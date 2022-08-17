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Вахид Халилходжич – уникальный тренер. Вывел 4 разные сборные на ЧМ (рекорд), но три из них уволили его перед стартом турнира

Нуссаир Мазрауи Нуссаир Мазрауи
Валид Реграги
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На этот раз не выдержали в Марокко.

За три месяца до старта ЧМ-2022 марокканцы отправили в отставку главного тренера Вахида Халилходжича. Федерация футбола страны (FRMF) заявила, что решение принято из-за разногласий по поводу подготовки сборной к турниру.

«Две стороны договорились мирно разойтись», – говорится в заявлении.

Для 69-летнего Халилходжича ситуация привычная. Он первый в истории тренер, который вывел 4 разные сборные на чемпионат мира (Кот-д’Ивуар, Алжир, Япония и Марокко). Но вот беда: три из них уволили его за несколько месяцев до начала турнира.

Халилходжич не срабатывается с руководством – из-за этого его постоянно увольняют из сборных и клубов. Однажды он даже подал в суд и потребовал компенсацию – 1 йену

Вспомним, как Халилходжич пролетал мимо ЧМ.

• С 2008 по 2010 год боснийский тренер возглавлял сборную Кот-д’Ивуара. При нем команда два года не проигрывала в африканских квалификациях. Предполагалось, что Халилходжич поедет с иуварийцами на чемпионат мира в ЮАР, но все перечеркнуло неудачое выступление в январе на Кубке Африки-2010. Вылет в четвертьфинале стал большим разочарованием для страны, которая восстанавливалась после гражданской войны и ждала большой победы.

На ЧМ без Халилходжича ивуарийцы не вышли из группы, хотя до последнего боролись за вторую строчку. Сборная с Дидье Дрогба, Яя и Коло Туре поделила очки с Португалией (0:0), проиграла Бразилии (1:3) и разгромила КНДР (3:0), но для плей-офф этого не хватило.

• После Кот-д’Ивуара Халилходжич недолго потренировал загребское «Динамо», где его очень полюбили фанаты за атакующий стиль. Команда уверенно завоевала чемпионство, но ближе к концу сезона возникли проблемы с пересмотром условий контракта. А в мае 2011-го Халилходжич покинул клуб – ему дико не понравилось, что президент «Динамо» Здравко Мамич ворвался в раздевалку команды в перерыве одного из матчей и принялся раздавать указания игрокам.

Летом босниец вернулся к сборным: поехал в Алжир, а в ноябре 2013-го вывел сборную на чемпионат мира. Это единственный случай, когда Халилходжич все же доехал до ЧМ.

Вы точно помните тот турнир по Игорю Акинфееву и общему провалу сборной России, а вот для Алжира он стал историческим. Алжирцы впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. Началось все с поражения от бельгийцев (1:2), но затем команда Халилходжича обыграла Южную Корею (4:2) и добыла необходимую ничью с Россией (1:1).

В 1/8 финала алжирцы минимально уступили будущим чемпионам – Германии (1:2). Однако совсем скоро Халилходжич расстался и с Алжиром, хотя ему предложили продление контракта.

Тренер вновь ненадолго рванул в клубный футбол.

• Поездка в «Трабзонспор» оказалась максимально краткосрочной – уже в марте 2015-го босниец отправился в Японию, чтобы в очередной раз побороться за выход на чемпионат мира. Конечно, японцы на ЧМ-2018 попали, однако за два месяца до начала турнира Халилходжича уволили.

В Японии у боснийца не вышло стать своим, поэтому слухи о его увольнении ходили на протяжении всех трех лет работы. Например, в декабре 2017-го Япония принимала чемпионат Восточной Азии, на который Халилходжич вызвал экспериментальный состав. Чемпионом стала Южная Корея, а японцы в решающем матче проиграли корейцам 1:4. Японские медиа восприняли это как унижение, а Халилходжич, не осознавая важность соперничества между Японией и Кореей, поджег еще сильнее своим комментарием. «Я был поражен взрывной мощью, техникой и контролем игры Южной Кореи. Они доминировали над нами во всех отношениях», – сказал он после игры.

После этого тренера атаковали в медиа несколько недель, а решение об увольнении руководство приняло после товарняков, в которых японцы сыграли вничью с Мали и проиграли Украине. Президент федерации Кодзо Ташима сказал на пресс-конференции, что причиной увольнения стали плохие результаты, а также отсутствие общения с игроками и доверия от них.

За такое расставание Халилходжич подал на федерацию и ее президента в суд. Босниец посчитал, что это нанесло ущерб его репутации и чести – потребовал письменного извинения от Ташимы и символической компенсации в размере 1 йены.

Сборную же возглавил Акира Нисино, у которого не было серьезного опыта на таком посту. Встряска Японии как минимум не помешала: победа над Колумбией (2:1) и ничья с Сенегалом (2:2) позволили выйти в пелй-офф, несмотря на поражение от Польши (0:1).

В 1/8 финала японцы вели в матче с Бельгией, но проиграли 2:3.

• По традиции Халилходжич после сборной ненадолго возглавил клуб – на этот раз «Нант», в котором он в 1983 году стал чемпионом и лучшим бомбардиром чемпионата Франции. С Халилходжичем-тренером «Нант» финишировал 12-м, по ходу сезона одержав 5 побед подряд в Лиге 1, чего не случалось с клубом 18 лет. Причем там были победы над «ПСЖ», «Лионом» и «Марселем». Однако в августе 2019-го босниец ушел – да, из-за разногласий с владельцем клуба.

Сразу же Халилходжич подхватил сборную Марокко, с которой добрался до ЧМ. В решающих стыках марокканцы выбили ДР Конго. Однако от увольнения это не спасло: причина снова в расхождениях с президентом федерации – не договорились, как сборной двигаться дальше.

Халилходжич ругался с игроками – с Зиешем (завершил карьеру в сборной) и Мазрауи из «Баварии» (из-за бутылки воды!). Уход тренера дает им шанс поехать на ЧМ

Хаким Зиеш – самый звездный игрок Марокко, но он не играл за сборную с июня прошлого года и в начале 2022-го пропустил Кубок Африки (вылетели в четвертьфинале).

Все из-за конфликта с тренером, настолько серьезным, что в феврале хавбек «Челси» объявил о завершении карьеры в сборной. «Я не вернусь в национальную команду. Это мое окончательное решение. Для меня абсолютно очевидно, что там происходит, и теперь я сосредоточен на клубе», – заявил 29-летний футболист, у которого 17+10 в 40 матчах за сборную.

В марте Зиеш отклонил вызов на стыки с ДР Конго, но уже в апреле президент марокканской федерации футбола Фузи Лекджаа явно дал понять, что он ждет футболиста на ЧМ.

«Двери сборной открыты для всех марокканских игроков, – сказал Лекджаа. – Никто не может помешать марокканскому игроку играть за сборную, будь то Зиеш или кто-либо другой. Я обсужу этот вопрос с тренером, когда он вернется из отпуска».

Президент также добавил: «Он сейчас тренер сборной… но только бог знает, что готовит будущее». Намек, который Халилходжич не уловил – или не захотел уловить.

Помимо Зиеша от вызова на стыки с ДР Конго отказалася 24-летний Нуссаир Мазрауи, который в мае сменил «Аякс» на «Баварию». Он не играл в сборной аж с ноября 2020-го – в прошлом году защитник рассказал, что поругался с Халилходжичем из-за бутылки воды!

«Это было в период коронавируса. «Аякс» не отпустил меня на отбор, но в сборной очень хотели, чтобы я приехал. Они отправили «Аяксу» письмо с предупреждением. В конце концов, клуб дал согласие через 3-4 дня. Я был немного зол, потому что уже составил планы на выходные, но в итоге все же отправился в Марокко. Так вот, я прибыл с опозданием на три или четыре дня.

Тренер злился, но я этого не знал. На тренировке было жарко, поэтому каждые пять минут мы прерывались на водопой. В какой-то момент я больше не хотел пить, но пришел тренер и сказал: «Ты должен пить». Я сказал: «Не хочу пить, тренер». Сказал это очень вежливо, но он решил меня заставить. Несколько раз настоял. Сначала я ответил вежливо, а затем тон стал все более агрессивным. Капитан Ромен Саисс хотел всех успокоить, поэтому бросил мне бутылку с водой. Я открыл ее, вылил немного воды на землю, закрыл и выбросил. Я не хотел пить! Так все началось. Мы оба разозлились. У нас был разговор с тренером – и мне казалось, что проблема решена. Но, видимо, с его стороны еще нет – с тех пор мне позвонили из сборной только один раз».

В Марокко уже есть кандидат на замену Халилходжичу – победитель африканской ЛЧ этого года

Марокканский журналист Джалал Бунуар в интервью BBC рассказал, что увольнение тренера назревало. И даже назвал главного кандидата на замену – экс-игрок игрок сборной Марокко Валид Реграги, который в мае привел «Видад» из Касабланки к победе в африканской ЛЧ.

«Это был вопрос времени. В Марокко мы все знали, что существует большая разница между видением Вахида Халилходжича и марокканской футбольной федерации. Они хотели, чтобы у тренера были хорошие отношения со всеми игроками, включая Зиеша и Мазрауи.

Халилходжич проявил упрямство ​​и отказался их вызывать. Это не нравилось марокканским болельщикам. Несмотря на выход на чемпионат мира, фанаты остались недовольны выступлениями и общей атмосферой внутри сборной. Когда «Видад» выиграл Лигу чемпионов, мы уже знали, что Валид Реграги должен заменить Халилходжича».

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Фото: globallookpress.com/Sebastian Frej, Oliver Weiken, Chadi; Gettyimages.ru/Atsushi Tomura, Julian Finney, Uriel Sinai

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