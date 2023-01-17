Скрытые детали трансфера Мудрика: 100 млн предлагали оба клуба, «Арсенал» сразу нарушил правила, бонусы «Челси» зависят от титулов

С «Арсеналом» было бы не так выгодно.

«Челси» перехватил Михаила Мудрика у «Арсенала»: заплатят 70 миллионов евро плюс потенциально 30 млн бонусами. The Athletic поговорил с гендиректором «Шахтера» Сергеем Палкиным, чтобы выяснить подробности самого дорогого трансфера в истории украинского футбола.

Мы выбрали самые любопытные эпизоды.

«Арсенал» сыграл не по правилам, «Челси» появился в последний момент

Началось с того, что «Арсенал» нарушил правила: пришел к Мудрику на месяц-полтора раньше, чем к «Шахтеру». Стал разговаривать с самим игроком еще в октябре-ноябре. Только потом стартовали интенсивные переговоры с клубом – три встречи и очень частые созвоны:

«Подавали ли мы официальную жалобу в ФИФА? Нет, они сделали то, что сделали. Я сказал: «Хорошо, вы связались с ним, но прежде всего вы должны закрыть сделку с нами, – объяснил Палкин. – Микель Артета, Александр Зинченко и спортивный директор (Эду) звонили почти каждый день или раз в 2-3 дня. У многих сложилось впечатление, что Мудрик едет в «Арсенал», так как клуб связался с ним, а затем Михаил начал смотреть некоторые игры команды».

В «Шахтере» уверены: это было лишь визуальное впечатление, на самом деле Мудрик не был так уж вплотную близок к «Арсеналу».

«Челси» управился быстрее: боссы связались с клубом, оперативно слетали на переговоры в Анталью и перехватили игрока.

Гендиректор «Шахтера» рассказал, что из «Челси» ему позвонили в конце декабря с вопросом, могут ли они связаться с Мудриком напрямую, потому что заинтересованы в нем. Палкин не возражал. Первые прямые контакты – это конец декабря или начало января, уже потом клуб общался с агентом и закрывал сделку.

«Когда я понял, что Михаил перейдет в «Челси»? В субботу, когда в Анталью [«Шахтер» проводит там сборы] прибыл «Челси»: совладелец Бехдад Эгбали и директор по трансферам Пол Уинстенли, – говорит босс украинского клуба. – До их прибытия я и не думал, что они близки к трансферу, потому что я общался с «Арсеналом» так же, как и с «Челси». Скажу даже, что я встречался с «Арсеналом» больше, чем с «Челси». Поэтому перед этой последней встречей «Арсенал» немного ближе к этой сделке, чем «Челси».

«Челси» и «Арсенал» предложили равную сумму – но собирались по-разному платить. Бонусы привязаны к победам в АПЛ и ЛЧ

Контакты с другими клубами были, но несерьезные, говорит Палкин. Он уточняет, что два основных претендента предложили одинаковую сумму (70+30 млн евро). Но различались условия платежей.

Руководитель клуба признался, что перед приездом «Челси» в Турцию они почти сошлись с «Арсеналом», что закрыть сделку нет шансов. При обсуждении того, как эти 100 млн будут разделены по обязательным платежам и бонусам, разговор зашел в тупик – Палкин сказал Эду, что переход не состоится.

«Это была та же цифра [что и у «Челси»]. Фиксированная часть, переменная часть, бонусы, – подтверждает босс «Шахтера». – Но внутри фиксированной части и бонусов все сильно различалось. Разное расписание платежей, разные виды бонусов. Бонусы должны быть достижимыми и реалистичными. В этом отношении «Челси» оказался гораздо более серьезным и справедливым в некоторых моментах.

Они позвонили и сказали: «Знаем, что вы вели переговоры с «Арсеналом» и близки к каким-то цифрам. Мы хотим встретиться». Я сказал Мудрику: «Если я не продам тебя зимой, мы обязательно продадим тебя летом. И может быть летом ты будешь стоить еще дороже». Мы были готовы к разным сценариям. Нас бы не торопили».

К финальному соглашению «Шахтер» и «Челси» пришли в течение девяти-десяти часов. В том числе в разговоре на финальном этапе участвовал сам Мудрик – ему представители лондонского клуба объясняли суть нового проекта.

Руководитель «Шахтера объяснил, что 30-миллионные бонусы привязаны к потенциальным титулам «Челси» в АПЛ и Лиге чемпионов. Причем условия будут действовать все восемь лет контракта Мудрика: даже если лондонцы выиграют Премьер-лигу или ЛЧ в 2030-м, что-то украинскому клубу достанется дополнительно.

При этом пункта о бонусах за «Золотой мяч» Михаила, который обсуждали в медиа, в контракте на самом деле нет.

Вдобавок Палкин подтвердил, что клубы договорились провести товарищеский матч в Донецке, когда это будет возможно. По его словам, такое предложение озвучил совладелец «Челси» Эгбали – он говорил по телефону с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым, между ними установились доверительные отношения. При этом Палкин опроверг, что 25 млн евро из сделки пойдут на помощь Украине. Он добавил, что такую сумму президент клуба выделит из личных средств, в том числе пожертвует семьям, потерявшим мужей и отцов.

Фото: REUTERS/Peter Cziborra; East News/Matteo Ciambelli / NurPhoto; Gettyimages.ru/Cathrin Mueller