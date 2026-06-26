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ЧМ-2026. Франция против Норвегии, Испания сыграет с Уругваем, Бельгия – с Новой Зеландией, Иран встретится с Египтом
Продолжается 3-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

В 3-м туре ЧМ-2026 в группе I Франция сыграет с Норвегией, Сенегал – с Ираком.

В группе H Испания встретится с Уругваем, Саудовская Аравия – с Кабо-Верде.

В группе G Бельгия будет противостоять Новой Зеландии, Иран – Египту.

ЧМ-2026

3-й тур

Группа I

Чемпионат мира. 3 тур
26 июня 19:00, БМО Филд
Логотип домашней команды
Сенегал
Не начался
Логотип гостевой команды
Ирак

Группа H

Группа G

Чемпионат мира. 3 тур
27 июня 03:00, Люмен Филд
Логотип домашней команды
Египет
Не начался
Логотип гостевой команды
Иран

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура28531 голос
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Ирака по футболу
logoСборная Сенегала по футболу
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logoСборная Бельгии по футболу
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logoСборная Ирана по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Уругвая по футболу

Комментарии

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Комментарий удален пользователем
ОтветNiekiz
Комментарий удален пользователем
У Сенегала хорошие шансы при положительной разнице. Сразу обходит Шотландию и Корею. Плюс Иран, если не выиграет у Египта. И дальше будет болеть за узбеков и пару других результатов.
Комментарий удален пользователем
ОтветБорис_1117003684
Комментарий удален пользователем
Так и будет, это не избежать, если смогут их обыграть то становиться чемпионами.
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