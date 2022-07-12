Вскрылся обман: индийские фермеры тянули деньги россиян через фэйковую крикет-лигу и ставки

Мошенники устроили турнир с краденым интершумом.

В Индии очень любопытный и странный сюжет: задержали мошенников, которые создали на ферме фейковую лигу по крикету и обманывали российских игроков на ставках. Звучит дико, правда?

Чтобы получить легкие деньги, злоумышленники организовали несуществующую Индийскую лигу по крикету – роли игроков разных команд в фейковых соревнованиях исполняли переодетые фермеры. Каждому такому «крикетисту» платили по 400 рупий (примерно 310 рублей) за игру. Матчи транслировались на специально созданном ютуб-канале, в трансляциях была даже графика со счетом и составами.

Мошенники поработали и над атмосферой – в трансляциях использовали шум болельщиков с реального крикета и голос настоящего индийского комментатора. Вот только стадион – которого на самом деле не было – никогда не показывали, снимали только игровую площадку и игроков крупным планом.

Оцените антураж сами: злоумышленники не очень-то и стараются быть похожими на профессиональных спортсменов.

Для россиян организовали даже телеграм-канал, чтобы игроки делали ставки на матчи.

А дальше – главный мошеннический ход : в зависимости от ставок на ход игры влияли в прямом эфире. Аферу довольно быстро раскрыли: мошенников задержали во время первых четвертьфинальных матчей, турнир до конца они не довели.

За это время российские ставочники перевели преступникам около 300 тысяч рупий – это примерно 232 тысячи рублей. Британское издание The Guardian утверждает, что все это организовывали из России.

В России вообще процветают букмекерские лиги – на них зарабатывают миллиарды рублей

Знаете, что это напоминает?

В сентябре 2021-го автор Sports.ru Денис Пузырев выпустил лонгрид про букмекерские лиги – специфические любительские турниры, вокруг которых крутятся миллиарды рублей, а организаторы видеотрансляций получают выручку, сопоставимую с телеконтрактом РПЛ. Эти не слишком интересные со спортивной точки зрения соревнования нужны букмекерам, чтобы создавать дополнительный финансовый оборот.

За несколько месяцев до этого блогер Виктор Кравченко, экс-игрок любительского футбольного клуба «Эгриси» Василия Уткина, опубликовал резонансный пост. «Мне очень грустно за своих друзей, сидящих на букмекерской игле. И это не то, о чем вы подумали», – говорил Кравченко. По его словам, любительский футбол в России захватил «новый бич».

«Нелегальные букмекеры снимают манежи, загоняют туда стадо футболистов из ЛФЛ и устраивают между ними матчи 5х5, 4х4, 3х3. Их транслируют на сайте, круглосуточно. Ставить можно только онлайн, при этом манипулируют результатом и организаторы, и сами футболисты. Существует целый ряд обозначений. Спущенные гетры – тотал больше. Вратарь завязывает шнурки – тотал меньше и т.д.

Молодые парни, футболисты-любители, выходят на работу на 4-8-часовые смены и без остановки играют в футбол, сменяя манишки и составы. Некоторые парни играют по 10-12 часов в день. О честности таких игр речи не идет. Это даже не игры – в них полностью отсутствует спортивная составляющая. Эти матчи существуют ТОЛЬКО для того, чтобы люди проигрывали деньги. Они просто насилуют футбол», – с этого посыла Виктора Кравченко началось обсуждение.

По словам Виктора, «букмекерские лиги высасывают ресурсы из команд ЛФЛ»: любители уходят в такие лиги, потому что там лучше платят. «18-19-летние пацаны бросают учебу и работу, понимая, что, став винтиком в черных схемах, они получат больше», – писал Кравченко.

Руководитель любительского футбольного клуба ВГИК Андрей Ли также не сомневается, что договорняки существуют. «Это не соревнования, – говорил Ли в интервью Sports.ru – Организаторы перед матчем или в перерыве могут давать на матч задачу, которую надо выполнить. За невыполнение есть санкции. Например, нужный счет достигнут, команды встали, катают мяч, а какой-то игрок начинает тащить и забивать. За такое не похвалят, могут и из лиги выгнать. Я не могу судить о юридической составляющей всего этого, законно это или нет. Но я точно знаю одно: спортом это назвать очень сложно».

Андрей Ли рассказывал, что его ФК ВГИК играл в одной из таких лиг. Правда, до договорняков не дошел – о них он знает по рассказам знакомых, оставшихся играть на букмекеров.

«Эта тема появилась года два назад. Мы участвуем в турнире ЛФЛ на юге Москвы, и знакомые ребята-букмекеры пригласили нас принять участие в новом турнире под их эгидой, – вспоминает Ли. – Мы подумали: почему бы и нет. Тем более что можно было участвовать командой, за участие платили небольшие деньги – до тысячи рублей на человека, турниры выглядели вполне легальными – их расписание висело на сайте ЛФЛ, а результаты нам никто не диктовал. Но потом начались неприятные вещи».

По словам Ли, сначала организаторы заподозрили игроков в ставках на собственные матчи – и правила участия в турнире начали меняться: «Игроков заставляли сдавать телефоны, их отправляли на обязательную проверку на полиграфе. Потом решили, что для «чистоты» составы команд надо перемешивать. Мы сразу же прекратили выступление на этом турнире».

А это вообще законно?

Ответ на этот вопрос как раз искал Денис Пузырев в подробном материале – вот главное по теме.

• Нет никаких сомнений в том, что юридические департаменты легальных букмекерских контор внимательно изучали правомерность участия в проектах с любителями. Ставки на игры любителей принимают практически все – это говорит о том, что нарушений действующего законодательства нет.

• Ключевым моментом с юридической точки зрения считается максимально расплывчатое определение «официального спортивного соревнования» в законе «О спорте», которое и позволяет принимать ставки. Практика показывает, что любое частное лицо может стать учредителем спортивной федерации: «микрофутбола», «мыльного футбола» – у кого на что хватит фантазии, составить календарный план соревнований и после этого получить возможность проводить игры, на которые можно ставить.

• То, что организаторами лиг выступают еще и крупные федерации (ЛФЛ, АМФР, Федерация настольного тенниса России), максимально легализует практику. По мнению основателя консалтинговой группы vvCube, спортивного юриста Вадима Ткаченко, признать такие лиги незаконными можно только в одном случае: есть есть доказанные договорные матчи и подтвержденная вовлеченность организаторов и букмекеров в эту схему.