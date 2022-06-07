«Я перестала бояться». Надежда Карпова совершила каминг-аут

Одна из главных звезд российского футбола Надежда Карпова обстоятельно поговорила с BBC и совершила каминг-аут.

В англоязычном интервью Карпова подробно объяснила, почему решилась на публичное заявление после пяти лет жизни в Испании и как к ней относились те, кто знал об этом и раньше.

«Я перестала бояться говорить о некоторых вещах. Понимаю, что никто не будет винить меня за то, что я живу с девушкой. Здесь то, что ты лесбиянка, не стигматизируют (навешивают социальные ярлыки – Sports.ru). Здесь тренер может спросить: «Твоя девушка придет на матч?» Я просто подумала: вау! В России люди спрашивают, есть ли у тебя парень. Здесь спрашивают, есть ли у тебя «партнер» – pareja».

Карпова рассказывает, что с детства пыталась скрывать ориентацию. Вспомнила, например, оформление первого в жизни контракта: тогда владелец футбольного клуба «Россиянка» говорил отцу девушки, что в команде «будут следить за его дочерью-лесбиянкой».

«По мнению этих людей, с лесбиянками нужно обращаться по-особенному, – говорит Надежда. – Тогда мне было 18 лет. Мой папа сказал этому человеку идти подальше. Сказал, что готов обсуждать только футбол, а не мою сексуальную ориентацию.

Различия между жизнью здесь и в России, когда ты представитель ЛГБТ-сообщества, огромны. Не секрет, что главная проблема детей-геев – что ты оказываешься в чулане. Боишься, что общество тебя осудит». Карпова рассказала, что даже в семье знали не все – например, маме она открылась только год назад.

Карпова пять лет живет в Испании. Переезжала в «Валенсию», была в «Севилье», играет за «Эспаньол»

Карпова родилась в Ярославле и до 2017-го жила в России: выступала за молодежные «УОР» и «Россиянку», на профессиональном уровне играла за «Зоркий» и «Чертаново».

Развитие оказалось стремительным: если в «Зорком» футболистка часто не попадала в заявку и только иногда выходила на поле со скамейки запасных (2013-й), то в «Чертаново» резко очнулась и даже стала лучшим бомбардиром сезона, забив 8 мячей (2016-й). Правда, половину в конкретном матче – против «Кубаночки» (5:2) оформила покер.

Так заслужила приглашение в Ла Лигу. Уже набралось три клуба.

• «Валенсия» подписала Карпову осенью 2017-го. Надежда выдала мощный старт: забила три гола в первых матчах и даже становилась лучшим игроком тура в Примере. Потом резко просела по форме, выпала из основы, в которую только пробилась, и из-за плохого качества игры поймала отстранение. Всего сыграла за клуб 24 матча, а те самых три мяча остались единственными. В декабре 2018-го контракт расторгли.

• «Севилья» подобрала футболистку летом 2019-го. Тут важно оговориться, что женская «Севилья» далека от формы мужской команды. Команда шла на последнем месте с 12 поражениями в 15 играх. Но Карпова смотрелась достойно: 6 голов в 28 матчах. Один раз даже сверкнула с шедевром – забила пяткой в дальний угол.

И все-таки спустя год ушла из клуба по истечению контракта.

• «Эспаньол» сразу же подхватил свободную футболистку. По уровню команды прогресса не было – тоже один из аутсайдеров лиги. Здесь Карпова совсем не играла: всего один мяч в двух играх.

Фото: instagram.com/kapichito