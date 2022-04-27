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4:3 в полуфинале ЛЧ – спасибо, «Ман Сити» и «Реал»!

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В первом полуфинале ЛЧ «Ман Сити» и «Реал» выдали настоящий концерт: семь голов, динамика лучших игр НБА и итоговые 4:3 в пользу англичан.

Вот как это было.

1:0 – заброс в штрафную от Рияда Мареза, де Брюйне прыгнул рыбкой и переправил мяч головой в сетку. Лишь 93-я секунда – самый быстрый мяч «Сити» в истории Лиги чемпионов.

2:0 – на 11-й минуте тот же де Брюйне сам подавал в штрафную. Габриэл Жезус получил мяч в штрафной, развернулся вокруг Давида Алабы и расстрелял ворота в упор.

2:1 – Ферлан Менди выпилил точный кросс на Карима Бензема, а француз с лета вогнал мяч в сетку и сократил отставание.

3:1 – прыгаем во второй тайм. На 53-й Фернандиньо вступил в отбор, обыгрался с партнером и вырезал идеальный навес на линию вратарской. Фил Фоден откликнулся и вогнал головой.

3:2 – «Реал» снова приблизился, причем сделал это уже через две минуты. Винисиус обыграл   Фернандиньо без касания (и это сразу после его ассиста на Фодена) и в стиле Бэйла удрал ото всех к воротам. Оставалось только пробить мимо Эдерсона.

4:2 – на 74-й минуте «Сити» в третий раз за матч оформил плюс два – Бернарду Силва не обратил внимание на возможный фол и мощно пробил в ближний.

4:3 – на 82-й Бензема исполнил паненку с пенальти после игры рукой от Лапорта. Дубль Карима!

«Реал» – один из самых любимых клиентов для Пепа

• «Реал» и «Ман Сити» повторили рекорд по числу голов в полуфинальном матче ЛЧ. Ранее семь голов в на этой стадии забивали в 2018 году, когда «Ливерпуль» разгромил «Рому» (5:2), и в 1995-м, когда «Аякс» с таким же счетом обыграл «Баварию».

• Пеп Гвардиола обыграл «Реал» в 12-й раз – чаще он побеждал только «Бернли» и «Арсенал». Для испанского тренера это третья победа подряд над «Реалом». Всего с мадридцами он встречался 20 раз: 12 побед, четыре ничьих и четыре поражения.

• «Реал» пропустил 4 гола в матче ЛЧ впервые с марта 2019-го – тогда мадридский клуб проиграл «Аяксу» (1:4).

• Вообще 4 мяча в воротах «Реала» побывали второй раз в сезоне. Впервые это случилось в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (0:4).

• Бензема забил 14-й гол в этой ЛЧ и стал лидером в списке бомбардиров турнира – опередил Левандовского, на счету которого 13 мячей, и его «Бавария» уже вылетела.

Манчестер Сити Англия – Реал Мадрид Испания 4:3 (2:1, 2:2)
Дата проведения
26 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – де Брюйне, 2:0 – 11 Габриэл Жезус, 2:1 – 33 Бензема, 3:1 – 53 Фоден, 3:2 – 55 Винисиус Жуниор, 4:2 – 74 Бернарду Силва, 4:3 – 82, пенальти Бензема.
Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз (Фернандиньо, 36), Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Стерлинг, 83).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба (Начо, 46), Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 79), Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 88), Родриго (Камавинга, 70).
Предупреждения:
Фернандиньо (81), Начо (90).

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