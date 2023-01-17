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Скрытые детали трансфера Мудрика: 100 млн предлагали оба клуба, «Арсенал» сразу нарушил правила, бонусы «Челси» зависят от титулов

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С «Арсеналом» было бы не так выгодно.

«Челси» перехватил Михаила Мудрика у «Арсенала»: заплатят 70 миллионов евро плюс потенциально 30 млн бонусами. The Athletic поговорил с гендиректором «Шахтера» Сергеем Палкиным, чтобы выяснить подробности самого дорогого трансфера в истории украинского футбола.

Мы выбрали самые любопытные эпизоды.

«Арсенал» сыграл не по правилам, «Челси» появился в последний момент

Началось с того, что «Арсенал» нарушил правила: пришел к Мудрику на месяц-полтора раньше, чем к «Шахтеру». Стал разговаривать с самим игроком еще в октябре-ноябре. Только потом стартовали интенсивные переговоры с клубом – три встречи и очень частые созвоны:

«Подавали ли мы официальную жалобу в ФИФА? Нет, они сделали то, что сделали. Я сказал: «Хорошо, вы связались с ним, но прежде всего вы должны закрыть сделку с нами, – объяснил Палкин. – Микель Артета, Александр Зинченко и спортивный директор (Эду) звонили почти каждый день или раз в 2-3 дня. У многих сложилось впечатление, что Мудрик едет в «Арсенал», так как клуб связался с ним, а затем Михаил начал смотреть некоторые игры команды».

В «Шахтере» уверены: это было лишь визуальное впечатление, на самом деле Мудрик не был так уж вплотную близок к «Арсеналу».

«Челси» управился быстрее: боссы связались с клубом, оперативно слетали на переговоры в Анталью и перехватили игрока.

Гендиректор «Шахтера» рассказал, что из «Челси» ему позвонили в конце декабря с вопросом, могут ли они связаться с Мудриком напрямую, потому что заинтересованы в нем. Палкин не возражал. Первые прямые контакты – это конец декабря или начало января, уже потом клуб общался с агентом и закрывал сделку.

«Когда я понял, что Михаил перейдет в «Челси»? В субботу, когда в Анталью [«Шахтер» проводит там сборы] прибыл «Челси»: совладелец Бехдад Эгбали и директор по трансферам Пол Уинстенли, – говорит босс украинского клуба. – До их прибытия я и не думал, что они близки к трансферу, потому что я общался с «Арсеналом» так же, как и с «Челси». Скажу даже, что я встречался с «Арсеналом» больше, чем с «Челси». Поэтому перед этой последней встречей «Арсенал» немного ближе к этой сделке, чем «Челси».

«Челси» и «Арсенал» предложили равную сумму – но собирались по-разному платить. Бонусы привязаны к победам в АПЛ и ЛЧ

Контакты с другими клубами были, но несерьезные, говорит Палкин. Он уточняет, что два основных претендента предложили одинаковую сумму (70+30 млн евро). Но различались условия платежей.

Руководитель клуба признался, что перед приездом «Челси» в Турцию они почти сошлись с «Арсеналом», что закрыть сделку нет шансов. При обсуждении того, как эти 100 млн будут разделены по обязательным платежам и бонусам, разговор зашел в тупик – Палкин сказал Эду, что переход не состоится.

«Это была та же цифра [что и у «Челси»]. Фиксированная часть, переменная часть, бонусы, – подтверждает босс «Шахтера». – Но внутри фиксированной части и бонусов все сильно различалось. Разное расписание платежей, разные виды бонусов. Бонусы должны быть достижимыми и реалистичными. В этом отношении «Челси» оказался гораздо более серьезным и справедливым в некоторых моментах.

Они позвонили и сказали: «Знаем, что вы вели переговоры с «Арсеналом» и близки к каким-то цифрам. Мы хотим встретиться». Я сказал Мудрику: «Если я не продам тебя зимой, мы обязательно продадим тебя летом. И может быть летом ты будешь стоить еще дороже». Мы были готовы к разным сценариям. Нас бы не торопили».

К финальному соглашению «Шахтер» и «Челси» пришли в течение девяти-десяти часов. В том числе в разговоре на финальном этапе участвовал сам Мудрик – ему представители лондонского клуба объясняли суть нового проекта.

Руководитель «Шахтера объяснил, что 30-миллионные бонусы привязаны к потенциальным титулам «Челси» в АПЛ и Лиге чемпионов. Причем условия будут действовать все восемь лет контракта Мудрика: даже если лондонцы выиграют Премьер-лигу или ЛЧ в 2030-м, что-то украинскому клубу достанется дополнительно.

При этом пункта о бонусах за «Золотой мяч» Михаила, который обсуждали в медиа, в контракте на самом деле нет.

Вдобавок Палкин подтвердил, что клубы договорились провести товарищеский матч в Донецке, когда это будет возможно. По его словам, такое предложение озвучил совладелец «Челси» Эгбали – он говорил по телефону с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым, между ними установились доверительные отношения. При этом Палкин опроверг, что 25 млн евро из сделки пойдут на помощь Украине. Он добавил, что такую сумму президент клуба выделит из личных средств, в том числе пожертвует семьям, потерявшим мужей и отцов.

Первый день Мудрика в «Челси»: общался с боссами, увидел долгожданную победу

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Фото: REUTERS/Peter Cziborra; East News/Matteo Ciambelli / NurPhoto; Gettyimages.ru/Cathrin Mueller

21 комментарий

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Ocelot
выглядит так что Арсенал не хотел переплачивать поэтому в виде бонусов поставил там такие условия что с бонусов Шахтер бы все равно ничего не получил, понятно что выигрыш АПЛ или ЛЧ Челси в ближайшие года 2-3 тоже маловероятно но если бонусы действуют на весь срок контракта а это 7 лет то шансы на дополнительные деньги у Шахтера в принципе есть
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Анатолий Ольтян
Ответ мой путь
Сколько же тогда Хвича стоит? 200+200? Желаю Мудрику удачи, но американца развели на деньги.
Просто Хвича недоступен. Так что просто нет его цены. А за тех, что доступны для трансфера идёт вот такая борьба. А у апл деньги, все знают так что выкручивают руки. Если бы на рынке было 5 Хвич одновременно, то можно было бы купить по 40-50млн,наверное))
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Nocioni
Удачи Михайло! При должном отношении к делу - очень далеко пойдёт.
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Michael_the_creator
кАнониры кричали что Челси не по пацански увели игрока из-под носа, а сами в тихую вели переговоры с игроком мимо клуба.
Ну и получили то что заслужили по итогу 🤡
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ACkukoDC
Ответ Иг0рямба
Что то мне подсказывает , что Арсенал из за суммы трансфера самоликвидировался . А Боули на бабки развели , вот и все ! Других объяснений быть не может !
тебе подсказывает 11 потраченных лет на школу, учитывая то, что ты даже прочитать простую статью не в состоянии
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KeriLLo
Ответ Артём Ларсон
Предложили одинаковую сумму, но мешок Челси
Ещё и инфа прошла, что Арсенал недовольны действиями Челси, а сами то вот как дела вели.
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igorrado@yandex.ru
Атака Челси в следующем сезоне выглядит интересно:
Мудрик-Нкунку-Фелиш
А под ними Маунт/Хавертц.
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ман сити фейк
Ответ Фанат футбола 777
Украинцы бесят
Русские тоже с такими фразами. Можно же жить как нормальные люди
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Фанат футбола 777
"клубы договорились провести товарищеский матч в Донецке, когда это будет возможно."
На минных полях?
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Фанат футбола 777
Украинцы бесят
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максим дмитриев
Пора уже привыкнуть, что Шахтёр своё дело знает, но почему то многие действия клуба у людей вызывают скепсис. Всё началось давно с разговоров Ахметова о победе в еврокубках. Все пальцем у виска крутили, но последний Кубок УЕФА забрал именно Шахтёр. Потом был трансфер Фернандиньо в МС за 40 лямов, с которого вся Англия ржала, а тем времен Ферна взял кучу трофеев и стал легендой МС. Когда выпускник академии Шахтёра Зинченко ехал в Англию, то смеялись тоже все кому не лень, а у Зины уже под сотню матчей в АПЛ и четыре чемпионства c МС, плюс неплохие шансы с Арсеналом. И это далеко не весь список, так что не спешите смеяться с перехода Мудрика, а то как бы переобуваться не пришлось ))
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Вячеслав Новиков-Володько
Бонусы привязаны к титулам, но всё не видать шахте 30 лямов как своих ушей, середняк ближе к пердиву чем к титулам, а игра в Донецке выглядит очень смешно, вроде серьёзные люди
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igls54
Перемудрили с Мудриком, и особенно с товарищеским матчем в Донецке
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Sova.BB
Президент клуба Ринат Ахметов принял решение использовать 25 миллионов из полученных денег с трансфера Мудрика на запуск проекта "Сердце Азовстали", направленный на помощь защитникам Азовстали и их семьям.

Тоже одна из деталей, относящихся к данному трансферу.
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Алексий Бяконт
Этот трансфер во многом политический. Не будь конфликта, Мудрич перешёл бы в Хетафе за 20 млн еуро!
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DolJun
прикольно конечно получается, что еще с лета челси обвиняют в том, что они закидывают деньгами или проигрывают какую-то конкуренцию барсе, а потом:

- выходит мончи и говорит что за жюля бартра барса предложила столько же, сколько и челси уже после того, как синие сами отказались от игрока
- выходит палкин и говорит что за мудрика арсенал предлагал столько же
- выходит де лаурентис и говорит что кулибали выбрал челси а не барсу из-за понимания что барса может не заплатить
и так далее, при чем все с прямой речью участников событий.

единственный косяк челси в том, что пытались энцо фернандеса сманить в барселонском стиле, но эта страница, надеюсь, уже перевернута.
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Иг0рямба
Что то мне подсказывает , что Арсенал из за суммы трансфера самоликвидировался . А Боули на бабки развели , вот и все ! Других объяснений быть не может !
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Алексей Ильин
Ответ мой путь
Сколько же тогда Хвича стоит? 200+200? Желаю Мудрику удачи, но американца развели на деньги.
Современный трансферный рынок уже давно сошёл с ума. Перспективность оверпрайснута сильно, и если футболист не оправдает и половины возложенных на него ожиданий, то это огромный провал
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Артём Ларсон
Предложили одинаковую сумму, но мешок Челси
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Жечка Дырова
Блин, лицом на SHAMAN’а похож)
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мой путь
Сколько же тогда Хвича стоит? 200+200? Желаю Мудрику удачи, но американца развели на деньги.
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