Расклады самой запутанной группы ЛЧ. «Тоттенхэм» может свалиться в ЛЕ, есть вариант с равенством очков у трех команд

Группа D – самая интригующая в этот вечер Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» и «Спортинг» пока виртуально в плей-офф, но все может перевернуться: шанс выйти в 1/8 есть у каждой команды.

Развязку ждем здесь: «Спортинг» дома играет с «Айнтрахтом», а «Тоттенхэм» поехал к «Марселю».

Начало матчей – в 23:00 (мск).

Что надо каждой команде для выхода в плей-офф?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Тоттенхэм»: устроит победа или ничья на выезде с «Марселем». «Шпоры» финишируют первыми, если победят или оба матча закончатся вничью. Занять 4-е место «Тоттенхэм» не может – евровесна точно будет.

🇵🇹 «Спортинг»: выведет победа или ничья дома с «Айнтрахтом». Для выхода с первого места нужна победа над «Айнтрахтом» и непобеда «Тоттенхэма» с «Марселем». В Лигу Европы (то есть на третье место) португальцы свалятся, если и они, и «Марсель» проиграют свои матчи.

🇩🇪 «Айнтрахт»: нужна только победа в Португалии. «Айнтрахт» может заскочить и на первое место – надо обыгрывать «Спортинг» и ждать, что «Тоттенхэм» не выиграет у «Марселя». Если оба матча завершатся вничью или поражениями «Айнтрахта» и «Марселя», немецкий клуб отправится в Лигу Европы.

🇫🇷 «Марсель»: необходима только победа над англичанами. «Марсель» начинает тур последним, но может закончить первым: такой сценарий даст собственная победа и ничья «Спортинга» и «Айнтрахта». Третье место (и Лига Европы) будет, если «Марсель» сыграет вничью, а «Спортинг» проиграет свой матч «Айнтрахту».

А если равенство очков?

Напомним о критерях при равенстве очков у двух (и более) команд :

• большее количество очков, заработанное в матчах между этими командами;

• разница голов в матчах между этими командами;

• количество голов, забитых этими командами, в матчах между собой;

Если этого мало и показатели команд равны, подсчеты ведут сюда :

• критерии очных встреч применяются к каждой паре команд (если команд под вопросом больше двух);

• разница голов во всех матчах группы;

• количество голов, забитых во всех матчах группы;

• количество гостевых голов, забитых во всех матчах группы;

• количество побед во всех матчах группы;

• количество гостевых побед во всех матчах группы;

• наименьшее количество дисциплинарных баллов (красная карточка – 3 очка, желтая – 1, красная из-за двух полученных желтых – 3);

• последний критерий – превосходство по клубному коэффициенту.

Самый дикий расклад: если «Марсель» побеждает, а «Спортинг» и «Айнтрахт» играют вничью, тогда французы в плей-офф без вопросов, а у остальных по восемь очков. Это ситуация в пользу «Спортинга» – в мини-таблице он будет выше «Тоттенхэма» и «Айнтрахта» за счет лучше проведенных матчей с ними (2:0 и нынешние 1:1 с лондонцами, 3:0 и эта виртуальная ничья с франкфуртцами). Англичане в таком случае – в Лигу Европы.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill