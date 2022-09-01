Акинфеев, Дзагоев, Комбаров – кого из наших мы хотели видеть в Европе, но они не уехали

Арсен Захарян в это трансферное окно точно не перейдет в «Челси», но, по информации «Чемпионата» и The Times, клубы обо всем договорились. Лондонский заплатит отступные 15 млн евро и оставит Захаряна в аренде в «Челси» до января.

Будем верить, что все получится, а пока погрустим и вспомним тех, у кого так и не сложилось.

Денис Романцов – грустит, что Дзагоев сначала не уехал в «Челси», а потом вообще никуда

В дебютном сезоне Дзагоев вытеснил из основы ЦСКА Карвальо, разобрал «Спартак» c «Депортиво» и прорвался в сборную Хиддинка. В общем, похоже на Захаряна-2021, но, по-моему, еще ярче.

Всего через 6 месяцев после дебютного года – летом 2009-го – Алана позвали в «Челси». Тут вроде бы прямая параллель с Арсеном, но в реальности ситуация была другой. С одной стороны, Дзагоев без Газзаева потерялся, и новый тренер Зико весной 2009-го упрятал его в запас, а потом в дубль. И с чего бы отказывать «Челси»? Тем более туда только что рванул Жирков, а в штате хватало русскоязычных сотрудников, которые помогли бы с адаптацией (не то что сейчас).

Но, с другой стороны, выпускать 19-летнего Дзагоева планировали сначала только в Кубке Англии и Кубке Лиги. К тому же тогда, после Евро-2008 и двух еврокубков за 3 года, РПЛ не воспринималась лигой, из которой нужно бежать при первой же возможности. Оптимизма в воздухе было больше.

Короче, Дзагоев отказался. И в 2009-м, и через год, когда – тоже при участии «Челси» – приглашали в «Штутгарт». Для ЦСКА хорошо, что он остался – без него, подозреваю, Слуцкий выиграл бы меньше трех чемпионатов. Но жаль, что Дзагоев не попробовал: он сильнее и мотивированнее Билялетдинова, так что, вероятно, добился бы в Англии большего (Динияр-то полтора года был хорош в «Эвертоне» – это потом уже расклеился). А еще больше жаль, что оптимизм конца нулевых оказался иллюзией.

Максим Полтавец – мечтал болеть за Денисова в «Ливерпуле»

Англичане интересовались Денисовым в 2012-м – «Ливерпуль» уже второй год искал замену для ушедшего Хавьера Маскерано. Кристиан Поульсен и Альберто Аквилани не оправдали надежд, а Лукас Лейва получил серьезную травму. Место в центре поля рядом со Стивеном Джеррардом было свободно.

Денисов тогда был в прайме – капитан сборной России превратился в одного из лучших опорников Европы. Да, пришлось бы ехать в перестроечный «Ливерпуль», который тогда был слабее «Зенита», но еще с Джеррардом и уже с Суаресом – через год они боролись за чемпионство в АПЛ.

Команда идеально подходила Денисову по духу: Джеррард и Каррагер тоже были ребятами со своей правдой, а в обороне зажигал хороший знакомый по Петербургу Мартин Шкртел. Игорь встал бы как влитой – и мерсисайдские болельщики бы в него явно влюбились. Он ведь тоже не жалел ни себя, ни соперников – в Британии таких обожают.

«Дальше слухов не доходило, конкретики не было, потому что я Паше (агенту Павлу Андрееву – Sports.ru) сказал, что никуда из «Зенита» не уйду, я не поеду, просто хочу играть дома», – рассказывал Денисов в интервью Дмитрию Сычеву и Денису Казанскому.

А через месяц после слухов про Денисова и «Ливерпуль» в «Зенит» пришли Халк и Витцель – и полузащитник оказался не нужен родному клубу. Через год Игорь ушел в «Анжи».

Максимилиан Алфимов – хотел, чтобы в Европу рванул Дмитрий Комбаров

Дмитрий Комбаров из-за смазанного конца карьеры в «Спартаке» до сих пор многими воспринимается как мем – вы наверняка помните эти шутки про Навесова и ОПГ «Ромашка». Но на самом деле Комбаров на пике был одним из лучших левых краев РПЛ – и наверняка мог уехать в Европу.

Сам Комбаров уже по завершении карьеры рассказывал, что им интересовалась «Бавария», а также ряд итальянских клубов – просматривали, но ничего конкретного не получилось. Было это в 2012-2013 годах, тогда «Спартак» существовал под руководством Валерия Карпина (с несколькими месяцами Унаи Эмери).

Тогда, кстати, Комбаров стал лучшим бомбардиром команды вместе с Эммануэлем Эменике – необычно для флангового игрока (но Дмитрий бил пенальти). Тогда же он стал основным в сборной России при Фабио Капелло и поехал на ЧМ-2014 – и попал в символическую сборную по итогам европейской квалификации (да-да, и такое бывало).

А вообще в его карьере были и другие приятные моменты: в европоходе-2011, когда «Спартак» прошел «Базель» и «Аякс», Комбаров и забивал, и играл в центре поля – причем на фоне голландцев в «Лужниках» смотрелся очень неплохо. А Карпин хвалил его за универсализм.

Да и в середине десятых Комбаров тоже был в порядке: после чемпионского сезона его даже выделял за умение развить атаку пасом Вадим Лукомский (решение Комбарова-Бускетса надолго отложилось у меня в памяти).

Кажется, что Комбаров вполне мог заиграть в каком-нибудь среднем европейском клубе, который ставит на владение – его защитные скиллы точно могли бы быть получше, но в атаке он изобретал для команды очень интересные варианты.

Глеб Чернявский – считает, что Акинфеев стал бы вторым Яшиным, если бы уехал в Европу

Мне всегда было сложно понять мотивацию и Игоря Акинфеева, и других футболистов, проводящих всю карьеру в РПЛ.

Футбол – это же профессия-путешествие. Как можно от этого добровольно отказаться – загадка. Но мы говорим про Акинфеева, поэтому этот аргумент сразу отбросим.

И обсудим чисто профессиональную составляющую.

Акинфеев в ЦСКА выиграл все и даже больше, в ЦСКА он стал главной легендой в истории клуба, в ЦСКА ему должны поставить памятник еще до окончания карьеры.

Понятно, что Игоря мало волнуют все эти статусы, он просто играет в футбол за ЦСКА и будет играть до тех пор, пока сможет.

А тем, кому не нравится его решение, он скажет так: «Я выбрал такой путь. И я его лично прохожу. Выбрал я сам. Человек, который принадлежит себе самому. За меня никто не думает – и мне это приятно вдвойне. И никакой «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал» никогда не будет для меня стоять рядом с ЦСКА» .

Его ответы про отъезд в Европу всегда наводили тоску, но к ним невозможно привыкнуть, их невозможно принять.

Понимаете, Акинфеев мог стать еще сильнее и приблизиться к славе, которая окружает Льва Яшина. Я легко представляю его в какой-нибудь дортмундской «Боруссии», как появляется рядом с той самой трибуны, как тащит лютый удар в упор, а потом орет на Хуммельса.

Просто мечта!

Возможно, я сошел с ума, но прямо вижу Игоря суперзвездой Бундеслиги, где он шумит на весь мир.

Сразу вспоминаю, как Акинфеев сотворил двойной сэйв в матче с «Рубином» в 2016-м и принес ЦСКА чемпионство, а в моей голове вертелся вопрос: «Игорь, почему же ты не можешь делать все то же самое в какой-нибудь Германии, почему ты сидишь в чулане, почему мир о тебе толком не знает?»

Мировой футбол, конечно, очень много потерял из-за того, что Акинфеев провел всю карьеру в ЦСКА.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Антон Денисов, Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Phil Cole