Власти Франции обвиняют фанатов «Ливерпуля», а УЕФА проводит независимое расследование. Новые подробности о беспорядках перед финалом ЛЧ

Англичане требуют извинений.

Продолжаются разбирательства по поводу беспорядков на «Стад де Франс» перед финалом ЛЧ, из-за которых тысячи болельщиков с билетами не попали на стадион.

Французские власти настаивают – виноваты болельщики «Ливерпуля» (и Клопп)

Новый виток разговоров о поисках виновных в предфинальном хаосе запустил отчет французской полиции, где говорилось, что на матч пытались попасть от 30 до 40 тысяч болельщиков с фальшивыми билетами (или вообще без билетов). По данным правоохранителей, группе из 300-400 человек из местного пригорода Сен-Дени все же удалось проникнуть на «Стад де Франс» бесплатно.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера в эфире французской радиостанции RTL снова обвинила в беспорядках фанатов «Ливерпуля». «Это случилось в первую очередь из-за массового скопления ливерпульских фанатов. Они были без билетов или с фальшивыми билетами», – сказала Удеа-Кастера, которая ранее делала подобное заявление в твиттере.

Также министр спорта рассказала, что 2700 болельщиков с билетами не смогли попасть на финал ЛЧ. По ее словам, правительство обратилось к УЕФА с просьбой о том, чтобы все эти люди получили компенсацию.

По теме высказался и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который усмотрел в беспорядках вину Юргена Клоппа.

«Такие проблемы возникают только в футболе с некоторыми английскими клубами. Уже случалось, что огромное количество британских фанатов приезжало без билетов, например, в 2019 году в Мадриде. И это создало схожие сложности. Такие же проблемы возникли на «Уэмбли» в прошлом году [на финале Евро-2020]. Поведение, неорганизованность и огромный рынок по продаже поддельных билетов.

И я напомню вам, что несколько дней назад тренер «Ливерпуля» призывал фанатов приезжать во Францию даже без билетов. И мы оказались среди десятков и тысяч британских фанатов, часть из которых проявила полное уважение и купила билеты или же отправилась в специальные фан-зоны.

Напомню вам, что десятки тысяч фанатов находились в фан-зоне без проблем. Они с уважением отнеслись к правилам. Была меньшая, но более активная часть болельщиков, которая столкнулась с нашей системой безопасности», – заявил Дарманен.

«Ливерпуль» возмущен заявлениями министра спорта Франции – клуб требует извинений

«Ливерпуль» быстро среагировал на обвинения со стороны французских властей. От лица клуба выступил исполнительный директор Билли Хоган – он возмутился и потребовал от министра спорта Франции извинений.

Цитируем его заявление полностью.

«Я просто скажу, что мы невероятно удивлены, что кто-то, занимающий такой пост, дает комментарии в тот момент, когда мы еще не до конца разобрались в ситуации. Независимого расследования, которое позволило бы установить все факты этой ситуации, не было. Как мы говорили в субботу, необходимо независимое и прозрачное расследование того, что случилось на игре. Это начало процесса.

Так что давать комментарии на этом этапе, когда еще никакого расследования не было, просто непозволительно. Мы должны узнать факты, чтобы удостовериться в том, что все сцены, которые мы увидели, а это абсолютно позорные сцены, – никогда не повторились.

Мы считаем, что все должны сильнее сосредоточиться на расследовании, и меньше – на подстрекательских комментариях, в которых слышна попытка отвести от себя ответственность за то, что произошло в субботу вечером.

УЕФА предоставил нашим болельщикам информацию для безопасного проезда на стадион, которой они и воспользовались. Они подошли к стадиону в нужное время в соответствии с указаниями. Проблемы возникли только по прибытии на стадион.

Что касается комментариев, мы были в полном недоумении, когда нам стало известно о них. Думаю, важно, чтобы люди знали, что председатель совета директоров «Ливерпуль» Том Вернер направил письмо французскому министру, чтобы изложить наши взгляды. Он призвал извиниться перед нашими фанатами за эти комментарии», – сказал Хоган.

УЕФА не торопится с выводами – проводит независимое расследование

УЕФА никак не отреагировал на громкие заявления французских министров – вместо этого союз заказал независимый отчет о событиях, предшествовавших финалу в Париже.

Отчет подготовит португалец Тиагу Брандау Родригеш, который ранее занимал пост министра образования Португалии. Сейчас Тиагу – депутат парламента страны. Родригеш проведет расследование на безвозмездной основе в качестве гарантии беспристрастности.

УЕФА планирует обнародовать все полученные сведения по итогам расследования, после чего будут приняты все необходимые меры.

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Фото: REUTERS/Fernando Kallas, Lee Smith; Gettyimages.ru/Matthias Hangst