УЕФА обновил ФФП. Правила стали чуть мягче, санкции – оперативнее и разнообразнее

Поправки.

УЕФА внес изменения в правила финансового фэйр-плей.

Обновления вступят в силу с июня, у клубов будет переходный период в три года, чтобы быть готовым к новым требованиям.

Что за нововведения? По сути, их два

• Увеличение порога убытков, покрываемых владельцем, увеличили с 30 до 60 миллионов евро за три года.

• На трансферы, зарплату и агентские вознаграждения можно будет тратить только определенный процент от оборота. 90% – в сезоне-2023/24, 80% – в сезоне-2024/25 и 70% – в сезоне-2025/26. Важно, что финансовую деятельность клуба теперь будут анализировать не по сезонам, а за календарный год.

«Первые финансовые ограничения УЕФА, введенные в 2010-м, сработали успешно, – объяснил босс УЕФА Александер Чеферин. – Они помогли вытащить финансы европейских футбольных клубов с края пропасти. Однако эволюция футбольной индустрии, наряду с неизбежными финансовыми последствиями пандемии, показала необходимость масштабных реформ и новых правил финансовой устойчивости.

Эти [новые] правила помогут нам защитить игру и подготовить ее к любым потенциальным будущим потрясениям, одновременно поощряя рациональные инвестиции и создавая более устойчивое будущее для игры».

Что дают изменения?

Повышение порога убыточности с 30 до 60 млн евро Существующий лимит убыточности клуба за трехлетний период – 5 млн евро. Но про эту отметку уже все забыли, так как можно уйти в минус на 30 млн евро, если затраты покрываются владельцем или связанной с ним компанией.

При подсчетах убыточности игнорируют траты на стадионы, тренировочные базы, развитие детско-юношеского и женского футбола. Теперь клубы могут залетать в минус еще глубже – наглядный показатель того, что правила стали мягче.

Контроль за трансферами, заработной платой и агентскими вознаграждениями

Контроль был и в старом ФФП. Важнее решение об анализе по итогам календарного года. Это позволит быстрее применять санкции к клубам, и наказывать их не через какой-то период времени, а по итогам сезона. Например, проанализируют траты клубов с января по декабрь 2023 года – и уже в мае 2024-го УЕФА будет знать, какой клуб что нарушил и как кого наказать.

Какие будут санкции? Что-то изменится?

Санкции будут прогрессирующими, хотя конкретный перечень пока не утвержден. Штрафы и спортивные санкции (вплоть до исключения из еврокубков), скорее всего, останутся – но появятся и нововведения. Клубам могут запретить использовать футболистов, подписанных в течение периода, за который найдут нарушения. Также УЕФА получит право вычитать очки у команд (правда, неясно – в еврокубках или внутренних турнирах).

Кто продавливал реформу?

Основным вдохновителем реформ считают босса «ПСЖ» и президента Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассера ​​Аль-Хелайфи. «ПСЖ» вместе «Ман Сити» больше остальных фигурировали в нарушениях действующего ФФП. В 2014-м оба клуба впервые попали под санкции, получив штрафы и сокращение заявки на Лигу чемпионов.

Позже их подозревали в искусственном завышении спонсорских контрактов как способа обхода ФФП.

Совместное расследование Der Spiegel и Football Leaks осталось без последствий – «Сити» ушел от серьезных санкций через спортивный арбитражный суд (CAS), потому что почти по всем случаям истек срок давности (пять лет). Клуб только оштрафовали за отказ сотрудничества с УЕФА и воспрепятствование расследованию.

Теперь судебных войн, вероятно, будет меньше. Основной посыл новых правил – «повышение финансовой стабильности». Простым языком это означает ослабление лимита на прямые инвестиции от владельцев. Стабильность клубов будет еще больше зависеть от толщины кошельков боссов.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Sebastien Muylaert, Justin Setterfield