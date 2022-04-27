4:3 в полуфинале ЛЧ – спасибо, «Ман Сити» и «Реал»!

В первом полуфинале ЛЧ «Ман Сити» и «Реал» выдали настоящий концерт: семь голов, динамика лучших игр НБА и итоговые 4:3 в пользу англичан.
Вот как это было.
1:0 – заброс в штрафную от Рияда Мареза, де Брюйне прыгнул рыбкой и переправил мяч головой в сетку. Лишь 93-я секунда – самый быстрый мяч «Сити» в истории Лиги чемпионов.
2:0 – на 11-й минуте тот же де Брюйне сам подавал в штрафную. Габриэл Жезус получил мяч в штрафной, развернулся вокруг Давида Алабы и расстрелял ворота в упор.
2:1 – Ферлан Менди выпилил точный кросс на Карима Бензема, а француз с лета вогнал мяч в сетку и сократил отставание.
3:1 – прыгаем во второй тайм. На 53-й Фернандиньо вступил в отбор, обыгрался с партнером и вырезал идеальный навес на линию вратарской. Фил Фоден откликнулся и вогнал головой.
3:2 – «Реал» снова приблизился, причем сделал это уже через две минуты. Винисиус обыграл Фернандиньо без касания (и это сразу после его ассиста на Фодена) и в стиле Бэйла удрал ото всех к воротам. Оставалось только пробить мимо Эдерсона.
4:2 – на 74-й минуте «Сити» в третий раз за матч оформил плюс два – Бернарду Силва не обратил внимание на возможный фол и мощно пробил в ближний.
4:3 – на 82-й Бензема исполнил паненку с пенальти после игры рукой от Лапорта. Дубль Карима!
«Реал» – один из самых любимых клиентов для Пепа
• «Реал» и «Ман Сити» повторили рекорд по числу голов в полуфинальном матче ЛЧ. Ранее семь голов в на этой стадии забивали в 2018 году, когда «Ливерпуль» разгромил «Рому» (5:2), и в 1995-м, когда «Аякс» с таким же счетом обыграл «Баварию».
• Пеп Гвардиола обыграл «Реал» в 12-й раз – чаще он побеждал только «Бернли» и «Арсенал». Для испанского тренера это третья победа подряд над «Реалом». Всего с мадридцами он встречался 20 раз: 12 побед, четыре ничьих и четыре поражения.
• «Реал» пропустил 4 гола в матче ЛЧ впервые с марта 2019-го – тогда мадридский клуб проиграл «Аяксу» (1:4).
• Вообще 4 мяча в воротах «Реала» побывали второй раз в сезоне. Впервые это случилось в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (0:4).
• Бензема забил 14-й гол в этой ЛЧ и стал лидером в списке бомбардиров турнира – опередил Левандовского, на счету которого 13 мячей, и его «Бавария» уже вылетела.
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 2 де Брюйне, 2:0 – 11 Габриэл Жезус, 2:1 – 33 Бензема, 3:1 – 53 Фоден, 3:2 – 55 Винисиус Жуниор, 4:2 – 74 Бернарду Силва, 4:3 – 82, пенальти Бензема.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Стоунз (Фернандиньо, 36), Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Стерлинг, 83).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Алаба (Начо, 46), Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 79), Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 88), Родриго (Камавинга, 70).
- Предупреждения:
- Фернандиньо (81), Начо (90).
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