Спустя 18 лет объявился отец Тео и Люки Эрнандесов – жил в Таиланде и мечтает о встрече с сыновьями

Масштабное расследование от L’Équipe.

9 ноября обнародовали заявку сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре – туда попали братья Люка и Тео Эрнандесы. Вполне возможно, что они даже одновременно выйдут на поле. У парней было непростое детство.

Французское издание L’Équipe выпустило масштабное расследование о Жане-Франсуа Эрнандесе – бывшем футболисте «Тулузы», «Сошо», «Марселя», «Райо Вальекано» и «Атлетико» и отца футболистов. Он ушел из семьи 18 лет назад и полностью пропал с радаров: раздобыть хоть какую-то информацию о нем смогли только сейчас. Тем удивительнее, ведь Эрнандес даже играл с нынешним тренером «ПСЖ» Кристофом Гальтье.

Вот детали его исчезновения.

Жан-Франсуа конфликтовал с женой: она угрожала пристрелить сына, если тот не выйдет из машины Эрнандеса

Все началось в начале 2000-х. Друг детства Эрнандеса-старшего, Жан-Люк Реда, рассказывал о конфликтах между Жаном-Франсуа и его женой Лоренс Пи, которая не позволяла мужу видеться с друзьями и, по словам Реда, «жила вместе с братом на деньги Эрнандеса, не работая и не платя ни за что, но используя их машины и мотоцикл».

В 2002-м году Жан-Франсуа и Лоренс разошлись, и первый съехал на собственную квартиру. Однако проблемы продолжились, и Эрнандесу приходилось платить за то, чтобы видеть детей, оставшихся с Лоренс. Их трое – Люка с Тео и сестра Лори.

Однажды Жан-Франсуа Эрнандес, предварительно договорившись с Лоренс, приехал утром к ней, чтобы отвезти детей в школу. Но Лоренс набросилась на него с оскорблениями. И пригрозила, что если он не даст ей денег за расставание, она сообщит в полицию о домашнем насилии – и тогда Жан-Франсуа никогда не увидит детей.

Дошло до того, что один из мальчиков сел в машину к отцу, Лоренс попыталась выгнать его оттуда и после безуспешной попытки сказала ему: «Выйди из машины, или я тебя пристрелю».

Спустя некоторое время приехала полиция, и после разбирательства Лоренс все же отпустила детей в школу.

В 2004-м Жан-Франсуа Эрнандес внезапно исчез.

Никто не знал, куда уехал Эрнандес. Лишь потом выяснилось, что все это время жил в Таиланде

«Однажды в мою дверь позвонили судебные приставы [из-за долгов], – рассказывала Лоренс Пи в 2017-м. – У меня было два часа на то, чтобы уложить некоторые вещи в машину. Я оказалась у бассейна, на улице, ни с чем. Мы поселились в гостиничном номере, потом в небольшой квартире. Родители и брат помогали мне из Франции, но в Испании [видимо, на момент исчезновения семья жила там] у меня больше никого не было. Никто не знал, куда уехал отец. Для моих детей его больше не существует. Его никогда и не существовало».

Говорили, что Жан-Франсуа уехал, потому что скрывался от испанской налоговой службы, но официально это никто не подтвердил. В то время он два года как закончил карьеру (его последним клубом стал мадридский «Райо Вальекано») и в 2004-м уехал, не оповестив никого. Даже близких друзей.

Хотя они очень тепло отзывались об Эрнандесе.

Кристоф Гальтье, одноклубник по «Тулузе» и близкий друг Жана-Франсуа, рассказывал: «Джефф – щедрый, настоящий, честный парень, всегда готовый помочь людям. Стоит позвонить ему по поводу какой-либо проблемы, и он приезжает уже через секунду. Замечательный человек, полная противоположность тому, что я мог прочитать или услышать о нем за последние несколько лет. В основном это был семейный человек, который всегда очень любил своих детей».

Издание связывалось с некоторыми его бывшими одноклубниками, но никто не знал, где Жан-Франсуа.

История прояснилась благодаря бывшему партнеру по «Тулузе» Франку Пасси, который в 2018-м в одном из интервью назвал предполагаемую страну: «Мы поддерживали тесный контакт, регулярно звонили друг другу, и однажды он сказал, что уезжает в Таиланд. С тех пор – ничего. Мы не можем его отследить».

Позже информацию про отъезд в Таиланд подтвердил Жан-Филипп Дюран, бывший капитан «Тулузы» и «Марселя», игравший с Эрнандесом: «Мы слышали, что он был там».

Выбор направления не особо удивляет, если знать, что по реестру французского консульства в Таиланде проживает больше 13 тысяч французов.

После долгих поисков L’Équipe все же нашел зацепку – в издание написал некий Николя, уже двадцать лет работающий в агенстве недвижимости и знающий Жана-Франсуа.

«У него в Таиланде были дела с двоюродным братом, – рассказал Николя. – Они купили землю и построили дома для сдачи в аренду. У них также было что-то вроде пекарни-закусочной. Он мало встречался с людьми, нигде не работал, но когда мы с ним виделись, он был очень приятным человеком, всегда охотно общался с нами. Позже мы узнали, что он был футболистом. Мы не видели его уже больше двух лет».

Слова Николя про Жана-Франсуа Эрнандеса позже подтвердил источник L’Équipe из миграционной службы Таиланда: «Он был здесь, но покинул Таиланд в 2020 году, чтобы вернуться во Францию. Он и его двоюродный брат продали активы и больше никогда не возвращались».

Сыновья публично говорили об отце лишь однажды – Люка перед Евро-2020 и сказал, что не считает Жана-Франсуа своим отцом

Ни Люка, ни Тео Эрнандес ни разу не высказывались об отце до прошлого года.

Люка в 2021-м прервал молчание: «Я никогда не понимал и не пойму как он мог уйти в одночасье, бросив нас. Никто ничего не знает. Есть люди, которые говорят: «Он может находиться там». Но на сто процентов никто ничего не знает. Это странно, он ни с кем не общается и я сейчас даже не знаю, жив он или мертв. Я не считаю его своим отцом, потому что то, что он сделал, непоправимо».

Соня Мольдес, другая экс-супруга Жана-Франсуа Эрнандеса, рассказала свою версию исчезновения бывшего футболиста: «В начале 2004 года Жан-Франсуа попросил об опеке над его детьми, но испанское законодательство всегда встает на сторону матери. Мы пытались бороться с юристами и со всем остальным, но это был ад. И движимый отчаянием он сдался и уехал в Таиланд. Я знаю, что с тех пор он несколько раз пытался поговорить с детьми, но она ему не позволяла. Это та версия, о которой должны знать Люка и Тео.

Вот почему я хочу, чтобы правда стала достоянием общественности. Их отец ушел слишком рано, да, но он не бросил их. Он любит их больше своей жизни. Они должны это знать. Те, кто знает правду, не рассказывали о ней из уважения, чтобы защитить их от этих историй. Когда они были младше, мне было неудобно с ними разговаривать. Сейчас они стали мужчинами, у них у самих уже дети. Джефф продолжает страдать из-за всего этого уже здест, во Франции. Он живет на Юго-Западе».

Жан-Франсуа плачет во время матчей сборной Франции и мечтает увидеться с сыновьями

Как удалось выяснить L’Équipe, сейчас Жан-Франсуа живет в 40 минутах от Бордо и восстанавливается от долгой депрессии. Контакт удалось восстановить только с дочерью Лори.

«Он не пропускает ни одной игры сборной Франции, но он смотрит их один, – рассказала она. – Потому что плачет от начала до конца. Это очень тяжело для него.

Папа не хочет разговаривать с прессой. Он ужасно скучает по своим детям, ему больно, но еще больше он не хочет выглядеть обманщиком в глазах других. И все же, уверяю вас, у нас все хорошо. Нам не нужны деньги Тео и Люки. Все, что мы хотим, это увидеть их – особенно мой папа».

Высказалась и его сестра, Сильвия Гастон: «Про него наговорили столько ужасов, ему тяжело. Он очень добрый и щедрый человек. Я знаю, что он втайне надеется, что сыновья как-нибудь пригласят его к себе. Он так их любит. Мне сложно представить, насколько он был бы счастлив, если бы это произошло».

О своем возвращении во Францию Жан-Франсуа Эрнандес никому не сказал.

«Мне больно из-за того, что Джефф мне не позвонил, как вернулся, – сказал Гальтье. – Я очень расстроен. Очень хочу его увидеть, пусть он мне позвонит. Я знаю, что он скромничает, но мне нужно сказать ему тысячу вещей. Если нужна помощь, я ему ее окажу».

Фото: globallookpress.com/ Alexandra Schuler, Gettyimages.ru/Aurelien Meunier