Знаем 5 команд в плей-офф ЛЧ. «Сити», «Реал», «Бавария» и – внезапно – «Наполи» с «Брюгге»

У «Барсы» все еще есть шансы.

После четвертого тура Лиги чемпионов определились пять участников 1/8 финала: «Сити» и «Реал» вышли первыми еще во вторник, в среду добавились «Наполи», «Брюгге» и «Бавария».

• «Сити» хватило даже ничьей с «Копенгагеном» – если бы выиграли, вышли бы в 1/8 финала на пару часов раньше, но потеря очков ничего не изменила.

• «Реал» тоже именно в четвертом туре впервые не выиграл, еле спас ничью с «Шахтером» – и все же забронировал свое законное место.

• «Наполи» второй раз обыграл «Аякс», набрал максимальные 12 очков и стал первым, кто гарантировал себе плей-офф со 100-процентным показателем.

• «Брюгге» утвердил главную сенсацию этой ЛЧ: выстоял в гостях с «Атлетико» и точно не опустится ниже второго места в группе.

• «Бавария» присоединилась в вечернем слоте среды: разнесла «Викторию» и тоже 100-процентной прошла в плей-офф за два тура до конца.

Кто еще близко к плей-офф?

• «Ливерпуль» приблизился благодаря разгрому «Рейнджерс» – в следующем туре достаточно не проиграть «Аяксу».

• «Интер» мог все решить сейчас, но дважды упустил преимущество над «Барсой» – теперь хватит победы над «Викторией» в пятом туре, чтобы пройти самим и не пустить дальше команду Хави.

• «Боруссия» Д и «ПСЖ» с «Бенфикой» тоже могут разобраться с главной задачей в следующем туре.

У «Порту», «Атлетико» и «Байера» следом за «Брюгге», похоже, будет борьба до самого последнего. Как и у «Лейпцига» с «Шахтером» – они завершают группу матчем между собой, пока на один балл выше немцы.

«Тоттенхэм», «Марсель», «Спортинг» и «Айнтрахт» в одной группе, а также «Челси», «Зальцбург», «Милан» и «Загреб» в другой вообще вчетвером уместиль в три очка – ждем полного безумия в шестом туре.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Har; REUTERS/Gonzalo Fuentes