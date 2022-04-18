6 лет – столько Иньяки Уильямс из «Атлетика» не пропускает матчи Ла Лиги. В его серии – 227 игр подряд!

Просто стальной.

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс продолжает свою невероятную серию: в воскресенье он сыграл в чемпионате Испании уже 227-й матч подряд (189 в старте!). Он не пропускает игры в Ла Лиге с 17 апреля 2016-го – тогда Иньяки не попал в заявку на матч с «Малагой» из-за травмы бедра. То есть с последнего пропуска прошло 6 лет.

Это просто невообразимо.

Иньяки побил рекорд Ла Лиги (202 матча) прошлой осенью

В октябре 2021-го в мате с «Алавесом» Уильямс побил достижение Хуана Антонио Ларраньяга из «Сосьедада». Ларраньяга провел свои 202 матча в одном клубе: его серия стартовала в июне 1987 года против «Севильи», а завершилась в ноябре 1992-го – в матче с «Реалом Овьедо».

Ларраньяга тогда оценил достижение Уильямса: «Самое невероятное в истории с Уильямсом – то, что он нападающий. У него сложная позиция для такой длинной серии матчей. Форварды обычно подвергаются множеству потрясений. Вы должны быть очень хорошо подготовлены, чтобы играть один матч за другим. Я говорю это, потому что сам страдал каждый день и каждую неделю. Не всегда выдавал 100% своих возможностей, ведь много раз играл с болью. И в результате заработал травматический артрит большого пальца ноги».

На третьем месте в рейтинге идет еще один экс-игрок «Сосьедада», вратарь Луис Арконада – его серия длилась с апреля 1978 года до декабря 1983-го. Его не заменяли на протяжении 188 матчей.

Темнокожий испанец родился в Бильбао, в семье ганских беженцев. В 18 лет он оказался в «Атлетике». За первую команду Уильямс дебютировал в декабре 2014 года – с тех пор он провел за клуб 333 матча и забил 74 гола.

А ведь в апреле 2016 года казалось, что Иньяки слишком часто травмируется и такая длительная серия ему не под силу. В сезоне-2015/16 он испытывал проблемы с лодыжкой, бедром и даже получал перелом – из-за четырех травм пропустил 24 игры.

После этого Уильямс собрался: чтобы его оставили травмы, нападающий много работал, укрепляя мышцы. Но на три месяца испанец все-таки отдохнул от футбола: пришла пандемия, которая отправила все топ-чемпионаты на карантин.

Летом Иньяки тяжело возвращался на поле. «После паузы, честно говоря, мяч казался квадратным, а не круглым. Техника теряется из-за такого длительного простоя. Воссоединиться с мячом было тяжело, но приятно», – говорил Уильямс в эфире телеканала Movistar.

На протяжении этого времени нападающем интересовались гранды, а он только обновлял соглашение с «Атлетиком». Нынешний контракт Иньяки с клубом действует до июня 2028 года.

Стойкость у Иньяки в крови: его родители перешли Сахару пешком, чтобы попасть в Испанию

Такое классное достижение Уильямса – большая заслуга его родителей. Про это Иньяки рассказал в одном из интервью:

«Я приехал сюда из Памплоны, но я ведь родился в Бильбао. Мои родители – из Ганы. И они прошли половину Африки, чтобы добраться до Мелильи. Они буквально прошли весь этот путь пешком».

Мелилья – испанский город на северном побережье Африки. Родители Уильямса встретились в лагере для беженцев в столице Ганы Аккре – бежали от гражданской войны в Либерии. От Аккры до Мелильи – больше 4 тысяч километров и целая пустыня Сахара.

Путь был тяжелым.

«По правде говоря, мой отец с тех пор потерял чувствительность на подошве стоп. Моя мама перенесла множество лишений, но она сильная женщина. Она рассказала мне, что многие их спутники не перенесли эту дорогу – и их пришлось хоронить прямо в пустыне.

Иногда они ехали в фургоне – и в него набивалось по 40 человек. Мать рассказывала про грабителей, которые обворовывали людей, которые были на пути в Испанию или в другие страны ради лучшей жизни».

После пересечения границы с Испанией родители Уильямса попали в тюрьму. Но там им повезло – к ним пришел адвокат, который сказал: «Порвите документы и скажите, что вы бежите от войны».

Будущих маму и папу братьев-футболистов зарегистрировали как военных беженцев из Либерии – и этот юрист отправил их к знакомым из социальных служб Бильбао. В интервью Иньяки признался, что пытался разыскать этого человека, но ни мама, ни отец ничего про него не помнят.

В Бильбао семейство Уильямсов встретили тепло. Их встретил местный священник, который приютил беженцев у себя. Его звали Иньяки Мардонес – в его честь и назвали рекордсмена. А еще Мардонес – крестный отец футболиста.

«Мы до сих пор регулярно общаемся с ним, я езжу к нему в гости, мы говорим о жизни. Правда, сейчас он в Африке – занимается волонтерской работой».

Уильямс безумно благодарен Испании и особенно Бильбао и добрым людям этого города. Потому что без их доброты он бы не добился успехов.

«Все это делает меня сильнее. Я благодарен моим родителям за то, что я стал тем, кем стал. Они внушили мне, что все в жизни дается с трудом и усердием.

Мои родители совершили такое путешествие, чтобы я и мой брат [Нико дебютировал за «Атлетик» в апреле – Sports.ru] имели шанс на счастливое будущее. Чтобы мы с братом могли ходить в школу, чтобы у нас дома была вода, чтобы мы не голодали и могли есть каждый день. У них в детстве всего это не было».

А что в других чемпионатах? Абсолютный рекордсмен – Зепп Майер из «Баварии» (442 матча подряд)

Среди действующих футболистов Иньяки нет равных.

Но в истории есть и более стойкие ребята. Лидер в Италии – вратарь Франко Танкреди («Рома») с 258 играми. Во Франции первое место держит кипер Фабьен Кул (307 матчей), который всю карьеру провел в «Осере». 310 – рекордсмен АПЛ Брэд Фридель.

Все они с громадным отставанием проигрывают легендарному голкиперу «Баварии» Зеппу Майеру – 442 матча подряд. Просто вдумайтесь: 13 сезонов без единого пропуска. Серия закончилась грустно – после товарищеского матча с «Ульмом» в июне 1979 года Майер попал в аварию, из-за которой пропустил целый год, а потом решил закончить карьеру.

Важно: рекордсмены других топ-лиг – вратари, Уильямс сильно выделяется в этом списке.

И главное – он продолжает путь.

Фото: globallookpress.com/Ricardo Larreina via imago-images.de, Maurizio Borsari/aicfoto.com, Ion Alcoba/ Media Express, imago sportfotodienst; elcorreo.com; Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce