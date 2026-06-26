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  4. Сергей Ташуев: «Нет такого, что на ЧМ другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ. Я с «Шахтером» играл против итальянских команд – тоже ничего особенного»

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Сергей Ташуев: «Нет такого, что на ЧМ другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ. Я с «Шахтером» играл против итальянских команд – тоже ничего особенного»
Сергей Ташуев сравнил уровень футбола на ЧМ-2026 с РПЛ.

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев поделился мнением об уровне футбола на ЧМ-2026.

«Пока на ЧМ-2026 все сильные сборные, кроме Турции, показывают свою силу. Наши футболисты играют на турнире, взять того же Дугласа Сантоса. Уровень нормальный, обычный.

Обычный чемпионат мира, только много команд, не все из которых соответствуют уровню.

Абсолютно нет такого, что на чемпионате мира какая-то другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ. Сборная России нормально играла против команд, которые выступают на ЧМ-2026.

Я с «Шахтером» [из Солигорска] играл против итальянских команд – тоже ничего особенного не было», – сказал Сергей Ташуев.

За время работы в «Шахтере» из Солигорска Ташуев провел два матча против «Торино» в третьем отборочном раунде Лиги Евро-2019/20. Итальянцы победили по сумме двух встреч (5:0, 1:1).

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ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoСергей Ташуев
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoЕнисей
logoЧемпионат мира по футболу
logoПервая лига
logoШахтер Солигорск
logoДуглас Сантос

Комментарии

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я давно говорю, что в футболе все давно придумано
Против каких именно итальянских команд? Интер Ереван и Ювентус Тбилиси?
О, клоунов для концертной программы в перерыве подвезли)
Пора Мостового выпускать. Один бегает из команды в команду, другой не хочет быть тренером, но собственное эго, это что-то, писатели одним словом.
Они тогда Торино проиграли 5:0. Для Ташуева и впрямь ничего особенного
Сергей Ташуев: «Нет такого, что на ЧМ другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ. Я с «Шахтером» играл против итальянских команд – тоже ничего особенного»..
«Вот все говорят: «Карузо! Карузо!»
А я послушал – так ничего особенного»
– «Вы слышали Карузо?!»
– «Нет. Мне Рабинович(Ташуев) напел»....
Бегают какие то Месси, Холланды, Мбаппе, колотят за пару матчей до пяти голов каждый...всего то))) То ли дело РПЛ и Соболев)
Ну да, всё прах и суета
Дивеев: «Я никогда не играл в Лиге Чемпонов, но слышал, что там легче, чем в РПЛ..»
ничего такого в этих Битлз — фальшивят, картавят...
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