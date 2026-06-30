Фанатка прорвалась к Неймару на поле и передала ему листок для автографа после игры с Японией
Фанатка прорвалась к Неймару на поле и передала ему листок для автографа.
После матча ЧМ-2026 Бразилия – Япония (2:1) фанатка выбежала на поле и сумела передать листок для автографа Неймару.
Бразильцы одержали волевую победу благодаря голу Габриэла Мартинелли в добавленное время. Неймар провел всю игру на скамейке запасных.
По завершении встречи болельщица сумела прорваться к экс-нападающему «Барселоны» и «ПСЖ» на поле.
Несмотря на вмешательство сотрудников службы безопасности, футболист остановился, взял листок у фанатки и даже расписался на нем, однако передать не успел.
После этого девушку увели с поля, а Неймар продолжил принимать поздравления и общаться с окружающими.
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Опубликовано: Sports
Источник: Liberta Depre
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