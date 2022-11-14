Роналду бесит, что в «МЮ» все такое старое: в бассейне сколота плитка, тренажерного зала не хватает. Там правда настолько плохо?

Криштиану Роналду дал громкое интервью Пирсу Моргану, где раскритиковал почти все, что происходит в «Манчестер Юнайтед». Досталось даже инфраструктуре клуба.

Вот как звучит полная цитата:

«Ничего не меняется. Не только джакузи, бассейн, даже тренажерный зал. Даже некоторые технологические моменты, кухня, повара – которых я ценю, они прекрасные люди! Все это замерло во времени, что меня очень удивило . Я думал, что увижу другие вещи, технологии, инфраструктуру. К сожалению, мы видим многое из того, что я привык видеть в 21, 22, 23 года. Это меня очень удивило».

Понятно, что Роналду вспоминает прошлый период пребывания в клубе. Он покинул «МЮ» в 2009-м – 13 лет назад. Еще на матч против «МЮ» он приезжал с «Реалом» в 2013-м – в плей-офф Лиги чемпионов.

«МЮ» и правда мало вкладывает в инфраструктуру? За это время – больше «Челси», но по тратам в топ не входит

Автор телеграм-канала «Копилка шейха» Илья Егоров подсветил графику, которая появилась в твиттере эксперта по футбольным финансам Кирана Магуайра.

Там как раз посчитаны затраты клубов АПЛ на инфраструктуру с 2009-го.

Что здесь самое важное:

• Гораздо дальше всех по тратам улетел «Тоттенхэм». Оно и понятно – шикарный новый стадион. «Брентфорд» и «Брайтон» тоже строили новые арены.

• Траты «МЮ» не достигли и сотни миллионов фунтов . Семь клубов за это время тратили больше. «Челси» – сопоставимо, но чуть меньше.

• Любопытно, что практически никаких трат у «Ньюкасла» при Майке Эшли, прежнем владельце.

Есть и другие данные. Твиттер Swiss Ramble, авторитет в мире футбольной экономики, показывал затраты клубов АПЛ с 2010-го по 2020-й. Там нет «Брентфорда» (он вышел в лигу через месяц после этой публикации), чуть ниже «Лестер», так что «МЮ» – шестой в списке. Здесь вложения на 118 миллионов фунтов.

Цифры чуть отличаются, но общая картина та же. «МЮ» точно не лидер по инвестициям в инфраструктуру за последнее время, но клуб точно не игнорировал обновление, если судить по бюджетам. Выглядит так, что это просто был не главный приоритет в сравнении с несколькими другими клубами АПЛ.

Издание Mirror (со ссылкой тоже на подсчеты Swiss Ramble), обратило внимание, что владельцы – семья Глейзеров – потратили на инфраструктуру 183 миллиона фунтов за время, когда руководят «МЮ» – то есть с 2005-го.

Роналду и раньше жаловался на условия для тренировок и восстановления

Daily Mail писал о недовольстве Криша в конце прошлого сезона. Роналду к этому времени провел в «МЮ» уже девять месяцев.

• Главная претензия – состояние бассейна на базе в Кэррингтоне. По мнению Роналду, в нем ничего не изменилось за последнее десятилетие. По информации Mirror, футболист сказал боссам клуба, что не готов его использовать, пока он не будет отремонтирован – плитка кое-где сколота или вообще отсутствует, что небезопасно . Роналду в это время использовал крытый бассейн в своем доме в Чешире.

• Фактически португалец переносил часть тренировочной программы в другие места, потому что его не устраивали условия «МЮ». Дело не только в бассейне: еще Роналду, например, купил абонемент в местный спортзал в Натсфорде стоимостью 255 фунтов (в рублях – около 18 тысяч) в месяц. Эти тренировки он совмещал с занятиями в Кэррингтоне и в домашнем тренажерном зале.

Минусом ко всему прочему были и расстояния. «Ювентус» в этом плане ему нравился больше – отель и тренировочный комплекс располагались близко к стадиону.

• В конце лета The Athletic выпустил материал, где говорится, что у «Юнайтед» есть долгосрочные планы по обновлению, но изменения пока незначительны. Роналду по-прежнему считает, что структура управления, логистика и инфраструктура совершенно не соответствуют уровню лучших клубов мира.

Так бассейн в Кэррингтоне выглядел при открытии.

Роналду – далеко не единственный, кому не нравятся условия в «МЮ». В последние годы клуб неоднократно критиковали за состояние стадиона – эксперты и болельщики, которые часто там бывают. Гари Невилл говорил Sky Sports, во сколько обойдется реконструкция: «В ближайшие два-три года «МЮ» потребуется миллиард фунтов на ремонт стадиона. Еще 500-600 миллионов – на базу и развитие инфраструктуры».

Невилл даже предлагал снести «Олд Траффорд» и построить новый стадион.

В «МЮ» реагировали на претензии Роналду и строили планы по модернизации

Mirror писал, что к Роналду в клубе серьезно прислушиваются. Слова источника: «Раньше игроки могли что-то сказать, но ничего не происходило. Если говорит Криштиану, люди слушают, подмечают – и все меняется!»

Руководство согласилось с претензиями по бассейну – ремонт планировали проивести до начала тренировок в июле. К лету 2022-го «МЮ» потратил около 200 тысяч фунтов на новую котельную после перебоев с горячей и холодной водой в Кэррингтоне прошлой зимой .

Еще собирались построить дополнительные раздевалки, спортзалы и места, где можно питаться – разрешение на строительство запросили в 2021-м. Помимо этого клуб намеревался установить новые светодиодные прожекторы.

«Лестер» тратил 100 миллионов фунтов на реконструкцию тренировочной базы – и она стала одной из лучших в стране. Одной из ключевых фигур в этом процессе стала Мэгс Мерна, которую «МЮ» пригласил как программного директора Carrington Development. Вдобавок у клуба появились планы создать на базе зону тишины и отдыха, где игроки могли бы расслабиться после тренировок. А еще – построить оздоровительный центр в том числе для занятий йогой и чтения книг.

Сразу после интервью появился инсайд, что не все претензии Роналду, высказанные в такой резкой форме, справедливы: например, говорят, что бассейн уже в норме , как и столовая с восстановительной зоной. Кроме того, по пожеланию Эрика тен Хага за 200 тысяч фунтов обустроили большой зал для аналитической работы.

Что «МЮ» будет делать: «Олд Траффорд» тоже можно реконструировать, но все идет медленно

Главный операционный директор Коллетт Рош весной 2022-го говорила, что более полная реконструкция базы в Кэррингтоне рассматривается в долгосрочной перспективе, а в тренировочные объекты вложат значительные средства, чтобы вывести условия на абсолютно новый уровень.

В апреле клуб выбрал проектировщиков, которые должны проработать варианты реконструкции «Олд Траффорд». Ожидалось, что проекты будут готовы к концу сентября. Вопросом занялись компании Legends International и Populous – они же работали над проектом стадиона «Тоттенхэма». Помешать планам могли новости о возможной продаже клуба Глейзерами. Например, летом отчетливо звучал слух, что «МЮ» может купить Джим Рэтклифф.

Осенью директор Рош заявила, что реконструкция «Олд Траффорд» вполне возможна, но провести ее будет непросто: «Есть серьезные проблемы из-за сложности, стоимости, сроков . В том числе по причине близости к прилегающей железнодорожной линии, каналу, подъездным путям и жилым домам. В общем, это возможно, но просто не будет».

Похоже, что клуб анализирует варианты, но не слишком торопится – и со стадионом, и с базой.

Вероятно, Роналду просто устал ждать.

Фото: instagram.com/cristiano; Gettyimages.ru/Michael Steele /Allsport, Ash Donelon/Manchester United, Clive Brunskill