Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев поделился мнением об уровне футбола на ЧМ-2026.
«Пока на ЧМ-2026 все сильные сборные, кроме Турции, показывают свою силу. Наши футболисты играют на турнире, взять того же Дугласа Сантоса. Уровень нормальный, обычный.
Обычный чемпионат мира, только много команд, не все из которых соответствуют уровню.
Абсолютно нет такого, что на чемпионате мира какая-то другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ. Сборная России нормально играла против команд, которые выступают на ЧМ-2026.
Я с «Шахтером» [из Солигорска] играл против итальянских команд – тоже ничего особенного не было», – сказал Сергей Ташуев.
За время работы в «Шахтере» из Солигорска Ташуев провел два матча против «Торино» в третьем отборочном раунде Лиги Евро-2019/20. Итальянцы победили по сумме двух встреч (5:0, 1:1).
«Вот все говорят: «Карузо! Карузо!»
А я послушал – так ничего особенного»
– «Вы слышали Карузо?!»
– «Нет. Мне Рабинович(Ташуев) напел»....