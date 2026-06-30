Фанатка прорвалась к Неймару на поле и передала ему листок для автографа.

После матча ЧМ-2026 Бразилия – Япония (2:1) фанатка выбежала на поле и сумела передать листок для автографа Неймару .

Бразильцы одержали волевую победу благодаря голу Габриэла Мартинелли в добавленное время. Неймар провел всю игру на скамейке запасных.

По завершении встречи болельщица сумела прорваться к экс-нападающему «Барселоны» и «ПСЖ » на поле.

Несмотря на вмешательство сотрудников службы безопасности, футболист остановился, взял листок у фанатки и даже расписался на нем, однако передать не успел.

После этого девушку увели с поля, а Неймар продолжил принимать поздравления и общаться с окружающими.