-й тур
Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi
Аль-Кахтани Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi
Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi Аль-Салем
Cristhoper Douglas Zambrano Méndez Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri Педроса
Moustapha Sémbène Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
Аль-Таавун
Маилсон, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Аль-Ахмад, Moustapha Sémbène, Рамос де Соуза, Фюльжени, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Аль-Кахтани, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez, Мартинес
Запасные: Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Abdulrahman bin Salah bin Abdulrahman Al Senaid, Alhurayji, Атийя, Turki bin Abdul Aziz bin Mohammed Al Shaifan, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi, Адам
Аль-Охдуд:
Португал, Индже, Ibrahim Mohammed Ashi, Al Yami, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Нген, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi, Гюль, Бассогог, Нарей
Запасные: Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Аль-Аббас, Аль-Салем, Аль-Наджар, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Аль-Кайди, Педроса
Аль-Фарадж Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah
Naji Arielson Sampaio Galvão
Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor Буабре
Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari Sanousi Mohammed
Неом
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Брейк, Бенрахма, Коне, Аль-Фарадж, Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor, Родригес, Ляказетт
Запасные: Малайека, Аль-Салули, Al-Ali, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Jaber, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Хеджи, Буабре
Дамак:
Кевин, Бедран, Hassan Ali Rabea, Харкасс, Аль-Кахтани, Naji, Аль-Обайд, Шарахили, Силла, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Вада
Запасные: Аль-Багауи, Arielson Sampaio Galvão, Ahmed Namazi, Naser Al Ghamdi, Sanousi Mohammed, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Аль-Самири, David, Jawad Mansour Al Hassan
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Бакли Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri
Аль-Холуд
Коццани, Пинас, Mansour Camara, Дьомбер, Солан, Бахебри, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Бакли, Ндорам, Аль-Алива, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Odai Hussein Abdulghani Slimani, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Alshammari, Аль-Досари, Аль-Досари, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Berry
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Аль-Нассер, Мартинес, Симакан, Аль-Ганам, Анжело Габриэл, Аль-Хассан, Мане, Жоау Феликс, Коман, Роналду
Запасные: Аль-Акиди, Аль-Шарари, Камара, Яхья, Маран, Бушаль, Аль-Наджди, Rakan Khalid Al Ghamdi, Гариб
Vitor Hugo Brenneisen Vargas Khalid bin Mohammed Al Subaie
Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais Аль-Шаммари
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi
Ammar Nasser Al Harfi Alabsi
Аль-Нажма
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Флорес, Джасим, Тиянич, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Бутобба, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
Запасные: Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Mohammed Mansour Yahya Mile, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Аль-Хаусауи, Аль-Шаммари, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Аль-Энази, Abdulwahid Ali Al Nakhli, Аль-Мукайтиб
Аль-Рияд:
Борян, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Аль-Хайбари, Ammar Nasser Al Harfi, Баеш, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Соро, Тозе, Sultan Ali Haroun, Силла
Запасные: Аль-Саид, Аль-Шехри, Тармин, Серхио Гонсалес, Alabsi, Сали, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Talal Riyadh Al Shubili
Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed Бакор
Дембеле Majed Mohammed Yazid Dawran
Коста Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
Faris Saeed Al Ghamdi Нкота
Аль-Ахли Джидда
Менди, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Кессиэ, Мийо, Марез, Атангана Эдоа, Аль-Джухани, Галено, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Тоуни
Запасные: Аль-Санби, Салех, Аль-Бурайкан, Yazan Madani, Бакор, Аль-Муваллад, Yaseen bin Atiah bin Yaseen Al Zahri Al Zubaidi
Аль-Иттифак:
Родак, Аль-Отайби, Кальво, Хендри, Аль-Хатиб, Faris Saeed Al Ghamdi, Али, Вейналдум, Коста, Аль-Ганнам, Дембеле
Запасные: Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Хинди, Маду, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Аль-Олайян, Хайралла, Нкота, Majed Mohammed Yazid Dawran
Sabri Abdu H. Dahal Аль-Джауаи
Ребошу Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi
Канаба Abdullah Turki Al Zaynaldeen
Бензия Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Hussain Ali Al Sultan Аль-Мутайри
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Сакала, Бензия, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Аль-Саафи, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Аль-Харти, Al-Deqeel, Ганвула, Аль-Биши, Аль-Джауаи, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Рашиди
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Аль-Хафит, Шенкевелд, Аль-Хамсаль, Канаба, Курбелис, Масурас, Паоло Фернандес, Hussain Ali Al Sultan, Кинг
Запасные: Аль-Хайдари, Raed Firas Al Shanqiti, Ассири, Al-Haydar, Аль-Мутайри, Хамзи, Abdoulie Mboge, Abdullah Turki Al Zaynaldeen, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi
Al Swealem Mohammed Al-Sarnoukh
Wesley Bruno Lima Delgado Бендебка
Жорже Фернандеш Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Аль-Фатех
Пачеко, Жорже Фернандеш, Al Swealem, Aljari, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Wesley Bruno Lima Delgado, Юссуф, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Саадан, Варгас, Батна
Запасные: Бохари, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Mohammed Al-Sarnoukh, Mohammed Al Sahihi, Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Ali bin Hassan Al Masoud, Касим, Бендебка
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Митай, Кадеш, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Думбия, Фабиньо, Канте, Фернандеш, Аль-Шехри, Диаби
Запасные: Аль-Нашри, Фаллатах, Аль-Гамди, Аль-Гамди, Аль-Джулайдан, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Биши, Шарахили, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi
Аль-Ями Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Аль-Кадисия
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Такри, Вайгль, Аль-Джувайр, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Ретеги, Киньонес
Запасные: Аль-Кассар, Аль-Салем, Аль-Шахрани, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Хазази, Ассири, Аль-Авджами, Аль-Аммар, Махнаши
Аль-Хилаль:
Буну, Тео, Мари, Томбакти, Аль-Ями, Канно, Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Нуньес, Малком
Запасные: Аль-Мутаири, Аль-Авджами, Аль-Досари, Мендаш, Маркос Леонардо, Аль-Ями, Аль-Харби, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Аль-Хаммами Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki
Аль-Таин Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
Аль-Асмари Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani
Эрнандес Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
Розье Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali Карлос
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
Аль-Хазем
Бруну Варела, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Al-Shanqiti, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Aboubacar Bah, Розье, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Фабиу Мартинш, Саюд, Аль-Шаммари
Запасные: Al Dhuwayhi, Аль-Сома, Зайед, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Хараджин, Аль-Хайбари, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Аль-Хабаши, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Аль-Таин, Эрнандес, Сьерро, Аль-Асмари, Аль-Хаммами, Браунхилл, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
Запасные: Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Muhammad Turki A. Al Otaibi, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Majed Hani Abdullah, Карлос, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
