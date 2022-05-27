Клопп vs Анчелотти – битва немецкой и итальянской школ тренеров. Какая круче последние 5 лет?

Германия доминирует в ЛЧ.

Помимо десятка сюжетов и подтекстов, субботний финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» – это еще и витрина силы немецкой и итальянской школ тренерства. Юрген Клопп и Карло Анчелотти – их яркие представители.

А какая из школ была сильнее и влиятельнее в последнее время? Мы взяли 5-летний отрезок (2017 – 2022) и отметили значительные успехи итальянских и немецких тренеров за пределами родных лиг . На картинке снизу зафиксированы победы в национальных чемпионатах и кубках, а также еврокубках (указаны и выходы в финалы ЛЧ и ЛЕ). Победы на клубных ЧМ тоже отнесем к еврокубкам как некое их продолжение.

Нельзя забывать и о триумфе Роберто Манчини со сборной Италии на Евро.

Итальянцы хороши в рамках чемпионатов, но еврокубковое доминирование немецких тренеров впечатляет: три последние Лиги чемпионов – за тройкой Клопп, Флик и Тухель . Вау.

Что подметили вы? И чьи успехи вас приятно поражают?