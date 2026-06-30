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  4. Фанатка прорвалась к Неймару на поле и передала ему записку после игры с Японией

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Фанатка прорвалась к Неймару на поле и передала ему листок для автографа после игры с Японией
Фанатка прорвалась к Неймару на поле и передала ему листок для автографа.

После матча ЧМ-2026 Бразилия – Япония (2:1) фанатка выбежала на поле и сумела передать листок для автографа Неймару.

Бразильцы одержали волевую победу благодаря голу Габриэла Мартинелли в добавленное время. Неймар провел всю игру на скамейке запасных.

По завершении встречи болельщица сумела прорваться к экс-нападающему «Барселоны» и «ПСЖ» на поле.

Несмотря на вмешательство сотрудников службы безопасности, футболист остановился, взял листок у фанатки и даже расписался на нем, однако передать не успел.

После этого девушку увели с поля, а Неймар продолжил принимать поздравления и общаться с окружающими.

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Опубликовано: Sports
Источник: Liberta Depre
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Комментарии

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Неймар, держи за писку)
ОтветCR7 - G.O.A.T
Неймар, держи за писку)
Затем на (в)писку.
ОтветKoKoc769
Затем на (в)писку.
Заканчивайте эту пере(писку), дрочилы 16-летние! 😁
Так было написано откуда на Беларусь готовилось нападение
ОтветДядя ТУРА
Так было написано откуда на Беларусь готовилось нападение
Слишком маленькая бумажка, 4 направления не поместятся
ОтветДядя ТУРА
Так было написано откуда на Беларусь готовилось нападение
интересно почему такие отсталые комментарии здесь активно заплюсованы 🤦‍♂️
возможно, там схема того что такое офсайд — для жены Неймара
Пресс качат
Бегит
Турник
Анжумання
Завтрашняя новость - Неймар получил травму паха.
через 5 лет обвинит в изнасиловании
В записке: «Нуб, я тя ушатаю в КС!»

подпись: Саша Соболев
Там было написано: "Кокорин чилит в Москве"
Если не голая, то в чём новость?
У кого-то будет кекс
ОтветТом Сойев
У кого-то будет кекс
Я думаю, Неймару для этого записки никакие не требуются
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