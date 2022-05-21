Мбаппе остался в «ПСЖ» – еще на 3 года. Отбили у «Реала», соблазнили огромной зарплатой и бонусом за подписание

Возможно, окружение схитрило.

В одном из главных трансферных сериалов года развязка: «ПСЖ» официально объявил, что Килиан Мбаппе остается в команде. Новый контракт – до 2025-го.

На последнем этапе у француза были идентичные с финансовой точки зрения предложения от парижан и «Реала», игрок сам выбирал, какого продолжения карьеры хочет – и остался в Париже.

Расклад накануне подтверждала мама Килиана: «Предложения «Реала» и «ПСЖ» равны, между ними нет большой разницы, но мы ждем, когда Мбаппе выберет то, что он хочет. Два предложения не сильно отличаются», – говорила она в пятницу.

По данным BBC, Килиан будет зарабатывать 40 млн евро за сезон. Кроме того, за сам факт подписания Мбаппе получит от 150 до 200 млн .

«Я убежден, что могу продолжать расти здесь, в клубе, который дает все возможности выступать на самом высоком уровне», – самая содержательная цитата Килиана из официального объявления.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи назвал подписание исключительным моментом и отличной новостью для болельщиков со всего мира: «Продлив контракт, Килиан станет основой будущего нашего клуба как на поле, так и за его пределами».

Мы много раз слышали, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом» – похоже, это была игра ради условий в Париже

Казалось, уже нет более очевидного сценария, чем переход Мбаппе в «Реал».

Еще прошлым летом создавалось полное впечатление, что трансфер близко: контракт Килиана истекал летом 2022-го, окно за год до этого выглядело идеальной возможностью выручить максимум на продаже.

Тогда сумма, которую «Реал» был готов потратить, доходила до 220 млн евро, официальное предложение на 180 млн в «Париж» прилетало за пять дней до конца периода переходов – тогда мы хвалили Мбаппе за поведение, параллельно с переговорами он вел себя смиренно, забивал за «ПСЖ», праздновал с улыбкой и никак не проявлял беспокойства по поводу переговоров.

Шум вокруг потенциального перехода активизировался уже во второй половине сезона, когда до истечения контракта осталось меньше полугода, и Килиан официально мог вести переговоры сам с кем угодно. Например, в середине марта Marca писала, что у Мбаппе не просто согласован, а уже подписан контракт с «Реалом» – причем еще 30 января.

Сейчас во всех этих слухах разобраться уже почти невозможно, но вот утром в субботу французское медиа Get French Football News сформулировало версию, которая может объяснить вообще все: сообщается, что окружение игрока – семья и друзья – намеренно создавали сначала впечатление, что Мбаппе уходит в «Реал», чтобы улучшить предложение «ПСЖ» , а когда это удалось – обратными движениями вынудили и «Мадрид» поднять условия.

А что «Реал»? Говорят, взбесились от предательства Мбаппе – а Ла Лига жалуется в УЕФА

По словам мамы футболиста, главное отличие в предложениях «ПСЖ» и «Реала» заключалось в контроле над имиджевыми правами. Испанский клуб был согласен оставить полный контроль игроку и его окружению, договоренность с «ПСЖ» предусматривает дополнительную выплату за возможность использовать образ своего футболиста.

Испанские журналисты сообщают, что Мбаппе отправил президенту «Реала» личное сообщение о том, что остается в «ПСЖ».

По инсайдам из Мадрида, в «Реале» раздражены тем, что Мбаппе выбрал «Париж»: журналист ABC Томас Гонсалес Мартин сообщает, что теперь «Мадрид» навсегда отказался от трансфера Килиана. Если верить источнику, его поступок считают предательством: француз сначала пообещал перейти, а затем не сдержал слово.

Еще интереснее другое испанское продолжение истории: Ла Лига и ее босс Хавьер Тебас уже жалуется в УЕФА на «ПСЖ» . Испанцы считают, парижский клуб не может вписаться в финансовый фэйр-плей – даже обновленную версию – при таких условиях контракта с Мбаппе. Руководство УЕФА, как известно, сейчас всегда на стороне «Парижа» и его боссов, но последить за этим разбирательством тоже очень интересно.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; REUTERS/Christian Hartmann