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Клопп vs Анчелотти – битва немецкой и итальянской школ тренеров. Какая круче последние 5 лет?

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Германия доминирует в ЛЧ.

Помимо десятка сюжетов и подтекстов, субботний финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» – это еще и витрина силы немецкой и итальянской школ тренерства. Юрген Клопп и Карло Анчелотти – их яркие представители.

А какая из школ была сильнее и влиятельнее в последнее время? Мы взяли 5-летний отрезок (2017 – 2022) и отметили значительные успехи итальянских и немецких тренеров за пределами родных лиг. На картинке снизу зафиксированы победы в национальных чемпионатах и кубках, а также еврокубках (указаны и выходы в финалы ЛЧ и ЛЕ). Победы на клубных ЧМ тоже отнесем к еврокубкам как некое их продолжение. 

Нельзя забывать и о триумфе Роберто Манчини со сборной Италии на Евро.

Итальянцы хороши в рамках чемпионатов, но еврокубковое доминирование немецких тренеров впечатляет: три последние Лиги чемпионов – за тройкой Клопп, Флик и Тухель. Вау.

Что подметили вы? И чьи успехи вас приятно поражают? 

В 1984-м Анчелотти пропустил финал против «Ливерпуля» из-за травмы колена. А ведь он был домашним для его «Ромы»

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