Месси – лучший в мире после Роналду, Тен Хаг – провокатор. Главное из интервью Криштиану

Появилась вторая часть интервью Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану – о тяжелых отношениях с Эриком тен Хагом, плохой работе Глейзеров и ЧМ-2022. Фиксируем главное.

Роналду пропустил предсезонку из-за отношения «МЮ» к его семейным проблемам

«Я чувствовал себя очень плохо из-за болезни моей дочери.

Я всегда защищаю семью. Было ощущение, что руководство «Ман Юнайтед» не верило, что я чувствую себя плохо. Сомнения меня сильно ранили, именно поэтому я не участвовал в предсезонке. Я считал, что будет несправедливо бросить семью ради предсезонки.

В мире, особенно в футбольном мире, никто не заботится о личных переживаниях, семейных проблемах. Я чувствовал себя некомфортно из-за поведения руководства «МЮ».

Тен Хаг провоцировал Роналду, пытаясь выпустить его против «Тоттенхэма» за три минуты до конца матча

«Я сожалею, что ушел со стадиона после матча с «Тоттенхэмом». Но в то же время считаю, что тренер спровоцировал меня. Я не собираюсь выходить на три минуты в конце игры. Извините, это не моя роль. В сборной или в другой команде, если кто-то, например, травмирован, я бы это понял, но именно от Тен Хага я увидел в этом провокацию.

Не думаю, что тренер уважает меня – в той степени, что я заслуживаю.

Тен Хаг оправдывался, говоря, что уважает меня. Я не хочу критиковать его подход к работе, он может иметь другое мнение. Но эти оправдания… Он постоянно их искал. В этом нет смысла. Именно поэтому все так осложнилось.

Не говорите мне, что топ-игрок, ключевой игрок, игрок, который всегда хочет побеждать, должен играть три минуты. Если человек меня не уважает, я не буду уважать. Он может говорить медиа, что я ему нравлюсь, бла-бла-бла, но это лишь шоу для прессы. 100%».

Отстранение на три дня – это унижение и предательство

«После «Тоттенхэма» меня отстранили на три дня – кажется, это чересчур. Это унижение. Я помню, как пришел домой, рассказал Криштиану (сыну – Sports.ru), что меня отстранили, и он такой: «Ахаха, они тебя наказывают? Лучшего футболиста в мире?». Я ответил: «Да, за поведение».

Я сожалею, я не идеален, но отстранения на три дня за такое… Тему разжигали в соцсетях. Возможно, это план руководства. Возможно, в этом замешан не только тренер, но еще два-три человека из руководства. Они хотели, чтобы я ушел из клуба. Это предательство».

Глейзеры не заботятся о «Юнайтед». Думают только о деньгах

«Глейзеры не беспокоятся о клубе. Я имею в виду, что им не важны результаты. Они думают только о деньгах. Я с ними ни разу не говорил, они отдают всю власть президенту и спортивному директору.

Фанаты «МЮ» должны знать правду. Должны знать, что я люблю этот клуб, поэтому и вернулся. Но внутри клуба есть вещи, которые мешают «МЮ» добиться успехов. И вряд ли «МЮ» будет в топе ближайшие два-три года.

Манчестер принадлежит болельщикам, они должны знать правду: у клуба плохая инфраструктура, «МЮ» нуждается в изменениях, иначе клуб так и не вернется на тот уровень, что был с Фергюсоном.

Футбол изменился за последние годы. Он стал похож на бизнес. Многие вещи меня разочаровывают. Иногда Джорджина говорит: «Я не понимаю, почему к игрокам относятся как к кускам мяса». Это действительно так».

Роналду уверен, что он все еще топ-игрок. Он сам отказывался от трансферов летом

«Я отклонил большое предложение из Саудовской Аравии. Это сложно, но я чувствовал, что могу продолжать играть на топ-уровне. Жорже Мендеш общался с «Челси», с «Арсеналом».

В медиа было много мусора: «Никто не хочет Роналду». Я читал, как клубы говорят, что якобы отказались от меня. Это неправда. Несколько клубов хотели подписать меня, но я отказался, потому что хотел остаться в «МЮ».

Думаете, я забыл, как забивать голы? Глупо говорить: «Он уже не тот». Конечно, мы становимся старше каждый день. Каждый из нас. Необходимо адаптироваться. Я отличаюсь от себя 20-летнего. Но я адаптируюсь, достаточно умен, знаю сильные стороны, играю на топ-уровне и могу забивать голы. И продолжу забивать, если чувствую себя счастливым и нахожусь в правильном окружении – с правильным тренером, директором, президентом.

Никто не может учить меня. Хотел бы увидеть парня моего возраста, который держится на моем уровне».

Роналду думает только о ЧМ, но не считает Португалию фаворитом

«Физически и ментально я прекрасно готов к чемпионату мира.

Будет тяжело поехать на ещё один чемпионат мира в 41 год. Вероятно, ЧМ-2022 – последний. Я очень оптимистичен, у нас отличный тренер, хорошее поколение игроков. Я верю, что это будет великолепный турнир.

Не считаю Португалию фаворитом. Это Франция, Испания, Аргентина, Германия, Бразилия, Англия».

– Представь финал: Португалия против Аргентины. Ты забил два, Месси забил два, 94-я минута, ты делаешь хет-трик. Португалия побеждает 3:2.

– Слишком хорошо. Слишком хорошо даже для мечты. Пусть третий гол забьет другой футболист – пусть даже голкипер – неважно, лишь бы Португалия победила. Я буду самым счастливым человеком на планете.

Но если будет так, как ты сказал, я мгновенно завершу карьеру.

Роналду говорит о Месси только хорошее: лучший игрок в истории – после Криштиану

«Великолепный. Волшебный. Топ-игрок. Как человек, мы делили сцену на протяжении 16 лет. Я не могу считать его своим другом, с которым разговариваю по телефону или провожу время дома. Но я не против поужинать с ним, я его очень сильно уважаю».

– Лучший футболист, не считая тебя?

– Да, вероятно. Зидан… Возможно. Да.

О будущем: хочет, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ (если это не сделает «МЮ»), мечтает играть до 40, в будущем будет учить других

• «Я надеюсь, что «Арсенал» выиграет АПЛ. Если не «МЮ», то «Арсенал».

• «Я хотел бы играть еще два-три года. Закончить к 40 годам. Хороший возраст».

• «В будущем хочу улучшить английский. После футбола хочется говорить с людьми (особенно молодыми), учить профессионализму, рассказывать, как побеждать. Я думаю, что я пример для подражания».

Фото: instagram.com/cristiano ; Gettyimages.ru/ Laurence Griffiths, Naomi Baker ; globallookpress.com/Xavier Bonilla/ZUMAPRESS.com, DeFodi.de/imago sportfotodienst; REUTERS/Carl Recine; youtube.com/Piers Morgan Uncensored