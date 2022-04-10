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Обострилась гонка за ЛЧ в АПЛ: «МЮ» и «Арсенал» синхронно проиграли, фаворит – внезапно «Тоттенхэм»

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Работает магия Конте.

Мы все ждем главную встречу сезона между «Ливерпулем» и «Ман Сити» – но в АПЛ есть еще и гонка за место в топ-4, то есть за Лигу чемпионов.

Там сейчас тоже невероятно горячо: в субботу как раз сыграли претенденты.

«МЮ» отлетел от «Эвертона» Лэмпарда с 17-го места. Ох

После вылета из ЛЧ «Ман Юнайтед» совсем поник: неделю назад пришлось попотеть против «Лестера» – теперь проиграли «Эвертону» из подвала таблицы. Причем команда Лэмпарда казалась суперлегкой добычей для парней Рангника: до этого «Эвертон» проиграл пять из шести матчей.

Но все оказалось намного сложнее. «Эвертон» героически отбивался и на 27-й минуте ответил острой атакой через Ришарлисона. Он прострелил на Энтони Гордона – тому оставалось только хорошо пробить с подбора.

Удар вышел не лучшим, но угодил прямо в Харри Магуайра – против рикошета оказался бессилен даже Давид де Хеа. «МЮ» давил весь остаток матча – но не смог сломать команду Лэмпарда. Спасибо Джордану Пикфорду!

«Мы хорошо начали матч и должны были создать больше моментов во время доминирования. Затем пропустили после рикошета и утратили самообладание, – резюмировал Ральф Рангник. – После перерыва мы пытались привнести креатива с помощью замен, но не всегда принимали верные решения. В последние 35 минут они защищались всеми силами. Мы не находили нужного игрока в нужный момент».

Немного печальной статистики: при Рангнике «Юнайтед» выиграл всего 47% игр в АПЛ: восемь побед в 17 матчах. Настолько плохо не было никогда, даже в самые плохие моменты при Сульшере.

«Мы знали и до этого матча, что у нас есть проблемы, что будет очень тяжело. Мы не забиваем, но даже не создаем хороших моментов. Я не знаю, что тут можно сказать. Мы недостаточно хороши, это уж точно. Теперь попасть в четверку будет крайне тяжело, – грустит де Хеа.

А пока «МЮ» страдает – давайте порадуемся за Лэмпарда.

«Серьезная победа для «Эвертона». Я знаю, что они всего лишь обыграли «Юнайтед». Тем не менее, огромная победа», – напоминание от Гари Линекера в твиттере.

«Арсенал» снова проиграл – после классного отрезка. На этот раз «Брайтону»

У «Арсенала» получились прекрасные февраль и март: команда Микеля Артеты проиграла только один матч из семи. Микель заслуженно получил приз лучшему тренеру марта в АПЛ. Но первая же игра в апреле подарила «Арсеналу» неприятный сюрприз – 0:3 в гостях от «Кристал Пэлас», это было на прошлой неделе.

И ничего не изменилось – команда Артеты проиграла «Брайтону», 1:2.

«Арсенал» создал много моментов и даже забил из офсайда перед самым перерывом, но возродил интригу только к концовке матча голом Мартина Эдегора с 30 метров. Отыграться не успели.

«Неделя выдалась очень тяжелой для нас. Особенно сложно было сегодня, потому что мы хотели правильно отреагировать на прошлый матч. Я увидел хорошее во втором тайме, но было слишком поздно. Нам надо было проявить храбрость и силу воли, чтобы сыграть лучше в первом, – резюмировал Артета после игры. – Мы сами себе усложнили жизнь. Действовали небрежно и неточно, не стремились атаковать».

У «Арсенала» три поражения в четырех последних матчах. А «Брайтон» выиграл впервые с февраля – и забил два мяча в одном матча впервые вообще с января.

Теперь фаворит в борьбе за ЛЧ – «Тоттенхэм». Конте по-настоящему разогнал «Шпор»

«Тоттенхэм» в гостях остановил «Астон Виллу» Стивена Джеррарда – 4:0.

Команда Конте одержала четвертую победу подряд, она в полном порядке: за последние семь матчей выиграли аж шесть с космическим общим счетом – 23:2. Кстати, вы же не забыли, что Антонио отдавали проблемную команду с девятого места?

• Главные герои резкого взлета «Тоттенхэма» помимо Конте – конечно же Харри Кейн и Сон Хын Мин. Особенно выделяем корейского форварда: против «Астон Виллы» у него хет-трик. У Кейна два ассиста.

• Впечатляет прогресс Деяна Кулусевски. У шведа три гола и шесть голевых в 11 матчах АПЛ – а ведь он пришел в команду только зимой вместе с новым тренером.

• Теперь именно «Тоттенхэм» – главный фаворит в борьбе за последнюю ЛЧ-путевку: из сложных соперников в календаре остались только «Ливерпуль» на «Энфилде» и «Арсенал» дома.

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Давайте смотреть в таблицу.

«МЮ» и «Вест Хэм» (завтра играют с «Брентфордом») все еще могут побороться за ЛЧ, но отстают от «Арсенала» и «Тоттенхэма» на три очка.

Гонка за топ-4 АПЛ только набирает обороты – но теперь все зависит именно от Конте.

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Фото: REUTERS/Molly Darlington, Phil Noble, David Klein

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