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Разгоняется ЛЧ: Черчесова выручил Адама Траоре, «Буде» Хайкина выиграл 8:0, «Динамо» Киев и «Жальгирис» тоже прошли

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Как и «Карабах».

В Лиге чемпионов разгоняется квалификация, в деле уже много любопытных героев. В среду сыграли ответные матчи второго отборочного раунда – вот главное, что там случилось.

«Динамо» Киев прошло «Фенербахче» – фаны турков кричали «Ла-ла-ла, Владимир Путин»

В первом матче голов не было, а в Стамбуле победили киевляне.

У «Динамо» почти тайм было на игрока больше (на 53-й минуте удалили Исмаила Юксека), вырвать проход удалось в дополнительное время. Хотя киевляне были близки к победе и в основное: вели до 89-й минуты благодаря голу Виталия Буяльского, уже после Эннер Валенсия не забил пенальти, но в овертайм все же перевел венгр Атилла Салаи. В итоге все решил гол Александра Караваева на 114-й.

Правда, не обошлось и без провокаций: Буяльский, открывший счет, отпраздновал гол перед фанатами стамбульского клуба. В ответ они стали скандировать «Ла-ла-ла, Владимир Путин!»

Дальше «Динамо» играть с австрийским «Штурмом».

«Буде-Глимт» Хайкина вынес соперника 8:0 – унизили североирландцев

Хайкин – один из редких представителей России в этом сезоне ЛЧ. И пока кипер вместе с норвежским «Буде-Глимтом» уверенно движется к групповому этапу: во втором раунде квалификации не оставили шансов ирландскому «Линфилду» – 8:0. А ведь первый матч проиграли 0:1.

Особенно вложились Амаль Пеллегрино и Рунар Эспейорд – у обоих игроков «Буде» дубли. Разносу содействовали североирландцы: при 0:1 случилось удаление, а через восемь минут уже летели 0:4. Во втором тайме получили еще столько же.

Никита Хайкин провел оба матча целиком и команду не подводил. Дальше у него и «Буде» – поездка в Литву, к «Жальгирису».

«Ференцварош» Черчесова тоже разгромно выиграл – ключевой гол у Адама Траоре

После домашнего поражения от «Слована» (1:2) у Станислава Черчесова не было выбора: только победа в ответном матче выводила его «Ференцварош» в третий раунд. И российский тренер ее добился: разгром 4:1, но пару мячей закатили только в самой концовке, до последнего все шло к дополнительному времени.

Выручил Адама Траоре – не воспитанник «Барсы», конечно, а бывший игрок «Шерифа», то есть человек с хорошим опытом в ЛЧ (кстати, всех Адама Траоре мы пересекали в этом сюжете). Он продвинул Черчесова голом на 89-й минуте.

Так Станислав Саламович добился второй победы в ЛЧ за тренерскую карьеру – до этого громил «Тобол» (5:1) в 1-м отборочном раунде. Со «Спартаком» в турнире, помните ведь, совсем не шло: ничья и поражение по пенальти от «Селтика», плюс страшный провал с киевским «Динамо», после которого его уволили.

Теперь получается лучше: в третьем квалификационном раунде чемпионов Венгрии ждет «Карабах».

Коротко – самое яркое из других матчей дня:

• Литовский «Жальгирис» неожиданно прошел «Мальме» (3:0 по сумме двух встреч), который в прошлом сезоне играл в группе ЛЧ с «Зенитом». Команда из Вильнюса уже точно с национальным рекордом: даже если проиграют дальше «Буде-Глимту», точно будут в еврокубковой группе – гарантировали себе осеннюю Лигу конференций, никто из Литвы до групповых этапов раньше не доходил.

• «Карабах» оставил без ЛЧ швейцарский «Цюрих»: после гола на 95-й минуте залетели в дополнительное время, где отличился полузащитник Овусу Квабена.

• «Маккаби Хайфа» неожиданно убрал «Олимпиакос»: после домашней ничьей (1:1) внезапный разгром в греческих гостях – 4:0.

А далеко до группы ЛЧ?

Два шага.

Третий отборочный раунд стартует 2-3 августа. Через неделю – ответки. Между играми пройдет жеребьевка, которая распределит команды по стыковым матчам за группу ЛЧ: туда уже точно зашли «Копенгаген» и «Трабзонспор» (как победители своих лиг), плюс добавятся команды из третьего раунда.

Будет две жеребьевки: одна для восьми пар, идущих по Пути чемпионов, включая две команды, которые стартуют с этой стадии, другая – для четырех пар, которые идут по Пути представителей лиг (из упомянутых по нему двигается киевское «Динамо»).

Стыки состоятся 16/17 и 23/24 августа. Победители присоединятся к 26 командам группового этапа ЛЧ, а проигравшие отправятся в группу Лиги Европы (жеребьевка 26 августа).

Черчесов в ЛЧ: две победы за 7 матчей. В «Спартаке» были пенальти с «Селтиком» и 1:4 от «Динамо» Киев

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Seskimphoto; East News/Mats Torbergsen/NTB Scanpix via AP, Martin Baumann/TASR via AP, ATTILA KISBENEDEK / AFP; twitter.com/Fradi_HU

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