Сергей Ташуев: «Нет такого, что на ЧМ другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ. Я с «Шахтером» играл против итальянских команд – тоже ничего особенного»..

Сергей Ташуев сравнил уровень футбола на ЧМ-2026 с РПЛ.

Главный тренер «Енисея » Сергей Ташуев поделился мнением об уровне футбола на ЧМ-2026.

«Пока на ЧМ-2026 все сильные сборные, кроме Турции, показывают свою силу. Наши футболисты играют на турнире, взять того же Дугласа Сантоса . Уровень нормальный, обычный.

Обычный чемпионат мира, только много команд, не все из которых соответствуют уровню.

Абсолютно нет такого, что на чемпионате мира какая-то другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ . Сборная России нормально играла против команд, которые выступают на ЧМ-2026 .

Я с «Шахтером» [из Солигорска] играл против итальянских команд – тоже ничего особенного не было», – сказал Сергей Ташуев.

За время работы в «Шахтере» из Солигорска Ташуев провел два матча против «Торино» в третьем отборочном раунде Лиги Евро-2019/20. Итальянцы победили по сумме двух встреч (5:0, 1:1).