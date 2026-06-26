ЧМ-2026. Франция против Норвегии, Испания сыграет с Уругваем, Бельгия – с Новой Зеландией, Иран встретится с Египтом
Продолжается 3-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
В 3-м туре ЧМ-2026 в группе I Франция сыграет с Норвегией, Сенегал – с Ираком.
В группе H Испания встретится с Уругваем, Саудовская Аравия – с Кабо-Верде.
В группе G Бельгия будет противостоять Новой Зеландии, Иран – Египту.
ЧМ-2026
3-й тур
Группа I
Группа H
Группа G
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура28531 голос
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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